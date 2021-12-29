Глава МИД Украины сделал комплимент Путину Путин внес в Госдуму законопроект «О гражданстве России» 29 декабря 2021, 10:47

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект базового закона «О гражданстве России», он направлен на предоставление гражданства лицам, проживающим в стране и способным «органично включиться в систему позитивных социальных связей». Текст опубликован в думской электронной базе. «В законопроекте сохраняется концептуальный подход к пониманию института гражданства России как устойчивой правовой связи человека с государством, выражающейся в совокупности их взаимных прав и обязанностей. Положения законопроекта ориентированы на предоставление гражданства России лицам, которые проживают в России, способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноценными членами российского общества», – говорится в пояснительной записке. Также новый законопроект расширяет полномочия президента России по определению категорий лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства: «Президент может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве России», а также лица, принимаемые в гражданство в соответствии с указами президента «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство России в упрощенном порядке». При этом «в категории лиц, имеющих право на упрощенное приобретение гражданства России, не включены инвесторы и квалифицированные специалисты». «Одновременно законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в гражданство России и признании российскими гражданами», – говорится в документе. Отмечается также, что упрощенное приобретение гражданства по критерию заключенного с россиянином брака будет возможно лишь при наличии в браке общего ребенка, это делается для исключения практики фиктивных браков. Кроме того, законопроект вводит институт прекращения гражданства. Так, «законопроектом расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства» для лиц, ранее принятых в него. Однако это не распространяется на граждан России по рождению. «Наряду с преступлениями террористической направленности в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ», – говорится в тексте. Полномочия о принятии решения о прекращении гражданства «в связи с добровольным волеизъявлением граждан» будут переданы от президента к МВД, что обеспечит «применение единого механизма добровольного выхода из гражданства». В отношении лиц, проживающих за пределами России, решения о прекращении российского гражданства на основании их просьбы, как и ранее, будут приниматься МИД. Основанием для прекращения гражданства становится «установление факта представления лицом поддельных, подложных или недействительных документов либо сообщения им заведомо ложных сведений, на основании которых принималось решение о приеме в гражданство России или решение о признании гражданином России». Решение о прекращении гражданства ребенка, «над которым установлены опека или попечительство иностранных граждан или иностранного гражданина либо который усыновлен (удочерен) иностранными гражданами или иностранным гражданином», принимает президент России. Ранее глава МИД Сергей Лавров предложил переселять потенциальных граждан России в Восточную Сибирь.

Алиев и Пашинян встали рядом на совместном фотографировании лидеров СНГ 28 декабря 2021, 15:42 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никола Пашинян сфотографировались рядом на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, что продемонстрировало успех урегулирования ситуации между странами. На церемонии фотографирования лидеры саммита СНГ выстроились по алфавиту. Алиев и Пашинян не стали возражать против такого порядка и заняли места рядом. «Наглядный успех усилий по урегулированию», – отмечают авторы Telegram-канала «RIA_Kremlinpool». Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год. Российский лидер в рамках саммита заявил, что создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом. Глава МИД Украины сделал комплимент Путину 29 декабря 2021, 10:25

Фото: Serhii Hudak/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин обладает важной для переговоров чертой: если он садится за стол, то старается встать из-за него с договоренностью, с которой можно искать решение, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В подтверждение своего тезиса Кулеба привел опыт Парижского саммита 2019 года. В связи с этим он отметил, что хотел бы видеть Путина лично на саммите «нормандской четверки», передает «РБК-Украина». Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что складывается впечатление о подготовке на Украине третьей военной операции. «И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать – такие-то новые санкции последуют», – сказал президент. Также он заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России допустили возможность возвращения смертной казни 29 декабря 2021, 08:15

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин не исключил вероятности возврата смертной казни в России в будущем, следует из его новой книги «Конституционное правосудие: процедура и смысл». «То обстоятельство, что Конституционный Суд принял решение, делающее невозможным применение смертной казни в России на данном историческом этапе ее развития, не исключает возможности возврата к этой мере наказания в будущем», – передает РИА «Новости» его слова. Как напомнил Зорькин, в стране действует бессрочный мораторий на применение высшей меры наказания, что было условием для вступления в Совет Европы. В 1999 и 2009 суд подтвердил это решение, однако формально КС не отменил смертную казнь, поскольку это может сделать только законодатель. По его словам, суд лишь объявил практически бессрочным мораторий на ее назначение и применение. Судья отметил, что вопрос о применении смертной казни нельзя полностью закрыть до тех пор, пока существует практика умышленных убийств. Он подчеркнул, что в этом вопросе многое зависит от общей правовой ситуации в стране. «От того, насколько далеко мы сможем продвинуться в деле создания того прочного, уверенного в себе правопорядка, который позволит удержать сделанную нами уступку, отход от требований правового принципа равенства», – заключил автор. Напомним, что журналист Владимир Соловьев заявил, что он однозначно за смертную казнь в ряде исключительных случаев. По его мнению, высшая мера наказания должна применяться в ситуациях, когда речь идет об убийстве детей. В России действует мораторий на смертную казнь с 1997 года. В феврале член ЛДПР и депутат Саратовской областной Думы Станислав Денисенко во время заседания предложил ввести смертную казнь и конфискацию имущества по отношению к коррупционерам. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что мораторий на смертную казнь в России был введен преждевременно, убийства женщин и детей должны наказываться «жестко и решительно», в том числе и смертной казнью, при этом необходимо скрупулезно рассматривать каждый случай и не спешить с исполнением приговора. Путин освободил генерал-лейтенанта Якунина от должности замдиректора ФСИН 28 декабря 2021, 20:34 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин освободил генерал-лейтенанта Анатолия Якунина от должности замдиректора ФСИН, говорится в указе. «Указ президента РФ «О Якунине А.И.»: 1. Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Якунина Анатолия Ивановича от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний», – говорится в тексте документа, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что указ был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступает в силу со дня его подписания. Ранее Путин подписал указ об освобождении с должности главы ФСИН Александра Калашникова и назначении на его место Аркадия Гостева. Операторы мобильной связи проявили интерес к заходу в Крым 28 декабря 2021, 14:14 Текст: Кристина Цыцура

Два оператора мобильной связи, работающие в других регионах России, проявили интерес к заходу в Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов. «Два оператора проявляют интерес. Конкретный план по количеству вышек, которые необходимо установить по Республике Крым, чтобы связь нигде не прерывалась», – цитирует Аксенова ТАСС. По его словам, несмотря на заинтересованность компаний, сказать, что соглашение будет подписано уже завра, нельзя. Аксенов уточнил, что речь идет о работе федеральных компаний с госучастием, в том числе одной специализированной. Ранее сообщалось, что в ходе ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина прозвучал вопрос о возможности улучшения качества сотовой связи на полуострове. Глава страны заверил, что проблему с работой крупных сотовых операторов в Крыму разрешат, но не уточнил, как именно. Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют компании «К-Телеком» (бренд Win-mobile), «КТК-Телеком» («Волна мобайл»), «Крымтелеком» и «Севтелеком». Сами жители Крыма пользуются сим-картами, прикрепленными к Краснодарскому краю. Байден не исключил возможности личной встречи с Путиным в январе 29 декабря 2021, 02:03

Фото: Manuel Balce Ceneta/AP/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент США Джо Байден не стал отрицать возможность проведения личной встречи с российским лидером Владимиром Путиным в январе. Как сообщил пресс-пул Белого дома, в штате Делавэр журналисты спросили главу государства, будет ли он лично встречаться с Путиным позднее в январе. «Посмотрим», – передает ТАСС слова Байдена. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президенты могут пообщаться в режиме видео-конференции до конца года, хотя четких договоренностей на этот счет пока нет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин сделал совместное фото с лидерами СНГ на неформальном саммите в Петербурге 28 декабря 2021, 14:18 Текст: Наталья Ануфриева

Неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, в котором участвуют президент Владимир Путин и лидеры других стран Содружества, стартовал во вторник, перед выступлениями главы государств сделали совместное фото. Рядом с Путиным в кадре оказались глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Киргизии Садыр Жапаров, передает РИА «Новости». Также в совместном фото поучаствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никола Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации. Как отмечали в пресс-службе белорусского президента, «предстоящая встреча знаменательна еще и тем, что в декабре исполнилось 30 лет со дня образования СНГ». Саммит подытожит и завершит юбилейный для Содружества год. В предыдущий раз неформальный саммит Содружества проходил еще до пандемии – в декабре 2019 года, он также состоялся в Санкт-Петербурге. Тогда глава российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ, так как якобы не получила официальное приглашение. Началась встреча Путина и Назарбаева с глазу на глаз 28 декабря 2021, 12:39 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин встречается в Санкт-Петербурге с первым главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в формате «тет-а-тет», сообщил пресс-секретарь экс-президента республики Айдос Укибай. «Началась встреча Нурсултана Назарбаева и Владимира Путина в формате «тет-а-тет», – цитирует его сообщение в Twitter РИА «Новости». Назарбаев будет участвовать в неформальном саммите глав государств-участников СНГ. Подробная информация о переговорах будет опубликована позже. Ранее Путин заявил, что российско-казахстанские отношения интенсивно развивались при прежнем руководстве, и это подхватил новый лидер страны Касым-Жомарт Токаев. Путин призвал достичь 90% уровня коллективного иммунитета к COVID-19 28 декабря 2021, 15:48 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране должен достичь 90%. На неформальном саммите СНГ глава руководителя Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом и о необходимом уровне коллективного иммунитета, передает ТАСС. Путин обратил внимание на то, что «коллеги за рубежом уже стремятся к иммунизации 90 с лишним процентов [населения], 90-95». Глава государства спросил, Попову, какой сейчас уровень коллективного иммунитета в России. Глава ведомства отметила, что он составляет около 60%. «А нужно 90 [процентов]», – констатировал Путин. «90-95 [процентов]», –уточнила Попова. Она сказала, что такой же уровень коллективного иммунитета нужен для предотвращения распространения кори, полиомиелита. «Тогда мы не будем встречаться с этими инфекциями», – указала руководитель Роспотребнадзора. Ранее Путин поручил правительству в период новогодних праздников уделять повышенное внимание борьбе с коронавирусом в связи с большим количеством заболевших и умерших от COVID-19. Путин назвал создание СНГ оправданным шагом 28 декабря 2021, 14:25 Текст: Евгения Шестак

Создание Содружества независимых государств 30 лет назад было оправданным шагом, заявил президент Владимир Путин на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. «У нас за прошедшие годы, десятилетия многое кардинально поменялось. Вместе с тем хочу отметить, что само создание организации было, безусловно, оправданным. Интеграция по очень многим направлениям углублялась», – цитирует ТАСС Путина. По его словам, это касается и обеспечения безопасности стран СНГ, и экономики. Глава государства отметил, что сохранившиеся еще со времен Советского Союза связи между странами СНГ играют положительную роль в экономическом росте этих государств.Путин указал, что не просто сохранилось – многое «было продвинуто, развито на совершенно новой почве, на совершенно новой базе». Президент поблагодарил коллег за участие во встрече, которая фактически стала уже традиционной. Он напомнил, что до пандемии лидеры Содружества регулярно встречались в российской северной столице перед Новым годом. «Этот год особенный для СНГ: 30-летие создания организации состоялось в этом году – совсем недавно, в декабре. Я имел удовольствие всех вас поздравить и с 30-летием независимости – сейчас делаю это с удовольствием в личном формате», – добавил он. Несмотря на то, что саммит проходит в Петербурге, фактически каждый лидер СНГ высказался за проведение встречи в таком формате, подчеркнул глава государства. Ранее во вторник стартовал неформальный саммит СНГ в Санкт-Петербурге, в котором участвуют президент Владимир Путин и лидеры других стран Содружества, перед выступлениями главы государств сделали совместное фото. Напомним, инициатором встречи стал Владимир Путин. Ожидается, что на мероприятии лидеры подведут итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году, обменяются мнениями по решению общих проблем, обсудят дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономическому развитию стран организации. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не поедет на неформальный саммит глав СНГ, так как якобы не получила официальное приглашение. Путин пригласил Токаева в Россию 28 декабря 2021, 17:05 Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин на неформальном саммите СНГ встретился с казахским коллегой Касым-Жомарт Токаевым и пригласил его приехать начале 2022 года. Токаев в ходе беседы коснулся темы образования, он отметил, что Казахстану нужны технические специалисты, образование можно было бы получить в филиалах ведущих российских вузов, передает РИА «Новости». «Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прям ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы Вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады вас видеть», – сказал российский лидер. «Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович», – ответил Токаев. Ранее Путин в ходе неформального саммита СНГ в Петербурге сделал совместное фото с Токаевым и президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Попова заявила о возможной перегрузке системы здравоохранения из-за «омикрона» 28 декабря 2021, 16:48 Текст: Елизавета Булкина

Новый штамм короновируса «омикрон» из-за высокой заразности может спровоцировать перегрузку системы здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. «Это (высокая заразность «омикрона») может вызвать перегрузку (системы здравоохранения)», – передает ее слова РИА «Новости». Кроме того, Попова отметила, что «омикроном» могут заболеть и люди с высоким риском. «То, что он гораздо более заразен, больше людей сразу заражается. Это тоже очень важно, потому что, когда такая активность вируса, то могут попадать люди, для которых заболеть любым вариантом этого вируса – это высокий риск», – сказала глава ведомства. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует новый штамм коронавируса «омикрон». Назарбаев заявил Путину об образцовых отношениях России и Казахстана 28 декабря 2021, 14:22 Текст: Елизавета Булкина

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге заявил, что два государства выстроили образцовые отношения. «Между Казахстаном и Россией отношения образцовые. Мы выстроили с вами образцовые отношения. И я надеюсь, что так и будет продолжаться при новом президенте [Казахстана], потому что мы соседи, богом данные друг другу. И от этого отходить нам нельзя, это во взаимных интересах», – передает его слова ТАСС. Напомним, во вторник в Санкт-Петербурге проходит встреча Путина и Назарбаева в формате «тет-а-тет». В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина на Новый год 28 декабря 2021, 13:19 Текст: Наталья Ануфриева

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что пока не может сказать, проведет ли президент Владимир Путин новогодние каникулы в Москве или в Сочи. Песков заявил в ответ на соответствующий вопрос, что в данный момент он не может ничего сказать на этот счет, передает РИА «Новости». Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции Путин ответил на вопрос о том, почему он ездит отдыхать с министром обороны Сергеем Шойгу, но не берет с собой премьер-министра Михаила Мишустина: «Если мы и Мишустина будем брать с собой (...) Помните старый еврейский анекдот: «А кто в лавке-то останется?» Кто работать-то будет?». Песков ответил на вопрос о формате послания Федеральному собранию 28 декабря 2021, 13:06 Текст: Алексей Дегтярев

Число участников послания президента Федеральному собранию зависит от решения Роспотребнадзора и конкретного момента, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это каждый раз зависит от конкретного момента и каждый раз определяется вместе со специалистами Роспотребнадзора. Это зависит от пространства, это зависит от кривой волны», – цитирует Пескова РИА «Новости». Ранее представитель Кремля подтверждал, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию состоится в начале 2022 года.