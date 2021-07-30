Россия – это последняя Европа

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30 июля, пятница  |  Последнее обновление — 19:26  |  vz.ru
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«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение? Подробности...
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Коронавирус поставил политиков в замешательство

Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Как Россия проиграла Македонию

Непримиримые враги – «соросовский премьер» Зоран Заев и «прокремлевский премьер» Никола Груевский – внешне похожи друг на друга Boris Grdanoski/AP/TASS
В Северной Македонии осуждены бывшие высокопоставленные чиновники – за «попытку захвата власти», в ходе которой нынешнему премьеру страны Заеву набили лицо. В СМИ, македонских и европейских, этот процесс подается как «победа демократии» и «окончательное поражение пророссийского лобби». При том, что в самой России этого «поражения» даже не заметили, оно все-таки есть. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Россия – это последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спасение Европы, являющееся одним из фундаментальных кодов Русской цивилизации, так и будет происходить: мы просто «примем на борт» тех европейцев, которые не захотят стать куском мяса на вертеле «свирепого гунна» или виртуальным файлом в трансгуманистической матрице. Подробности...
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Лукашенко нашел слабое место ЕС

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Минск не скрывает, что действует намеренно, приток нелегалов специально организован, они служат инструментом политического возмездия и средством шантажа. Подробности...

Кто не в Facebook, того нет на рынке, кто не в Instagram, тот лох

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Компании и фирмочки, рестики и торговцы трусами, международные базары и даже фирма Apple загнали себя в тупик этой «обратной связью», создав себе соцсетевые толпы. Об этом все боятся говорить, но это же так. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Елизавета II против Греты Тунберг

Украина шантажирует весь мир

Крым в обмен на Северный Кипр

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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Президент принял парад в честь 325-летия флота России

В День ВМФ военные парады прошли в Петербурге и Кронштадте, в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и на Камчатке. В Петербурге морской парад, приуроченный к 325-й годовщине российского флота, принимали Верховный главнокомандующий Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
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Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    Владимир Можегов

    Россия – это последняя Европа

    Владимир Можегов
    публицист
    		30 июля 2021, 18:00

    Историю гибели Римской империи вспоминают сегодня всё чаще. Что и понятно: слишком уж много общего у времени заката Рима с нашим настоящим, и всё более очевидно приближающимся закатом Европы. То же отсутствие духовного стержня; то же засилье восточных культов, магов и чародеев; тот же наплыв варваров, затопляющих улицы европейских столиц и обращающих их в помойки, тот же распад нравов, семьи и традиций, тот же демографический кризис. Вспомним, ведь упадок Рима не в последнюю очередь связан с тем, что ему стало просто некем наполнять свои легионы - движущую силу римской цивилизации.

    Сегодня дела обстоят еще катастрофичнее. Белые народы – основа мировой цивилизации – тотально перестали рожать. Сметены все миграционные барьеры. Социологи уверенно прогнозируют, что к 2040-му Соединенные Штаты перестанут быть преимущественно белой страной. Чуть позже то же ждет и Германию, и Францию, и Европу в целом.

    Если же есть глобальные различия с кризисом Рима, то и они, увы, не в пользу нынешней цивилизации. В IV веке уставший Рим теснили молодые германские племена, полные юной пассионарной силы. Именно они, крестившись, составили костяк средневековой цивилизации Запада. А сегодня? Кому обновить цивилизацию? Древнему арабу-мусульманину или еще более древнему китайцу?

    Именно потому «драма истории сыграна» – еще более ста лет назад замечал историк Сергей Соловьев, уточняя, что «эпилог ее может, как в драмах у Ибсена, затянуться еще на пять актов». Сын историка, Владимир Соловьев, пел об эсхатологическом «панмонголизме», наползающем тенью на мир: «Панмонголизм, хоть имя дико, но мне ласкает слух оно…». А эти строки Соловьева эпиграфом к своим пророческим «Скифам» ставил Блок. И, кажется, правда, недалеко то время, когда улицы европейских городов заполнит дикая орда варваров, когда «свирепый гунн В карманах трупов будет шарить, Жечь города, и в церковь гнать табун, И мясо белых братьев жарить».

    Да, собственно, всё это уже и происходит: бунты БЛМ, Антифы, шествия ЛГБТ сметают традиционную цивилизацию и культуру не хуже блоковских «гуннов». А из глубины Азии глаза древнего китайца бесстрастно смотрят на то, как пески Азии заметают Европу: таково лицо нашего мира, точнее – лицо его неминуемого конца. Впрочем, конец истории – вещь трудно постигаемая и прогнозируемая. В 1990-м году всем, вслед за Фукуямой, казалось – да, конец; спустя тридцать лет начали понимать, что конец близок, но далеко не столь эйфорический. А как оно обернется еще через тридцать? Да и правда ли, что совсем не осталось молодых народов?

    Фото: Сергей Петров/ТАСС

    А мы, русские? Да-да, конечно, мы не моложе германцев-готов. Мы создавали свою государственность и писали свои первые великие книги в то же самое время, что и молодая христианская Европа. Но потом опустился «железный занавес» татарского нашествия, и по-настоящему вернулись в Европу мы лишь пять веков спустя, со стуком топоров на адмиралтейских верфях Петра Великого. Вернулись в Европу уже глубоко больную, уже лихорадочно сворачивающую свой христианский проект, уже безнадежно зараженную вирусом демократий и революций. И русские войска 1812-го беззаботно несли европейскую заразу на своих сапогах домой. Но всё же, всё же… О том, что молодым и диким (по европейским меркам) славянским народам удастся, возможно, обновить Европу – осторожно намекал уже Гегель. Шпенглер (отец «Заката Европы») говорил об этом уже во всеуслышание (почитайте его «Пруссачество и социализм»).

    Да и сами мы всё это время относились к Европе не то, чтобы с безусловным восторгом. Да, была у нас узкая, но очень крикливая прослойка полуобразованной полу-интеллигенции, голосом столь же крикливых брошюр, взывавшая: «чтоб и у нас как в Европе» (она, эта прослойка, есть и сейчас). Но настоящая русская духовная аристократия, в лице того же Пушкина или Чаадаева, смотрела на вещи совсем иначе. Она смотрела на Европу несколько со стороны, и несколько свысока, считая себя в полном праве судить все добро ее и все зло, и судить по самой высокой мере… «Мы - настоящий судебный приказ Европы», говорил Пушкин.

    Чаадаев же мечтал о будущей России и ее миссии: пробудить старую Европу, очистить её и спасти от революционного разложения. Тем же пафосом полны произведения Гоголя и Достоевского. Последний, говоря о «дорогих нам камнях Европы», подразумевал одно: Европу пора спасать от пошлой её «демократии» и варварской «революции», то есть - тотальной гибели духовности и культуры. Да и сама Европа чувствовала этот русский взгляд, вычитывая его из произведений Гоголя и Достоевского. Молодой Томас Манн именно поэтому и назвал русскую литературу «святой». Вальтер Шубарт пел России настоящую оду, с дифирамбами, быть может, чрезмерно лестными для нашего слуха, но порой и необходимыми – для снятия морока самоедства.

    Одним словом, мысль об освобождении Европы всегда была одним из центральных кодов нашей культуры. И, может быть, пришла пора вспомнить о нем? Еще в начале 2020-го года, во многом определяющего, Изборский клуб, наш известный консервативный Think Tanks (фабрика мысли), возглавляемый писателем Александром Прохановым, выпустил работу с говорящим названием «Русский Ковчег», в которой предложил определяющие формулы новой русской идеологии.

    Формулы эти, впрочем, очень просты и понятны из названия: «цивилизации Потопа», которой стал современный Запад, и которая уничтожает всю европейскую культуру и самого человека (обращая его в трансгуманистическое «нечто») необходимо противопоставить «цивилизацию Ковчега», которая сохранит христианскую европейскую традицию. И не только ее, но и, вообще, все традиционные культуры, сохранившие понятие о сакральном, о вечном, о смысле человеческого бытия.

    И еще по поводу нашей молодости. Замечательный русский композитор и философ Владимир Мартынов, автор книги «Конец времени композиторов» – лучшего, наверное, образца традиционной русской философии последнего времени, представляет нашу цивилизацию, как эпоху постепенного «выстывания» или «вымораживания» бытия, разделяя ее на несколько фаз, от самой горячей (которую он называет «иконосферой») до самой холодной, сегодняшней («информосфера»), времени окончательного отчуждения человека от Бытия. Так, например, церковный раскол 12 века он связывает с тем, что в то время, как Запад уже вступил в «фазу культуры», Византия всё ещё оставалсь в «иконосферной фазе», Россия же оставалась в «иконосфере» вплоть до 18 века.

    Таким образом, быстро, за два века, пройдя фазы культуры и цивилизации, мы и правда остаемся еще слишком молодым по европейским меркам народом. Колесо истории прокатилось по нам, и даже изрядно переломало нам кости, но не слишком замутило наши глубины. В отличии от цивилизации Запада, мы еще помним свои начала, и, значит, действительно, остаемся единственными, кто способен построить «Ковчег».

    Так что, по-видимому, спасение Европы, являющееся одним из фундаментальных кодов Русской цивилизации, так и будет происходить: мы просто «примем на борт» тех европейцев, которые не захотят стать куском мяса на вертеле «свирепого гунна» или виртуальным файлом в трансгуманистической матрице.

    И станем – новой Европой, Новым Римом. Впрочем, мы и сейчас уже являемся им – последней Европой, которая в мире еще осталась. 

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