Настало время Европе учиться у азиатов

Похоже, Европа полностью подчинилась Соединенным Штатам в еще одном важнейшем международном вопросе - по поводу давления на Китай. Брюссель и Пекин обменялись взаимными санкциями, причем китайский ответ оказался неожиданно резким. Какие последствия стоит ожидать в отношениях ЕС и Китая и при каких условиях Европа сможет отказаться от такой санкционной политики?

22 марта по итогам заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС были объявлены санкции против четырех китайцев и одной китайской структуры (бюро, занимающееся строительными работами в Синьцзян-Уйгурском автономном округе и, по мнению Запада, отвечающего за содержание концлагерей для уйгуров). Речь идет о стандартном для персональных санкций запрете на въезд в ЕС, владении счетами и активами. Таким образом, Евросоюз подключился к стратегии США по использованию вопроса уйгуров (проживающего на западе КНР этнического мусульманского меньшинства, конфликтующего с центральным правительством КНР) для международной дискредитации и ослабления Пекина.

А значит, нынешние антикитайские санкции – не последние. «До тех пор, пока зверства будут продолжаться, китайские власти будут сталкиваться с последствиями», - предупредили в Госдепе. И Европа выразила готовность к этим «последствиям» подключаться. Возможно, в Брюсселе считали, что получат в ответ лишь гневную отповедь Пекина из серии «не вмешивайтесь в наши внутренние дела» - однако Пекин их удивил.

Первое китайское предупреждение

Во-первых, оперативностью. Ответ Китая на европейскую эскападу последовал незамедлительно – за считанные часы.

Во-вторых, масштабом. Вместо симметричного ответа КНР ударил асимметрично. За «серьезный удар по суверенитету Китая и злобное распространение лжи и дезинформации» Пекин ввел ответные санкции против 5 членов европейского парламента, 3 депутатов национальных законодательных органов, 2 ученых, а также четырех структур (комитета по политике и безопасности Совета Европы, подкомитета по правам человека Европарламента, занимающегося Китаем немецкого института и датской правозащитной организации). Все эти люди и структуры активно вовлечены в процесс критики и шельмования Пекина по уйгурскому вопросу.

«Наши контрмеры, возможно, удивили Брюссель – там ожидали симметричных санкций, однако мы усилили наши принятые в наказание меры, - пишет директор европейского подразделения Китайского института международных отношений Цуй Хунцзянь. – Это шлет Евросоюзу четкий сигнал о нашей красной линии и предупреждает ЕС о серьезных последствиях в случае планирования им очередных карательных шагов в наш адрес».

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Вдогонку Пекин пригрозил дальнейшими действиями в случае, если ЕС «продолжит идти по неверной дороже» и не прекратит «учить других правам человека, вмешиваться в их внутренние дела и использовать лицемерную практику двойных стандартов». В китайском МИД посоветовали «не недооценивать твердость воли китайского народа в деле защиты национального суверенитета и достоинства». И заявили, что те, кто недооценит, «в итоге заплатят за свою тупость и высокомерие».

Европа отреагировала на действия Пекина по древнему украинскому принципу: «а нас за шо?». Нидерландский премьер Марк Рютте назвал санкции Китая «неоправданным ответом». «Вместо того, чтобы менять свою политику и рассмотреть наше законное беспокойство, Китай снова закрыл глаза. Эти меры вызывают сожаление и неприемлемы», - возмущен Жозеп Боррель.

Сами же попавшие под санкции евродепутаты пытаются иронизировать или храбриться. «Китайское руководство дало понять, что не пустит меня в континентальный Китай, Гонконг или Макао. Но есть ведь и Тайвань», - полушутит-полуугрожает Рейнхард Бютикофер, которого в Пекине называют одним из самых антикитайски настроенных членов Европарламента. «Эти санкции доказывают, что Китай чувствителен к внешнему давлению», - заявил друго попавший под санкции депутат, член национального парламента Нидерландов Сьорд Сьордсма.

Обиделись

Шутки шутками, а китайско-европейское дипломатическое противостояние уже готово выплеснуться в экономическую плоскость. Под угрозой оказалась ратификация подписанного в декабре 2020 (после почти 7 лет тяжелых переговоров) китайско-европейского инвестиционного соглашения.

Значительная часть депутатов Европарламента (где соглашение должно быть ратифицировано) уже была недовольна предыдущими действиями Пекина. Например, отказом КНР допустить европейских дипломатов в Ильхану Тохти – посаженному в тюрьму уйгурскому активисту, лауреату правозащитных премий им. Андрея Сахарова и Вацлава Гавела. Сейчас же они рассматривают санкции против своих коллег как форменное оскорбление. Ряд депутатов вообще отказывается вести диалог о ратификации до тех пор, пока Пекин не сдаст назад.

«В ситуации, когда ряд членов нашего парламента и один из его комитетов находится под санкциями, даже выражение поддержки идеи ратификации выглядит немыслимым», - заявила депутат Европарламента Мари-Пьер Ведренн.

Китайские эксперты считают, что до этого не дойдет. По их мнению, Европа, остро нуждающаяся в деньгах и рынках для вывода своей экономики после коронавирусной депрессии, не станет рисковать доступом на китайский рынок в 1,4 миллиарда человек. Да и вообще не готова поставить под удар отношения со своим крупнейшим торговым партнером (в 2020 году Китай заместил США в этой роли).

Однако тут пекинские товарищи ошибаются. И дело даже не в том, что Европарламент всегда был общеевропейской помойкой, где собирались всякие радикалы, оторванные от реальности. Китайцы в принципе неверно представляют приоритеты европейских элит.

Так, ЕС нуждался в добрососедских отношениях с Россией – однако уничтожил их вмешательством в дела Украины и антироссийскими санкциями по поводу и без повода. ЕС нуждается в дешевом и надежном российском газе для обогрева и производства конкурентоспособной продукции – однако похоронил «Южный Поток» и теперь вставляет палки в колеса «Северному». Евросоюз нуждается в российской вакцине для спасения своих граждан от коронавируса – однако все равно затягивает процедуру ее ратификации и до последнего не хотел позволять странам-членам ЕС закупать ее напрямую.

Все потому, что европейские элиты в своих решениях руководствуются не рациональностью, национальными интересами и здравой логикой, а безумной смесью из «стокгольмского синдрома» и банального мазохизма. Европа настолько привыкла к тому, что решения за нее принимает Америка, настолько комфортно себя чувствует в американской колее, что не готова к принятию суверенных решений. Даже сейчас, когда американская колесница летит по крайне неприятной для европейцев конфронтационной дорожке.

Воспитатели

И вот тут вопрос – когда Европа осознает, что нужно остановиться? Что нужно, чтобы она поняла: не в европейских силах и не в европейских интересах следовать за американской колесницей в китайском и российском вопросе?

Ведь большинству экспертов уже очевидно, что ЕС не в состоянии навязать Китаю, России, а также другим странам свои порядком скомпрометированные демократические стандарты. Еще большему числу экспертов ясно, что попытки Запада подменить международно признанные стандарты и правила международных отношений на свои собственные нормы привели к беспрецедентному кризису мировой системы и резкому росту конфликтности.

К сожалению для Европы, единственный способ привести ее в чувство – это тотальная смена элит. Власть должна перейти от боготворящих американское лидерство глобалистов к национально-ориентированным кадрам. Да, это грозит возможным распадом ЕС, однако риски продолжения нынешней политики куда опаснее.

Смена, в свою очередь, возможна только в случае серьезных политических и экономических потрясений, вызванных бегом по кочкам за американской колесницей. И это уже происходит.

Например, все больше и больше европейских политиков возмущены проводимой Еврокомиссией политикой «собака на сене» в вакцинном вопросе. Евробюрократы сами не могут принудить международные компании-производители выполнить свои обязательства по поставке западных вакцин в ЕС, но при этом еще и пытаются помешать отдельным странам спасать себя самим за счет покупок «нерукопожатной» российской вакцины. И если сейчас китайско-европейский спор из-за уйгур перетечет в экономическую плоскость, похоронит инвестиционное соглашение и приведет к сокращению двусторонней торговли, европейский бизнес будет, мягко говоря, крайне недоволен.

Так что в какой-то степени Европа должна благодарить Пекин за жесткие китайские контрсанкции и вероятную спираль эскалации. «Евросоюзу не стоит формировать антикитайский фронт вместе с американцами», - учит неразумных европейцев посол КНР в ЕС Чжан Мин. И сейчас, видимо, настало время европейцам учиться у азиатов.