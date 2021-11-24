Национальную идею России нашли в совести и справедливости

Запад навязывает России чуждые догмы, которым мы должны противопоставить свою национальную идею, отличную от американской и китайской. Ее базисом может стать «консерватизм оптимистов», о котором говорил Путин. К такому выводу пришли ведущие политологи и философы на заседании в Москве. Они высказали ряд идей, какой должна быть объединяющая страну идеология.

В среду в Москве представители ведущих философских и политологических клубов России провели общее заседание, на котором представили доклад о необходимости создания единого идеологического базиса страны. Дискуссия носила название «Переломное время: Идеология, которая объединит нацию».

В мероприятии приняли участие эксперты Изборского, Сретенского и Зиновьевского клубов, Института социально-политического прогнозирования имени Менделеева, Всемирного русского народного собора, Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, «Русского собрания», Федерального народного совета, Коллегии военных экспертов России и МГУ.

Открыл заседание председатель Изборского клуба, писатель Александр Проханов. «Оказавшись в нашем сообществе, имея рядом с собой таких замечательных творцов, мыслителей, философов, это наши коллеги из Сретенского, Зиновьевского клуба, мы «изборцы» ощутили, что наше появление, наше сложение является драгоценным и во многом потрясающим событием», – цитирует писателя РАПСИ. По его мнению, российское сознание в лице мыслителей впервые за сто лет демонстрирует свое самостоятельное творчество.

«Все патриотически мыслящие государственники самых разных направлений пришли на этот общий совет – на «собор», – говорил Проханов газете ВЗГЛЯД позднее, уже в кулуарах заседания. – Это не результат какого-то отсеивания, какого-то замысла, – мы чувствуем, что само общество созрело для того, чтобы нас всех соединить. Образно говоря, нас народ делегировал на этот «собор», попросил нас соединиться, чтобы мы сообща нашли рецепт спасения».

Как сказал другой участник заседания, академик РАН, министр по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, в каждой стране есть центр формирования идеологии для властвующих элит.

«Хорошо, если такой центр подпитывается идеями, близкими народу, идеями, способными приблизить государство к общественным интересам. Но это далеко не всегда и везде так», – заявил академик газете ВЗГЛЯД. «В Америке, например, есть интеллектуальные центры, которые формируют идеологию глубинного государства. Я говорю о способности элит манипулировать общественным мнением, причем не только в своей стране. За счет таких центров они способны влиять на всю мировую политику», – пояснил он.

По мнению Глазьева, если в стране нет общепризнанного центра формирования идеологических течений, многие чиновники начинают защищать лишь свои частные интересы. Обычно элиты в таком случае попросту исповедуют «культ золотого тельца». «В результате мы оказываемся перед выбором: либо нам будет суждено жить в обществе, где правят деньги. Либо сумеем построить справедливое общество, каждый член которого будет чувствовать себя комфортно, достойно, будет в состоянии реализовать свой творческий потенциал», – отметил эксперт.

Директор Научно-исследовательского института экономических стратегий Александр Агеев напомнил, что в Америке выстроена «не просто система органов власти, формирующая идеологию, а целая разветвленная футурологическая индустрия».

«У каждой мало-мальски крупной структуры, тем более международной, есть свои подразделения стратегического планирования и прогнозирования. Кроме того, во всех университетах, чуть ли не каждом гуманитарном факультете есть так называемые think tanks («мозговые тресты»). На слуху у нас RAND Corporation, Институт Санта-Фе, но их гораздо больше – десятки и сотни. Они есть и при всех фондах. Создан, можно сказать, бульон из множества таких проектов», – сказал Агеев. В итоге, по его мнению, в развитии системы идеологического «целеполагания и прогнозирования» Россия заметно отстает от США, а также, кстати, и от Китая.

Одной из основ нашего идеологического базиса должен стать разумный «консерватизм оптимистов», о котором говорил президент Владимир Путина в своей недавней Валдайской речи, добавил замглавы Всемирного русского народного собора, первый проректор Российского православного университета св. Иоанна Богослова Александр Щипков. «Наш путь – это нравственный консерватизм или социальный традиционализм, если переходить на язык политической философии. Другими словами: жить следует по совести, справедливости и опираться на опыт предков. Православные и мусульмане, республиканцы и монархисты, консерваторы и социалисты, атеисты и агностики поддерживают общий императив: нравственный закон важнее всех остальных. Ценности важнее, чем цены», – детализировал спикер.

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Кроме того, по его словам, здоровое общество должно состоять из семей – в качестве горизонтальных социальных связей, а не индивидуумов. «Вертикальными связями должны служить исторический договор поколений, а также сильное государство, справедливое распределение благ и традиционные ценности», – подытожил эксперт.

Зампред Изборского клуба, директор Института динамического консерватизма Виталий Аверьянов выступил с докладом, в котором суммировал тезисы всех выступавших коллег. «Вся Россия и наша власть, в частности, должны осознать себя голосом цивилизации, имеющей большую историческую миссию. Это является нашим ответом на те вызовы, которые стоят перед всем миром», – указал Аверьянов. Идея России должна заключаться не в классовом, не в этнокультурном, не в конфессиональном, не в расовом и не в гендерном подходе, – наша страна должна опираться на собственные цивилизационные коды, уверен Аверьянов.

России не подходит ни сценарий Китая, связанный с социальным кредитом, ни западный путь, к примеру – США, предполагающий создание алгоритмического, покорного манипуляциям общества, добавил спикер. По его словам, в России должна быть своя доктрина, которая будет нацелена на создание меритократии. «Это строй, который предполагает власть лучших, наиболее талантливых людей, а не покорное общество, какое создают наши соседи на Западе и на Востоке», – сказал Аверьянов.

В идеале целью самоорганизационной работы ведущих «мозговых центров» России должно стать их объединение под эгидой специально созданного официального Стратегического совета РФ, предложил Аверьянов.

Кроме того, в своем докладе эксперт емко описал и образ идеологического оппонента России.

«Наш враг – это западный «глобальный клир», то есть новое жречество, который обладает всеми признаками деструктивной секты

и навязывает всему миру повестку антропологического нигилизма, ведущего к катастрофе. И только Россия может ответить ему и должна это сделать», – сказал зампред Изборского клуба. Аверьянов пояснил, что «глобальный клир», среди прочего, призывает мир к отрицательному росту населения, что особенно неприемлемо для России. «Нам важно не только сохранить статус энергетической сверхдержавы, жизненно необходимо войти в новый технологический уклад, провести реиндустриализацию. Для этого надо задействовать все энергетические ресурсы», – призвал аналитик.