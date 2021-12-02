Лукашенко рассказал о соревновании младшего сына с Путиным в стрельбе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным.

По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов, передает РИА «Новости».

«Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу», – сказал белорусский президент.

Также Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году поступила в МГУ. По его словам, она свободно сдала единый экзамен, приехала, «документы положила и ее приняли».

«Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало», – заявил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным – родные братья и видят мир одинаково.