Экс-госсоветника Мьянмы Аун Сан СУ Чжи приговорили к заключению

Власти Мьянмы приговорили бывшего госсоветника Аун Сан Су Чжи к четырем годам тюремного заключения за разжигание разногласий среди армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса, сообщило агентство Франс Пресс.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи, передает ТАСС.

Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которыми, как они утверждают, сопровождались прошедшие в ноябре 2020 года всеобщие парламентские выборы. С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против смещения гражданского правительства.

Напомним, 1 февраля президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными. Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина. Руководители нового правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Позднее официальный представитель военных властей назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места. 14-15 марта некоторые группировки протестующих в Янгоне и других городах страны перешли к вооруженному сопротивлению военным властям, используя самодельное огнестрельное оружие, луки и стрелы, рогатки и самодельные взрывные и зажигательные устройства.

По подсчетам ООН, с начала кризиса в Мьянме погиб 741 человек, в их числе 52 ребенка.