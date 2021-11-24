Национальную идею России нашли в совести и справедливости

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24 ноября, среда  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Газпром начал жестко наказывать неплательщиков за рубежом

Почему Молдавия взялась за старое газовое поведение Вадим Денисов/ТАСС
Молдавия провалила первый же срок платежа, 22 ноября, за поставки газа по новому контракту. Оказалось, что в «Молдовагазе» просто нет денег. Искать их начали только после жесткого ультиматума Газпрома. Ведь остаться без газа в отопительный сезон – катастрофа не только социальная, но и политическая. Среда – последний день для оплаты счета. Если этого не случится, поставки газа в Молдавию прекратятся. Подробности...
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Российских детей и пенсионеров атакуют из Днепропетровска

Украинские сетевые террористы избрали своими жертвами российских подростков Сергей Коньков/ТАСС
ФСБ предотвратила очередную школьную стрельбу в Казани. Установлено: готовивший расправу подросток действовал по указанию из-за границы. Через соцсети преступление курировал житель Днепропетровщины. В этом же регионе обосновались и кол-центры телефонных аферистов, ворующих деньги с карт российских пенсионеров. Эксперты уверены: атаки на молодежь и пожилых – элементы гибридной войны против России. Подробности...
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Национальность преступников вызвала спор между Чечней и Госдумой

Общество вправе знать национальность преступников, уверены журналисты Алексей Сухоруков/РИА Новости
Чеченские парламентарии внесли в Госдуму законопроект о запрете упоминать в прессе национальность преступников – и тем вызвали острую дискуссию среди депутатов. Одни считают, что нынешняя практика указания этнической принадлежности правонарушителей может привести к росту межнациональной напряженности. Другие полагают, что закон невыполним и в случае принятия породит ряд новых серьезных проблем. Подробности...
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Литву настигла расплата за «энергетическую независимость»

Счета за отопление шокируют жителей Литвы Imago/Global Look Press
«Мне стало плохо». «Боже, что произошло?» «Фильм ужасов…». Все это – примеры эмоциональной реакции жителей Литвы, получивших не так давно счета за услуги ЖКХ. Стоимость отопления резко выросла, и местные эксперты уже дружно винят за это Россию. В реальности же Литва продолжает пожинать плоды своей борьбы за «энергетическую независимость». Подробности...
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Стычка в Новой Москве требует показательного процесса

На допросе нападавшие уже успели высказать две противоречащие друг другу версии произошедшего СК РФ
Задержанные по делу о драке в Новых Ватутинках оказались уроженцами Закавказья. Нападение на отца с маленьким сыном вызвало серьезный резонанс. Возбужденное по статье «Хулиганство» дело переквалифицировали на «Покушение на убийство». Местные жители заговорили о создании народных дружин. Почему стычка получила такую огласку и должны ли жители сами пытаться решить проблему безопасности? Подробности...
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Подписчики популярных автоблогеров дождались крови

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Им всё сходит с рук: гонки по дорогам общего пользования, подрезания, хамство, нападение на людей, дрифт чуть ли не на Красной площади. Подробности...
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США берут под контроль атомную энергетику Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Безответственные решения, принимаемые временщиками во главе стратегических компаний и в правительстве, уже в обозримой перспективе могут сделать Украину крайне взрывоопасной страной в самом прямом смысле этого слова. Подробности...
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Общество потребления должно сменить общество ясных идеалов

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Вы летите на гребне волны прогресса, уничтожая отставших классиков, Шекспира и Данте, переименовывая мам и пап в родителей номер один и номер два, умножая гендеры и прочее? Флаг вам в руки, а нам спешить некуда. Подробности...
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Молдавию отключают за неуплату

Дети с Украины распространяют террор

Болгария потеплеет к России

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Российские школьники установили абсолютный рекорд на Международной олимпиаде по астрономии

Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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В Лос-Анджелесе показали будущее мирового автопрома

Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Москве прошел десятый бал дебютанток Tatler

Накануне в Москве в Доме Пашкова состоялся юбилейный Бал дебютанток Tatler. Очередное крещение юных героинь светской хроники стало первым после начала пандемии. Кроме того, Ариан Романовский впервые принимал Бал в качестве главреда Tatler. Важное светское событие не смогли пропустить Евгений Цыганов, Филипп Киркоров, Настя Ивлеева, Яна Рудковская, Полина Гагарина и другие звезды
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Национальную идею России нашли в совести и справедливости

    Лучшие «мозговые центры» России решили объединиться для создания новой национальной идеи
    		   24 ноября 2021, 23:05
    Фото: Юрий Белинский/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    Запад навязывает России чуждые догмы, которым мы должны противопоставить свою национальную идею, отличную от американской и китайской. Ее базисом может стать «консерватизм оптимистов», о котором говорил Путин. К такому выводу пришли ведущие политологи и философы на заседании в Москве. Они высказали ряд идей, какой должна быть объединяющая страну идеология.

    В среду в Москве представители ведущих философских и политологических клубов России провели общее заседание, на котором представили доклад о необходимости создания единого идеологического базиса страны. Дискуссия носила название «Переломное время: Идеология, которая объединит нацию».

    В мероприятии приняли участие эксперты Изборского, Сретенского и Зиновьевского клубов, Института социально-политического прогнозирования имени Менделеева, Всемирного русского народного собора, Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, «Русского собрания», Федерального народного совета, Коллегии военных экспертов России и МГУ.

    Открыл заседание председатель Изборского клуба, писатель Александр Проханов. «Оказавшись в нашем сообществе, имея рядом с собой таких замечательных творцов, мыслителей, философов, это наши коллеги из Сретенского, Зиновьевского клуба, мы «изборцы» ощутили, что наше появление, наше сложение является драгоценным и во многом потрясающим событием», – цитирует писателя РАПСИ. По его мнению, российское сознание в лице мыслителей впервые за сто лет демонстрирует свое самостоятельное творчество.

    «Все патриотически мыслящие государственники самых разных направлений пришли на этот общий совет – на «собор», – говорил Проханов газете ВЗГЛЯД позднее, уже в кулуарах заседания. – Это не результат какого-то отсеивания, какого-то замысла, – мы чувствуем, что само общество созрело для того, чтобы нас всех соединить. Образно говоря, нас народ делегировал на этот «собор», попросил нас соединиться, чтобы мы сообща нашли рецепт спасения».

    Как сказал другой участник заседания, академик РАН, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, в каждой стране есть центр формирования идеологии для властвующих элит.

    «Хорошо, если такой центр подпитывается идеями, близкими народу, идеями, способными приблизить государство к общественным интересам. Но это далеко не всегда и везде так», – заявил академик газете ВЗГЛЯД. «В Америке, например, есть интеллектуальные центры, которые формируют идеологию глубинного государства. Я говорю о способности элит манипулировать общественным мнением, причем не только в своей стране. За счет таких центров они способны влиять на всю мировую политику», – пояснил он.

    По мнению Глазьева, если в стране нет общепризнанного центра формирования идеологических течений, многие чиновники начинают защищать лишь свои частные интересы. Обычно элиты в таком случае попросту исповедуют «культ золотого тельца». «В результате мы оказываемся перед выбором: либо нам будет суждено жить в обществе, где правят деньги. Либо сумеем построить справедливое общество, каждый член которого будет чувствовать себя комфортно, достойно, будет в состоянии реализовать свой творческий потенциал», – отметил эксперт.

    Директор Научно-исследовательского института экономических стратегий Александр Агеев напомнил, что в Америке выстроена «не просто система органов власти, формирующая идеологию, а целая разветвленная футурологическая индустрия».

    «У каждой мало-мальски крупной структуры, тем более международной, есть свои подразделения стратегического планирования и прогнозирования. Кроме того, во всех университетах, чуть ли не каждом гуманитарном факультете есть так называемые think tanks («мозговые тресты»). На слуху у нас RAND Corporation, Институт Санта-Фе, но их гораздо больше – десятки и сотни. Они есть и при всех фондах. Создан, можно сказать, бульон из множества таких проектов», – сказал Агеев. В итоге, по его мнению, в развитии системы идеологического «целеполагания и прогнозирования» Россия заметно отстает от США, а также, кстати, и от Китая.

    Одной из основ нашего идеологического базиса должен стать разумный «консерватизм оптимистов», о котором говорил президент Владимир Путина в своей недавней Валдайской речи, добавил замглавы Всемирного русского народного собора, первый проректор Российского православного университета св. Иоанна Богослова Александр Щипков. «Наш путь – это нравственный консерватизм или социальный традиционализм, если переходить на язык политической философии. Другими словами: жить следует по совести, справедливости и опираться на опыт предков. Православные и мусульмане, республиканцы и монархисты, консерваторы и социалисты, атеисты и агностики поддерживают общий императив: нравственный закон важнее всех остальных. Ценности важнее, чем цены», – детализировал спикер.

    Кроме того, по его словам, здоровое общество должно состоять из семей – в качестве горизонтальных социальных связей, а не индивидуумов. «Вертикальными связями должны служить исторический договор поколений, а также сильное государство, справедливое распределение благ и традиционные ценности», – подытожил эксперт.

    Зампред Изборского клуба, директор Института динамического консерватизма Виталий Аверьянов выступил с докладом, в котором суммировал тезисы всех выступавших коллег. «Вся Россия и наша власть, в частности, должны осознать себя голосом цивилизации, имеющей большую историческую миссию. Это является нашим ответом на те вызовы, которые стоят перед всем миром», – указал Аверьянов. Идея России должна заключаться не в классовом, не в этнокультурном, не в конфессиональном, не в расовом и не в гендерном подходе, – наша страна должна опираться на собственные цивилизационные коды, уверен Аверьянов.

    России не подходит ни сценарий Китая, связанный с социальным кредитом, ни западный путь, к примеру – США, предполагающий создание алгоритмического, покорного манипуляциям общества, добавил спикер. По его словам, в России должна быть своя доктрина, которая будет нацелена на создание меритократии. «Это строй, который предполагает власть лучших, наиболее талантливых людей, а не покорное общество, какое создают наши соседи на Западе и на Востоке», – сказал Аверьянов.

    В идеале целью самоорганизационной работы ведущих «мозговых центров» России должно стать их объединение под эгидой специально созданного официального Стратегического совета РФ, предложил Аверьянов.

    Кроме того, в своем докладе эксперт емко описал и образ идеологического оппонента России.

    «Наш враг – это западный «глобальный клир», то есть новое жречество, который обладает всеми признаками деструктивной секты

    и навязывает всему миру повестку антропологического нигилизма, ведущего к катастрофе. И только Россия может ответить ему и должна это сделать», – сказал зампред Изборского клуба. Аверьянов пояснил, что «глобальный клир», среди прочего, призывает мир к отрицательному росту населения, что особенно неприемлемо для России. «Нам важно не только сохранить статус энергетической сверхдержавы, жизненно необходимо войти в новый технологический уклад, провести реиндустриализацию. Для этого надо задействовать все энергетические ресурсы», – призвал аналитик.


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