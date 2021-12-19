В России назвали экстрадицию Клюшина в США эпизодом «охоты» на россиян

Экстрадиция в США российского бизнесмена Владислава Клюшина является очередным эпизодом «охоты» Вашингтона на россиян, заявил пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

«Вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном «охоты» на российских граждан в третьих странах», – сказал он ТАСС.

Посольство России глубоко разочаровано решением министерства юстиции Швейцарии и поспешной организацией выдачи Клюшина США, подчеркнул Хохлов.

Ранее россиянин Владислав Клюшин был экстрадирован в США, где он обвиняется в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной информации.

Напомним, Клюшин является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин «обвиняется в проведении десятков миллионов инсайдерских сделок вместе с несколькими сообщниками». Адвокат Клюшина счел мотивы ареста россиянина в Швейцарии политическими, указывая, что тот занимается сферой IT-технологий и «знает стратегические государственные секреты».

Bloomberg со ссылкой на анонимные источники утверждает, что основатель Group-IB Илья Сачков, которого судят в России по делу о госизмене, мог якобы передать США информацию о «хакерах ГРУ». По версии источников, Сачков сообщил западным службам информацию в том числе и о Клюшине. Один из якобы коллег Клюшина – Иван Ермаков, по утверждению анонимных источников агентства, якобы был в числе сотрудников ГРУ.