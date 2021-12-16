В цыганском землячестве увидели оскорбление своего народа в новом фильме Собчак

«Собчак совершила большую ошибку, когда поддержала распространение термина, оскорбляющего целый народ», – сказала газете ВЗГЛЯД глава национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер. Ранее телеведущая Ксения Собчак выпустила фильм об «инфоцыганах» – блогерах, обманывающих россиян за счет распродажи не имеющих практической ценности тренингов.

«Как и подавляющее большинство цыган, я категорически против самого использования термина «инфоцыганство». Целую нацию заведомо связывают с какой-то негативной деятельностью, в данном случае – с мошенничеством», – сказала руководитель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия российских цыган» (ФНКА) Надежда Деметер.

«При этом было бы не совсем правильно вешать всех собак на Собчак. Термин «инфоцыгане» придумала не она, но, к сожалению, теперь в блогосфере он постоянно используется. Очень некорректное, некрасивое слово. Очень сложно доказывать людям, что использовать его неправильно», – призналась Деметер.

Глава ФНКА добавила, что ее очень задело и использование в шоу Собчак записей выступления цыган в национальных костюмах. «В этой песне ведь другой текст. Непонятно, зачем цыгане вообще это исполняли. Может, их, что называется, «использовали втемную»? В целом, получилось неэтично», – подытожила собеседница.

Как сообщила в четверг «Газета.ру», телеведущая Ксения Собчак выпустила на своем You-Tube шоу, в котором крайне нелицеприятно высказалась о своих коллегах и блогерах, которых она считает инфоцыганами. По словам Собчак, она попыталась разобраться, как обманывают россиян, продавая им бесполезные тренинги. Ролик доступен на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила», - указала телеведущая, оговорившись, что при этом у Маска нет инфопродукта. Затем Собчак перечислила тех, у кого он есть: телеведущая Регина Тодоренко - учит мечтать, блогер Надин Серовски - прокачивает женственность. Она также вспомнила и про экспертов-мужчин: «Обладатель красного «гелика» Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться «мышлением миллионера», которое сделает нас богатыми за пару недель». Собчак считает, что почти все подобные блогеры «учат людей жить за деньги», но при этом просто обманывают свою аудиторию.

Собчак также упомянула обучающие «курсы-пустышки» блогеров Виктории Бони, Елены Блиновской, Оксаны Самойловой, визажиста Гоар Аветисян и многих других.

«Инфоцыганами» в Сети называют людей, которые продают курсы и тренинги о том, как, например, стать успешными. При этом такой продукт не имеет практической ценности. Для привлечения покупателей продавцы этих курсов демонстрируют на фото в своих соцсетях роскошную жизнь.