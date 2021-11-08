Ученые выявили связь когнитивных нарушений при COVID с потерей обоняния

Во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания.

Выводы опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.

«Наши наблюдения показали, что заражение сирийских хомячков коронавирусом эпизодически приводит к развитию долгосрочных изменений не только в обонятельном эпителии, но и в тех регионах мозга, которые играют ключевую роль в работе сознания. Эти нарушения возникали даже тогда, когда вирус не проникал в нервную ткань», – приводит слова биологов ТАСС.

Отмечается, что COVID-19 проникает в клетки не только легких, но и в мозге, в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Наблюдения медиков из США показали, что многие из этих осложнений сохраняются на протяжении нескольких месяцев после выздоровления.

Группа японских и американских исследователей под руководством Слободана Пресслера, профессора университета штата Техас в Галвестоне (США), открыла первые свидетельства того, что в некоторых случаях проникновение коронавируса в ткани носа может вызывать долгосрочные нарушения в функционировании сознания.

К такому выводу исследователи пришли в ходе опытов на сирийских хомячках, которые переносят коронавирус так же, как и человек. Опыты указали на то, что вирус часто проникал в клетки, расположенные на большой глубине от поверхности, и вызывал долгосрочные сбои в работе обоняния грызунов.

Ученые зафиксировали нарушения в работе обонятельной луковицы мозга, а также в других его регионах, в том числе в грушевидной коре и в гиппокампе, центре памяти млекопитающих. Следы данных нарушений сохранялись в тканях нервной системы животных даже через 1,5 месяца после их выздоровления. Ученые предполагают, что некоторые нарушения сознания, типично сопровождающие тяжелые формы коронавируса, могут возникать в результате проникновения вируса в обонятельный эпителий носа.

Ранее ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на туман в голове.