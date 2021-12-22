«Россия – страна возможностей» запустила 41 центр компетенций на базе университетов

На базе российских университетов в 2021 году заработал 41 Центр компетенций, платформа «Россия – страна возможностей» обеспечивает методологическую и организационную поддержку вузам, сообщает пресс-служба организации.

На втором заседании экспертного совета проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях» были представлены промежуточные результаты реализации в 2021 году, а также истории успеха взаимодействия студентов и работодателей. Кроме того, намечены новые векторы развития и подписано соглашение с АНО «Национальное агентство развития квалификаций», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Крайне важной считаю нашу совместную работу с Минобрнауки и вузами по созданию сети Центров компетенций. Мы видим, что проект чрезвычайно востребован. В этом отношении очень показательно количество университетов, на базе которых работают Центры. В июле на первом заседании экспертного совета предполагалось открытие 25 Центров. Сейчас проект насчитывает 41 Центр компетенций в 21 регионе России, мы представлены в каждом федеральном округе страны. И среди университетов запрос на Центры только растет. На данный момент в проект вовлечены более 70 тыс. студентов, и эта цифра с каждым днем увеличивается. Планируется, что к 2023 году порядка 300 тыс. студентов пройдут диагностику компетенций», – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», сопредседатель экспертного совета Алексей Комиссаров.

В Центрах компетенций студенты сначала проходят диагносику универсальных надпрофессиональных качеств, а затем занимаются их развитием. После тестирования строится индивидуальный профиль каждого студента, на основе которого ребятам предлагается формирование личных образовательных траекторий, помогают подобрать необходимые образовательные программы и соединяют с подходящими работодателями.

«В списке Центров компетенций представлена часть университетов, победивших в программе «Приоритет-2030». При этом часть вузов не представлена. Вместе с тем было бы крайне важно обратиться и к ним. Им для того, чтобы выполнить свои программы, нужно взаимодействовать с Центрами компетенций. Вопрос управленческих компетенций является для таких университетов одним из основных», – поделился президент РАН и сопредседатель экспертного совета Александр Сергеев.

От имени Министерства науки выступил замминистра Григорий Гуров. Он подчеркнул важность Центра компетенций для деятельности ведомства: «Мы (...) в тестовом режиме уже используем возможности Центров компетенций. Сейчас идет процесс отбора в Совет обучающихся при Минобрнауки, и мы уже ведем оценку молодых людей с помощью того инструментария, который есть в АНО «Россия – страна возможностей». Это нам серьезно помогает анализировать информацию. Надеемся, что сможем и в дальнейшем использовать эти результаты».

В рамках заседания экспертного совета состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Национальное агентство развития квалификаций».

Основная часть заседания была посвящена представлению успешных кейсов в рамках взаимодействия студентов и работодателей разных уровней на базе Центров компетенций в университетах. Шесть университетов рассказали, как с помощью диагностики компетенций студенты смогли трудоустроиться, найти стажировку, развить себя. Например, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова представил кейс по включению диагностики компетенций в образовательную программу.

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Бетин рассказал о задаче Центра компетенций КУПНО в части кадрового насыщения региона: «Наша задача – создать условия, чтобы нижегородцы реализовывали свой профессиональный потенциал в родном регионе, и мы делаем ставку на молодежь. Проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей» открывают для нас новые механизмы развития и удержания молодых специалистов. На базе Центра компетенций Корпоративного университета Правительства Нижегородской области получилось объединить восемь вузов региона. Это около 20 тыс. студентов очной формы обучения, среди них уже более 2,6 тыс. вовлечено в работу Центра. К проекту присоединилось 35 крупных работодателей, и это только начало».