Россия и США обсудили Парижское соглашение по климату

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13 февраля, суббота | Последнее обновление — 21:45 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сенат США возобновил слушания по импичменту Трампу
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В Евросоюзе решение считается принятым, если за него проголосовали 55% стран, в которых проживает 65% населения ЕС. Даже этих простых цифр достаточно, чтобы понять, что Германия и Франция не могут всё решать на двоих.
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В образе жизни современных нам деятелей российской культуры есть одна любопытная деталь, которая была не свойственна борцам за справедливость лет минувших. Это удивительная способность и даже потребность бороться с властью за ее счет.
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Очередной жест турецких властей показывает – мы сами по себе, если хотите нас унять, то попробуйте. Но ничего нового в таком поведении нет. Оно просто еще больше закрепляет за Анкарой роль «ужасного ребенка» современной международной политики.
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В Москве побит суточный рекорд 1973 года, когда выпало 7 мм осадков. В пятницу показатель составил 9 мм, но снегопад не прекращается. Всего за последние 30 часов в столице выпало 27 мм осадков при месячной норме в 36 мм. Город встал в 10-бальных пробках, а на уборку снега с улиц уйдет не менее трех дней
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Утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на окраине Владикавказа прогремел мощный взрыв. Здание магазина полностью разрушено. Жертв нет, одного человека достали живым из-под завалов. Причиной инцидента называют разгерметизацию баллонов с газом
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В Германию в начале февраля пришло резкое потепление и проливные дожди. Из-за таяния снега и постоянных осадков из берегов вышла река Рейн, частично затопив многие населенные пункты, находящиеся на ее берегах
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Россия и США обсудили Парижское соглашение по климату
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США Джон Керри в ходе телефонного разговора обсудили Парижское соглашение по климату и договорились налаживать контакты, сообщил российский МИД.
«Тринадцатого февраля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри. В ходе беседы затрагивались вопросы, связанные с реализацией Парижского соглашения по климату», – говорится в сообщении.
Отмечается, что Лавров поприветствовал желание новой администрации США вернуться в эту договоренность. Было подчеркнуто, что Россия открыта для диалога «в области снижения выбросов парниковых газов и обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК)».
Кроме того, Лавров и Керри договорились налаживать контакты между компетентными органами стран из-за предстоящих мероприятий по подготовке к 26-й сессии конференции сторон РКИК ООН в Глазго.
«В целом с обеих сторон была подчеркнута необходимость налаживания максимально широкого международного сотрудничества по этой проблематике с учетом природоохранных, экономических, социальных и политических факторов, а также интересов всех без исключения стран», – добавляется в сообщении.
В январе избранный президент США Джозеф Байден решил подписать указ о возвращении страны к обязательствам в рамках Парижского соглашения по климату.
США при администрации Дональда Трампа вышли из ряда международных форматов и договоренностей, в том числе из Парижского соглашения по климату. Джозеф Байден в ходе избирательной кампании заявил, что одной из главных целей его президентства будет возвращение Вашингтона в климатическое соглашение. Байден назначил спецсоветником по вопросам климата экс-госсекретаря Джона Керри, который в свое время принимал активное участие в выработке Парижского соглашения. Он будет координировать роль США в вопросах климата на международной арене.
Парижское соглашение по климату – первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает полного отказа от ископаемого топлива. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Кроме того, все больше в энергопоставках должна быть доля возобновляемых источников энергии.
США пригрозили санкциями при попытках достроить «Северный поток – 2»
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Соединенные Штаты оценят возможность применения санкций при попытках достроить и сертифицировать газопровод «Северный поток – 2», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы продолжаем отслеживать действия в попытке завершить и сертифицировать трубопроврод, если такие действия будут иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – приводит слова Прайса РИА «Новости».
При этом, как уточнил представитель Госдепартамента, санкции – только «один из многих важных инструментов» в распоряжении США. «Наша позиция по «Северному потоку – 2» очень ясна и не претерпевала изменений. Президент (Джо) Байден ясно говорил, что «Северный поток – 2» плохая сделка. Это плохая сделка, потому что разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу российским манипуляциям, противоречит заявленным целям Европы в области энергобезопасности», – заявил Прайс.
Ранее в пятницу стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку – 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против «Северного потока – 2». В начале недели появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии.
Напомним, США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте отказался германский концерн Bilfinger SE.
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Россия расширила экономические санкции против Украины
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении списка компаний, в отношении которых введены экономические санкции в связи с недружественными действиями Украины.
Документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, вносятся изменения в приложение № 2 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592». В первоначальном варианте перечень юридических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры, состоял из 68 компаний. В настоящем документе их количество было расширено до 84.
Ранее в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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В офисе Зеленского заявили о невыполнимости Минских соглашений
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной, передает РИА «Новости».
Глава офиса Владимира Зеленского также отметил, что прогресс в переговорах по Донбассу есть, но продвигается диалог медленно. Он подчеркнул, что за шесть лет с момента подписания Минских соглашений ощутимых результатов нет.
«Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров, Германии и Франции», – приводит слова Ермака РБК – Украина.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
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Новейшим украинским самолетам запретили подниматься в воздух
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Новейшие украинские самолеты Ан-132D и Ан-178 исключили из государственного реестра гражданских воздушных судов, соответствующий приказ опубликован на портале Государственной авиационной службы Украины.
Всего в списке 50 различных самолетов и вертолетов. Решение, как говорится в документе, было принято в связи с тем, что данные воздушные суда не имели сертификата летной годности в течение двух лет, а Госавиаслужба в течение этого срока не имела доступа к ним для осуществления контроля за их летной годностью и эксплуатацией, передает РИА «Новости».
Указанные в списке Ан-132D с регистрационным номером UR-EXK и заводским номером 001 и Ан-178 (UR-EXP, 001) принадлежат ГП «Антонов».
Ранее на Украине заявили о неспособности выполнить контракт с Перу на поставку одного самолета Ан-178, после чего Россия предложила Перу целый ряд военно-транспортных самолетов на замену украинским Ан-178. В Раде констатировали крах украинского авиастроения. Авиастроители Украины призвали возобновить сотрудничество с Россией.
Суд отказался вернуть корабль «Буран» в госсобственность Казахстана
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Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты отказал комитету государственного имущества и приватизации министерства финансов Казахстана в ликвидации АО «Ракетно-космическая компания «Байконур» возврате его имущества – макета и второго летного экземпляра орбитального корабля «Буран» – в госсобственность.
«По требованию о ликвидации. Судом в его удовлетворении отказано, так как… оснований для ликвидации не имеется. По требованию о возврате имущества. Судом также было отказано, поскольку распределение имущества в соответствии с требованиями закона «Об акционерных обществах Республики Казахстан» возможно лишь при ликвидации акционерного общества», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы суда.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выражал желание купить второй космический челнок «Буран». Он сообщал, что не смог найти его владельца в Казахстане, где хранится корабль. В ответ на это сообщение генеральный директор АО «РКК Байконур» Даурен Муса написал Рогозину, что эти космические корабли находятся на балансе его компании. Позже пресс-служба аэрокосмического комитета министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана сообщила, что республика через суд добивается отмены передачи космического челнока «Буран» АО «РКК Байконур» и хочет вернуть его в госсобственность для использования в музейных экспозициях.
Рогозин ранее заявлял, что Роскосмос может создать крылатый пилотируемый космический корабль, который станет наследником «Бурана».
Первый летный корабль «Буран», который совершил единственный полет в 1988 году, был уничтожен после обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе на Байконуре в 2002 году. Второй и последний из достроенных кораблей вместе с макетом также находится на Байконуре и является предметом судебных разбирательств. Третий, недостроенный экземпляр находится в подмосковном Жуковском, испытательный экземпляр с самолетными двигателями – в Германии. Еще один макет «Бурана» долгое время хранился на открытой площадке на Байконуре, но потом его перевезли в музей РКК «Энергия» на космодроме, другой – ныне находится на ВДНХ в Москве.
Славяне Крыма выдвинули требования к США
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Прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец.
Чегринец заявил, что «хочется ответить США на их языке», может быть «они так быстрее поймут», передает РИА «Новости».
«Во-первых, США немедленно должны прекратить свою агрессию против коренного населения Америки и освободить незаконно захваченные исконно индейские земли. Во-вторых, срочно вывести американский военный контингент из тех стран, куда они вошли без приглашения. В-третьих, осознать, что время однополярного мира подошло к концу», – перечислил он.
По словам сопредседателя Ассамблеи славянских народов крымского региона, давно пора вводить более сильные контрсанкции к США.
«Не надо спускать оскорбления в адрес Крыма и России», – подчеркнул Чегринец.
Ранее политический координатор постпредства США при ООН Родни Хантер заявил на заседании СБ ООН, что США никогда не признают Крым российской территорией и не отменят свои санкции против России, пока та не изменит свою политику в отношении Украины.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Россия увеличила поставки электроэнергии на Украину по заявке Киева
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Мощность поставок электроэнергии из России на Украину увеличится в субботу до 1 тыс. 200 МВт, продолжительность импорта возрастет до 16 часов, свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Киев подал заявку на непрерывный импорт российской электроэнергии с 06.00 до 22.00. Пиковые поставки в размере 1 тыс. 200 МВт должны состояться в интервале с 16.00 до 17.00, в остальное время они будут в диапазоне от 112 МВт до 1 тыс. 150 МВт. Украина также увеличивает импорт электроэнергии из Белоруссии в субботу. По данным ENTSO-E, импорт в пределах 345-820 МВт будет происходить в течение 23 часов в субботу, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Украина увеличила импорт электроэнергии из России. Из-за аварий были остановлены Запорожская и Кураховская ТЭС. В связи с этим в центральных регионах страны возник дефицит электроэнергии. На Запорожской станции также произошел сильный пожар. Из-за аварий Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. При этом группа «Интер РАО» (российский оператор экспорта-импорта электроэнергии) увеличила поставки электричества на Украину более чем в два раза, до 500-700 МВт, в рамках договора об аварийной взаимопомощи.
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, что за «дерусификацию электричества» Украине придется дорого заплатить.
В Германии рассказали о характере переговоров с США по «Северному потоку – 2»
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Переговоры между Берлином и Вашингтоном о снятии санкций с газопровода «Северный поток – 2» проходят в закрытом режиме, об их ходе прессу не информируют, рассказала представитель министерства экономики Германии.
«Любые переговоры или диалоги мы ведем в закрытом режиме и не комментируем их», – передает сообщение ТАСС.
Между тем члены Сената США призвали главу Белого дома Джозефа Байдена ввести санкции против «Северного потока – 2». Письмо президенту Соединенных Штатов направили республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин. Кроме того, сенаторы попросили Байдена предоставить к 16 февраля отчет по этому вопросу и компаниях, имеющих отношение к «Северному потоку – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. «Отношения США и Германии являются краеугольным каменем трансатлантического союза... но позволить завершить «Северный поток – 2» не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству», – говорится в обращении сенаторов.
Ранее в пятницу СМИ сообщили о переговорах по «Северному потоку – 2» между Германией и США. В начале недели СМИ опубликовали документы о тайных переговорах между ФРГ и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД писала, что стоит за этой сделкой между двумя странами. В Германии опровергли существование «грязной сделки» с США по «Северному потоку – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Раскрыты задачи американских бомбардировщиков в небе над Россией
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Военно-воздушные силы США резко изменили фокус операций своих бомбардировщиков в отношении потенциальных противников, в число которых входит Россия, теперь самолеты будут совершать полеты над «политически чувствительными» регионами в Тихом океане и в Европе, сообщил The Drive.
Кроме того, по данным издания, теперь самолеты ВВС США будут без посадок пролетать большие расстояния в стратегически важные районы и обратно, передает РИА «Новости».
Это необходимо для того, чтобы «сдержать» потенциальных противников, включая Россию, Китай, Иран и Северную Корею, а также продемонстрировать им возможности американских ВВС по нанесению ударов на дальние расстояния, отмечает The Drive.
Ранее глава минобороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что размещение бомбардировщиков США в Норвегии является естественной частью сотрудничества в рамках НАТО и не направлено на то, чтобы вызывать возмущение со стороны России.
В начале февраля сообщалось, что порядка 200 военнослужащих ВВС США из состава 7-го бомбардировочного крыла с базы Дайесс (штат Техас) прибыли на авиабазу Эрланн в центральной части Норвегии.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона считает желание норвежской стороны разместить на авиабазе около Тронхейма американские стратегические бомбардировщики как очередной шаг по наращиванию военной активности в регионе.
Британская газета извинилась перед Абрамовичем за слова Волкова
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Британская газета The Independent принесла извинения российскому предпринимателю Роману Абрамовичу за публикацию, в которой содержались утверждения, что он якобы выступает хранителем незаконных средств российских властей и потому должен попасть под санкции.
Издание уточняет, что слова в отношении Абрамовича в статье от 6 февраля принадлежали соратнику Алексея Навального, Леониду Волкову, и что газета «ошибочно опубликовала эти утверждения», передает ТАСС.
«Мы не хотели утверждать, что его надо было подвергнуть карательной санкции. Мы обращаем внимание на то, что представители Абрамовича публично заявили, что оснований для таких утверждений нет. Мы рады прояснить это и извиниться перед Абрамовичем за любое недоразумение. Ввиду этих ошибок мы согласились сделать пожертвование по выбору Абрамовича и возместить его судебные издержки», – говорится в заявлении газеты.
Размеры сумм пожертвования и предстоящих к возмещению издержек не называются.
Ранее сообщалось, что объявленного в международный розыск сторонника блогера Алексея Навального Леонида Волкова заочно арестовали, соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. Волкову инкриминируют вовлечение подростков в незаконные митинги, по обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Во вторник руководитель «сети штабов» Алексея Навального Леонид Волков заявил о новой акции протеста, которая планируется в воскресенье, 14 февраля. В частности, Волков предложил жителям больших российских городов выйти во двор, включить фонарик на телефоне и поднять его вверх. В Сети посмеялись над таким предложением оппозиции.
Президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко заявил газете ВЗГЛЯД, что давно наблюдает за деятельностью Леонида Волкова. «Впервые столкнувшись с его политической активностью еще в Свердловской области, я подумал, что он очень неглупый человек. Но с тех пор он регулярно делает такие шаги, которые вынуждают меня корректировать оценку его интеллектуальных способностей в худшую сторону», – заявил он.
Собеседник напомнил о выпаде Волкова в его адрес после снятия с выборов в Законодательное собрание Свердловской области. «Тогда я поддержал его публично, а в ответ получил оскорбление и обещание меня повесить. После этого я перестал считать Леонида Волкова умным человеком, и он еще раз это подтвердил», – отметил политтехнолог.
В Крыму посоветовали Анкаре оставить мечты о юге России
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Продемонстрированная турецким телеканалом карта с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России выглядит нелепо, Турции стоит оставить мечты о российской территории, заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Гемпель заявил, что «все выглядит весьма нелепо и напоминает отрывок научно-фантастического жанра», и в этой ситуации можно лишь «посоветовать турецкой стороне оставить мечты о российской территории, а то можно и надорваться из-за таких непомерных аппетитов», передает РИА «Новости».
По его словам, Турция активно присматривалась к Крыму, когда он был в составе Украины, Анкара развернула тогда на полуострове активную пропагандистскую и финансовую деятельность.
«Теперь Крым – это законная часть России. Россия – это не Украина, с ней подобные закулисные игры не пройдут», – подчеркнул Гемпель.
Ранее в эфире телеканала TGRT1 показали карту, отражающую прогноз Stratfor по расширению турецкой сферы влияния. Там указывалось, что к 2050 году в нее якобы войдет ряд государств Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР, а также регионы юга России, включая Крым, Кубань, Ростовскую область и республики Северного Кавказа.
Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
В Госдуме ответили на заявление Украины о невыполнимости Минских соглашений
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Депутат Государственной думы Руслан Бальбек комментируя заявление Украины о «невыполнимости» минских договоренностей, отметил, что Киев и ранее показывал себя «недобросовестным исполнителем» разносторонних соглашений.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали.
По словам Бальбека, следующим шагом Киева может стать призыв к новым договоренностям, передает RT.
«Причем главное – чтобы это устроило коллективный Запад и Киев. Украина не раз показывала себя недобросовестным исполнителем международных соглашений. К тому же для подготовки общественного мнения будут работать только «свои» телеканалы, оппозиционные медиа, что называется, загнаны в угол», – сказал он.
Парламентарий отметил, что подобные действия мешают урегулированию конфликта. «Минским соглашениям аналога нет, а значит, их выполнять все равно придется, если, конечно, Украина хочет мира в Донбассе», – подытожил Бальбек.
Ранее Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина» выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. При этом официальный Киев, по заверению Ермака, приложит все усилия для того, чтобы принципы, заложенные в этих соглашениях, были выполнены украинской стороной.
До этого официальный представитель МИД Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. В свою очередь представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по урегулированию на востоке Украины Родион Мирошник выразил уверенность, что Киев полностью отказался от идеи мирного урегулирования кризиса в Донбассе.
Напомним, в начале февраля украинские силовики впервые с июля 2020 года обстреляли ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. В минувшее воскресенье экс-президент Украины и глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что Украина должна реагировать на обстрелы со стороны Донбасса «выстрелом на каждый выстрел», а лучшим ответом на обвинения Москвы в нарушении Киевом Минских соглашений будет «вышвыривание» России из Донбасса и Крыма. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что участие российской стороны в составлении дорожной карты по «Минску-2» уже является серьезной уступкой. По словам министра, не существует другого пути для урегулирования конфликта, кроме выполнения условий соглашения. «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений», (Второе минское соглашение, Минск-2) –документ по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины, согласованный 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Соглашение подписано Контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Эксперт: Перемены в ЦК правящей партии знаменуют отказ КНДР от рыночных реформ
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Назначение нового партийного куратора экономики КНДР связано с тем, что в Пхеньяне решили вернуться к строгой плановой экономике. Время харизматичных рыночных реформаторов там прошло. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Андрей Ланьков. Ранее в Пхеньяне новым секретарем и руководителем экономического отдела ЦК партии был избран О Сун Ен.
«Замена руководства экономического отдела ЦК вытекает из решений январского съезда партии, на котором из состава Политбюро ЦК ТПК был выведен Пак Бон Дю – ветеран партии, главный идеолог экономических реформ, проводившихся в КНДР все последние годы», – поясняет профессор Сеульского университета Кунмин (Южная Корея) Андрей Ланьков.
«Формальный повод для отставки – это возраст, Паку уже больше 80 лет. Но на деле его уход из политбюро означает, что Ким Чен Ын отходит от политики реформ. Обычно высшее руководство КНДР – закрытые люди в строгих френчах, их взгляды практически никому не известны. В отличие от них, о взглядах на политику и экономику Пака Бон Дю известно достаточно. Этих взглядов он не менял больше 20 лет, из-за чего ранее неоднократно попадал в опалу, – говорит востоковед. – Пака окончательно отправили в отставку после того, как в январе публично объявили провальным его сценарий реформ, запущенных в 2012 году. Причем, Пак не скрывал, что действовал по модели китайского вождя Дэн Сяопина».
Как сообщила в пятницу центральный печатный орган властей КНДР – газета «Нодон Синмун», на проходившем 8-11 февраля пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) секретарем и руководителем экономического отдела ЦК партии был избран О Сун Ен.
В ходе пленума генсек правящей партии Ким Чен Ын призвал усилить юридический контроль за исполнением госплана, в том числе с привлечением прокуратуры. Ответственность за провалы в реализации госплана возложены на местные партийные организации. Таким образом, отмечает ТАСС, Северная Корея отказалась от идеи развития либеральной экономики по китайскому образцу и завоевания внешних рынков, снова сделав ставку на внутреннее потребление с усилением регулирующей роли государства в экономике.
Как отметил Ланьков, несмотря на возраст и проблемы со здоровьем, Пак Бон Дю сохранял удивительную работоспособность. «Возможно, ему и впрямь уже пора было уходить на покой. Но без него сторонники рыночных реформ в КНДР оказались в одночасье обезглавлены», – отмечает востоковед. По его мнению, в отличие от своих последователей, «Пак мог позволить себе определенную фронду без отягчающих для себя последствий, насколько это возможно в Пхеньяне».
Новый же главный экономический куратор О Сун Ен, в отличие от харизматичного Пака – это «типичный закрытый партийный чиновник во френче», говорит Ланьков. «О его политических взглядах, если такие есть, сторонним людям неизвестно ничего. Напомню, что в КНДР сохраняется атмосфера строгой секретности. Там, к примеру, под грифом «секретно» – от своих же граждан – остается даже все законодательство», отмечает востоковед.
О причинах, которые побудили власти КНДР сменить курс, Ланьков судить не берется, поскольку информации о состоянии народного хозяйства Северной Кореи недостаточно. «Новый курс состоит в усилении роли планирования, увеличения отчетности для предприятий, возвращении правительству руководящей роли в торговле и сфере обслуживания, поясняет эксперт.
«Торговля и сфера услуг в КНДР были фактически приватизированы еще в 1990-х годах, сейчас их будут национализировать снова. Переписаны законы, касающиеся прав предприятий свободно распоряжаться валютной выручкой, теперь предприятия теряют значительную часть заработанной ими валюты. В общем, речь идет о контрнаступлении на реформы», – заключил Ланьков.
Как отмечает Lenta.ru, по оценкам американских экономистов, КНДР столкнулась с самым тяжелым периодом за все время правления Ким Чен Ына. Попытки примириться с США и снять санкции не сработали. Ситуация усугубилась из-за стихийных бедствий и гибели большей части урожая. Закрытие границ с Китаем из-за пандемии коронавируса сократило объем торговли на 75% за десять месяцев.
В стране взлетели цены на импортные продукты. Сахар подорожал в четыре раза, а объем производства на заводах сократился до минимума. По оценке ООН, из-за наступающего голода в стране недоедает половина населения – выросла опасность стихийного бунта, пишет Associated Press, добавляя, что новый план развития мало чем отличается от предыдущих проектов, в которых реальное содержание подменяли политические лозунги.
Москва направила запрос в Twitter после заморозки аккаунта делегации России в Вене
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Москва направила запрос в Twitter в связи с приостановкой действия официальной учетной записи делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова сообщила, что «уже направили запрос в компанию (Twitter)» в связи с этим инцидентом, передает ТАСС.
Она выразила надежду, что «это исключительно техническая проблема».
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
Напомним, Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями.
Ранее сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов.
До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.
Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США.
Twitter заблокировал страницу делегации России на переговорах в Вене по безопасности
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Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями, глава делегации Константин Гаврилов счел это актом цензуры.
Гаврилов сообщил, что 12 февраля служба поддержки соцсети заблокировала официальный аккаунт делегации, передает РИА «Новости».
«В чем причины? Альтернативная позиция России в оценке текущей политической ситуации в Европе, озвученная на семинаре ОБСЕ по военным доктринам? Блокировка официальных аккаунтов, отражающих официальную принципиальную позицию той или иной страны, – это явная цензура», – подчеркнул он.
Сталкивались ли вы с блокировкой или удалением ваших постов в соцсетях?
Ранее Twitter заблокировал личный аккаунт российского бизнесмена и главы компании «Конкорд» Евгения Пригожина, а также аккаунт юмориста Семена Слепакова.
Напомним, что сенаторы, депутаты Госдумы и Роскомнадзор выразили намерение разработать проект закона о введении «существенных штрафов» для IT-компаний за блокировку российских информационных ресурсов.
До этого пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что необходимы механизмы противодействия цензуре, которую начали иностранные интернет-платформы, и они будут выработаны при обсуждении соответствующего законопроекта в Госдуме.
Президент Владимир Путин заявлял о необходимости развивать свои интернет-платформы в ответ на ущемление российских СМИ за границей.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как цензура американцев создает успех изобретению русских, а также о том, как Россия остановит цифровой колониализм США.
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