Семьям в роддоме Подмосковья стали отдавать «рождественских младенцев» 23 декабря 2021, 11:59

В Видновском перинатальном центре решили в честь Нового года отдавать родителям новорожденных, переодетых в маленьких Дедов Морозов. Как сообщает телеканал «360», в стенах перинатального центра волшебство происходит круглый год, но сейчас особая пора. Да еще и юбилей – центру исполнилось 35 лет. «Называем мы их «Маленькие декабрята». Мамочкам нашим нравится, потому что когда они видят первый раз малыша уже так красиво неожиданно одетым, они довольны», – рассказала завотделением новорожденных Ольга Зеленская. Увидевшие декабрят впервые папы и остальная семья описали реакцию: «Дед Мороз к нам пришел уже, Дед Морозик наш маленький. К новому году он уже подрастет и будет бородатенький», – шутит один из счастливых обладателей новогоднего подарка папа. «Мне принесли малышку, и она была одета в такой милый колпачок и этот мешочек. Это прямо был как подарок на Новый год или Рождество», – поделилась мама новорожденной. Ранее Дед Мороз сказал, какие подарки любит получать на Новый год.

Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа 22 декабря 2021, 14:51

Текст: Елена Мирошниченко

Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. «НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании. Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС». Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке. Отец девятилетней студентки МГУ раскрыл оценку дочери за экзамен по психологии 22 декабря 2021, 14:08

Текст: Алексей Дегтярев

Малолетней учащейся факультета психологии МГУ Алисе Тепляковой на экзаменах поставили неудовлетворительную оценку, заявил ее отец Евгений Тепляков в соцсетях. «Комиссия «поставила» оценку еще вчера. Разумеется, неуд. С мотивировкой «знания фрагментарные, а не системные». При том, что по критериям даже в этом случае ставится как минимум тройка», – написал он в своем блоге в LiveJournal (авторская орфография здесь и далее сохранена – Прим. ВЗГЛЯД). Он добавил, что суть конфликта в вузе заключалась в том, что «ребенка незаконно удерживали на факультете почти два часа», ее якобы заставляли делать то, на что родители не дали согласия. «При этом требование отца ребенка вернуть ему девочку успешно игнорировались. А [Артем] Ковалев, зам. декана, просто говорил «Алиса, вас ждут для оглашения оценки». На резонное замечание «я отец ребенка, будьте добры озвучить оценку мне» просто разворачивался и уходил. Трижды», – пояснил Тепляков. Также он объявил, что намерен подать в суд на факультет из-за нарушений, которые, по его словам, допустили при проведении экзамена. Отец студентки пояснил, что их уведомили об экзамене за три дня, учебная часть не рассказала про состав билетов и про критерии оценивания. «Процедура экзамена не соответствовала той, которая находится в рабочей программе специальности. Студент тянет билет и устно отвечает на два вопроса, но Алису заставили сдавать экзамен письменно и дали ей на это всего 20 минут», – заявил он РИА «Новости». Мужчина добавил, что его не пускали к ребенку, а девочку держали в кабинете, задавали множество дополнительных вопросов и не отпускали к отцу, хотя она и просила. «Нарушения... длились на протяжении полугода, слова факультета о том, что они дружелюбные и что они Алису опекают, не соответствуют действительности. Поэтому мы не просто оспариваем оценку, а сама процедура экзамена была незаконна, и мы, скорее всего, будем обращаться в суд и в полицию по поводу действий факультета психологии. Мы уже направили обращения в Следственный комитет, в прокуратуру и в полицию», – сказал он. Напомним, отец девятилетней первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию. Факультет, комментируя ситуацию, не увидел выдающихся успехов у девятилетней студентки, и изложил свою версию произошедшего. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что действия отца в вузе были неадекватными. Доктор Курпатов предпринял попытку договориться с отцом бывшего любовника 22 декабря 2021, 18:21

Текст: Александра Юдина

В Санкт-Петербурге стали известны подробности разговора доктора Андрея Курпатова и отца его бывшего личного помощника и любовника Алексея Иевского о воровстве, изменах и мошенничестве. Доктор Курпатов обвиняет Иевского-младшего в воровстве, мошенничестве и изменах, а в качестве компромисса предлагает экс-любовнику признать часть своих преступлений и получить условный срок. На это Константин Иевский (отец Алексея) пойти отказался, он выразил желание просто закрыть уголовное дело и договориться полюбовно, считая главной ошибкой сына, что это не было сделано сразу, пишет «Делфи». При этом стороны не достигли компромисса, однако уверили друг друга, что готовы договариваться. Как утверждает доктор Курпатов, Иевский втерся к нему в доверие, а затем переписал на себя земельные участки, комнату в коммуналке, Porsche примерно за 110 тыс. евро и драгоценности почти на 50 тыс. Кроме того, молодой человек якобы вывел со счетов компании психолога «Онлайн Продакшн» около полумиллиона евро, хотя формально Иевский был ее единственным владельцем и гендиректором. У Иевского-младшего совсем другая версия. Он настаивает, что состоял в отношениях с Курпатовым, который дарил дорогие подарки, включая машину и драгоценности. Со слов Иевского, пара рассталась из-за измены психолога, который впоследствии потребовал вернуть подарки. Сейчас Иевский находится в СИЗО, и ему грозит реальный срок. Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд 22 декабря 2021, 20:08

Текст: Татьяна Косолапова

Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота. Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич). «Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк. Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов. «Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист. Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Член СПЧ: В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство 22 декабря 2021, 18:02

Текст: Татьяна Косолапова

«Я до сих пор удивлен тому, что органы опеки и попечительства не обратили внимание на то, что делает отец с ребенком», – заявил газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте РФ по правам человека, адвокат Шота Горгадзе, комментируя конфликт, произошедший во время экзамена между отцом девятилетней студентки и преподавателями МГУ. Отец девятилетней студентки первого курса МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков сообщил, что написал заявление в полицию на сотрудников вуза. По его версии, педагоги удерживали его дочь в университете. Также он заявил о намерении обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и суд. «В девять лет на психфак МГУ – это очень изощренное издевательство. Для чего это девятилетней девочке, насколько это полезно ребенку – огромнейший вопрос. Я понимаю, что тщеславие иногда перекрывает у нас заботу о собственных детях, но мы уже достаточно услышали об этом человеке. Хватит!» – говорит Горгадзе. Он полагает, что родителям Тепляковой, вероятно, стоит забрать ее из МГУ и позволить ей нормально развиваться, ведь в девять лет ребенок может узнать на психфаке вещи, которые явно не соответствуют ее возрасту. Собеседник подчеркивает, что весь этот «скандальный пиар» лично у него не вызывает никакого умиления и восхищения талантом девочки, потому что это похоже на некий «родительский проект». «Для чего это делается, я не понимаю, но это явно не во благо, а в ущерб ребенку. Что касается уголовного дела, то здесь тяжело оценивать перспективы, потому что ситуация странная. Если мы рассматриваем студентку МГУ и говорим о том, что ее удерживает педагог в аудитории – да, аудитория не проходной двор. В аудитории во время занятий, сдачи экзамена или зачета студентам непозволительно выходить тогда, когда они хотят. Ребенку девять лет – понимаю, но не понимаю, что она тогда делает в МГУ. Пусть идет в школу в третий класс, там совсем другие правила, режим», – считает адвокат. Член СПЧ подчеркивает, что ни в каких документах действительно не прописано, что преподаватель может удерживать студента на какое-либо время в аудитории во время прохождения экзамена, однако все люди прекрасно понимают, что это норма. «Есть вещи, которые априори понятны всем. Экзамен не всегда длится 45 минут, он может затянуться. Здесь нет ничего удивительного. И если папа все-таки рассматривает свою дочь как ребенка, тогда пусть заберет ее из МГУ. Если он рассматривает ее как студентку, тогда я не понимаю, в чем претензия», – рассуждает адвокат. «МГУ – не детский сад, господа хорошие. Это МГУ – престижнейший вуз страны и мира. Не надо его превращать в ясли», – заключил Горгадзе. Ранее отец маленькой первокурсницы психфака устроил в университете скандал. После того, как Теплякова дала неправильный ответ во время экзамена, мужчина начал прорываться через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой. В связи с данной ситуацией в университет вызвали полицию. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что это «нонсенс, абсурд, абсолютно неадекватный отец». Одногруппники девятилетней студентки предположили, что из-за пропуска онлайн-лекций и внутрисеместровых аттестаций у девочки могли появиться долги по учебе. По их словам, исправно ходила на лекции Теплякова только в первый месяц семестра. Позже на психологическом факультете МГУ подтвердили эту информацию, передает ТАСС. Кроме того, в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД после произошедшего конфликта, рассказали, что за весь период обучения ни один из преподавателей не заметил выдающихся успехов при освоении студенткой дисциплин из учебного плана. Также Тепляков поделился, что преподаватели поставили его дочери неудовлетворительную оценку на экзамене, аргументировав это тем, что «знания фрагментарные, а не системные». В России предложили замену игрокам НХЛ на Олимпиаде 22 декабря 2021, 18:29 Текст: Алексей Дегтярев

Большая часть российской команды на Олимпийских играх после отказа НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду будет из участников Кубка Первого канала, заявил советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский. «На Олимпиаду поедут сильнейшие. Если хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпийские игры – значит, поедут игроки из КХЛ. Основной костяк, конечно, будет из ребят, которые участвовали в Кубке Первого канала. Но это не говорит о том, что только из них будет составляться команда, будут рассматриваться все сильнейшие на данный момент», – цитирует Каменского ТАСС. Он отметил, что российские игроки НХЛ также хотели бы поучаствовать в Олимпиаде, и их бы хотели видеть и зрители. Ранее НХЛ объявила о запрете для игроков участвовать в Олимпиаде в Пекине. Свое решение лига обосновала выросшим числом перенесенных матчей из-за пандемии и неблагоприятной обстановкой по коронавирусу. Психфак МГУ указал на отсутствие особых успехов в учебе у девятилетней студентки Тепляковой 22 декабря 2021, 13:19

Преподаватели факультета психологии МГУ не заметили выдающихся успехов у малолетней студентки Алисы Тепляковой за весь период обучения, заявили в университете, комментируя последние скандальные события, связанные с семьей Тепляковых. «За весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ», – говорится в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Коллектив факультета выразил серьезное беспокойство в связи с ситуацией, складывающейся вокруг девятилетней Алисы, заявления ее родителей «не соответствуют действительности», иногда «носят клеветнический характер». «Несмотря на неоднократные разъяснения со стороны факультета о неполной готовности девятилетней девочки получать профессию психолога, родители настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе», – говорится в сообщении. Отмечается, что факультет в соответствии с договором предоставил все условия для освоения ребенком шестилетней образовательной программы по специальности «Психология служебной деятельности», для адаптации юной студентки за ней закрепили отдельного тьютора. «К нашему большому удивлению, с первых дней [обучения] на передний план попали не индивидуальные образовательные потребности Алисы, которые, к сожалению, родители не позволили нам до сих пор узнать, а неудержимое стремление папы самостоятельно организовывать образовательный процесс», – подчеркнули в МГУ. Родители с первых дней учебы начали настаивать на необходимости ускоренного обучения, они заявляли, что нужно уместить шестилетнюю программу в два года из-за «особых способностей» ребенка и «уникальной авторской методики обучения» ее отца. Подчеркивается, что мужчина так и не ознакомил вуз с этой «уникальной методикой», обучение же Алисы проводилось «преимущественно в домашних условиях». Факультет выполняет все требования по учебному процессу в период пандемии, большая часть лекционных занятий проводится в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм. «Начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела представить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени и не получил», – указали в заявлении. Родители же, не получив изменений в ускорении обучения ребенка, начали выражать недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции. Для подготовки ответов по жалобам факультет создал специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья. В СМИ начали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес студентки, ее дискриминации и притеснениях в связи с обучением. «Не всегда адекватная, со стороны папы, неофициальная (порой носящая излишне эмоциональный или провокативный характер) коммуникация с однокурсниками, их родителями и сотрудниками университета также вряд ли способствует созданию спокойной и эффективной ситуации освоения Алисой образовательной программы», – подчеркнули в МГУ. Родители девочки настояли на том, чтобы в семестре для нее организовали индивидуальную сдачу экзаменов, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ. «В соответствии с процедурой, о которой и студентка, и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов», – отмечается в заявлении. Алисе выставили объективные оценки, которые вызвали «бурную реакцию недовольства» у родителей. В первый раз реакция носила более «эпистолярный характер», но 21 декабря отец девочки решил лично «поправить» процедуру проведения экзамена. Он потребовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме. «Более того, папа почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже, к ней применяются «пытки» и его дочь якобы «незаконно» удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью», – подчеркнули в вузе. Мужчина обратился в полицию по телефону, приезд правоохранителей позволил «успокоить» мужчину и удержать его от «последующих деструктивных действий». Все это происходило в вестибюле факультета при других студентах и при самой Алисе. Охрана призывала отца к порядку и просила его вести себя спокойно, пыталась не допустить «неадекватных форм поведения» с его стороны, которые «могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета». Проводивших с Алисой экзамены преподавателей пришлось эвакуировать через запасной выход, одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь. После появления полиции отец вместе с дочерью, которая не выражала жалоб на процедуру экзамена, покинул здание факультета. «Коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий», – отмечается в сообщении. Также вуз призвал представителей студентки при планировании ее жизни и учебы учитывать «возрастные и индивидуально-психологические особенности», и специалисты факультета готовы в этом оказать профессиональную помощь. Заслуженный учитель России прокомментировал газете ВЗГЛЯД скандальное поведение отца девятилетней студентки МГУ. НХЛ запретила игрокам участвовать в Олимпиаде в Пекине 22 декабря 2021, 18:14

Текст: Алексей Дегтярев

Хоккеисты из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не смогут участвовать в Олимпийских играх в Китае, об этом заявили в самой организации. Такое решение приняли из-за выросшего числа перенесенных матчей регулярного чемпионата лиги, эти переносы связаны с эпидемиологической обстановкой, а также сохраняющейся неопределенностью из-за пандемии, передает РИА «Новости». Изначально НХЛ и профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласились отпустить хоккеистов на Олимпийские игры в Пекин, но соглашение предусматривало возможность отказа, если ситуация с коронавирусом изменится к худшему. Ранее в НХЛ заявили об остановке регулярного чемпионата на рождественскую паузу, его остановили раньше запланированного. Украина договорилась импортировать газ через Венгрию 22 декабря 2021, 20:22 Текст: Кристина Цыцура

Украинская сторона может заняться импортом газа через Венгрию в объеме до 8 млн кубометров в сутки в соответствии с договоренностями, к которым пришли операторы двух стран, сообщает пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины». «Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии с целью введения с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина в точке соединения «Берег», – говорится в посте компании в Facebook, передает ТАСС. Отмечается, что соглашение дает возможность физически импортировать газ из Венгрии на Украину в объеме до 8 млн кубометров в сутки. Ранее сообщалось, что компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа. Новогоднее поздравление посла России в Таллине удивило эстонского депутата 22 декабря 2021, 21:18

Текст: Кристина Цыцура

Эстонский депутат, председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сообщил в Twitter, что ему вручили открытку от российского посла в Эстонии Александра Петрова. В ней посол обещает, что в новом году Россия «не собирается совершать агрессивных действий против соседей», говорится в посте. «Между тем, кажется, мы все неправильно понимаем Россию», – написал он в своем Twitter. Meanwhile seems that we all get Russia wrong I got christmas card from Russian Ambassador in Tallinn. pic.twitter.com/4ZAXDc4JXY — Marko Mihkelson (@markomihkelson) December 22, 2021 Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Запад не должен давать России право голоса по вопросу расширения НАТО. Это заявление было сделано после призыва Владимира Путина к странам НАТО начать переговоры с целью предоставления России «надежных и долгосрочных гарантий безопасности». Санду заявила о попытках решить «хотя бы часть проблем» с Россией 23 декабря 2021, 05:28

Текст: Антон Антонов

Кишинев пытается «найти решение хотя бы части проблем из повестки с Россией», заявила президент Молдавии Майя Санду. Как заявила Санду, таких проблем «много». В частности, требуют решения вопросы поставок товаров из Молдавии в Россию, обеспечения соцзащиты граждан Молдавии в России и наоборот. Также необходимо обсудить урегулирование приднестровского конфликта и уничтожение боеприпасов со складов в Колбасне, сказала Санду. По ее словам, страны «поддерживают связи на разных уровнях». Президент Молдавии сообщила, что «ведутся переговоры о визитах на уровне министерств обороны, готовится заседание межправкомисcии, согласовывается дата его проведения», передает РИА «Новости» со ссылкой на Moldova 1. В августе замглавы администрации президента России Дмитрий Козак после встречи с президентом республики Майей Санду заявил, что решение приднестровского вопроса является внутренним делом Молдавии, но Россия готова помочь. Козак рассказал, что обсудил с Санду утилизацию боеприпасов, которые охраняет в Приднестровье оперативная группа российских войск. В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник 22 декабря 2021, 18:37 Текст: Алексей Дегтярев

Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис. «Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр». Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис. Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе. Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на четверг 23 декабря 2021, 08:19

Текст: Наталья Ануфриева

Газпром во время дополнительной сессии аукциона не забронировал на четверг мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, следует из данных платформы GSA Platform. Газпром в некоторые дни заказывал мощности не на регулярной, а на дополнительной сессии, а также использовал краткосрочное внутридневное бронирование на несколько часов. Однако предложение на четверг во время дополнительной сессии вновь оказалось невостребованным, передает РИА «Новости». Всего предлагались мощности в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали, являющейся для Газпрома одним из основных маршрутов поставок газа в Европу. Компания продолжает снижать бронирование мощностей газопровода с конца прошлой недели: на 17 декабря она выкупала 27 млн кубометров, на 18 декабря – 5,2 млн, на 19 декабря – 4,2 млн, а на 20 декабря – 3,8 млн из доступных 89,1 млн кубометров. При этом все предыдущие дни в декабре компания бронировала по 31,4 млн кубометров. Напомним, в среду компания третий день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе. В Газпроме сообщали, что поставляют газ по магистрали согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами. Снижение поставок по «Ямалу – Европе», наряду с прочими факторами, влияет на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на газ во вторник впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе 22 декабря 2021, 16:19

Текст: Алексей Дегтярев

Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ. На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях. Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется. Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе. В ФРГ сообщили о низком уровне заполненности газохранилищ 22 декабря 2021, 17:03

Текст: Александра Юдина

Уровень заполненности газохранилищ в ФРГ составляет чуть более 56%, это ниже чем в предыдущие годы, сообщили в пресс-службе Минэкономики Германии. «Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжила стремительно пробивать новые рекордные отметки во вторник и впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, прибавив уже более 27% за день, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Текущие колебания цен на газ могут привести к возникновению ценовых пиков для отдельных поставщиков и покупателей, однако физического дефицита ждать не следует», – передает РИА «Новости» слова официального представителя немецкой ассоциации Zukunft Gas («Будущее газа») Чарли Грюнеберга. При этом в министерстве на вопрос об актуальной заполненности газохранилищ в стране отметили, что «уровень в газохранилищах ниже, чем в прошлые годы, сейчас они заполнены чуть более чем на 56 процентов». В ведомстве также добавили, что по объему хранилища в Германии являются четвертыми по величине в мире и самыми большими в ЕС, так что «абсолютные объемы все еще выше, чем в некоторых других странах». Напомним, 20 декабря Газпром не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу «Ямал – Европа» на вторник, однако может сделать это во время ночной сессии. Допмощности, выставленные для бронирования «Оператором ГТС Украины» (на границе с Россией, через газоизмерительные станции (ГИС) «Суджа» и «Сохрановка»), также остались невыкупленными. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов выросли более чем на 7% и превысили 1700 долларов за тысячу кубометров.