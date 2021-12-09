Врач рассказала, как избежать «износа сердца» после COVID-19

После COVID-19 многие люди обращаются к врачам из-за учащенного пульса, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова.

Частота сердечных сокращений может заметно увеличиваться у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, на это жалуются многие пациенты, отметила Хачирова. Сердцу приходится биться быстрее, чтобы кровь интенсивнее циркулировала в ослабленном организме, пояснила она.

«После болезни любая физическая активность, даже минимальная, очень сильно разгоняет пульс. Дело в том, что организм – в ослабленном состоянии, и чтобы восполнить объем циркулирующей крови, сердцу приходится быстрее сокращаться. Такое происходит после всех ОРВИ, а также после COVID-19. После волны коронавируса ко мне на прием в клинику толпа людей приходила с частым пульсом, на это жаловались многие переболевшие люди», – поделилась наблюдением Хачирова с радио Sputnik.

Нормальной считается частота сердцебиения от 60 до 90 ударов в минуту. Если пульс будет долгое время превышать этот показатель, то нагрузка на сердце окажется слишком большой, добавила кардиолог. По ее словам, от этого может произойти «износ системы».

«Это можно сравнить с автомобильным мотором, там тоже не должны зашкаливать обороты, чтобы не случился износ системы. Если сердце всегда работает на высоких оборотах, то оно изнашивается быстрее», – сказала Хачирова.

Пациентам, перенесшим COVID-19, следует принимать определенные меры, чтобы заболевание не привело к дополнительным осложнениям на сердце, продолжила она.

«После болезни надо дождаться восстановления всех функций организма. В этом помогает соблюдение режима сна и отдыха, а также полноценное питание. Еще стоит избегать всякого рода физических нагрузок, чтобы не было никаких провокационных факторов для высокого сердечного ритма», – предупредила врач.

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