Глава Татарстана пожаловался на запрет называться президентом

Позиция Татарстана не была в полной мере учтена при принятии закона, предполагающего в том числе запрет на использование слова «президент» в названии должности главы региона, наш голос не услышали, заявил глава республики Рустам Минниханов.

«Закон уже принят, позиция нашего парламента была известна. Понятно, что есть сложившиеся исторические вещи, которые присутствуют. Мы должны уметь слушать друг друга… Понятно, что закон принят, и мы законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали», – цитирует РИА «Новости» Минниханова.

По его словам, если бы на этапе работы над законопроектом в республику приехал кто-нибудь из его разработчиков, позиция могла быть другой.

«Если бы, наверное, тот же (председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей – прим.ВЗГЛЯД) Клишас приехал в наш парламент, встретился бы, объяснил бы, рассказал, я думаю, что позиция была бы несколько другая», – предположил Минниханов.

Президент России Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в российских регионах, закон запрещает главам субъектов называться президентами и разрешает избираться больше двух сроков подряд.

Парламент Татарстана не поддержал проект федерального закона.

Сенатор Павел Крашенинников заявлял, что законопроект не будут менять из-за несогласия Татарстана.