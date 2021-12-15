Путин поручил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми Путин потребовал от главы Минтранса «не хитрить» 15 декабря 2021, 17:48

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин попросил главу Минтранса Виталия Савельева «не хитрить» и до конца года согласовать и утвердить программу «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ». В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин отметил, что реализация программы «Комплексное развитие и модернизация пассажирского транспорта общего пользования в субъектах РФ» должна начаться с 1 января 2022 года, он спросил у Савельева начнется ли она с 1 января, сообщает РИА «Новости». «Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе, и не надо хитрить, если она готова, то она утверждена, а если находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу тогда уделить этому должное внимание и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с начала следующего года она заработала», - обратился Путин к министру. «Да, мы надеемся на это», – ответил Савельев. По его словам, программа формируется, и уже выделено порядка 44 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также механизмы обновления общественного транспорта за счет бюджетных инвесткредитов. Савельев рассказал, что есть нерешенные вопросы с Минпромторгом и Минприроды, которые хотят самостоятельно реализовать мероприятия своих программ в области пассажирского транспорта. В ответ на это Путин снова поинтересовался готова ли сама программа. Глава Минтранса пояснил, что «она готова, находится в стадии согласования. Я сказал о том, что мы хотим собрать воедино, в соответствии с вашим поручением, не все государственные распорядители бюджетных средств, не все министерства, я назвал в частности Минпромторг и Минприроды, готовы передать в наш адрес, но мы их будем учитывать аналитически». Ранее Путин в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли поручил доложить, какие меры безопасности принимаются на транспорте в России в условиях борьбы с коронавирусом.

В Кремле оценили беседу Путина и Си Цзиньпина 15 декабря 2021, 14:39

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Текст: Елена Мирошниченко

Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал беседу глав России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина очень позитивной, он отметил, что это был разговор двух друзей. Отмечается, что за полтора часа лидерам удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. «Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям в эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как двусторонних отношений, так и международной повестки дня. Главное, что, так представляется, разговор был очень позитивный, это разговор двух коллег, двух друзей, руководителей двух великих дружественных государств», – цитирует его РИА «Новости». По словам Ушакова, за полтора часа лидеры России и Китая обсудили все насущные проблемы региональной и глобальной повестки, передает ТАСС. «Состоялись обстоятельные переговоры нашего президента Владимира Владимировича Путина с Си Цзиньпином. Эти переговоры прошли по линии видеосвязи, продолжались где-то полтора часа, но они шли с синхронным переводом, поэтому руководителям за эти полтора часа удалось проговорить буквально все насущные и важные проблемы как в рамках двусторонних отношений, так [и в рамках] международной повестки дня», – сказал помощник Путина. Также главы двух государств обсудили активность США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и дали негативную оценку созданию в регионе альянсов AUKUS и QUAD. «Этот вопрос обсуждался. Высказывалась озабоченность по поводу активности США по реконфигурации ситуации в АТР, и в этой связи и с нашей стороны, и с китайской была высказана негативная оценка по поводу создания новых альянсов – Четырехстороннего диалога по безопасности QUAD (Австралия, Индия, США и Япония) и AUKUS (Австралия, США и Великобритания)», – сообщил Ушаков. Кроме того, лидеры обсудили проект трубопровода «Сила Сибири – 2», а также отметили успехи по совершенствованию инфраструктуры на российско-китайской границе. Ушаков уточнил, что после многих лет работы было завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенска и Хэйхэ, на финишную прямую вышло сооружение железнодорожного моста через Амур в районе пунктов пропуска Нижнеленинское и Тунцзян. По его словам, «значение этих двух проектов трудно переоценить, поскольку до сих пор на всем участке границы между странами, проходящем по рекам Амур и Уссури, не было ни одного постоянного моста». Ушаков добавил, что Путин и Си Цзиньпин поддержали активизацию усилий по формированию независимой инфраструктуры для обслуживания торговых операций России и КНР. «Особое внимание было уделено необходимости активизации усилий по формированию независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания торговых операций между Россией и Китаем. Имеется в виду создать такую инфраструктуру, на которую не смогли бы влиять третьи страны», – сказал Ушаков. Путин и Си Цзиньпин выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах, за расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов РФ и КНР на фондовые рынки, добавил он. Помощник российского лидера отметил, что в ходе переговоров Путин проинформировал Си Цзиньпина о состоявшейся беседе с президентом США Джо Байденом, назвав ее содержательной и полезной. Также лидеры обсудили вопрос поставки российского зерна в Китай, добавил Ушаков. Напомним, Путин во время видеовстречи с Си Цзиньпином отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Путин вошел в десятку самых почитаемых мужчин года 14 декабря 2021, 21:52 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин вошел в топ-10 самых почитаемых мужчин мира 2021 года, заняв девятую строчку, а возглавили рейтинг экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель, следует из результатов опроса компании YouGov. В десятку самых почитаемых в мире мужчин также вошли основатель Microsoft Билл Гейтс, председатель КНР Си Цзиньпин, футболисты Криштиану Роналду и Лионель Месси, актер Джеки Чан, миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск, премьер-министр Индии Нарендра Моди и основатель Alibaba Джек Ма. Бывший и нынешний президенты США Дональд Трамп и Джо Байден заняли 13-ю и 20-ю позиции соответственно, передает РИА «Новости». Самыми почитаемыми женщинами были названы актриса и спецпосланник УВКБ ООН Анджелина Джоли, королева Великобритании Елизавета II, телеведущая Опра Уинфри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Приянка Чопра, певица Тейлор Свифт, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и правозащитница Малала Юсуфзай. Отмечается, что первые три строчки, как в мужском, так и в женском списках остались в этом году без изменений. Больше всего позиций за год набрали Приянка Чопра и Малала Юсуфзай – по пять. Опрос проводился, начиная с весны этого года, в нем приняли участие более 42 тысяч человек в 38 странах и территориях. Погрешность не уточняется. Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток 14 декабря 2021, 18:21 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности, сообщает пресс-служба Кремля. «Президент России подчеркнул важность незамедлительного запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение. Также президент России призвал Макрона с понимаем отнестись к озабоченности Россией гарантиями безопасности. Владимир Путин пригласил главу Франции принять участие в обсуждении этого вопроса. Напомним, ранее во время встречи президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудили ситуацию на украинской границе, вопрос усиления НАТО и гарантии безопасности, которых требует Москва. Разговор длился два часа. Си Цзиньпин поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Россией и КНР 15 декабря 2021, 11:58

Фото: kremlin.ru

Текст: Дмитрий Зубарев

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в среду по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за противостояние попыткам вбить клин между Китаем и Россией. «В последнее время на различных мероприятиях вы давали высокую оценку российско-китайским отношениям, называя их примером взаимодействия государств в 21 веке, твердо поддерживали усилия Китая по защите ключевых национальных интересов, решительно выступали против попыток вбить клин между нашими странами. Я это высоко ценю», – передает ТАСС слова китайского лидера. Си Цзиньпин заявил также, что с нетерпением ждет очной встречи с российским лидером. «Я ожидаю, что через месяц вы посетите Китай с визитом, а также примете участие в церемонии открытия Олимпиады в Пекине. С нетерпением жду нашей с вами олимпийской встречи», – передает РИА «Новости» слова китайского лидеро. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Ранее в среду Путин назвал отношения России и Китая образцом в 21 веке. Макрон обещал Путину действовать в пользу выполнения минских соглашений 15 декабря 2021, 02:38 Текст: Антон Антонов

Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным подтвердил решимость действовать в пользу выполнения минских договоренностей, сообщил Елисейский дворец. Кроме того, Макрон подтвердил «приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины», поддержку гуманитарных мер в Донбассе, решение по которым может быть принято по случаю празднования Нового года. Он попросил Путина оказать свою поддержку. Президенты договорились провести новые переговоры до конца года, передает РИА «Новости». Макрон также «с удовлетворением отметил, что меры, принятые Европейским Союзом, и работа, проводимая с международными организациями, позволили сократить организованные потоки и оказать помощь» мигрантам, «заблокированным на границе» Белоруссии с ЕС. Он призвал Путина «продолжать действия в этом направлении совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции». Париж выразил решимость действовать с тем, «чтобы в Белоруссии соблюдались основные права». Напомним, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон обсудили переговоры по нераспространению НАТО на восток. Президент России заявил Макрону о необходимости запуска международных переговоров для выработки юридически зафиксированных гарантий безопасности. В Кремле анонсировали саммит России, Индии и Китая 15 декабря 2021, 14:25 Текст: Александра Юдина

Саммит России, Индии и Китая может состояться в недалеком будущем, выразил надежду помощник президента Юрий Ушаков, подводя итоги состоявшейся по видеосвязи беседы президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. «Была затронута тема сотрудничества в формате «Россия – Индия – Китай», в формате РИК», – передает ТАСС его слова. По мнению представителя Кремля, лидеры «договорились, что на этот счет будет продолжен обмен мнениями с тем, чтобы постараться в недалеком будущем провести очередной саммит в рамках РИК». При этом Ушаков добавил, что «в данном контексте» Путин проинформировал Си Цзиньпина о визите в Нью-Дели 6 декабря. Также Путин и Цзиньпин в беседе по видеосвязи обсудили идею саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН и договорились способствовать тому, чтобы мероприятие состоялось в 2022 году. «Они обсудили российскую идею о подготовке и проведении саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности ООН. Оба лидера считают эту идею крайне полезной, будут вести дело к тому, чтобы она была осуществлена в следующем году», – добавил дипломат. В начале переговоров Путин помахал китайскому лидеру рукой в знак приветствия, назвав его «своим дорогим другом». Си Цзиньпин ответил тем же. Президент России добавил, что нынешняя встреча «позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Путин также отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Путин и Си Цзиньпин завершили переговоры 15 декабря 2021, 12:39 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили встречу по видеосвязи, она продлилась чуть больше часа. В начале переговоров Путин помахал китайскому лидеру рукой в знак приветствия, назвав его «своим дорогим другом». Си Цзиньпин ответил тем же. Президент России добавил, что нынешняя встреча «позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», передает ТАСС. Путин назвал «эти отношения настоящим образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке». Он подчеркнул, что между Китаем и Россией сформирована новая модель взаимодействия, «базирующаяся в том числе на таких основах, как невмешательство во внутренние дела и уважение интересов друг друга, решимость превратить общую границу в пояс вечного мира и добрососедства». Российский лидер отметил, что тесная координация действий Москвы и Пекина на мировой арене и ответственный совместный подход к решению актуальных мировых проблем стали весомым фактором стабильности в международных отношениях. Путин указал, что государства неизменно поддерживают друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества, в частности в неприятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения. Глава российского государства выразил надежду, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне, «в Китае умеют это делать». Путин также отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Путин и Си Цзиньпин договорились запустить движение по мосту через Амур 15 декабря 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в следующем году по телемосту откроют движение по одному из мостов через Амур, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. «Было достигнуто понимание в ходе разговора, что в следующем году главы государств в режиме телемоста поучаствуют в церемонии запуска движения по одному из мостов через Амур», – передает РИА «Новости» слова Ушакова. Он отметил, что после многих лет работы завершено строительство автомобильного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск и Хэйхэ. Напомним, 31 мая 2019 года на границе России и Китая состоялась торжественная стыковка двух частей автомобильного моста через реку Амур. Строительство первого автомобильного моста между Россией и Китаем завершилось в ноябре 2019. В мае 2020 года Минстрой выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста между Россией и Китаем, построенного через пограничную реку Амур возле городов Благовещенск и Хэйхэ. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что мост через Амур между Россией и Китаем, на который не затратили ни одного рубля и юаня из госбюджетов, ознаменует новую веху в отношениях стран, станет символом доверия и экономического развития. Си Цзиньпин назвал Путина «старым другом» 15 декабря 2021, 12:19 Текст: Елизавета Булкина

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным назвал его своим старым другом и отметил, что они провели более 35 встреч с 2013 года. «Уважаемый президент Путин, мой старый друг, очень рад провести с вами вторую в этом году видеоконференцию и 37-ю по счету нашу встречу с 2013 года», – передает его слова ТАСС. До этого Си Цзиньпин и Путин общались в формате видеоконференции 28 июня. Цзиньпин на встрече в среду поблагодарил Путина за противостояние попыткам вбить клин между Китаем и Россией. Президент России отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Путин выразил надежду на личную встречу с Си Цзиньпином 15 декабря 2021, 11:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на видеовстрече с председателем КНР Си Цзиньпином отметил, что рассчитывает на личную встречу в феврале 2022 года в Пекине, лидеры условились провести переговоры и принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Президент России и председатель КНР проводят переговоры в режиме видеоконференции. «Уважаемый друг, уважаемый председатель Си Цзиньпин, рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично, в Пекине. Как мы и договаривались, как условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», – передает РИА «Новости» слова Путина. Он отметил, что признателен за приглашение посетить это знаковое мероприятие. Президент России не сомневается, что зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет на самом высоком уровне, «Не сомневаюсь, что предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут на самом высоком уровне. В Китае умеют это делать», - сказал он в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходила по видеосвязи. Путин напомнил, что Россия и Китай неизменно поддерживают друг друга по вопросам международного спортивного сотрудничества. «В том числе в непринятии любых попыток политизации спорта и олимпийского движения», – добавил президент России. Ранее в среду Путин назвал отношения России и Китая образцом в 21 веке. Путин назвал рост цен серьезным вызовом для реализации национальных проектов 15 декабря 2021, 15:36 Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам заявил, что рост цен в этом году стал серьезным вызовом для реализации национальных проектов, но все запланированные работы и объекты должны быть реализованы. «В этом году серьезным вызовом для реализации нацпроектов стал рост цен. Он охватил широкую номенклатуру товаров, в том числе строительных материалов. В условиях изменившейся ценовой конъюнктуры губернаторы, руководители регионов все чаще сообщают о несостоявшихся конкурсах, о задержках строительства, о проблемах подрядчиков», – цитирует его РИА «Новости». По словам Путина, такие риски «необходимо снизить до минимума, а лучше, конечно, свести их к нулю». «Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны быть реализованы. Речь идет не о суммах выделенных, а о построенных садах, школах, объектах инфраструктуры, отремонтированных больницах и ФАПах, ликвидированных свалках», – добавил он. Ранее Путин сообщил, что работа по реализации нацпроектов не прекращалась, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, динамика и интенсивность по ним растут. Путин исполнил желание участницы акции «Елка желаний» из Ставропольского края 15 декабря 2021, 14:59 Президент Владимир Путин в рамках ежегодной Всероссийский акции «Елка желаний» исполнил желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить «Лебединое озеро» в Мариинском театре. В январе этого года врачи поставили девочке тяжелый диагноз. Таня увлекается творчеством и мечтала побывать в Мариинском театре на «Лебедином озере». «Мы, как раз, садились в поезд, когда нам позвонили и сообщили, что наше желание сбудется. Честно говоря, мы от радости даже не могли поверить, что это случилось. Ведь заявок так много, и мы даже не думали, что из всех заявок выберут именно нашу. Спасибо всем огромное», – поделилась мама девочки, Любовь Ивановна, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. После завершения планового лечения, по прибытию в город 13 декабря для семьи была проведена обзорная экскурсия по вечернему Петербургу с остановками у главных достопримечательностей. До спектакля Таня побывала на экскурсии по театру: ей показали закулисье исторического и нового зданий театра – аппаратные, декоративные и пошивочные цеха. 15 декабря во время экскурсии в Эрмитаже Тане позвонил президент Девочка рассказала Путину о своих впечатлениях, балете и знакомстве с артистами. С 2018 по 2020 год президент поддержал проект «Мечтай со мной» и акцию «Елка желаний», исполнив девять заветных желаний детей, имеющих опасные для жизни заболеваниями. Путин: Будем наращивать динамику строительства новых школ 15 декабря 2021, 15:50 За три года уже введена 271 школа на 177 тыс. мест и до конца 2024 года будет построено еще 1300 зданий, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «Что касается педагогического состава, более 800 тыс. учителей и 100 тыс. кураторов в колледжах и техникумах имеют доплаты за классное руководство. Эта работа имеет колоссальное значение для воспитания молодежи, для ее личностного, профессионального становления. А значит, и для будущего России», – приводятся слова главы государства в Telegram-канале «Единой России». Также будет реализована большая программа капремонта и технического оснащения действующих школ – ей «Единая Россия» занимается вместе с Минпросвещения. Ранее Путин заявил, что работа по реализации нацпроектов не прекращалась, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, динамика и интенсивность по ним растут. Путин поговорил с мечтавшей посмотреть «Лебединое озеро» девочкой 15 декабря 2021, 14:31 Текст: Наталья Ануфриева

Президент Владимир Путин пообщался по телефону со школьницей из Ставропольского края Татьяной Троценко, чью мечту посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре Санкт-Петербурга он помог исполнить, и предложил ей приехать в Москву, чтобы посмотреть ледовое шоу. «Как твой поход в театр? Ты не только смотрела спектакль, тебе еще и экскурсию сделали по театру, да? (...) И с артистами общалась там? Ну видишь, твоя мечта исполнилась. Молодец», – сказал Путин школьнице, отметив, что это очень интересно – посмотреть на новые технологии на новой сцене театра, передает РИА «Новости». Он рассказал Тане, что она и ее мама смотрели спектакль из особой ложи, которая раньше называлась великокняжеской и считалась ложей царской семьи. Глава государства также спросил у девочки про ее увлечение танцами. «Если вы сейчас с мамой посоветуетесь и решите, что это вас устраивает и вам это интересно, у меня есть еще одно предложение (...) Если есть желание и время, то можно организовать вашу поездку в Москву для того, чтобы вы посмотрели фигурное катание тоже на тему «Лебединого озера», – сказал президент. Он также пообщался с мамой девочки, предложив им по дороге домой из Санкт-Петербурга сделать остановку в столице, а затем снова попросил передать трубку Тане, пожелав ей здоровья и поздравив с наступающим Новым годом: «Хочу пожелать тебе здоровья в новом году, хорошего настроения и всего самого доброго. Я тебя обнимаю. Всего хорошего. Хорошей поездки в Москву». Напомним, Путин на международном форуме #МЫВМЕСТЕ принял участие в акции «Елка желаний». Он выбрал три шарика с желаниями детей, которые он готов исполнить. Среди них была и мечта 13-летней Татьяны. Как сообщало правительство региона, на балете школьница побывала во вторник. Татьяна – старший ребенок в многодетной семье, в январе этого года у нее диагностировали тяжелое заболевание, она проходит лечение в Санкт-Петербурге. Девочка окончила хореографическую школу, поступила в музыкальную, увлекается балетом. Путин поручил выстроить целостную систему поддержки семей с детьми 15 декабря 2021, 16:04 Текст: Александра Юдина

В ближайшие годы российским властям необходимо выстроить целостную систему поддержки детей от рождения до окончания школы, сообщил президент России Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. «На сегодняшний день адресную помощь от государства получают российские семьи, где растут порядка 7 млн детей. Как уже говорил, задача ближайших лет – выстроить здесь целостную линейку поддержки семей», – передает РИА «Новости» его слова. Путин добавил, что за последние годы в стране вдвое сократилась очередь в ясли. «В сфере дошкольного образования за последние годы создано около 180 тыс. мест в яслях. Очередь в ясли в целом по стране сократилась вдвое, а в 31 регионе страны этот вопрос решен целиком. Здесь практически каждой семье, в которой растут малыши в возрасте до трех лет, при необходимости можно устроить в ясли каждого малыша», – сказал он. Напомним, 14 октября президент Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском женском форуме пообещал, что власти продолжат совершенствовать систему поддержки семей с детьми. 19 октября Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных 28,3 млрд рублей на поддержку семей с детьми от трех до семи лет, а также документ о выделении 5,9 млрд рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей.