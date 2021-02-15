Оппозиционное «Самоопределение» победило на выборах в парламент Косово

Досрочные парламентские выборы в непризнанном самопровозглашенном Косово завершились победой ультраправого движения «Самоопределение». Партия набрала около 48% голосов, однако не сможет самостоятельно сформировать правительство.

По данным ЦИК непризнанного образования, за «Самоопределением» с более чем двукратным отрывом следуют Демократическая партия Косово экс-президента непризнанного образования Хашима Тачи, находящегося под судом Гаагского трибунала; Демократический союз Косово умеренного политика, экс-премьера Исы Мустафы и «Альянс за будущее Косово» экс-премьера Рамуша Харадиная, передает ТАСС.

Согласно последним данным ЦИК самопровозглашенного Косово после обработки 87,87% бюллетеней, «Самоопределение» набирает 47,77% голосов, на втором месте идет Демократическая партия Косово (17,35%), на третьем месте следует Демократический союз Косово (13,36%), на четвертом – «Альянс за будущее Косово» с результатом 7,53%. По мнению большинства экспертов, до подсчета 100% бюллетеней расклад сил уже не изменится.

Такая расстановка политических сил говорит о значительном усилении популярности «Самоопределения», которое на предыдущих выборах 2019 года смогло набрать чуть более 26%. Косово – территория с самым молодым населением в Европе. Более половины жителей составляют люди младше 35 лет. Большинство из них сформировалось уже после одностороннего провозглашения независимости Косово в 2008 году в условиях воинственной риторики руководства страны. Именно поэтому, отмечают наблюдатели, праворадикальные лозунги «Самоопределения» и его лидера Альбина Курти все больше привлекают симпатии электората.

Кроме того, Курти обладает ореолом «жертвы», пострадавшей в борьбе албанцев с Сербией: за причастность к террористической деятельности и сепаратизм в 1999 году он был приговорен судом Югославии к 15 годам тюрьмы. Однако пришедшее на смену Слободану Милошевичу либеральное руководство Сербии освободило его из тюрьмы в 2001 году.

Политик открыто выступает за создание «Великой Албании», то есть за воссоединение всех территорий, на которых проживает албанский этнос. В этом случае албанцы будут претендовать на часть территории Греции, половину Северной Македонии, все Косово, часть территорий Южной Сербии, а также на половину Черногории.

В то же время, несмотря на возросшую политическую поддержку, Курти снова придется искать партнеров для создания коалиции. На прошлых выборах таким партнером стал Демократический союз Косово Исы Мустафы, однако коалиция просуществовала недолго. Правительство Курти проработало всего 50 дней, побив антирекорд в 13-летней истории самопровозглашенного образования. Удастся ли Курти создать устойчивый кабинет со второй попытки, покажет время.

На 120 мест в парламенте претендовали 21 политическая партия, пять движений и две коалиции, выставившие 1 079 кандидатов на депутатские кресла. В общей сложности ЦИК зарегистрировала 1 млн 794 тыс. 862 избирателя, голосование проходило на 888 избирательных пунктах.

Согласно «конституции» Косово, из 120 мест в парламенте 100 депутатских мандатов распределяются между албанскими депутатами, а еще 20 – между представителями национальных меньшинств. Из 20 депутатов десять представителей выбирали сербы, четыре места были резервированы за цыганами, ашкали и гюптами, три места – за бошняками, два места за турками и одно место за горанцами.

По данным ЦИК, в этом году была зафиксирована рекордная явка на уровне в 47%, что выше, чем на выборах 2017 года (40%) и на выборах 2019 года (43%). В основном высокие показатели явки обеспечил населенный сербами север края, где явка составила от 79% до 85%. При этом явка в албанских регионах составила в среднем 30-40%.

По результатам выборов свой успех в сербских муниципалитетах повторила партия «Сербский список», которой удалось второй раз подряд получить все десять депутатских кресел из десяти возможных. По предварительным данным ЦИК непризнанного Косово, «Сербский список» набрал в населенных сербами районах 99% голосов.

«Благодарим наш народ, который поддержал политику президента Александара Вучича. «Сербский список» одержал убедительную победу. Из всех десяти мандатов мы ожидаем получить все десять мандатов», – заявил заместитель главы Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Милян Ранджелович.

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич, выступая в эфире канала TV Pink, поздравил сербский народ с этой победой. «Поздравляю сербский народ. Это хорошая новость», – заявил сербский лидер.

Высокие результаты в сербских анклавах попытались оспорить власти в Приштине. Косовские наблюдатели выступили с утверждениями, что в Косовска-Митровице один человек проголосовал несколько раз. Прокуратура в Приштине обещала рассмотреть эту информацию, как только получит достоверное подтверждение нарушения. Однако позднее полиция Косово признала, что серьезных нарушений во время выборов зафиксировано не было.

Приход к власти «Самоопределения» осложнит и без того напряженный диалог о нормализации отношений между Белградом и Приштиной. По мнению сербских аналитиков, усиление «Самоопределения» будет означать более жесткую позицию Приштины на переговорах с Белградом. Учитывая намерения новой американской администрации и президента Джо Байдена добиться от Белграда «взаимного признания» независимости Косово, ситуация в регионе будет обостряться.

В то же время «Самоопределение» может не справиться с формированием коалиции, что делает вполне реальными новые парламентские выборы в Косово через несколько месяцев и приведет к новому витку нестабильности в сербском автономном крае.

Напомним, 7 февраля президент США Джозеф Байден в поздравительном письме сербскому лидеру Александру Вучичу по случаю предстоящего Дня государственности Сербии призвал Белград признать самопровозглашенную республику Косово. Против признания Косово выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.

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