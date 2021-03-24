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Правительство Пензенской области ушло в отставку

24 марта, среда  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Турецкая лира затягивает рубль в девальвацию

Обвал турецкой лиры перекинулся на российской рубль REUTERS/Murad Sezer
Турция снова балансирует на грани валютного кризиса. Обвал турецкой лиры после увольнения главы местного ЦБ может рикошетом жестко ударить по российскому рублю, у которого сейчас и своих проблем хватает. Все это грозит увести рубль к курсу 80 за доллар, не исключают эксперты. Почему турецкая лира так плохо влияет на рубль? Подробности...
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Старым партиям на выборах придется ответить на новые вызовы

На выборах в Госдуму избиратели проголосуют за позитивные программы REUTERS/Maxim Shemetov
Большинство мест на будущих выборах в Госдуму получат нынешние парламентские партии, считают политологи. И если лидер понятен, то главная интрига заключается в том, какая партия займет второе место. Не исключено, что какая-то из новых политических сил сможет неожиданно преодолеть пятипроцентный барьер. Чем партии будут привлекать избирателей и от кого можно ждать сенсаций на сентябрьских выборах? Подробности...
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Либералы обиделись на книжную ярмарку

Ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Навального Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Независимая книжная ярмарка Non/fiction отменила презентацию книги Киры Ярмыш, пресс-секретаря Алексея Навального. Либеральная общественность и издательство Corpus, выпустившее книгу, поспешили заявить о наступлении на свободу слова. Впрочем, еще недавно те же фигуранты активно поддерживали цензуру в отношении своих политических оппонентов. Подробности...
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Настало время Европе учиться у азиатов

Китайско-европейские отношения погружаются в кризис Ga la/Reuters
Похоже, Европа полностью подчинилась Соединенным Штатам в еще одном важнейшем международном вопросе - по поводу давления на Китай. Брюссель и Пекин обменялись взаимными санкциями, причем китайский ответ оказался неожиданно резким. Какие последствия стоит ожидать в отношениях ЕС и Китая и при каких условиях Европа сможет отказаться от такой санкционной политики? Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Ненависть к России – это что-то из области магии

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
США начинают жаловаться, и это нехороший признак. Страна, которая много десятилетий была примером и воплощением мечты, которая увлекала другие народы своими фильмами, джинсами и автомобилями, уверенно утверждала свои ценности в мире, начинает жаловаться на внешние силы, из-за которых всё идёт не так, как надо. Подробности...

Борьба за достойную смерть упрощает левым политикам жизнь

Никита Коваленко
Никита Коваленко, политический обозреватель
Идея эвтаназии напрямую противоречит клятве Гиппократа, отвергается практически всеми религиями, но более чем усиленно продвигается политиками – в комплекте со свободным выбором из множества полов и расизмом наоборот. Подробности...

Собчак плавает в говне по самые брови

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У Собчак эмпатия мороженой свеклы. Обсуждая, что делал маньяк Мохов с похищенной 14-летней девочкой, она называет это «заниматься сексом». В соцсетях дискутируют о новом фильме Собчак про «скопинского маньяка». Подробности...
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    Настало время Европе учиться у азиатов

    Китайско-европейские отношения погружаются в кризис    24 марта 2021, 08:44
    Фото: Ga la/Reuters
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Похоже, Европа полностью подчинилась Соединенным Штатам в еще одном важнейшем международном вопросе - по поводу давления на Китай. Брюссель и Пекин обменялись взаимными санкциями, причем китайский ответ оказался неожиданно резким. Какие последствия стоит ожидать в отношениях ЕС и Китая и при каких условиях Европа сможет отказаться от такой санкционной политики?

    22 марта по итогам заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС были объявлены санкции против четырех китайцев и одной китайской структуры (бюро, занимающееся строительными работами в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и, по мнению Запада, отвечающего за содержание концлагерей для уйгуров). Речь идет о стандартном для персональных санкций запрете на въезд в ЕС, владении счетами и активами. Таким образом, Евросоюз подключился к стратегии США по использованию вопроса уйгуров (проживающего на западе КНР этнического мусульманского меньшинства, конфликтующего с центральным правительством КНР) для международной дискредитации и ослабления Пекина.

    А значит, нынешние антикитайские санкции – не последние. «До тех пор, пока зверства будут продолжаться, китайские власти будут сталкиваться с последствиями», - предупредили в Госдепе. И Европа выразила готовность к этим «последствиям» подключаться. Возможно, в Брюсселе считали, что получат в ответ лишь гневную отповедь Пекина из серии «не вмешивайтесь в наши внутренние дела» - однако Пекин их удивил.

    Первое китайское предупреждение

    Во-первых, оперативностью. Ответ Китая на европейскую эскападу последовал незамедлительно – за считанные часы.

    Во-вторых, масштабом. Вместо симметричного ответа КНР ударил асимметрично. За «серьезный удар по суверенитету Китая и злобное распространение лжи и дезинформации» Пекин ввел ответные санкции против 5 членов европейского парламента, 3 депутатов национальных законодательных органов, 2 ученых, а также четырех структур (комитета по политике и безопасности Совета Европы, подкомитета по правам человека Европарламента, занимающегося Китаем немецкого института и датской правозащитной организации). Все эти люди и структуры активно вовлечены в процесс критики и шельмования Пекина по уйгурскому вопросу.

    «Наши контрмеры, возможно, удивили Брюссель – там ожидали симметричных санкций, однако мы усилили наши принятые в наказание меры, - пишет директор европейского подразделения Китайского института международных отношений Цуй Хунцзянь. – Это шлет Евросоюзу четкий сигнал о нашей красной линии и предупреждает ЕС о серьезных последствиях в случае планирования им очередных карательных шагов в наш адрес».

    Вдогонку Пекин пригрозил дальнейшими действиями в случае, если ЕС «продолжит идти по неверной дороже» и не прекратит «учить других правам человека, вмешиваться в их внутренние дела и использовать лицемерную практику двойных стандартов». В китайском МИД посоветовали «не недооценивать твердость воли китайского народа в деле защиты национального суверенитета и достоинства». И заявили, что те, кто недооценит, «в итоге заплатят за свою тупость и высокомерие».

    Европа отреагировала на действия Пекина по древнему украинскому принципу: «а нас за шо?». Нидерландский премьер Марк Рютте назвал санкции Китая «неоправданным ответом». «Вместо того, чтобы менять свою политику и рассмотреть наше законное беспокойство, Китай снова закрыл глаза. Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы», - возмущен Жозеп Боррель.

    Сами же попавшие под санкции евродепутаты пытаются иронизировать или храбриться. «Китайское руководство дало понять, что не пустит меня в континентальный Китай, Гонконг или Макао. Но есть ведь и Тайвань», - полушутит-полуугрожает Рейнхард Бютикофер, которого в Пекине называют одним из самых антикитайски настроенных членов Европарламента. «Эти санкции доказывают, что Китай чувствителен к внешнему давлению», - заявил друго попавший под санкции депутат, член национального парламента Нидерландов Сьорд Сьордсма.

    Обиделись

    Шутки шутками, а китайско-европейское дипломатическое противостояние уже готово выплеснуться в экономическую плоскость. Под угрозой оказалась ратификация подписанного в декабре 2020 (после почти 7 лет тяжелых переговоров) китайско-европейского инвестиционного соглашения.

    Значительная часть депутатов Европарламента (где соглашение должно быть ратифицировано) уже была недовольна предыдущими действиями Пекина. Например, отказом КНР допустить европейских дипломатов в Ильхану Тохти – посаженному в тюрьму уйгурскому активисту, лауреату правозащитных премий им. Андрея Сахарова и Вацлава Гавела. Сейчас же они рассматривают санкции против своих коллег как форменное оскорбление. Ряд депутатов вообще отказывается вести диалог о ратификации до тех пор, пока Пекин не сдаст назад.

    «В ситуации, когда ряд членов нашего парламента и один из его комитетов находится под санкциями, даже выражение поддержки идеи ратификации выглядит немыслимым», - заявила депутат Европарламента Мари-Пьер Ведренн.

    Китайские эксперты считают, что до этого не дойдет. По их мнению, Европа, остро нуждающаяся в деньгах и рынках для вывода своей экономики после коронавирусной депрессии, не станет рисковать доступом на китайский рынок в 1,4 миллиарда человек. Да и вообще не готова поставить под удар отношения со своим крупнейшим торговым партнером (в 2020 году Китай заместил США в этой роли).

    Однако тут пекинские товарищи ошибаются. И дело даже не в том, что Европарламент всегда был общеевропейской помойкой, где собирались всякие радикалы, оторванные от реальности. Китайцы в принципе неверно представляют приоритеты европейских элит.

    Так, ЕС нуждался в добрососедских отношениях с Россией – однако уничтожил их вмешательством в дела Украины и антироссийскими санкциями по поводу и без повода. ЕС нуждается в дешевом и надежном российском газе для обогрева и производства конкурентоспособной продукции – однако похоронил «Южный Поток» и теперь вставляет палки в колеса «Северному». Евросоюз нуждается в российской вакцине для спасения своих граждан от коронавируса – однако все равно затягивает процедуру ее ратификации и до последнего не хотел позволять странам-членам ЕС закупать ее напрямую.

    Все потому, что европейские элиты в своих решениях руководствуются не рациональностью, национальными интересами и здравой логикой, а безумной смесью из «стокгольмского синдрома» и банального мазохизма. Европа настолько привыкла к тому, что решения за нее принимает Америка, настолько комфортно себя чувствует в американской колее, что не готова к принятию суверенных решений. Даже сейчас, когда американская колесница летит по крайне неприятной для европейцев конфронтационной дорожке.

    Воспитатели

    И вот тут вопрос – когда Европа осознает, что нужно остановиться? Что нужно, чтобы она поняла: не в европейских силах и не в европейских интересах следовать за американской колесницей в китайском и российском вопросе?

    Ведь большинству экспертов уже очевидно, что ЕС не в состоянии навязать Китаю, России, а также другим странам свои порядком скомпрометированные демократические стандарты. Еще большему числу экспертов ясно, что попытки Запада подменить международно признанные стандарты и правила международных отношений на свои собственные нормы привели к беспрецедентному кризису мировой системы и резкому росту конфликтности.

    К сожалению для Европы, единственный способ привести ее в чувство – это тотальная смена элит. Власть должна перейти от боготворящих американское лидерство глобалистов к национально-ориентированным кадрам. Да, это грозит возможным распадом ЕС, однако риски продолжения нынешней политики куда опаснее.

    Смена, в свою очередь, возможна только в случае серьезных политических и экономических потрясений, вызванных бегом по кочкам за американской колесницей. И это уже происходит.

    Например, все больше и больше европейских политиков возмущены проводимой Еврокомиссией политикой «собака на сене» в вакцинном вопросе. Евробюрократы сами не могут принудить международные компании-производители выполнить свои обязательства по поставке западных вакцин в ЕС, но при этом еще и пытаются помешать отдельным странам спасать себя самим за счет покупок «нерукопожатной» российской вакцины. И если сейчас китайско-европейский спор из-за уйгур перетечет в экономическую плоскость, похоронит инвестиционное соглашение и приведет к сокращению двусторонней торговли, европейский бизнес будет, мягко говоря, крайне недоволен.

    Так что в какой-то степени Европа должна благодарить Пекин за жесткие китайские контрсанкции и вероятную спираль эскалации. «Евросоюзу не стоит формировать антикитайский фронт вместе с американцами», - учит неразумных европейцев посол КНР в ЕС Чжан Мин. И сейчас, видимо, настало время европейцам учиться у азиатов.


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