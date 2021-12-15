Член СПЧ: Кишинев сел в лужу в попытке повлиять на выборы в Приднестровье

«Своими действиями Кишинев устроил блокаду неудобных ему людей и попытался делегитимизировать приднестровские выборы», – сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Александр Брод. Ранее его, а также ряд российских общественников и журналистов не пустили в Молдавию.

«Выборы президента Приднестровья прошли 12 декабря в соответствии с действующим международным законодательством, но власти Молдавии с этим не согласны. По их логике, непризнанное государство провело какое-то там кулуарное неполноценное волеизъявление, где выбрали того, кто нужен «сепаратистскому режиму», – рассказал член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

«Поэтому Кишинев попытался не допустить наблюдателей, чтобы нанести удар по легитимности выборов и способствовать непризнанию итогов. Это механизм политического давления Запада, порочащий молдавскую власть в глазах зарубежной общественности», – пояснил собеседник.

По его мнению, учиненный Кишиневом «беспредел» не сработал, но лишь разозлил жителей Приднестровья и заставил сплотиться. «Люди были возмущены и выразили свой протест, проголосовав за независимое будущее. У них нет желания жить с таким агрессивным соседом. Молдавия еще больше оттолкнула от себя Приднестровье и посадила себя в лужу в глазах цивилизационного мира», – указал Брод.

«Приднестровье существует уже 30 лет. Там своя конституция, законодательная база, сформированы все необходимые органы власти, которые заботятся о безопасности и социальной защищенности своих граждан. Выборы там проходят постоянно, на них приезжают различные наблюдатели, хотя уже лет пять назад Молдавия начала их «отсеивать». Кого-то не пустили в страну, кого-то задержали и начали обыскивать на обратном пути. Ничего из этого не сработало», – подчеркнул он.

В условиях подобных провокаций России нужно продолжать поддерживать Приднестровье и защищать проживающих там соотечественников. По словам Брода, в непризнанном государстве на сегодняшний день проживает более 200 тыс. граждан с паспортами РФ. «Независимость Приднестровья необходимо поддерживать на международных площадках», – считает эксперт.

«Кроме того, на территории страны должен оставаться наш миротворческий контингент. Кишинев и Европа в целом добиваются вывода миротворцев, чтобы открыть путь для новых провокаций, в том числе военных», – отметил он.

Помимо этого Москва, если придется, должна применить санкции, полагает член СПЧ. «Меня удивляет, что мы делаем Молдавии скидки на газ, а она в ответ ведет себя настолько недружественно. На мой взгляд, молдавские власти должны перестать чувствовать безнаказанность. Если же они продолжат провоцировать, России нужно включать экономические механизмы воздействия», – резюмировал Брод.

Накануне депутат Госдумы Артем Туров сообщил, что спецслужбы Молдавии задержали и обыскали российского журналиста Семена Пегова. Он снимал сюжеты о приднестровском конфликте и роли российских миротворцев в его урегулировании. По словам Турова, Пегову «открыто угрожали, что выдадут его украинским силовикам».

Вице-председатель парламента Молдавии Влад Батрычна заявил газете ВЗГЛЯД, что задержание Пегова «лишено логики». «Мы сделали запросы в компетентные органы и рассчитываем в ближайшее время получить ответ, чем было продиктовано решение задержать российского журналиста», – сказал он.

Пегов – не единственный из граждан РФ, к кому у молдавских силовиков возникли претензии за последние несколько дней. На прошлой неделе погранслужба Молдавии не пустила в страну члена Общественной палаты России Владимира Журавлева. Пограничная полиция страны также отказала во въезде российскому политологу и доктору наук Наталье Нарочницкой. Въезд на территорию республики запретили и члену Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александру Броду.

Задержания и недопуски российских экспертов и журналистов произошли на фоне президентских выборов в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР). В них победил действующий президент Вадим Красносельский, выступающий за сближение с Россией.

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