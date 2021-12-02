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Запуск железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией отложили из-за «омикрона»
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Возобновление пассажирского железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией отложили из-за нового штамма коронавируса «омикрон», сообщил представитель финского МИД Нину Васкунлахти. Запуск ожидали с 12 декабря.
«У нас нет конкретной даты. Дата была назначена, но «омикрон» – штамм изменил ситуацию», – заявила Васкунлахти, передает РИА «Новости».
По словам политика, переговоры по возобновлению железнодорожного сообщения продолжаются. Финская компания VR сообщила, что решения о дате запуска пассажирского сообщения пока нет.
До закрытия железнодорожного сообщения из-за пандемии коронавируса между Санкт-Петербургом и Хельсинки курсировали скоростные поезда «Аллегро». Время в пути составляло около 3,5 часов. В направлении Финляндии также курсировал поезд «Лев Толстой» из Москвы в Хельсинки. Доехать можно было за 14 часов.
Ранее сообщалось, что инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом составляет пять суток. Штамм выявили в 23 странах.
В Германии решили ввести ограничения для непривитых по всей стране
Власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Существует проект решения, подготовленный к переговорам 2 декабря об ужесточении мер на фоне четвертой волны пандемии. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц, который в ближайшие дни займет ее место, пишет портал «Фокус-онлайн».
Так, непривитым гражданам разрешат встречаться только в небольшой компании, максимум с двумя другими гражданами из другого домохозяйства, на детей правило не распространяется.
При этом власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Кроме того, предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек.
Уточняется, что цель властей - сделать 30 млн прививок до конца декабря. Они предлагают как можно скорее определиться с тем, вводить обязательную вакцинацию против COVID-19, или нет.
Ранее будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
Религиовед: Антипрививочники в России могут объединиться в секту
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«Это было бы похоже на знаменитую Церковь Летающего макаронного монстра, которая в России официально зарегистрирована и у которой есть даже свои религиозные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.
Теоретически противники вакцинации могли бы объединиться в религиозную коммуну, хотя такой факт сразу вызвал бы кривотолки, разные толкования, предупреждает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Сейчас новой религиозной организации довольно сложно получить полноценную регистрацию в Минюсте. Для начала их заставят пройти экспертизу, а вряд ли какой-то серьезный эксперт решится сказать, что антиваксерство – полноценное религиозное мировоззрение, на которое может опираться новое движение», – пояснил руководитель центра.
Также против регистрации такого «религиозного» объединения работает время, отмечает эксперт. «По мере развития пандемии, по мере появления все новых штаммов, правительства разных стран ужесточают санитарную политику. Антипрививочная деятельность перестает быть личным делом – она постепенно становится нелегальной. За нее уже начинают карать, что хорошо видно по странам Евросоюза. В Германии и Австрии власти уже ввели огромные штрафы за отказ от прививки без законных оснований», – сказал Лункин.
«Причем чем больше власти там оказывают давление, не сопровождая его дополнительными мерами просвещения и разрядки ситуации, тем больше это движение радикализуется и концентрируется. Антиваксеры собирают там мощные демонстрации. То есть жесткие меры властей, например, в Германии и Франции, приводят к формированию полноценных антиваксерных движений. В России такого пока нет. Антипрививочное движение в принципе у нас уже существует, но оно разрозненное», – отмечает эксперт.
Отсутствие шансов на законную регистрацию в качестве религиозной общины не мешает противникам вакцинации создать не церковь, а секту – то есть объединиться без всякой регистрации, полагает Лункин. «Уже сейчас в социальных сетях можно заметить определенные тренды в эту сторону. Однако лайки в соцсетях и подписки на подобные Telegram-каналы совсем не означает, что эти люди сольются в итоге в общероссийскую секту антиваксеров», – оговаривается эксперт.
«Пока у нас есть лишь несколько активных точек сборки антиваксеровского движения. Одна из них – это православное общественное движение «Сорок сороков» во главе с Андреем Кормухиным. Он недавно устроил скандал у стен Общественной палаты, когда его не пустили на слушания по введению системы QR-кодов», – напомнил Лункин.
«Теперь это движение собирает подписи за отставку правительства и обещает передать их председателю Госдумы. Но и внутри православной среды такого рода призывы не находят большой поддержки», – отметил Лункин. «Еще одной такой точкой стали последователи «мятежного схиигумена» Сергия Романова, который был отлучен от церкви. Третье сообщество, которое теоретически может стать основой для подобной секты, – это светские, далекие от религии конспирологи», – подытожил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее ряд сторонников подобных взглядов есть среди российских медиаперсон и они достаточно заметны в соцсетях.
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Число новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за сутки удвоилось
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Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР вторые сутки почти удваивается, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
За минувшие сутки число новых инфицированных COVID-19 в ЮАР составило 8561 по сравнению с 4373 накануне. В понедельник эта цифра составляла 2273. Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг – 6168 по сравнению с 3143 днем раньше. Присутствие омикрон-штамма выявлено в пяти из девяти провинций ЮАР. Специалисты НИИЗ сообщили в среду, что омикрон-штамм выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в декабре, передает ТАСС.
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В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 135 человек по сравнению с 119 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в ЮАР составляет 2550. Число летальных исходов за сутки составило 28, что на семь больше, чем сутки назад. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 36600.
За прошедшие сутки были сделаны 51977 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 16,5% по сравнению с 10,2% накануне. НИИЗ также сообщил в среду, что первый случай омикрон-штамма был выявлен в ЮАР 8 ноября. Он был обнаружен у пациента, находившегося на территории провинции Гаутенг.
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Накануне в ЮАР произошел резкий рост числа выявленных случаев COVID-19.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксирован в США
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В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщил телеканал CNN. Штамм «Омикрон» выявлен у вернувшегося из ЮАР в США полностью вакцинированного человека, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Как уточнил телеканал со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, первый случай заражения омикрон-штаммом в Соединенных Штатах выявлен в штате Калифорния, передает ТАСС.
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«Этот человек <…> вернулся из ЮАР 22 ноября, 29 ноября результат его теста на коронавирус оказался положительным», – сообщил Фаучи в ходе своего выступления в Белом доме. По его словам, заразившийся был полностью вакцинирован, в настоящий момент он испытывает «умеренные симптомы» COVID-19, его состояние улучшается.
Как сообщил главный инфекционист США, заболевший находится на самоизоляции, результаты тестов на коронавирус тех, кто близко контактировал с заразившимся в последние дни, «до настоящего момента» остаются отрицательными. «Это первый в США подтвержденный случай COVID-19, вызванного омикрон-штаммом», – подчеркнул Фаучи.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В среду ночью директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщал, что штамм «омикрон» выявлен в 20 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Депздрав Москвы рассказал, как получить медотвод от прививки против COVID
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Получить временный медотвод от вакцинации против коронавируса можно в случае заражения острыми инфекционными заболеваниями, обострения хронических и неотложные состояния. Решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач, сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Перечень заболеваний и состояний для медотвода, указанный в инструкции к вакцинам, небольшой. Рекомендуется временно отложить прививку при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», – передает РИА «Новости» со ссылкой на релиз.
Есть случаи, когда применять вакцину нужно с осторожностью. Поэтому решение всегда должен принимать врач, который ведет и наблюдает пациента. При необходимости специалист может отправить пациента на дополнительное обследование.
Врач может обсудить конкретный случай со специальной комиссией, в которому входят профильные главные внештатные специалисты департамента здравоохранения Москвы и представители разработчиков вакцины.
Ранее сообщалось, что со 2 декабря начнет действовать новый механизм получения медицинского отвода от вакцинации.
Гинцбург предположил вытеснение штамма «дельта» «омикроном»
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон», если он окажется более заразным, сможет вытеснить вариант «дельта».
«Возможно, у него [«омикрона»] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», – сказал Гинцбург ТАСС.
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Отвечая на вопрос о том, может ли омикрон-штамм поспособствовать окончанию пандемии, Гинцбург сообщил, что пока об этом рано говорить: «Необходимы экспериментальные данные». «Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Все будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает», – заключил ученый.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
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Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Дети до 5 лет стали чаще попадать в больницы с COVID-19 в ЮАР
Дети до пяти лет стали чаще попадать в больницы с симптомами коронавируса в ЮАР, сообщила глава отделения реанимации крупнейшей больницы Chris Hani Baragwanath Рудо Матива.
«Число заболевших в больницах значительно растет. Мы наблюдаем перемены в демографии среди пациентов. Мы отмечаем, как у детей до пяти лет бывают симптомы, они болеют довольно серьезно и им требуется госпитализация и дополнительный кислород», – сообщила местному телеканалу ENCA Матива, передает РИА «Новости».
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
Гинцбург допустил кратное снижение концентрации «Спутника V» для детей
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Вакцина против нового коронавируса для детей в возрасте от 6 до 11 лет может получить название «Спутник 2М», концентрация препарата скорее всего будет в десять раз меньше исходного препарата для взрослых «Спутник V», сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Разведение «Спутника V» может быть или в пять раз, или в десять раз, скорей всего мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз. Название еще не придумал, я так думаю, там было «Спутник М», а здесь «Спутник-2М». Я еще должен посоветоваться. Может быть как-то по-другому придумаем», – приводит слова ученого ТАСС.
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Гинцбург отметил, что в среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца. «Надеюсь, быстрее нам ответят», – заключил он.
В понедельник Гинцбург сообщил, что центр Гамалеи подал в Минздрав документы для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет.
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Напомним, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.
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В Дании выявили семь заразившихся штаммом «омикрон»
Семь случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировано в Дании, еще в 16 эпизодах медики подозревают наличие нового варианта вируса, сообщил министр здравоохранения Магнус Хеунике.
«Семь случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» зарегистрировано в Дании», – приводит слова министра ТАСС. Кроме того, он сообщил, еще в 16 эпизодах медики подозревают наличие нового варианта вируса. Окончательное заключение будет сделано после секвенирования генома.
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Так как все случаи инфицирования связаны с поездками за рубеж, власти полностью останавливают все поездки в королевство из десяти африканских стран, а в целях снижения риска дальнейшего распространения инфекции для всех прибывающих из Дубая и Дохи вводится обязательное тестирование.
Всем гражданам старше 18 лет, прошедшим вакцинацию летом, в ближайшие месяцы предложат сделать ревакцинацию. Премьер-министр Метте Фредериксен обратилась к пожилым с призывом сделать третью прививку против коронавируса. «Сегодня у нас к вам очень важное послание. Всех прабабушек и прадедушек, бабушек и дедушек, всех уязвимых, медперсонал, работающий на переднем крае, всех вас, кто прошел вакцинацию прошлой зимой и этой весной очень, очень настоятельно призываю сделать третий укол», – заявила глава правительства.
Директор Агентства здравоохранения Серен Брустрем отметил, что на сегодняшний день главным оружием в борьбе с COVID-19 является вакцина. Полностью в Дании привиты 4,6 млн граждан (население страны составляет 5,83 млн человек), однако этого, по словам чиновника, недостаточно. «Мы расширили программу вакцинации и включили в нее детей в возрасте 5-11 лет, что увеличивает число потенциально вакцинированных. Мы будем и дальше наращивать наши усилия по вакцинации», – заявил Брустрем. В связи с этим он обратился ко всем родителям, чтобы они как можно быстрее отвели своих детей на прививку. Он также призвал всех остальных в самое ближайшее время пройти ревакцинацию.
В среду число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Дании составило 5120, что является самым высоким показателем за время пандемии.
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В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В Австралии штамм «омикрон» обнаружили у привитого не посещавшего Африку человека
Власти австралийского штата Новый Южный Уэльс впервые выявили омикрон-вариант коронавируса у человека, не посещавшего ни одну из африканских стран. Как сообщили в региональном Минздраве, общее число инфицированных этим штаммом в штате достигло семи, еще два человека ожидают результаты ДНК-анализа.
По данным медиков, инфицированный прибыл в Австралию 23 ноября из Дохи вместе с еще двумя членами семьи, передает ТАСС. Все они были полностью вакцинированы, однако послеполетное тестирование показало, что они больны COVID-19. «Эти путешественники не были в Африке, и министерство здравоохранения Нового Южного Уэльса обеспокоено тем, что передача инфекции могла произойти во время полета, что существенно повышает риск распространения вируса», – сообщили в ведомстве.
Власти обратились ко всем пассажирам рейса QR908 из Дохи в Сидней с просьбой срочно пройти тестирование и оставаться в изоляции, пока с ними не свяжутся сотрудники Минздрава.
По последним данным, в Австралии зафиксированы восемь случаев инфицирования омикрон-вариантом коронавируса: семь в штате Новый Южный Уэльс, административным центром которого является Сидней, и еще один в Северной территории. Все случаи, за исключением последнего, были выявлены среди граждан, прибывших в Австралию из ЮАР и Намибии. С момента прилета в страну все заразившиеся были изолированы, медики отмечают, что болезнь у них протекает в бессимптомной или очень легкой форме.
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах, их количество продолжит расти.
Напомним, новый штамм коронавируса выявили в Южной Африке. По этой причине прибывающих из африканских стран отправляют на карантин, а авиасообщения с некоторыми государствами приостановлены.
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Онищенко поддержал обязательную вакцинацию Дедов Морозов и Снегурочек
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На фоне пандемии коронавируса на Дедов Морозов и Снегурочек должны быть распространены требования, которые уже есть к работникам сферы услуг, в числе которых обязательная вакцинация от COVID-19 и ношение средств индивидуальной защиты, сказал газете ВЗГЛЯД врач-эпидемиолог, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя аналогичное предложение депутата Госдумы.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов призвал Роспотребнадзор выпустить рекомендации по посещению семей Дедом Морозом и Снегурочкой в новогодние праздники на фоне пандемии коронавируса, передают РИА «Новости». Так, актерам, исполняющим роль новогодних персонажей, следует обязательно пройти вакцинацию, поскольку они посещают сразу несколько семей.
«Я считаю, что на них (Дедов Морозов и Снегурочек – прим. ВЗГЛЯД) точно должны быть распространены требования, которые есть к декретированным контингентам. То есть как и к работникам сферы услуг», – считает Онищенко.
Он выразил уверенность, что подобные нормы уже вводятся, однако допустил, что не на федеральном уровне, но на городском точно. Так он отметил, что работающих в крупных городах актеров однозначно обяжут пройти вакцинацию, поскольку от этого зависит безопасность других людей.
«Наверняка в крупных городах уже даны рекомендации о вакцинации такого вида работников. И не стоит забывать про использование индивидуальных средств защиты (медицинские маски, перчатки), это тоже не последняя мера в этой цепочке», – заключил врач.
Ранее стало известно, что главный Дед Мороз России из Великого Устюга вакцинировался от коронавирусной инфекции.
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В России выявили 33,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 33 389 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,7 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 33 389 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3805, Санкт-Петербурге – 2623, Московской области – 1475.
Всего в стране выявлено 9 703 107 вирус-положительных пациентов в 85 регионах. Также за сутки зафиксирован 1221 летальный исход. За весь период в России от коронавируса умерли 277 640 человек.
Полностью выздоровели 35 185 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 400 117 человек.
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Накануне, 1 декабря, в России выявили 32 837 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 552.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом
Инкубационный период в случае заражения человека омикрон-штаммом коронавируса составляет пять суток, сообщил южноафриканский специалист по инфекционным заболеваниям Ричард Лесселлс.
«Средний инкубационный период омикрон-штамма составляет, видимо, пять дней. У омикрон-штамма совершенно иная генетика по сравнению с дельта-штаммом, и поэтому сейчас трудно сказать, насколько тяжелые формы заболевания коронавирусом он вызывает», – передает ТАСС со ссылкой на местную радиостанцию Эс-эй-би-си слова инфекциониста.
Лесселлс выступил накануне перед парламентом ЮАР по поводу начавшейся в стране четвертой волны коронавируса, спровоцированной омикрон-штаммом.
«Поскольку омикрон-штамм обнаружен совсем недавно, ученые еще не имеют четкого представления о том, увидим ли мы вызываемые им тяжелые случаи заболевания COVID-19 или нет, – отметил Лесселлс. – Ситуация еще находится на ранней стадии. Хотя вирус и изменился, однако многие люди уже получили либо вакцину, либо у них есть антитела после выздоровления. Поэтому существует значительная неопределенность относительно того, каким образом будет развиваться очередная волна пандемии коронавируса».
Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах, их количество продолжит расти.
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Попова: У «омикрона» есть рисковые мутации
Имеющийся сейчас иммунитет к коронавирусу у людей снижает риски от «омикрона», но не стоит считать, что новый штамм не вызывает тяжелого последствия болезни, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Даже если этот новый вирус будет иметь способность каким-то образом обходить уже сформировавшийся иммунитет, то это не будет 100% обход. Иммунитет, который сформировался после прежней болезни и после прививок он все равно риски для здоровья от этого нового вируса сделает очень небольшими», – заявила Попова в эфире радио «Комсомольская правда».
По ее словам, у нового штамма есть мутации, которые, как говорят вирусологи, могут быть рисковыми, но «ждать, когда мы увидим реализацию этих рисков – никто в мире сегодня не делает и так не должен делать, потому что главное – это здоровье людей».
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Также Попова не поддержала мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон» не вызывает тяжелого течения болезни, отметив, что в ЮАР, где он был выявлен, мало пожилых людей, у которых, как правило, тяжелое течение заболевания.
«Средний возраст в ЮАР крайне невысокий, там нет пожилого населения. А вспышка, в первую очередь, это студенческое сообщество, где было выявлено. Это молодые люди. Мы ни при каком варианте коронавируса не видим тяжелого течения масштабного среди молодых людей», – отметила Попова.
Также глава Роспотребнадзора заявила о необходимости прививки, даже если идет подъем заболеваемости.
«Я не готова согласиться с такими иммунологами, но есть общая позиция, есть общие правила – это правила эпидемиологии, которые говорят, что если у нас есть средства погасить распространение вируса, мы должны ими пользоваться, не подвергая жизни и здоровье людей никакому риску, или минимизировать этот».
Ранее был установлен инкубационный период при заражении омикрон-штаммом.
До этого в ВОЗ заявили, что новый штамм коронавируса выявлен уже в 23 странах.
В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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Московскую клинику опечатали за нарушение правил проведения вакцинации
Нарушение режима дезинфекции и проведение вакцинации от COVID-19 на недостаточной площади выявили в клинике «Чайка» на западе Москвы, ее опечатали, сообщил замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЗАО Евгений Ибрагимов.
В частности, в клинике использовали средства для дезинфекции с истекшим сроком годности, передает «Интерфакс».
Ибрагимов добавил, что сотрудники Роспотребнадзора также обнаружили нарушения правил обращения с медицинскими отходами. Кроме того, в клинике не была нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.
По решению суда работа клиники может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Ранее в Москве выявили нарушения ограничений по COVID-19 на семи рынках.