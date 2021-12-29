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Собиравшийся судиться с Дедом Морозом юрист отозвал свой иск
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Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев сообщил, что решил отказаться от иска к Деду Морозу, чтобы сделать «подарок» президенту России Владимиру Путину в честь Нового года.
Мирзоев написал в соцсети «ВКонтакте», что он, «хорошенько подумав», решил, что хочет сделать президенту «новогодний подарок в виде выигранного им дела, то есть решил отказаться от иска и избавить Деда Мороза от судебных тяжб».
Он добавил, что теперь ждет встречи с президентом лично, поскольку приготовил ему еще один подарок.
При этом ранее в среду стало известно, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск, ответчиком по которому должен стать юрист Игорь Мирзоев, получивший известность после подачи в суд жалобы на Деда Мороза. Новый иск подала основательница юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнара Троицкая.
«Троицкая просит признать поведение Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом, взыскать в ее пользу 10 млн рублей морального вреда», – передает ТАСС.
Такую же сумму компенсации ранее запросил и сам Игорь Мирзоев. Его иск к АО «Дед Мороз», упомянутый на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, Великоустюгский районный суд Вологодской области зарегистрировал 24 декабря.
По утверждению юриста, главный волшебник страны не выполняет публично взятые на себя обязательства, так как не дарит Мирзоеву подарки и не исполняет его заветные мечты с момента регистрации в качестве юрлица в 1998 году.
Истец просил суд не только возместить ему моральный вред, но и обязать ответчика вручить мужчине 23 подарка и исполнить его самые заветные мечты.
В суде сообщали, что иск Мирзоева зарегистрирован, однако юрист не приложил к заявлению список подарков и заветных желаний, а также квитанции об оплате госпошлины, поэтому был составлен акт об отсутствии соответствующих документов.
В пресс-службе петербургских судов сообщили, что иск Троицкой принят к производству, а первое заседание по нему назначено на 14 февраля.
На итоговой пресс-конференции президента Владимира Путина журналист из Вологодской области рассказал главе государства об иске к Деду Морозу. Глава государства заявил, что он тоже юрист из Санкт-Петербурга и готов выступить в роли адвоката, напомнив истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только «хорошим мальчикам и девочкам».
Глава государства посоветовал истцу проанализировать свое поведение и найти то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. После этого Мирзоев выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в суде. При этом он заявлял, что не планирует отзывать свой иск.
Диетолог рассказала, чем заменить майонез в новогодних блюдах
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Майонез очень калорийный продукт, поэтому в блюдах для новогоднего стола его лучше заменить греческим йогуртом или растительным маслом, рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России врач-диетолог Наталья Круглова.
«Майонез очень калорийный родукт. Тем более что, как правило, его используют в больших количествах, что в целом сильно увеличивает калорийность праздничного ужина. Вместо него лучше использовать йогурт, предпочтительнее греческий, поскольку он не имеет такой кислинки, как обычный йогурт. Туда можно добавить соль и небольшое количество специй по вкусу», – говорит Круглова.
Некоторые салаты хорошо заправлять растительными маслами, продолжает диетолог, но необходимо контролировать количество – не больше одной чайной ложки на порцию. Это тоже станет полезной альтернативой майонезной заправке.
«Отдельно хочу сказать про домашний майонез – это не лучший вариант, потому что для него используются сырые яйца, а значит, есть риск сальмонеллеза. Поэтому домашний майонез – не очень хорошая альтернатива. Либо же, если без майонеза никак не обойтись, можно использовать тот, что промышленного выпуска, но отдавать предпочтение легким, в которых снижено количество жира. В целом это тоже может быть приемлемым вариантом», – считает специалист.
Однако она отмечает, что майонез может стимулировать аппетит, в том числе за счет соли, которая входит в его состав, поэтому, если блюдо заправлено им, человек, скорее всего, съест больше, чем нужно его организму.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с газетой ВЗГЛЯД порекомендовала россиянам, которые переболели коронавирусной инфекцией, в новогоднюю ночь отдать предпочтение блюдам из курицы или рыбы, салатам, заправленным йогуртом, и квашеной капусте.
Кличко поздравил жителей Киева с наступающим 2222 годом
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей города сначала с 2220 годом, но затем «исправил» оговорку и поздравил их с 2222-м.
Как пишет «Страна.ua», Кличко «перенес человечество в далекое будущее». «С хорошим настроением встречаем новый две тысячи двести двадцатый… – начал он, но, видимо, понял, что ошибся, и продолжил: – Две тысячи двести двадцать второй год».
Напомним, Виталий Кличко известен своими оговорками, причем это не первая его «зимняя» оговорка. Так, в 2014 году он просил жителей города заранее подумать о проблеме теплосбережения и подготовиться к земле. А в начале декабря 2021 года Кличко пообещал для борьбы с гололедом посыпать улицы Киева снегом.
Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России»
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Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей».
Текст опубликован в думской электронной базе.
«В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке.
Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке».
При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты».
«Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе.
Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков.
Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению.
«Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте.
Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИДом.
Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России».
Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.
Алиев и Пашинян встали рядом на совместном фотографировании лидеров СНГ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сфотографировались рядом на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, что продемонстрировало успех урегулирования ситуации между странами.
На церемонии фотографирования лидеры саммита СНГ выстроились по алфавиту. Алиев и Пашинян не стали возражать против такого порядка и заняли места рядом.
«Наглядный успех усилий по урегулированию», – отмечают авторы Telegram-канала «RIA_Kremlinpool».
Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год.
Российский лидер в рамках саммита заявил, что создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом.
Путин назвал число проживающих в России граждан Таджикистана
Около миллиона граждан Таджикистана сейчас проживают и работают в России на временной основе, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером республики Эмомали Рахмоном.
Глава российского государства обратил внимание на то, как важна гуманитарная составляющая в сотрудничестве двух стран.
«Знаю ваше внимание и заботу в отношении развития русского языка. Он развивается [в Таджикистане] очень хорошо при вашей поддержке. Много желающих изучать русский язык. Это и понятно, потому что в России проживает сегодня на временной основе и работает около миллиона человек из Таджикистана», – приводит его слова ТАСС.
Ранее Путин на встрече с Рахмоном заявил, что ситуация на афганско-таджикской границе вызывает озабоченность и тревогу.
Глава МИД Украины сделал комплимент Путину
Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина».
Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент.
Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
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Путин за рулем автомобиля заехал за Лукашенко перед переговорами в Петербурге
Президент России Владимир Путин заехал на машине за белорусским коллегой Александром Лукашенко перед их встречей в Санкт-Петербурге, сообщают СМИ.
Телеграм-канал «Пул первого» пишет, что «перед началом встречи Путин заехал на машине за Лукашенко».
Напомним, в среду в Константиновском дворце в Стрельне проходит встреча Путина и Лукашенко.
До этого пресс-служба главы Белоруссии сообщала, что 29 декабря лидеры обсудят актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.
Ранее Путин и Лукашенко обсудили по телефону сотрудничество двух стран, в том числе в оборонной сфере. Кроме того, российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Москве и Минску удалось достичь принципиальных соглашений, но впереди еще работа по синхронизации законодательств обеих стран.
Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН
Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН, говорится в указе.
«Указ президента РФ «О Якунине А.И.»: 1. Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в тексте документа, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу со дня его подписания.
Ранее Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева.
Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Статуэтки и сувениры, кухонная утварь, а также носки и сладости россияне считают самыми бесполезными подарками на Новый год, однако 88% россиян их никогда не передаривали, согласно результатам опроса ВЦИОМ.
«Среди ненужных новогодних подарков опрошенные отметили сувениры и статуэтки (6%), кухонную утварь, столовые приборы (3%), носки (2%), безделушки (2%), конфеты, сладости и шоколад (2%). Женщины в три раза чаще, чем мужчины, называли бесполезными и ненужными сувениры и статуэтки (9% против 3%), косметику (3% против 1%) и в два раза чаще – кухонную утварь, посуду и столовые приборы (4% против 2%)», – сообщается на сайте ВЦИОМ.
Согласно исследованию, около 7% респондентов назвали нужными все подарки, полученные на Новый год. Большинству респондентов не приходилось получать бесполезные и ненужные новогодние подарки, об этом рассказал 71% опрошенных, а 27% такие подарки получали.
«Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)», – следует из опроса.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 25 декабря. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Опрос проводился в виде телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала газете ВЗГЛЯД, что по этикету передаривать подарки нельзя. Однако есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так».
Специалист по этикету рассказала, кому можно передарить ненужный подарок
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По этикету передаривать подарки нельзя. Но есть один вариант, при котором не запустится цикл, когда передаренный подарок начнет ходить по рукам, рассказала газете ВЗГЛЯД президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.
«Мы должны спокойнее относиться к тому, что наш презент может не подойти. У меня самой был случай, когда я подарила близкой подруге серьги с очень красивыми розовыми морганитами. После этого я ни разу ее в них не видела, из чего сделала вывод, что ей мой презент не понравился. Но не нужно убиваться из-за этого или обижаться, к этому нужно относиться спокойно», – рассказывает Холгова.
Она подчеркивает, что ни в коем случае нельзя у человека спрашивать, понравился или не понравился подарок. Если человек не носит подарок, значит он ему, очевидно, не понравился. В таком случае следует просто сделать для себя определенные выводы, но не затрагивая данную тему.
«Тем, кому подарили не понравившийся подарок, нельзя подавать вида. Превозмогать себя, нося его и демонстрируя, тоже не нужно. Также нельзя передаривать подарки – этикет это запрещает. Единственное, кому можно передарить какой-то подарок – бабушке, которая не общается ни с кем из круга друзей этого человека. Только тогда не запустится этот ужасный цикл, когда подарок начнет ходить по рукам. Но, опять же, это не по этикету, но есть простая жизнь, которая вносит коррективы», – говорит специалист.
Кроме того, эксперт делится, что есть исключительные случаи «передаривания подарков». Например, если человек абсолютно не пьет кофе, а ему на Новый год подарили кофеварку или кофемолку, то ее вполне уместно будет отдать близкому другу, подруги или родственнику, который обожает этот напиток. При этом преподносить его как презент нельзя, а вручить исключительно как дополнение к основному подарку, либо отдать «просто так».
«Не стоит притворяться, что вы вложили в эту, условно, кофемолку, душу, потратили время на ее выбор. Лучше просто отдать», – советует Холгова.
Вишлисты на Новый год составлять также считается неуместным, продолжает собеседник. Однако в зависимости от того, какие между людьми сложились отношения, допустимо спросить, что хочет получить человек в качестве подарка. Такой вопрос можно задать близким друзьям или родственникам.
«В этикете подарок – вещь сложная и очень трудозатратная, нужно потратить очень много сил, энергии и времени, чтобы подумать, что действительно может порадовать и удивить адресата. Но, опять же, всегда есть возможность того, что человек не угадает. Но с этим ничего не поделаешь, это нормально» – заключила специалист.
Ранее главный Дед Мороз России из Великого Устюга рассказал, что любит не только сам дарить подарки, но и получать их. Особенно ему нравятся те, что сделаны своими руками.
В Госдуме ответили на предложение Жириновского отменить новогодние каникулы
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«Лишать россиян новогодних праздников, конечно, будет неправильно», – заявила газете ВЗГЛЯД первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского позволить россиянам присоединить новогодние выходные к отпускам.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо отменить россиянам новогодние каникулы, поскольку это период экстремального скачка смертности. Вместо них депутат предложил прибавить 15 дней к 28 обычным отпускным, только граждане сами выберут, когда именно им отдохнуть. Например, по его мнению, люди могут добавлять себе по одному-два выходных каждую вторую неделю.
«Новогодние каникулы уже стали доброй традицией россиян. Граждане на эти дни планируют семейный отдых с родными, близкими, потому что Новый год – это семейный праздник. Поэтому здесь сложилась долговременная традиция, ломать ее будет уже не совсем правильно», – говорит Цунаева.
Она отметила, что не знает, откуда у лидера ЛДПР такие цифры по смертности в новогодний период, подчеркнув, что не видела нигде подобных данных.
Кроме того, депутат обращает внимание на то, что Трудовой кодекс подразумевает самые разные отпуска у разных категорий граждан (у военнослужащих, учителей, медицинских работников). Поэтому пересмотр дополнительных отпусков может создать определенные трудности.
«По моему мнению, лишать россиян новогодних праздников, конечно, будет неправильно», – заключила собеседник.
В сентябре первый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил важность новогодних каникул для семей с детьми, поскольку в праздники они могут все вместе собраться для торжества и провести друг с другом время. Также он назвал удачно подобранным календарем утвержденный правительством РФ перенос выходных дней в 2022 году.
Операторы мобильной связи проявили интерес к заходу в Крым
Два оператора мобильной связи, работающие в других регионах России, проявили интерес к заходу в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Два оператора проявляют интерес. Конкретный план по количеству вышек, которые необходимо установить по Республике Крым, чтобы связь нигде не прерывалась», – цитирует Аксенова ТАСС.
По его словам, несмотря на заинтересованность компаний, сказать, что соглашение будет подписано уже завра, нельзя. Аксенов уточнил, что речь идет о работе федеральных компаний с госучастием, в том числе одной специализированной.
Ранее сообщалось, что в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове. Глава страны заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно.
Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Сами жители Крыма пользуются сим-картами, прикрепленными к Краснодарскому краю.
Семья подростка из Подмосковья, чье новогоднее желание исполнил Путин, получила квартиру
Президент Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чье новогоднее желание о гитаре он ранее исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Кремля.
«Неделю назад [во время предыдущей беседы с мальчиком] Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет – гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кадры телефонной беседы российского лидера с мальчиком показал телеканал «Россия-24». Путин спросил, получил ли Марк гитару, и тот ответил, что «еще тогда получил». «Я вот о чем подумал: тебе же нужно будет на гитаре заниматься, тренироваться, – отметил Путин. – А где заниматься? У вас там народу много, где ты живешь (Марка и его маму приютила многодетная семья – прим. ВЗГЛЯД), места не так много, там еще маленькие дети есть. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Так ведь удобнее будет?»
Президент поинтересовался, понравилась ли мальчику новая квартира и успели ли они с мамой переехать в новое жилье. «Да очень [понравилась]. Да, уже переехали», – ответил Марк, отметив, что теперь ему для занятий «места предостаточно», передает ТАСС.
«Видишь, как все складывается хорошо, сможешь заниматься, добиться хороших результатов в игре на гитаре», – отметил Путин. «Да, обязательно! И потом сыграю вам», – пообещал Марк. «Мне сыграешь потом? Спасибо! А что бы ты сыграл? Что бы хотел разучить?» – спросил президент. «Песню Высоцкого «Высота», – рассказал подросток.
«Высоту» – это правильно! Я желаю тебе достижения больших высот – и в музыке, и в жизни», – сказал Путин. «Спасибо! И вам того же», – ответил мальчик. Мама Марка также поблагодарила президента за новую квартиру, поздравила его с Новым годом, пожелав «всего хорошего и – главное – здоровья».
Как отметили в Кремле, с улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье Ярослава и Анастасии Бахиревых, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону, сообщила пресс-служба президента. Телеканал «Россия-24» показал кадры этой беседы.
Путин спросил у Ярослава, почему он сначала отказывался от того, чтобы получить в подарок новый дом. «Почему? Как это – недостойно? – удивился Путин, услышав его ответ по телефону. – У вас шесть детей, седьмой еще будет, бог даст. Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, они должны преумножаться. И будем считать, что это так и происходит». Путин отметил с удовлетворением, что «все хорошо выстроилось».
В беседе с Анастасией Путин поблагодарил ее за доброе сердце и за то, что она поддержала Марка, который нуждался в помощи. «Несмотря на вашу большую семью, на, прямо скажем, стесненные условия, все-таки взяли и человека привели к себе в дом», – отметил Путин. «Думаете, любой [бы] так поступил? – спросил президент, услышав по телефону ответ Анастасии. – Чем больше будет таких людей, как вы, таких поступков, которые вы совершаете, тем больше будет и тех, кто захочет последовать вашему примеру».
В завершение беседы российский лидер пожелал семье Бахиревых прибавления, и «чтобы все было, как положено». «Бог даст, все будет хорошо! Обнимаю вас всех и желаю всего самого доброго!» – сказал Путин.
В начале декабря президент присоединился к всероссийской акции «Елка желаний», чтобы исполнить заветные мечты нескольких детей. Одним из них стал Марк Кобленев из Раменского района Московской области, который очень хотел научиться играть на гитаре. Для него была организована поездка в музыкальную академию Игоря Крутого. После экскурсии по академии Марку позвонил президент.
Ранее Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который хотел побывать в роли пожарного.
Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний», в этом году он исполнил мечты нескольких детей.
Байден не исключил возможности личной встречи с Путиным в январе
Президент США Джо Байден не стал отрицать возможность проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе.
Как сообщил пресс-пул Белого дома, в штате Делавэр журналисты спросили главу государства, будет ли он лично встречаться с Путиным позднее в январе. «Посмотрим», – передает ТАСС слова Байдена.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет.
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Внук Шарля де Голля назвал Путина «большим лидером»
Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль поблагодарил президента России Владимира Путина, который поздравил его отца со 100-летним юбилеем.
Поздравление в адрес сына Шарля де Голля Филиппа передал от лица главы государства посол России во Франции Алексей Мешков. Поздравления и подарки были вручены Пьеру де Голлю, который с женой прибыл в резиденцию посла, передает РИА «Новости».
Пьер де Голль заявил, что «очень тронут вниманием президента Путина, вниманием господина посла», он «подчеркнул сильную дружбу между Францией и Россией, которая родилась не только благодаря общей победе над фашистскими захватчиками», но и «существовала в душах, в менталитете французов на протяжении длительного времени».
Внук первого президента Пятой республики выразил поддержку идеи Европы от Атлантики до Урала и призвал «вернуться к фундаментальным ценностям, которые, к сожалению, потеряли в Европе и также во Франции» – «ценностям семьи, традиций и достоинства».
Пьер де Голль заявил, что Путин – «большой лидер, большой президент для своей страны». Он добавил, что некоторые страны невозможно понять без понимания их истории, их культуры, без понимая менталитета, языка.
Напомним, французский философ Иван Бло заявлял, что многие французы ассоциируют Владимира Путина с Шарлем де Голлем и хотели бы, чтобы их страной руководил именно такой лидер.