Назначена дата рассмотрения иска к подавшему в суд на Деда Мороза

Семья подростка из Подмосковья, чье новогоднее желание исполнил Путин, получила квартиру

Президент Владимир Путин вновь созвонился с 14-летним Марком Кобленевым из Подмосковья, чье новогоднее желание о гитаре он ранее исполнил в рамках акции «Елка желаний», сообщила пресс-служба Кремля.

«Неделю назад [во время предыдущей беседы с мальчиком] Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет – гостят у знакомых. Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кадры телефонной беседы российского лидера с мальчиком показал телеканал «Россия-24». Путин спросил, получил ли Марк гитару, и тот ответил, что «еще тогда получил». «Я вот о чем подумал: тебе же нужно будет на гитаре заниматься, тренироваться, – отметил Путин. – А где заниматься? У вас там народу много, где ты живешь (Марка и его маму приютила многодетная семья – прим. ВЗГЛЯД), места не так много, там еще маленькие дети есть. Поэтому я подумал, что будет лучше, если у тебя будет отдельное помещение для занятий музыкой. Так ведь удобнее будет?»

Президент поинтересовался, понравилась ли мальчику новая квартира и успели ли они с мамой переехать в новое жилье. «Да очень [понравилась]. Да, уже переехали», – ответил Марк, отметив, что теперь ему для занятий «места предостаточно», передает ТАСС.

«Видишь, как все складывается хорошо, сможешь заниматься, добиться хороших результатов в игре на гитаре», – отметил Путин. «Да, обязательно! И потом сыграю вам», – пообещал Марк. «Мне сыграешь потом? Спасибо! А что бы ты сыграл? Что бы хотел разучить?» – спросил президент. «Песню Высоцкого «Высота», – рассказал подросток.

«Высоту» – это правильно! Я желаю тебе достижения больших высот – и в музыке, и в жизни», – сказал Путин. «Спасибо! И вам того же», – ответил мальчик. Мама Марка также поблагодарила президента за новую квартиру, поздравила его с Новым годом, пожелав «всего хорошего и – главное – здоровья».

Как отметили в Кремле, с улучшением жилищных условий помогли и многодетной семье Ярослава и Анастасии Бахиревых, в доме которой раньше жил Марк. Глава государства также поговорил с ними по телефону, сообщила пресс-служба президента. Телеканал «Россия-24» показал кадры этой беседы.

Путин спросил у Ярослава, почему он сначала отказывался от того, чтобы получить в подарок новый дом. «Почему? Как это – недостойно? – удивился Путин, услышав его ответ по телефону. – У вас шесть детей, седьмой еще будет, бог даст. Это говорит о том, что добрые дела никуда не пропадают, не исчезают, они должны преумножаться. И будем считать, что это так и происходит». Путин отметил с удовлетворением, что «все хорошо выстроилось».

В беседе с Анастасией Путин поблагодарил ее за доброе сердце и за то, что она поддержала Марка, который нуждался в помощи. «Несмотря на вашу большую семью, на, прямо скажем, стесненные условия, все-таки взяли и человека привели к себе в дом», – отметил Путин. «Думаете, любой [бы] так поступил? – спросил президент, услышав по телефону ответ Анастасии. – Чем больше будет таких людей, как вы, таких поступков, которые вы совершаете, тем больше будет и тех, кто захочет последовать вашему примеру».

В завершение беседы российский лидер пожелал семье Бахиревых прибавления, и «чтобы все было, как положено». «Бог даст, все будет хорошо! Обнимаю вас всех и желаю всего самого доброго!» – сказал Путин.

В начале декабря президент присоединился к всероссийской акции «Елка желаний», чтобы исполнить заветные мечты нескольких детей. Одним из них стал Марк Кобленев из Раменского района Московской области, который очень хотел научиться играть на гитаре. Для него была организована поездка в музыкальную академию Игоря Крутого. После экскурсии по академии Марку позвонил президент.

Ранее Путин в рамках «Елки желаний» исполнил мечту пятилетнего Осора Аюшеева из Республики Бурятия, который хотел побывать в роли пожарного.

Напомним, Путин ежегодно участвует в акции «Елка желаний», в этом году он исполнил мечты нескольких детей.