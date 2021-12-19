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Гинцбург исключил необходимость обновлять «Спутник V»
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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что на сегодняшний день необходимости обновлять вакцину «Спутник V» нет, в случае потребности есть возможность в течение пары недель обновить препарат.
«Такой проблемы для тех, кто использует «Спутник V», как необходимость замены вакцинного штамма, в настоящее время точно не стоит. Что будет дальше в плане эволюции, к сожалению, никто вам не может ответить. Технологии, которые мы используем, нам позволяют, действительно, очень быстро создавать новые антигенные варианты вакцин, буквально за пару недель», – сказал Гинцбург в эфире «Россия 1».
По его словам, ревакцинироваться «Спутником V» можно каждые 6 месяцев и бесконечное количество раз. Также Гинцбург заявил, что исследование вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет займут около 3 месяцев.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи добавил, что клинические исследования препарата против COVID, который будет «давить» размножение вируса, планируется начать во второй половине 2022 года.
«Второй препарат, клинические исследования, которого начнутся, я думаю, во второй половине 2022 года, это низкомолекулярная химия, которая будет, непосредственно, давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжелых стадиях, это совершенно тоже необходимый препарат, который будет фактически страховать, если заболевший не провакцинировался», – сказал он.
По его словам, клинические исследования коктейля из моноклональных антител для лечения COVID планируется начать 5-10 января и завершить за 2-3 месяца.
Гинцбург подчеркнул, что пандемия закончится, когда антитела будут у 70-75% населения. «Это можно сделать, если в течении 6 месяцев накроем всю российскую популяцию вакцинным препаратом», – сказал он.
Кроме того, по его словам, препарат от бактериальных осложнений у заразившихся COVID-19 Фтортиазинон проходит клинические испытания.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может признать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» уже через несколько месяцев.
Напомним, что ВОЗ продолжает оценивать техническое досье российской вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
Ранее в пресс-службе ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов организации в Россию для оценки вакцины от коронавируса «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года. В РФПИ заявили, что ВОЗ до сих пор не признала российскую вакцину из-за незначительных бюрократических вопросов.
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Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
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Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».
Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Германия признала Британию зоной распространения мутаций коронавируса
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Великобритания с 20 декабря вносится в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса, сообщил подчиняющийся минздраву Германии Институт Роберта Коха.
До Великобритании в указанный немецкий список входили только африканские страны: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. Великобритания попала в него из-за штамма «омикрон». Прибывающим из Великобритании придется проходить 14-дневный карантин, даже если они привиты от коронавируса, передает ТАСС.
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». Ожидается, что уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
В Великобритании выявлено почти 25 тыс. случаев заражения «омикроном», из них 10 тыс. – за последние сутки. Как минимум один человек стал жертвой нового штамма. В Лондоне на него приходится примерно 83% всех новых случаев коронавируса.
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Попова рассказала о штрафах за отказ от вакцинации против COVID
В России начали изучать опыт разных стран о штрафах за отказ от вакцинации против коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый», – сказала Попова в фильме Наили Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
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В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что «Спутник V» эффективен в борьбе с «омикроном», в ближайшее время специалисты дадут окончательное заключение, Россия готова поделиться препаратами с другими странами для бустерной вакцинации.
Российские эксперты оценили «необычный» симптом «омикрона»
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.
Попович указала, что «COVID-19 вызывает усталость, а следовательно, понижение настроения, с которым может быть связана потеря аппетита». Она не считает, что «это специфический симптом, на основании которого можно ставить диагноз». Попович подчеркнула, что у пациентов болезнь протекает по-разному, «единственное, что было общего у всех предыдущих штаммов – это поражение легких». «У «омикрона» вроде бы бронхиты, а не воспаление легких», – сказала она.
По ее словам, при поражении кровеносной системы COVID-19 похож на васкулит (воспаление и некроз стенок сосудов), при этом возможно большое количество симптомов, передает РБК.
Мескина заверила, что «пациенты при заражении любым штаммом теряют аппетит». Она «не знает, почему это выплыло именно для «омикрона». Заболевшие теряют чувство вкуса и обоняния, поэтому у больного не может быть хорошего аппетита. По словам Мескиной, такой симптом наблюдается при любой инфекции.
Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Вирусологи оценили версию об искусственном происхождении «омикрона»
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Штамм коронавируса «Омикрон», возможно, является «живой вакциной», созданной биохакерами, заявил заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков.
«Есть такая проблема – биохакерство, когда люди более-менее такие продвинутые, владея какими-то технологиями, на свой страх и риск и по своему разумению делают какие-то вещи, которые могут оказать огромное влияние на всех нас», – отметил он в эфире «Радио России».
При этом сомнение в искусственном происхождении штамма выразил Виталий Зверев ,научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова.
«Я не думаю, что это создано искусственным путем, потому что такие варианты образуются и в природе. Уже был же аналогичный случай, когда в Японии штамм коронавируса мутировал, и в результате вирус как бы уничтожил сам себя», – подчеркнул специалист.
С ним согласился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.
«Я на 99% уверен, что это никакой не искусственный штамм, потому что если делать вакцинный штамм, то его надо запускать официально, запускать через испытания, а сконструировать его надо в очень хорошо защищенной лаборатории и делать это открыто», – указал ученый.
Ранее директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович и педиатр, профессор кафедры педиатрии МОНИКИ имени Владимирского Елена Мескина прокомментировали исследование, проведенное британскими учеными, выявившими «необычный» симптом штамма коронавируса «омикрон» – потерю аппетита.
Напомним, британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона»
Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса, наблюдается рост числа заболевших.
«После консультаций со специалистами я принял решение объявить сегодня чрезвычайное положение [в городе]», – цитирует ТАСС Хана.
По его словам, в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».
Согласно правительственным данным, за последнюю неделю показатели госпитализации в британской столице выросли на 28% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
По данным британского Агентства по здравоохранению, по состоянию на 17 декабря в Великобритании за сутки зафиксировано более 93 тысяч новых заражений COVID-19 (максимальный показатель за пандемию). Общее число заражений штаммом «омикроном» на 18 декабря превышает 24 тыс.человек.
Ранее сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.
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В Голландии решили ввести жесткий карантин из-за «омикрона»
Жесткий карантин вводится в Нидерландах, чтобы предотвратить слишком быстрое распространение варианта коронавируса «омикрон», заявил в и. о. премьер-министра страны Марк Рютте.
«Нидерланды опять вынуждены закрыться. Это необходимо из-за новой волны с омикрон-вариантом», – цитирует ТАСС Рютте.
С 19 декабря будут закрыты бары, рестораны, а также магазины (за исключением тех, что продают товары первой необходимости) и другие общественные места, школы закроются с 20 декабря, ограничения продлятся по меньшей мере до 14 января.
Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса.
До этого сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен почти в 90 странах.
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Мясников предостерег от самолечения больных COVID-19
Больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.
«COVID вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится <…> и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», – приводит РИА «Новости» слова медика.
Он предупредил, что больные с положительным тестом на COVID-19, страдающие от ОРЗ, не должны принимать лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких. Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, отметил доктор.
Также специалист предостерег и от самолечения стероидными гормонами. По его мнению, они предназначены только для интубированных пациентов.
Мясников заключил, что не стоит назначать себе самостоятельно лечение, «начитавшись и наслушавшись». По его мнению, лучше предотвратить вирус при помощи вакцины.
Ранее была названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм.
Названа сумма затрат на лечение пациента с коронавирусом в Москве
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Лечение одного пациента с коронавирусом в московском стационаре в среднем обходится около 240 тыс. рублей, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Больные, которые находятся в реанимации – на них больше затраты, легкие больные – меньше затраты. Но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. рублей на человека. <...> Четверть миллиона – один больной в стационаре», – сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Акция против COVID-ограничений переросла в стычки с полицией в Лондоне
В результате стычек с участниками акции протеста против коронавирусных ограничений в Лондоне пострадали несколько полицейских, сообщили правоохранительные органы Великобритании.
На акцию вышли несколько тысяч человек, они требовали не ужесточать коронавирусные ограничения. Между ними и полицией произошли стычки. Кроме того, был причинен материальный ущерб одному из магазинов в центре Лондона – его закидали яйцами, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Как сообщает канал, «демонстранты кричали «Позор вам», когда они столкнулись с полицией, некоторые офицеры получили незначительные травмы, сопровождая полицейского мотоциклиста», передает РИА «Новости».
Напомним, власти Лондона объявили чрезвычайное положение из-за «омикрона». По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали. Высказывалось предположение, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение из британских лабораторий.
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Bloomberg заподозрило власти США в завышении числа вакцинированных американцев
Указанное Федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний США число американцев, привитых первой дозой вакцины от COVID-19, завышено на несколько миллионов человек, заявило Bloomberg.
Bloomberg ссылается на статистические данные и представителей местных властей. Отмечается, что по версии ЦКПЗ, первую дозу вакцины получили 72,5% населения США – это около 240 млн человек. Полную вакцинацию прошли 61,3%, то есть 203 млн человек. Разрыв в 11 процентных пунктов (37 млн человек) «значительно больше, чем в других развитых странах», передает ТАСС.
Агентство полагает, что такая ситуация «отражает недоучет полностью и частично вакцинированных в официальной статистике». Власти штатов полагают, что ЦКПЗ «регулярно и ошибочно фиксирует в качестве первой дозы вакцины ее второй компонент или бустерную» третью дозу. В результате число частично привитых американцев оказывается выше. Реальный масштаб недоучета неизвестен, но число американцев, которые не получили даже первую дозу, может оказаться больше на несколько миллионов.
Напомним, как следует из оценок университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано свыше 50 млн инфицированных, свыше 806 тыс. человек стали жертвами коронавируса.
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Власти Австрии запретили въезд в страну не привитым от COVID-19
Из-за угрозы распространения штамма «омикрон» власти Австрии разрешили с 20 декабря въезд в страну только привитым от коронавируса и переболевшим, сообщил в субботу МИД страны.
Также въезжающим необходимо при себе иметь отрицательный результат ПРЦ-теста на коронавирус.
«С 20 декабря для въезда из всех стран вводится обязательное правило «2П+» (привит, переболел и наличие ПЦР-теста). Если отрицательный результат анализа отсутствует, то требуется немедленный карантин», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Исключение сделано лишь для людей с наличием бустерной, то есть третьей дозы вакцины, для беременных, для лиц с противопоказаниями к вакцине, транзитных пассажиров, школьников и для поездок по работе в международные организации. Им всем будет достаточно отрицательного теста.
Граждане без прививки и не болевшие коронавирусом, должны пройти электронную регистрацию и соблюдать 10-дневный карантин. После этого необходимо будет сделать ПЦР-тест. Минздрав Австрии пояснил, что ограничения вводятся для предотвращения распространения омикрон-штамма коронавируса.
Ранее сообщалось, что власти Египта ужесточили правила въезда. Теперь необходимо предъявлять сертификат о вакцинации от коронавируса или тест на антиген, сделанный за сутки до приезда на курорт.
Требования в странах начали ужесточать из-за распространения омикрон-штамма.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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В Роспотребнадзоре назвали условия закрытия границ
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России может принимать решения о закрытии границ по разным причинам, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Здесь, конечно, в первую очередь – условия эпидемиологического риска», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос, в эфире канала«Россия 1».
В пример Попова привела 2020 год, когда страна ограничила поездки в другие страны из-за рисков для здоровья граждан.
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В пятницу Попова заявила, что темп прироста инфицирования новым штаммом «омикрон» в мире пугает своей опасностью.
Ранее ВОЗ сообщила, что штамм коронавируса «омикрон» выявлен уже в 89 странах мира.
В Норвегии разрешили проводить вакцинацию от COVID в аптеках
Норвежские власти предоставили возможность муниципалитетам использовать аптеки для вакцинации населения от COVID-19, сообщается в пресс-релизе правительства.
«Желающие этого муниципалитеты могут воспользоваться аптеками для проведения вакцинации от коронавируса», – приводит РИА «Новости» сообщение норвежских властей.
Сообщается, что фармацевты норвежских аптек имеют право заказывать вакцины от коронавируса, а также обучаться проведению вакцинации.
По словам министра здравоохранения Норвегии Ингвильд Кьеркол, ведомство установило ставку возмещения расходов для аптек, которые будут оказывать помощь муниципалитетам в вакцинации.
До этого премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил что, наиболее действенной мерой для предотвращения распространения вируса является вакцинация, поэтому правительство обратилось к министерству обороны королевства и аптекам, которые будут оказывать поддержку в вакцинации населения.
Ранее власти Норвегии запретили ресторанам и кафе продавать алкоголь из-за пандемии, вернули требование ношения масок в общественных местах при невозможности соблюдать дистанции и ограничили число участников мероприятий.
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Байден запланировал обращение к нации из-за штамма «омикрон»
Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса, сообщил телеканал NBC со ссылкой на представителя Белого дома.
Ожидается, что Байден выйдет за рамки своего уже обнародованного «зимнего плана» с дополнительными мерами, сделав «резкое предупреждение» о том, как будет выглядеть зима для американцев, которые решат остаться непривитыми, передает РИА «Новости».
Решение выступить перед народом Байден принял на фоне роста числа случаев COVID-19 и призывов федеральных органов здравоохранения к вакцинации людей. Президент намерен объяснить, как его администрация «ответит на этот вызов».
Ранее Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
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