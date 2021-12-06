Минтруд решил уточнить правила получения пенсий для некоторых россиян

Захарова нашла в публикации Bild про Украину фашистский топоним

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала статью немецкого издания Bild «План вторжения Путина на Украину» и обратила внимание, что при составлении «схемы нападения» авторы использовали топоним 1942 года и переработали «американские картинки» из недавней публикации Washington Post.

В своем сообщении в Telegram-канале Захарова отметила, что Германия неустанно подтверждает истину: «все новое – это хорошо забытое старое». Как отметила дипломат, статья немецкого издания представляет собой «пропаганду, замешанную на идеологии», уничтожающую здравый смысл.

Разбор публикации официальный представитель российского внешнеполитического ведомства начала с обозначения Львова на карте «вторжения» России на Украину, где город обозначен как «Лемберг». «Современный Львов по-немецки будет Lwiw. Именно под таким названием он фигурирует в официальных материалах МИД ФРГ. А вот на карте 1942 года, когда город был оккупирован, использовался еще австро-венгерский топоним «Лемберг». Фашистами. Так с какой карты срисовывали-то немецкие журналисты?» – указала дипломат.

Далее Захарова отметила, что карту восточной Украины авторам «прислали, похоже, с Банковой» (по адресу: Банковая улица, 11, находится офис президента Украины), так как Днепропетровск на схеме обозначен «Днiпро», хотя пять лет назад был переименован при «декоммунизации».

По словам Захаровой, когда авторы пришли к выводу, что «чего-то не хватает», они решили разработать схему нападения. И тут, как считает дипломат, «источник вдохновения» – недавняя публикация Washington Post со схожей картой «в увязке с мнимым вторжением России на Украину». «Немцы творчески переработали американские картинки и с присущей Германии любовью к маршу на Киев домыслили», – подчеркнула она.

Как пояснила официальный представитель МИД, первая фаза, которую Bild называет «Юг», заключает в себе нападение на южные регионы Украины с целью отрезать страну от моря и обеспечить поставки в Крым. Однако, по ее словам, немецкие журналисты «не догадываются», что поставки в Крым уже несколько лет обеспечивает Крымский мост. Говоря о второй фазе «Северо-восток», где украинская обороноспособность, по мнению Bild, ослабляется под ударами баллистических ракет, Захарова указала, что с этим «с успехом» справляется сам киевский режим.

«Третья – «Киев» – предполагает наступление на украинскую столицу с севера. Продвинувшись «примерно до линии Коростень-Умань» российская армия «принудит Киев к капитуляции». Умань – место ежегодного паломничества хасидов. На что намекает Bild?», – написала дипломат. Она подчеркнула, что «германский троллинг» может дорого обойтись изданию, «учитывая недавно выявленный факт махрового антисемтизма в рядах немецких журналистов».

Ранее Россия отвергла ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. Накануне в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

В среду в администрации США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги» в контексте ситуации вокруг Украины. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом».

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».

В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.

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