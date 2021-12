Помощник генсека НАТО по разведке посетил Донбасс В США отвели России три дня на захват Днепра в случае столкновения с Украиной 15 декабря 2021, 08:45 Текст: Евгения Шестак

Российские войска в случае столкновения с Украиной достигнут Днепра за три-четыре дня, заявили экс-руководитель отдела анализа России в ЦРУ Джордж Биби и бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор. Эксперты в своей статье для журнала The National Interest пишут, что на тысячекилометровом участке по дуге с севера на юг Россия сможет разместить сухопутные войска численностью до 200 тыс. человек. В число реактивной артиллерии тогда войдут 100 батарей, включая БМ-30 «Смерч», передает РИА «Новости». По их прогнозам, Украина также может быть атакована ракетными комплексами «Искандер», а российские войска при этом будет защищать противовоздушная оборона из систем С-400 и С-500. «В этих условиях вполне разумно предположить, что российские сухопутные войска достигнут своих оперативных целей на реке Днепр всего за 72-96 часов», – пришли к выводу Биби и Макгрегор. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Эксперт подсказал Украине быстрый способ выбраться из экономической ямы 14 декабря 2021, 12:18

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Единственный способ для Украины перестать быть экономическим аутсайдером Европы – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее экс-премьер Юлия Тимошенко сообщила, что Украина заняла последнее место в Европе по ВВП на душу населения. «Тимошенко пытается сложное комплексное явление объяснить скудным набором факторов. К падению ВВП Украины на душу населения привел не только энергетический кризис. Одним из базовых факторов стал Евромайдан, который запустил процесс экономического разрыва с Россией» ­– пояснил одесский экономист, политолог Иван Лизан. Кроме того, по Украине ударила и потеря двух регионов – Донбасса и Крыма, которые вносили весомый вклад в ВВП. «Эти события привели к тому, что украинцы превратились из трудовых мигрантов в просто мигрантов. До 2014 года украинцы, уезжая на заработки, оставляли семьи в стране – таким образом, деньги все равно не утекали с Украины. Теперь же украинцы уезжают с семьями, и они больше никогда не вернутся назад. А это означает сокращение трудоспособного населения и, соответственно, падение ВВП», – детализировал собеседник. По его словам, госорганы, со своей стороны, способствовали регрессу Украины. «Власть увлеклась казнокрадством и сократила ниже любых допустимых минимумов инвестиции в здравоохранение и образование. Теперь не готовятся и кадры на будущее. Логика власти такая: «Зачем вас учить, если вы все равно уедете», – посетовал Лизан. Эксперт напомнил, что долгие годы украинцы жили параллельно с государством в плане налогов, получая зарплату в конвертах. «Для прекращения этой практики власти, грубо говоря, решили включить налоги в коммунальные платежи. Все юридические и физические лица начали сокращать потребление электричества, и это тоже отрицательно сказалось на экономике», – сказал собеседник. Лизан также напомнил, что и сама Тимошенко «была архитектором газовых схем, она же вместе с Ющенко устроила «газовую войну», что подняло стоимость газа в несколько раз и также внесло вклад в развал экономики Украины». «Мой прогноз удручающий: ничего не изменится, пока Украина не заберет у коллективного Запада свой суверенитет, не прекратит брать долги и не будет использовать госзакупки для запуска экономического роста. Самый реальный способ для Украины выйти из экономической ямы и перестать быть аутсайдером – объявить войну России и сдаться через 15 минут в надежде войти в состав РФ», – резюмировал политолог. Украина впервые за годы независимости оказалась последней в Европе по валовому внутреннему продукту на душу населения, об этом ранее во время выступления в Верховной раде заявила экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. «Мы с вами, дорогие друзья, в первый раз в истории независимой Украины вышли на последнее место на европейском континенте по ВВП на душу населения. Это означает, что мы уже за Молдавией по ВВП на душу населения», – передает РИА «Новости» слова политика. Как заявила Тимошенко, искусственно созданный в стране энергетический кризис приводит к колоссальной инфляции. «Инфляция непосильна для людей. На этом фоне не происходит индексации ни зарплат, ни пенсий, ни социальных выплат», – утверждает лидер партии «Батькивщина». В свою очередь, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страна шаг за шагом движется к дефолту, бюджет на 2021 год принят с большим дефицитом – 5,5% ВВП. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД США уличили в подготовке украинского вторжения в Донбасс 14 декабря 2021, 14:08 Текст: Евгения Шестак

Читатели французской газеты Le Figaro заявили, что лидеры западных стран вместо угроз в адрес Москвы в случае эскалации ситуации вокруг Украины могли бы предложить продуманное решение украинского кризиса. «Ситуация мне все кажется более понятной: США готовят вторжение Украины в Донбасс, а Путин готовится им противостоять. Что касается нас, мы выступаем свидетелями подготовительной пропаганды. Соединенные Штаты надеются измотать Россию, объявляя о всяких страшных последствиях для нее еще до драки. А потом будет борьба Запада за счастье Украины — до последнего украинца», – отметил mitsu hirato, передает РИА «Новости». «G7 – это страны, которые закрывают глаза и уши. Им безразличны преступления киевского режима против своих граждан. Конечно, поддержав переворот в 2014 году, они виноваты в нем, но предпочитают винить Россию», – считает DARIUS47. «Русофобия, как и любая фобия, – следствие незнания. Невежественные, они пишут здесь свои мантры для таких же людей, как они. Русофобия в словах Le Figaro хорошо видна», – заявил Barbiers et guignoles. «Зачем угрожать, когда достаточно пообещать, что обязательства Америки, данные Горбачеву Бушем-старшим во время падения Берлинской стены, будут соблюдены?» – поинтересовался JOEL VELASQUE. «Это дело Украины яростно напоминает мне Ирак и «оружие массового уничтожения». Нас в чем-то обманывают и сбивают с толку. По-прежнему странно, что до того, как российские войска были отправлены к границе с Украиной, в Черном море было столько военной активности НАТО», – заметил tarte au marron. Накануне в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата. При этом в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижение Украины и Грузии к членству в НАТО. В прошлую пятницу Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе «параллельно с нормандским форматом». В Москве заявили, что Россия не против подключения Вашингтона к «нормандскому формату», но не понимает, с чем США могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева выполнения Минских соглашений. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Посол в Лондоне заявил о последствиях вступления Украины в НАТО 14 декабря 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Вступление Украины в НАТО будет иметь неприемлемые последствия, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин. «Вступление Украины в НАТО будет иметь целый комплекс последствий, которые для нас имеют неприемлемый абсолютно и недопустимый характер. И не только для нас, но и для европейской безопасности в целом», – заявил Келин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в таком случае на территории Украины будут размещены базы НАТО и другая инфраструктура, что «создает неприемлемую угрозу, которую нам придется с большим трудом, с большими экономическими затратами отражать. Нам это совершенно не нужно». Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает ее внеблоковый статус. Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. ВЦИОМ выяснил отношение россиян к украинцам 14 декабря 2021, 13:12

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Более половины (52%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что украинцы – братский народ, еще 31% относится к ним нейтрально, как к одному из многих народов, свидетельствуют результаты опроса центра. «Большинство опрошенных (52%) относятся к украинскому народу как к братскому (57-62% среди граждан старшего поколения), 31% охарактеризовал свое отношение как нейтральное (42-62% среди молодежи)», – передает ТАСС сообщение ВЦИОМ. Каждый десятый (11%) считает, что украинцы враждебно настроены к россиянам. Отвечая на вопрос, чем является Украина для России, респонденты назвали ее братской страной (29%), просто соседом (26%), источником угрозы или дружественным государством (по 12%). Большинство опрошенных (64%) следят за событиями на Украине, причем следит внимательно 21%. Не следят за ситуацией чуть больше трети (36%) респондентов. Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 10 декабря. Объем выборки составил 1,6 тыс. респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Ранее подавляющее участников общероссийского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) положительно оценили воссоединение Крыма с Россией и считают позитивными последствия этого исторического события и для полуострова, и для страны в целом. Захарова рассказала о продаже украинского гражданства мигрантам с Ближнего Востока 14 декабря 2021, 17:50

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Украинские чиновники продают гражданство нелегальным мигрантам с Ближнего Востока, чтобы те могли получить рабочую визу Евросоюза (ЕС) в упрощенном порядке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова написала в Telegram, что «президент Украины (Владимир Зеленский) внес законопроект о гражданстве, согласно которому гражданин Украины одновременно не может быть гражданином России». «Трепетное отношение к гражданству, не правда ли? Интересно, а знает ли господин Зеленский о том, как украинские чиновники продают гражданство страны нелегальным мигрантам с Ближнего Востока? Об этом на днях писали СМИ. Опровержений от украинской стороны не было», – отметила она, комментируя законопроект, в котором предлагается разрешить двойное гражданство для представителей украинской диаспоры в США, Канаде и ЕС. Она также задалась вопросом, знают ли «западные кураторы Киева» о том, что «украинские дипломаты за 3 тыс. евро в посольстве в Ливане оформляют сирийцам, желающим перебраться в Европу, туристическую визу, а также «помогают» пересечь сирийско-ливанскую границу». «Далее уже на Украине местные чиновники в течение трех месяцев за символические 20 тыс. долларов оформляют мигрантам гражданство «незалежной», на основании которого они в упрощенном порядке получают рабочую визу в ЕС», – отметила официальный представитель МИД. Захарова также упомянула законопроект, который предполагает упрощенный порядок предоставления гражданства Украины иностранцам, участвующих в боевых действиях в зоне конфликта в Донбассе, включая граждан России. На данный момент, согласно законодательству Украины, граждане страны не могут иметь паспорт другого государства. Ранее на Украине неоднократно поднимали вопрос о возможности иметь второе гражданство всех государств, кроме России. Отметим, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Экс-глава офиса Зеленского назвал президента Украины неудачной пародией на Путина 15 декабря 2021, 01:48

Фото: kremlin.ru, Sergii Kharchenko/

Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Президент Украины Владимир Зеленский хочет быть похожим на российского лидера Владимира Путина, но получается пародия, заявил экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан. Журналист Дмитрий Гордон спросил, не напоминает ли модель поведения Зеленского «украинский вариант молодого» Путина. «Он хочет быть похожим, но хотеть и иметь – это разные вещи, это пародия, то, чем они занимались, - это неудачное пародирование Путина», – сказал Богдан, добавив, что сейчас «никто» не может противоречить Зеленскому. Богдан утверждает, что «50% увольнения кабмина, генерального прокурора» и его самого – «это заслуга Игоря Валерьевича Коломойского». Кроме того, он заявил, что власти Украины вели переговоры с бизнесменами по поводу установления контроля над принадлежащими им телеканалами, олигарх Ринат Ахметов, на которого сейчас «нападают», отказался. Богдан заявил: «Евгений Мураев, по-моему, официально сказал, что к нему присылали «хомячков», которые предлагали отдать телеканал «Наш», – передает РИА «Новости». Кроме того, по словам Богдана, увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины было связано с депутатом от «Слуги народа» Евгением Брагарем, которого полиция остановила за употребление алкоголя. Богдан сказал, что Брагарь – «сын какой-то женщины, которая очень близка» к Зеленскому, «то ли няня его детей, то ли...». Богдан заявил, что офшоры, к которым, по информации журналистского расследования Panama Papers, имел отношение Зеленский, работали и в 2020 году, и в 2021 году. «Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат», – сказал он. Богдан также рассказал, что глава украинского государства должен ему денег, однако не уточнил, сколько и за что. Богдан утверждает, что Зеленский «лично дает команду, кого посадить». Он заявил Гордону: «Ну там список длинный. Тебя тоже… Потому что там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа... Еще 100 тыс. каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил». Зеленский уволил Богдана с должности руководителя офиса главы государства в феврале 2020 года. Сам Зеленский сказал, что уволил Богдана после того, как увидел, что власть того «сильно меняет». Украина одобрила допуск иностранных войск в страну для учений в 2022 году 14 декабря 2021, 15:28 Текст: Кристина Цыцура

Верховная рада приняла закон о допуске иностранных вооруженных сил на Украину для участия в многонациональных учениях в 2022 году. Это решение приняли на заседании во вторник. В пояснительной записке отмечается, что в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многофункциональных учений, составят 106,5 млн гривен, передает РИА «Новости». Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект закона в конце ноября. В документе говорится, что допуск иностранных войск касается учений «Объединенные усилия – 2022», Rapid Trident – 2022, украинско-британских «Cossack Mace – 2022 и других. Рада принимает подобные решения каждый год. В 2021 году было предусмотрено выделение более 38,5 млн гривен, чтобы провести семь международных учений. Ранее сообщалось, что Украина во время учений нарушила границу с Белоруссией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что пилоты вертолета Ми-8 попали на территорию республики 4 декабря. Псаки сочла возможность появления российских ракет в Европе несвоевременной 15 декабря 2021, 01:28

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

Сейчас «не время» для появления российских ракет средней и меньшей дальности в Европе, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки. Псаки спросили, как США расценивают заявления о возможности появления российских РСМД в Европе. Она подчеркнула «важность деэскалации и дипломатии». По ее словам, «сейчас не время для шагов в противоположном направлении». Псаки заверила, что «НАТО – оборонительный альянс, ничего в этом не изменилось, несмотря на риторику русских или других мировых лидеров», передает РИА «Новости». Напмоним, в МИДе предупреждали, что Россия в связи с планами США и их союзников по созданию арсенала ракет средней и меньшей дальности наземного базирования может нарастить меры военно-технического реагирования на возникающие угрозы. США в ежедневных контактах с ЕС, Россией и Украиной доводит до сторон свои взгляды на то, что должно произойти для деэскалации, сказала Псаки. США продолжают консультации с ЕС, чтобы определить формат контактов с Россией и дальнейшие действия для разрешения напряженности вокруг Украины. По словам Псаки, Вашингтон считает хорошим знаком продолжение дипломатической работы. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИД заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». В Польше назвали число участвующих в переправке нелегалов из Белоруссии украинцев 14 декабря 2021, 14:15 Текст: Елизавета Булкина

Чаще других переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Польшу занимаются граждане Украины, заявила пресс-секретарь главного коменданта пограничной стражи Польши Анна Михальская. «В этом году нами задержаны уже 418 человек, которые помогали в нелегальном пересечении границы. Среди них доминируют граждане Украины, которых уже было 88 человек», – передает ее слова РИА «Новости».



По словам Михальской, 56 задержанных за помощь в нелегальном пересечении границы мигрантами являются гражданами Грузии, 53 – Сирии, 44 – Польши, 29 – Германии.



Она уточнила, что многие из задержанных имеют вид на жительство в Германии. В воскресенье погранслужба Литвы заявила о выстрелах со стороны Белоруссии. В тот же день власти Германии и Польши обсудили новые санкции против Белоруссии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил в ответ перекрыть Европе газ. Варшава, в свою очередь, пригрозила Минску ужесточением санкций ЕС в случае эскалации кризиса на польско-белорусской границе или иных способов дестабилизации Европы. Напомним, 2 декабря США и Британия ввели против Белоруссии санкции по обвинению в организации нелегальной миграции в Евросоюз. Санкции коснулись госдолга республики, а также 12 юридических и ряда физических лиц, включая сына президента Белоруссии Дмитрия. Белоруссия в ответ запретила с 1 января 2022 года ввоз продуктов из ЕС, США, Британии, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии. Толпы беженцев штурмуют польскую границу со стороны Белоруссии. В Европе утверждают, что миграционный кризис – это месть Минска Евросоюзу за санкции. Минск обещал содействовать возвращению беженцев на родину, однако отказался выталкивать людей силой без их желания. В Евросоюзе исключили возможность нормализации отношений Запада с Минском. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что санкции Запада против Белоруссии похожи на наказание Минска за дружбу с Москвой. Болгары высмеяли возможные санкции G7 против России 14 декабря 2021, 14:57 Текст: Наталья Ануфриева

Читатели болгарского издания «Факты» высмеяли заявление стран «Большой семерки» о возможных санкциях против России из-за Украины, указав, что запугивать Москву бесполезно, а в случае эскалации напряженности Киеву никто не поможет. «Последствиями будут объединение России и Белоруссии, распад искусственно созданной Украины и НАТО, которая забудет, где находится Черное море», – заявил Очаквам, передает РИА «Новости». Пользователь big отметил, что Запад угрожает России с 2014 года, однако, несмотря на уже введенные меры, в стране идет «рост экономики и военного производства» «Не будет ни Крым, ни ДНР с ЛНР украинскими. Ни США, ни НАТО, ни даже Украина не нападут на Россию, потому что знают, что это станет их концом! И Россия не нападет на Украину, а даже если это произойдет, никто не будет за них вступаться. Вот почему у них нет другого выбора, кроме как угрожать!», – добавил он. «У американской разведки была информация, что они действительно будут драться до последнего украинца. Американцы молодцы», – иронизирует Ggr. Читатели отметили, что «евроатлантическим друзьям» Болгарии свойственны «наглость, высокомерие и манипуляции, граничащие с откровенной ложью», они «взорвали Украину путчем на Майдане, превратили ее в марионетку США для реализации своих планов против России, стравили два православных братских народа, сделали президентом клоуна (Владимира) Зеленского, который каркает против России, собирает войска на границе и выставляет себя демократичным, озабоченным борцом за справедливость». Ранее в Москве сочли очередными угрозами заявление G7 по санкциям против России. Напомним, госдепартамент США заявил, что страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва. Зеленский обвинил Россию в невыполнении договоренности по удерживаемым лицам 14 декабря 2021, 14:28 Текст: Елена Мирошниченко

Россия не выполнила договоренности, достигнутые на саммите в нормандском формате (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже заявил в интервью итальянской газете «Репубблика» президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Россию якобы не удается вернуть к «содержательным переговорам» по Донбассу. «В качестве примера можно привести одну из договоренностей саммита в нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, – это договоренность относительно пленных. Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала ясное обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту», – приводятся его слова на сайте офиса президента Украины. Кроме того, Зеленский утверждает, что его страна готова сделать необходимые шаги для установления в Донбассе долговременного мира. «Украина готова приложить все необходимые усилия, чтобы мир был честным и длительным. Это интервью превратится в толстую книгу, если я стану перечислять все предложения и попытки активизировать переговоры, которые российская сторона получила от нас за годы войны», – заявил украинский лидер. В принятом по итогам саммита в Париже заявлении содержится призыв к Контактной группе по урегулированию на востоке Украины «способствовать освобождению и обмену связанных с конфликтом удерживаемых лиц» до конца 2019 года, а также говорится о предоставлении доступа к ним всех международных организаций, включая Международный Комитет Красного Креста. Напомним, Зеленский не исключил проведение в стране референдума по вопросу Донбасса. Ранее Зеленский также заявил, что в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном стороны пришли к выводу, что необходимо возобновить работу в «нормандском формате» по решению конфликта в Донбассе. В окружении же президента Украины также предложили ввести санкции против России немедленно, не дожидаясь якобы грозящего нападения. Ранее сообщалось, что власти Украины настаивают на том, что Россия готовит военное вторжение в начале 2022 года. В Москве эти обвинения не раз опровергали. Рада упростила предоставление гражданства «преследуемым россиянам» 14 декабря 2021, 12:17 Текст: Елизавета Булкина

Верховная рада Украины приняла законопроект, упрощающий порядок предоставления украинского гражданства россиянам, якобы подвергшимся преследованиям по политическим убеждениям, а также иностранцам, участвовавшим в силовой операции в Донбассе на стороне Киева. Большинство депутатов проголосовали «за» принятие закона. «Цель законопроекта <...> – реализация указа президента Украины от 3 августа 2019 года по вопросам упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые обеспечивали или обеспечивают меры национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений», – цитирует пояснительную записку к документу ТАСС. Так, для предоставления гражданства Украины ряд категорий иностранцев должен будет только подать заявление и декларацию об отказе от иностранного гражданства. Такая возможность дается гражданам «страны-агрессора», которые якобы «подвергались преследованиям за политические убеждения», а также тем, кто в установленном порядке проходил или проходит военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Также упрощается получение гражданства для тех, кто проходит военную службу в ВСУ и награжден госнаградой, и тех, принятие кого в гражданство Украины составляет государственный интерес. По упрощенной процедуре украинское гражданство могут получить иностранцы, имеющие «выдающиеся заслуги перед Украиной». Между тем напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины с 2014 года обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства. Западные СМИ заявили о пользе антироссийской пропаганды для Москвы 14 декабря 2021, 14:23 Текст: Кристина Цыцура

Раздувание темы украинского кризиса в западных СМИ вместо проблем поставило Россию в центр всеобщего внимания, заявил профессор иностранных дел и гуманитарных наук Бард-колледжа в Нью-Йорке. Он высказался о проблеме антироссийской информационной кампании в США и Европе, выделив сразу несколько причин, дающих Москве возможность выиграть от «медийной истерии», пишет обозреватель газеты The Wall Street Journal Уолтер Рассел Мид, передает РИА «Новости». Первый эффект – объединение российского общества против коллективного Запада. Отмечается, что россияне стали активнее интересоваться происходящим на Украине. Поэтому большинство поддерживают позицию Кремля по Донбассу. Второй важный фактор – возросшее внимание к Москве в мировом масштабе. «Провоцирование международного кризиса на Украине привлекло внимание к России, монополизировало саммит G7 и вытеснило возглавляемый американцами «Саммит за демократию» с первых полос», – пишет Мид. Привлекает внимание и активность России в ответ на агрессивную пропаганду со стороны Запада. В качестве примера журналист привел переговоры России и Индии по поставкам C-400. «Если Индия продолжит закупку, администрации Байдена придется принять безвыходное решение. Он может ввести санкции или дать Индии добро на покупку, – заметил профессор, почеркнув, что такое решение приведет Индию в ярость. Напомним, страны Запада и Украина обвиняют Москву в подготовке вторжения, российская сторона обвинения отвергает, отмечая, что войска передвигаются в пределах своей территории. Кулеба представил приоритеты внешней политики Украины 14 декабря 2021, 12:53 Текст: Евгения Шестак

Утвержденная стратегия внешнеполитической деятельности Украины исключает внеблоковый статус Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость», – цитирует ТАСС Кулебу. По его словам, одним из шести направлений стратегии является продолжение курса Украины на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями. Зеленский упрекнул ФРГ за отказ продавать оружие 14 декабря 2021, 14:42 Текст: Евгения Шестак

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию «Репубблика» (La Repubblica) выразил недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. «Мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах. Например, Германия недавно помешала нам в поставках по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем, являющихся исключительно оборонительными инструментами», – цитирует ТАСС Зеленского. Глава государства подчеркнул, что Украина вправе покупать такое оружие, но «в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх». Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель лично заблокировала поставки оружия Украине по линии НАТО. Напомним, в воскресенье министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.