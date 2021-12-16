Япония заявила России протест в связи с учебными стрельбами на Курилах

Правительство Японии направило России по дипломатическим каналам протест в связи с планирующимся проведением учебных стрельб в районе Курильских островов.

Российская сторона уведомила Японию, что 16, 23 и 30 декабря в районе острова Кунашир будут проведены учебные стрельбы.

«Данные действия ведут к укреплению вооружения на четырех островах Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды) и противоречат позиции Японии», – приводит РИА «Новости» сообщение агентства Киодо, которое ссылается на информированные источники в дипломатических кругах.

Ранее в Японии возмутились размещением российских «Бастионов» на Курилах.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял, что Россия вольна размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства. Он подчеркнул, что Россия сохраняет политическую волю на продолжение диалога с Японией по поиску путей урегулирования проблемы с заключением мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.

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