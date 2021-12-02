Лукашенко рассказал о соревновании младшего сына с Путиным в стрельбе

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2 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 18:22  |  vz.ru
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Россия получит авиационное преимущество над ЕС и США

ОАК, «Сухой» и РСК «МиГ» решили объединить в одну компанию Антон Денисов/РИА Новости
Российская авиастроительная корпорация ОАК объединится с важными для отечественной авиации компаниями «Сухой» и «МиГ». Планы их слияния в одну структуру появились давно и могут быть реализованы уже в следующем году. К чему приведет объединение предприятий и как это скажется на конкуренции в сфере авиапромышленности в России и за рубежом? Подробности...
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Как Россия сможет остановить расширение НАТО на восток

В НАТО считают Восточную Европу законным трофеем после завершения холодной войны REUTERS/Kacper Pempel
Россия предлагает руководству НАТО зафиксировать на бумаге обязательство не расширять альянс на восток и не разворачивать в Европе угрожающие нам вооружения, заявил Владимир Путин. Москва помнит, как блок нарушил данные Горбачеву устные обязательства, и теперь предлагает четко зафиксировать правила игры. Какой аргумент может предъявить Россия для начала переговоров и пойдет ли НАТО на сделку? Подробности...
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Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

Для школьников Татарстана русский язык – это прежде всего язык знаний Егор Алеев/ТАСС
Всемирный русский народный собор, во главе которого стоит патриарх Кирилл, призвал выяснить – соответствует ли своей должности глава управления образования Казани. Причиной стало недоумение татарстанского чиновника из-за того, что 17% казанских школьников-татар выбрали для изучения русский язык. Как этот казус объясняют в Казани и Москве? И есть ли в случившемся политическая подоплека? Подробности...
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«Французский Трамп» заденет российских мусульман

Эрик Земмур и Сара Кнафо Thibaud Moritz/ABACAPRESS/Reuters
Яркий трибун Эрик Земмур на фоне скандальных «разоблачений» своей личной жизни объявил об участии в выборах президента Франции. Земмура считают одним из фаворитов гонки, а его взгляды на внешнюю политику подразумевают создание альянса Парижа и Москвы. Поэтому многие наблюдатели в РФ за этого человека будут активно болеть, но другие наоборот – критиковать.  Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Люди стали хуже понимать юмор

Сергей Лукьяненко
Сергей Лукьяненко, писатель
Вообще-то потеря чувства юмора – признак отмирания тонких структур головного мозга и упрощения сознания. Можно было бы списать на ковид, но началось раньше. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Как России принудить НАТО к миру

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Даже если сейчас Запад отвергнет российскую инициативу «с порога», предстоящие переговоры неизбежны, они займут долгие годы и будут перемежаться моментами колоссальной военной напряженности. Подробности...

Охота в том числе и про гуманизм

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Гуманные и зеленые экологи не знают или не хотят знать, что охотники, кроме всего прочего, регулируют численность опасных зверей, не давая им расплодиться до такой степени, когда они угрожают жителям селений и даже больших городов. Подробности...
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Британская империя опять сократилась

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Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
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    Лукашенко рассказал о соревновании младшего сына с Путиным в стрельбе

    2 декабря 2021, 17:50

    Текст: Евгения Шестак

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным.

    По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов, передает РИА «Новости».

    «Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу», – сказал белорусский президент. 

    Также Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году поступила в МГУ. По его словам, она свободно сдала единый экзамен, приехала, «документы положила и ее приняли». 

    «Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало», – заявил белорусский лидер.

    Ранее Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным – родные братья и видят мир одинаково.


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    Лукашенко ответил на вопрос о пределах интеграции с Россией
    		    2 декабря 2021, 05:56
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    У интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости» в ответ на соответствующий вопрос.

    Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли. «Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем – будем решать», – отметил Лукашенко. При этом он выразил мнение, что вопрос о единой валюте пока не следует поднимать, к нему нужно прийти постепенно.

    Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.

    В сентябре президенты России и Белоруссии объявили о старте экономической интеграции двух стран. Путин после переговоров с Лукашенко рассказал о политических и экономических договоренностях, которых удалось достичь лидерам России и Белоруссии. В частности, с Белоруссией достигнута договоренность о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. О единой валюте говорить рано, сначала следует наладить единую макроэкономическую политику, уточнил президент России. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства. Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто больше выиграет от интеграции экономик России и Белоруссии.

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    Лукашенко: У Белоруссии есть комплекс С-400

    1 декабря 2021, 18:59

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусская сторона намерена попросить оставить в стране российский комплекс С-400, который сейчас находится в учебном центре, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

    «Создали эти (учебные) центры. Это же уже в развитие этой программы. Для чего центры? Для того чтобы мы изучили новое вооружение, которое сейчас появилось в России. Допустим, «Искандер». У нас «Полонез» похожее, но «Искандер» – это дальнобойное оружие. Мы его не знаем, оно должно быть», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».

    Он пояснил, что необходимо обучать военных пользоваться новым вооружением.

    «Создали центр, обучаем, еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400, мы должны его видеть, изучать», – подчеркнул глава белорусского государства.

    «Я хочу попросить президента (России Владимира Путина), чтобы он и остался, этот комплекс, здесь», – сказал он, пояснив, что комплекс боеспособный.

    В сентябре Лукашенко заявлял, что Россия в ближайшее время поставит Минску «десятки» самолетов, вертолетов, средства противовоздушной обороны (ПВО) и, возможно, зенитные ракетные системы С-400.

    Коментарии (5)
    Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной
    		    2 декабря 2021, 11:33
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Елена Мирошниченко

    В ближайшие два месяца белорусские и российские военные проведут учения в два этапа на границе Белоруссии с Украиной, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», – рассказал Лукашенко РИА «Новости».

    Он рассказал, что учения пройдут «где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев». «Первый этап, потом через месяц – второй этап. Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», – добавил Лукашенко.

    Кроме того, он рассказал, что не исключено увеличение численности белорусской армии, которая сейчас насчитывает 65 тыс. служащих, еще на пять тыс. человек при необходимости.

    «У нас сейчас 65 тыс., ну, наверное, 70 мы будем иметь в связи с тем, что нам «прикрывать» юг надо, ну, чтобы совсем с югом закончить», – сообщил белорусский президент.

    Он обратил внимание, что в целом на данный момент Минск не планирует существенно увеличивать численность своих вооруженных сил. В этой связи он также напомнил о совместной белорусско-российской региональной группировке войск. «Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Это не 70 тыс., а это сколько надо будет. Если вдруг конфликт, мы как белорусская армия вступаем, скажем прямо, в этот конфликт, в эту войну первыми и вторым эшелоном к нам подтягиваются части Западного (военного) округа (ВС России)», – добавил Лукашенко.

    Ранее сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии в 2021-2022 годах продолжат совместное боевое дежурство по ПВО с Россией и патрулирование воздушных границ Союзного государства. Также главы военного ведомства республики Виктор Хренин заявил, что Белоруссия готова обеспечить безопасность страны с помощью России.

    Коментарии (5)
    Лукашенко: Зеленский случайный человек в политике

    1 декабря 2021, 18:39

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского случайным человеком в политике.

    Случайно попавшим в политику Лукашенко также назвал Александра Турчинова – бывшего первого вице-премьера Украины. Президент Белоруссии заявил, что именно Турчинов был у власти на Украине перед обострением ситуации в Донбассе.

    «Но я считаю, что в политике это абсолютно случайный человек, как и Володя Зеленский сегодня оказался совершенно случайным человеком, хотя он глава государства», – сказал Лукашенко в интервью РИА «Новости».

    Ранее Зеленский ответил на вопрос о втором президентском сроке. Политик заявил, что еще не определился, будет ли баллотироваться. По словам украинского лидера, решение он примет позже, выслушав мнение своей семьи и исходя из поддержки общества.

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    Росстат оценил рост ВВП за девять месяцев этого года на уровне 4,6%

    1 декабря 2021, 21:08

    Текст: Александра Юдина

    По предварительной оценке, рост ВВП России за январь – сентябрь 2021 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

    Из данных статистики следует, что рост сельского хозяйства в январе – сентябре составил 5,5% в годовом выражении, промышленное производство выросло на 7,1%, розничный товарооборот – на 4,1%, передает ТАСС.

    Напомним, на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» президент России Владимир Путин заявил, что по итогам года рост ВВП России может составить около 4,2%. Глава государства отметил, что безработица в сентябре опустилась до 4,3% на допандемийный уровень. Также он уточнил, что рынок труда в России полностью восстановился, «а это произошло еще далеко не во всех ведущих экономиках мира».

    Ранее Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз роста ВВП России на 2021 год до 4,8% с 2,3%, снизив ожидания роста на 2022 год до 2,2%, говорится в сообщении агентства, полагающего, что высокие цены на сырье поддержат экономическую активность.

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    Лукашенко заявил о «море могил мигрантов» на польско-белорусской границе
    		   2 декабря 2021, 16:57
    Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters
    Текст: Вера Басилая

    Большое количество безымянных могил беженцев появилось на польско-белорусской границе, но польские власти скрывают эту информацию и никого туда не пускают, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Там уже в лесах у них безымянных могил море. И кто хоронит этих людей? Не власти. Они, там же чрезвычайное положение введено, туда никого не пускают», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.

    При этом, по его словам, журналисты и международные наблюдатели работают только с белорусской стороны границы.

    «Те, которые умирают в польских лесах люди, они там, извините, валяются, трупы, и люди, неравнодушные поляки, отыскивают этих людей в лесах и их хоронят. Поэтому, вот, действительно, безымянные могилы», – отметил президент Белоруссии.

    Ранее Польша отказалась от предложенного Брюсселем решения проблемы с мигрантами.

    Напомним, Еврокомиссия предложила Польше, Литве и Латвии ввести временные меры для облегчения процедуры предоставления убежища. Как сообщается в пресс-релизе ЕК, опубликованном 1 декабря, если предложение Брюсселя будет принято, у государств Евросоюза появится возможность увеличить срок регистрации прошений об убежище до четырех недель вместо полагающихся ныне сроков от трех до десяти дней.

    Еврокомиссар Маргаритис Схинас сообщила, что беженцы на границе Европейского союза и Белоруссии не смогут просить убежища в большинстве европейских стран. Мигранты смогут просить убежище лишь в Польше, Латвии, Литве или в самой Белоруссии.

    Лукашенко предлагал ЕС создать гуманитарный коридор в Германию для беженцев. При этом Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия не собирается принимать две тысячи мигрантов из Белоруссии, о чем ранее заявлял президент республики Александр Лукашенко.

    В МИД России возложили ответственность за мигрантов на границе Белоруссии на НАТО.

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    Лукашенко о возвращении Тихановской в Белоруссию: У нее уже «другие мужья»

    2 декабря 2021, 15:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая теперь проживает в Литве, не хочет возвращаться в страну, «она в шоколаде» и у нее уже «другие мужья», заявил глава республики Александр Лукашенко.

    «Упаси Господь, она же не хочет возвращаться. И не хотела. А сейчас против нее возбуждено дело по признакам экстремизма», – заявил Лукашенко в ответ на вопрос, может ли Тихановская вернуться в Белоруссию, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Тихановская «в шоколаде сейчас».

    «Зачем ей в Белоруссию? А здесь муж из тюрьмы выйдет. И что тогда? А там уже другие мужья», – отметил политик.

    Лукашенко добавил, что знал ее родителей, а сейчас вокруг Тихановской «сидят цээрушники».

    «Светлана же не политик, но вы же знаете, какой из Светы политик», – заключил президент.

    Между тем оппозиция планирует устроить в Белоруссии новые уличные акции и дестабилизировать обстановку: «Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали».

    По словам Лукашенко, ради финансирования организаторы готовы подставить протестующих «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно». Отвечая на уточняющий вопрос о содержании программы оппозиции, с которой ему удалось ознакомиться, президент Белоруссии рассказал, что «там три этапа, чтобы вывести на последнем этапе людей на улицы, взорвать обстановку – это третий этап».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала объем финансирования оппозиции Белоруссии Западом.

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    Коментарии (1)
    Путин назвал трагедию на «Листвяжной» болью всей России
    		    2 декабря 2021, 15:16
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стала общей бедой и болью для всей страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли региона.

    «Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

    Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.

    Коментарии (3)
    В Якутии исполнили просьбу обратившегося к Путину мальчика

    2 декабря 2021, 09:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Корову, которую мальчик из Якутии Алеша Сокольников хотел попросить у президента Владимира Путина в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

    В администрации сообщили, что «на днях от СХПК «Мындагай» семье Сокольниковых передали корову», передает РИА «Новости».

    Отмечается, что в четверг во время командировки в Чурапчинский улус глава республики Айсен Николаев созвонился с Алешей, «он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе».

    «Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя – Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов», – приводятся слова Николаева.

    Ранее в соцсетях распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики.

    Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку коровы. Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов рассказал, что семье также улучшат жилищные условия.

    Напомним, в 2020 году Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Тульской области Саши Колясникова, о которой тот рассказал в рамках благотворительной акции «Елка желаний»: ребенок мечтал обнять настоящую панду.

    Коментарии (3)
    В Кремле ответили на вопрос о единой валюте Союзного государства

    2 декабря 2021, 13:12

    Текст: Елена Мирошниченко

    Конкретных разговоров о единой валюте Союзного государства не велось, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Вы знаете, что та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось», – приводит его слова ТАСС.

    Также Песков подчеркнул, что низкие цены на газ для Белоруссии – это плюс для белорусского народа от союзной интеграции двух стран.

    «Дело в том, что это предусмотрено в том числе и подписанными программами. Вы знаете, что в плане как раз интеграционных процессов там прописаны особые цены для Белоруссии. В данном случае, конечно, Белоруссия стоит особняком, отдельно от других стран, которые приобретают российский природный газ. И она определенно пользуется привилегиями и преимуществами», – ответил Песков на просьбу журналистов объяснить, в чем заключается экономическая целесообразность решения Газпрома оставить цены при поставке природного газа в республику на уровне 2021 года, передает РИА «Новости».

    В среду правительство Белоруссии подписало с Газпромом протокол о цене на газ в 2022 году – он будет поставляться в республику по 128,52 доллара за тысячу кубометров, что соответствует цене поставок в текущем году.

    Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у интеграции России и Белоруссии нет никаких пределов. Говоря о возможности создания единой валюты, глава республики отметил, что Россия и Белоруссия к этому пока не подошли

    Напомним, 4 ноября президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения Москвы и Минска на принципиально новый уровень.

    Коментарии (2)
    Лукашенко назвал сфальсифицированными итоги выборов президента Польши

    2 декабря 2021, 17:30

    Текст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что итоги президентских выборов в Польше, были сфальсифицированы, голоса были «накручены».

    «Вы же знаете, как победил (Анджей) Дуда? Он не набрал 50% голосов, ему накрутили», – цитирует РИА «Новости» слова Лукашенко. Отвечая на вопрос, сфальсифицированы ли были выборы, он сказал: «Абсолютно».

    «(В Польше – прим.ВЗГЛЯД) мощная оппозиция, сейчас Дональд Туск туда попал, в Гражданскую платформу. Это ПиС, Право и Справедливость. У власти этот из ума выживший Качиньский и Моравецкий, Дуда, троица эта. Когда оппозиция поднялась после выборов, несколько тысяч голосов, меньше процента официально ему дали, чтобы его признать победителем», – заявил Лукашенко.

    По словам белорусского президента, когда оппозиция вышла на улицы, «американцы топнули – стоп, пусть побудут, следующие вы, поскольку Польша находится под внешним управлением еще похлеще, чем Украина».

    «Только они не «пылят», они делают это тихо, спокойно. Поэтому там большая часть общества не хотят драки с Белоруссией. Они от нас ничего плохого не видели. Они образумились сегодня, очухались, и они видят, что происходит и кто в этом виноват», – отметил Лукашенко.

    При этом Лукашенко считает, что «с приходом Туска, а это сильный политик, они там грохнутся».

    «Поляки непростой народ – они заставят любого политика делать то, что им выгодно. Это люди, которые в отличие от русских и белорусов, умеют считать копейку», – считает Лукашенко.

    Президентские выборы в Польше состоялись в прошлом году. Победу одержал глава Польши Анджей Дуда с небольшим перевесом, вторым стал представитель оппозиции Рафал Тшасковский. Оппозиция требовала признать результаты выборов президента недействительными. Протесты касались, в частности, привлечения государственных финансов и общественного телевидения в избирательную кампанию Дуды.

    На своей инаугурации Анджей Дуда заявил, что Польша будет помогать Украине в отстаивании интересов в ОБСЕ и в восстановлении контроля над Крымом и Донбассом.

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    Лукашенко заявил о намерении обсудить с Путиным планы на год

    2 декабря 2021, 11:51

    Текст: Елена Мирошниченко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в конце месяца намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным текущие события и планы на предстоящий год.

    «Мы постоянно в контакте, информируем друг друга о ситуации, планируем наши действия на перспективу. Думаю, что в конце месяца мы еще раз сверим карты – то, что происходит сейчас, – и определим наше будущее на предстоящий год», – сказал он на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, сообщает агентство «БелТА».

    Также он отметил, что давление на Минск со стороны Запада находится «в общем контексте борьбы против России».

    «Они (Запад) ведут себя отвратительно, пакостно, мы это видим и по Беларуси. Не получилось мгновенно задушить Беларусь в прошлом году, началось медленное удушение. Ясно, что это в общем контексте борьбы против России и друзей, которые вокруг России и Белоруссии и так далее», – цитирует его РИА «Новости».

    Лукашенко заявил, что отношения Минска и Москвы, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно, не чувствуется «подспудных течений».

    «Как мы сегодня видим, вряд ли мы можем себя в чем-то упрекнуть: наши отношения, Беларуси и России, наконец-то, развиваются открыто, принципиально, честно. Мы... не чувствуем подспудных течений», – подчеркнул глава Белоруссии.

    Ранее Лукашенко анонсировал российско-белорусские учения у границы с Украиной.

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    В МИД назвали тему переговоров Путина и Байдена

    2 декабря 2021, 15:49

    Текст: Елена Мирошниченко

    Между Россией и США нет взаимопонимания относительно деэскалации ситуации в Европе, ситуация в Европе будет одной из главных в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    «Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку», – цитирует его заявление в эфире программы «Большая игра» на Первом канале РИА «Новости».

    По его словам, есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалог по кибербезопасности, а также переговоры по стратегической стабильности.

    Рябков сообщил, что Москва надеется, что контакт Путина и Байдена состоится в ближайшие дни.

    «Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу же скажу, что дата пока не согласована. Есть трудности в состыковке календарей двух лидеров, но контакт очень нужен, у нас множатся проблемы», – отметил он.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.

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    В МИД Индии рассказали подробности о визите Путина

    2 декабря 2021, 17:13

    Текст: Кристина Цыцура

    В МИД Индии сообщили, что визит президента России Владимира Путин, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны России Сергея Шойгу в Нью-Дели состоится 6 декабря. Планируется обсуждение двусторонних, региональных и международных вопросов.

    В ходе встречи российского главы с политиками страны предполагается очень интенсивное взаимодействие, передает РИА «Новости».

    «День начинается с главы минобороны Индии (Раджнатха Сингха – прим. ВЗГЛЯД) и его российского коллеги Сергея Шойгу, сопредседателей межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Утром министр иностранных дел (Индии Субраманьям Джайшанкар – прим. ВЗГЛЯД) проведет двустороннюю встречу со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. За этими встречами последует первая встреча или первое заседание недавно созданного механизма диалога «2+2» на уровне министров иностранных дел и обороны», – рассказали на брифинге. 

    Уже во второй половине дня состоится 21-й ежегодный саммит Индия-Россия. Власти Индия ждут прибытия Владимира Путина.

    По итогам встречи будет опубликовано совместное заявление, в котором отразят договоренности и соглашения, подписанные в ходе саммита.

    Визит состоится на фоне выявленного нового штамма коронавируса «омикрон», поэтому будут введены новые ограничительные меры. В Индии стало известно о двух случаях выявления этого штамма в четверг. 

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    В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов

    2 декабря 2021, 13:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    Сотрудники СМИ, признанных иноагентами, будут допущены на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в декабре, этот статус запретом на работу не является, разъяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил информацию, распространившуюся в СМИ, но отметил, что пригласят не всех – «их же много, иноагентов», передает РИА «Новости».

    «Те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики – да, они будут приглашены. Этот статус – он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли», – добавил он.

    На уточняющий вопрос, обсуждается ли какой-либо запасной план в отношении организации пресс-конференции с появлением нового штамма коронавируса, например, отмена или перенос мероприятия, Песков ответил, что «в такое время развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки – не только в плане пресс-конференции».

    Ранее стала известна дата большой пресс-конференции Владимира Путина – она пройдет 23 декабря в Манеже в очном формате, пригласят 500 журналистов.

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