Депутат: Лишение российского гражданства станет более сложной процедурой

«Этот законопроект предполагает открытие более широких возможностей в получении гражданства для наших соотечественников. Вводится понятие упрощенного получения гражданства. Двадцать категорий граждан могут получить его по простой схеме», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Леонид Калашников. Ранее президент внес в парламент законопроект «О гражданстве».

«В законопроекте, в числе прочего, появилась норма, которая утяжеляет лишение гражданства. Вводится порог срока давности в десять лет, чего раньше не было. Если человек совершил что-то, за что мог бы быть лишен гражданства, но с момента этого деяния прошло более 10 лет, то этот человек останется гражданином России», – рассказал председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Собеседник участвовал в разработке законопроекта в составе межведомственной комиссии.

«Но из этой нормы есть исключение – это террористы и особо опасные преступники. Для всех же остальных, кроме срока давности, вводится еще дополнительный порог – лишение их гражданства нужно согласовывать с президентом», – рассказал он.

Депутат допустил, что в некоторых случаях лишать гражданства можно будет заочно. «Если, например, террориста не могут найти, наверное, его можно лишить гражданства заочно. Если его можно заочно осудить, то можно в таком же режиме прекратить гражданство – это тоже норма осуждения», – предположил Калашников.

В целом внесенный президентом законопроект направлен в первую очередь на упрощение, а не на усложнение процедуры получения российского паспорта, отметил депутат Калашников. По его оценке, вероятность недовольных отзывов со стороны потенциальных получателей гражданства представляется минимальной. «С юридической точки зрения все оформлено корректно. Но учитывая, что появление новых норм, касающихся гражданства, всегда вызывает настороженность, особенно с учетом отношений России и Украины – то возможно какое-то возмущение в связи с появлением новых норм. Но я уверен, что для серьезных претензий мало зацепок», – подчеркнул депутат.

В среду президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России». Документ направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в России и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей».

Законопроект, в частности, расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства. «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», – говорится в пояснительной записке к документу.

В целом законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России. В их числе: граждане бывшего СССР и их дети; участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению; люди, у которых в России проживают близкие родственники и являются ее гражданами.

Упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка. Это делается для исключения практики фиктивных браков.