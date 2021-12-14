Эксперт: Опыт СССР и 90-х позволит России одержать идеологическую победу над Западом

«Современный мир утратил равновесие – и Россия оказалась единственной страной, способной предложить миру идею нового баланса. Этот баланс будет приемлем и для Запада, и для Востока», – сказал газете ВЗГЛЯД профессор МГУ Сергей Малков. Так он прокомментировал итоги заседания Сретенского клуба, посвященного поиску нового вектора национального развития России.

«На мой взгляд, сейчас против России ведется необъявленная мировая война. Нам предстоит выжить в борьбе, в которой Запад хочет низвести нас до разряда второстепенной державы», – заявил научный руководитель Центра долгосрочного прогнозирования и стратегического планирования МГУ, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, участник Сретенского клуба Сергей Малков.

«Ближайшие годы будут решающими, причем шансы на успех у России есть и достаточно высокие. Дело в том, что мир постепенно отворачивается от Запада. Запад считал себя лидером и имел на то основания: с точки зрения экономики и технологий он был впереди. Однако сейчас Запад столкнулся с материальными и идеологическими трудностями и поэтому быстро теряет свои преимущества», – подчеркнул Малков.

По мнению эксперта, Россия в этом поединке может не только выстоять, но и одержать идеологическую победу над Западом, предложив современному миру свой особенный и при этом успешный проект развития. «Дело в том, что за последние сто лет наша страна получила две особые «прививки», благодаря которым она обладает уникальным опытом. «Первой «вакциной» стала жесткая иерархическая система. Ее мы получили во времена СССР, когда было выстроено очень мощное государство с очень сильной идеологией, что характерно для восточного типа стран», – пояснил Малков.

«Вторая прививка, – продолжил он, – либерализация, свободный рынок в 90-е. В результате Россия, многие века находившаяся между Западом и Востоком, вобрала в себя их культурные особенности, и теперь прекрасно понимает, чего не достает и тем, и другим».

Главное теперь для России – осознать, с какими вызовами в настоящее время столкнулся мир, чтобы помочь ему восстановить равновесие, считает Малков. «Наша основная задача на ближайшие годы – предложить новый проект строительства государства, который был бы привлекательным для всех или почти для всех стран. Речь уже идет не о прогнозировании будущего, а о его проектировании», – указал эксперт.

Во вторник в Москве, на площадке Сретенского клуба представители нескольких экспертных сообществ, философы и политологи провели дискуссию, посвященную поискам новой национальной идеи России. Она получила название «Коренной перелом 2021-2023 годов и концептуальный суверенитет России. Дорожная карта».

В мероприятии приняли участие эксперты не только Сретенского, но также Изборского и Зиновьевского клубов, Экспертного института социальных исследований, Института социально-политического прогнозирования имени Менделеева, МГУ, Коллегии аналитиков, Минобороны, Фонда «Цифровые платформы» и других структур.

Заседание стало вторым из серии круглых столов, посвященных поискам новой национальной идеи для России. Первая дискуссия, получившая название «Переломное время: Идеология, которая объединит нацию», состоялась в конце ноября в Москве. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, на заседании был представлен доклад о необходимости создания единого идеологического базиса страны.

В первой дискуссии также участвовали представители сразу Изборского, Сретенского и Зиновьевского клубов, а также Института социально-политического прогнозирования имени Менделеева, Всемирного русского народного собора, Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, «Русского собрания», Федерального народного совета, Коллегии военных экспертов России и МГУ.

Создать новый проект более справедливого и гармоничного мироустройства можно на базе «русского проекта», – через привлечение максимального числа сторонников русской цивилизации, сказал другой участник Сретенского клуба, директор Института социально-экономического прогнозирования имени Менделеева Андрей Щербаков.

Политолог уточнил, что под термином «русский» в контексте дискуссии следует понимать не национальность, а прежде всего образ жизни и культуру. «Есть же русские мусульмане, русские иудеи... Национальности разные, но по ментальности они все принадлежат русскому миру. Род Лермонтовых происходил из Шотландии, а Пушкин вообще имел эфиопские корни, однако это самые русские из всех русских поэтов», – напомнил эксперт. «Когда Россия расширяла свою территорию, она никогда не позволяла себе уничтожать чужие культуры, в отличие, к примеру, от американцев, – подчеркнул Щербаков. – Наоборот, мы впитывали в себя чужие культуры и, в свою очередь, помогали им развиваться, подниматься до нашего уровня. Благодаря этой политике все малые народы сохранили в нашей стране свою идентичность».

При создании общемирового «русского проекта» следует использовать подобный опыт, уверен Щербаков. «Наша задача – собрать вместе все эти идентичности, народности, цивилизации и помочь им развиваться. Цель, – чтобы они не только не исчезли, но и сумели вылиться в единый общецивилизационный культурный код», – пояснил собеседник.