России нужны не контрсанкции, а санкции

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НОВОСТЬ ЧАСА

На месте взрыва в Химках нашли ребенка без признаков жизни

19 марта, пятница  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Российский авиапром избавляется от балласта

Российский авиапром хочет стать эффективней Марина Лысцева/РИА Новости
Российский авиапром готовится к серьезной реформе. ОАК вместе с компаниями «Сухой» и «МиГ» войдут в единый корпоративный центр самолетостроения. В свое время европейские именитые конструкторские бюро нашли в себе силы объединиться. Так появился мировой лидер авиастроения наравне с Boeing – Airbus. Получится ли у России? Подробности...
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Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

Путин обозначил главный приоритет в отношениях с США Алексей Дружинин/ТАСС
REUTERS/Jonathan Ernst
Россия будет работать с США, но на своих условиях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе видеовстречи с общественностью Крыма и Севастополя. Российский президент рассказал, как складывалось сознание американского истеблишмента и как исходя из этого видят взаимодействие с Москвой в Вашингтоне. «Но мы другие люди», – сказал Путин. В чем же суть этого различия и как оно отразится на отношениях между Россией и США? Подробности...
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Как поляки насладились крупнейшим унижением России

Церемония подписания Рижского мира Общественное достояние
Ровно сто лет назад, 18 марта 1921 года, в Риге делегациями РСФСР, Советской Украины и Польши был подписан мирный договор, завершивший советско-польскую войну. Для России результатом провала военной кампании стали гигантские территориальные потери и политическое унижение. Которое, однако, затем очень жестоко аукнулось Польше. Подробности...
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Зачем Запад убил Каддафи и разрушил Ливию

Каддафи до сих пор остается в Ливии популярной фигурой REUTERS/Ahmed Jadallah
Десять лет назад, 19 марта 2011 года, на Ливию упали первые европейские и американские бомбы и ракеты. Началась западная интервенция в Ливию, закончившаяся полным разрушением страны и доведением ее до средневекового состояния. Под каким предлогом была введена так называемая бесполетная зона и какие выводы из этой трагедии были сделаны руководством России?  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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России нужны не контрсанкции, а санкции

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Оборонительный подход к «санкциям» является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной. Подробности...

Россия выигрывает Первую коронавирусную войну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва пока что обыгрывает Запад в войне за глобальное лидерство в борьбе с коронавирусом. Однако у наших противников еще остается возможность нанести серьезный, если даже не смертельный контрудар. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Мораль и нравственность организаторов толерантных репрессий

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Мораль бывает либо репрессивной, либо гуманистической. Поднаторевшие в риторике манипуляторы пользуются то одной, то другой попеременно: если надо обвинить противников, счет им выставляется в соответствии с калькуляцией гуманистической морали, а если обелить себя – совсем другое дело. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Хамство Байдена и отзыв посла

Немцев обязали вернуть Крым Украине

Британия объявила Россию главным врагом

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На Байкале появился самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп

На озере Байкал запустили крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп, который станет глазом во Вселенную сквозь Землю. С его помощью ученые смогут исследовать черные дыры и сверхновые звезды, а также раскрыть тайны Вселенной
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Впервые показан новый отечественный мотоцикл для кортежа президента России

На фото – первое изображение прототипа мотоцикла модели Aurus, представленного Минпромторгом России. Как утверждает разработчик, институт НАМИ, мотоцикл будет электрическим. Его предназначение – сопровождение кортежа главы российского государства
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Мексика отметила 8 марта массовым женским протестом

В Международный женский день 8 марта в столице Мексики прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие более 20 тыс. человек. Митинги были спровоцированы президентом страны, который оказал поддержку обвиняемому в изнасиловании нескольких женщин
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17:56

В России в рамках нацпроекта обновят более 300 музыкальных школ

В рамках нацпроекта «Культура» с этого года многие музыкальные школы в России обновят не только базу инструментов и учебных материалов, но и сами здания.
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Сохранение дипломатических отношений с США в интересах России?
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Каким поисковиком вы пользуетесь в первую очередь?
  • Отечественным

  • Зарубежным
Вы получали какие-либо пособия от государства?
  • Да, в прошлом

  • Да, в настоящее время

  • Планирую получать в будущем

  • Нет, стараюсь обходиться своими силами
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    НОВОСТЬ ЧАСА: На месте взрыва в Химках нашли ребенка без признаков жизни
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    Тимофей Бордачёв

    России нужны не контрсанкции, а санкции

    Тимофей Бордачёв
    Программный директор клуба "Валдай"
    		19 марта 2021, 12:02

    Только вступивший в должность президент США Джозеф Байден позволил себе недостаточно благоразумное замечание в адрес российского коллеги. Большого удивления это вызывать не должно было – к чудачествам Вашингтона мы уже давно привыкли и только угроза, которую американские ядерные арсеналы представляют для мира, заставляет поддерживать с США хоть какой-то диалог. Одновременно американские и европейские власти угрожают Москве новыми «санкциями» на основе мифических или полумифических поводов. К этому все тоже начинают привыкать: частично потому, что никакой реальной угрозы эти мероприятия не создают, а частично – потому что возникла и развилась целая индустрия уклонения от последствий любых мер экономического давления.

    В целом отношения окружающего мира с Западом уже достаточно стабильны – это опасливые контакты с тем, кто не признает никаких норм и правил международного общения. Деваться вроде бы некуда: США и их союзники пока контролируют значительную часть мировой экономики и политики. Однако вся эта возня не только создает проблемы, но и открывает новые возможности. Надо просто об этом задуматься и иначе посмотреть на вроде бы очевидные вещи.

    В действительности то, как защитить себя от мер экономического и политического давления – это далеко не самый первостепенный вопрос. Гораздо более важным является то, какой должна быть стратегия и тактика встречного силового воздействия? Тем более, как показывает практика международного общения, именно оно может принести экономические и политические выгоды.

    Очевидно, что оборонительная стратегия – это удел слабых и неуверенных в своих силах государств. Но не только – стремиться именно защитить себя от «санкций» могут государства, которые рассчитывают рано или поздно вернуться к «хорошим» отношениям с Западом, в том виде, как их понимают в Вашингтоне и Брюсселе. Это означает немного поиграть в оппозицию, получить что-то от противника и затем вновь играть по его правилам.

    Россия, как и Китай, вряд ли может примерить на себя такую роль. В первую очередь потому, что для России после событий 2014–2015 годов капитуляция будет означать ликвидацию государственности в политическом и даже территориальном смысле. Рассчитывать на то, что кому-то на Западе в будущем понадобится Россия в ее нынешних границах и с существующим военным могуществом, достаточно наивно. Это уже проходили – даже в период своего максимального внешнеполитического ничтожества Москва создавала для США и Европы проблемы. То же самое касается, на самом деле, и Китая. В США и Европе смогли убедиться, что Китай в его сегодняшних границах и с существующей политической системой не вписывается в сценарий будущего, при котором Запад сможет продолжать извлекать основные выгоды из глобализации.

    Фото: Андрей Архипов/РИА Новости

    Поэтому оборонительный подход к проблеме массированного применения Западом мер экономического давления является логичным, но глубоко ошибочным. Логичным с точки зрения экономических игроков и их логики. Санкции мешают делать бизнес здесь и сейчас.

    Поэтому компании и те, кто заинтересован оказывать им услуги, должны думать о том, как спрятаться от сумасшедшего с бритвой, а не о том, как отправить его в психушку. Второе является обязанностью государств, несущих ответственность перед своими гражданами. Так называемые санкции бьют по экономическим интересам этих граждан и задача в том, как причинить противнику ущерб, а еще лучше и выиграть от этого самим. В международной политике силовые действия одного государства распространяются ровно до той границы, где они сталкиваются с противодействием другого. Только такая форма отношений является исторически сложившимся и естественным регулятором взаимодействия между державами. Поэтому оборонительный подход к санкциям является ошибкой и следствием укоренившихся у нас заблуждений относительно взаимодействия политики и экономики в международной среде. Нет ни одного примера ослабления или нейтрализации противника одной только обороной.

    Принято считать, что возможные симметричные меры России не могут быть достаточно эффективными потому, что она занимает незначительное место в мировой экономике. В отличие от Китая, который силен именно здесь и уже давно успешно давит экономически Южную Корею или Японию в случае их недружественного поведения, и не отказывает себе в праве применять экономические меры против малых и средних стран Юго-Восточной Азии, когда те поступают враждебно в отношении китайских интересов. А также ограничивает на своей территории деятельность отдельных американских компаний.

    Да, действительно, Россия не занимает в мировой торговле, финансовом рынке и рынке технологий тех позиций, который позволили бы быстро и сильно ударить по США и Европе. Поэтому, как считают специалисты, ее встречные меры носят, как правило, асимметричный характер. Но любые асимметричные действия только создают повод для нового давления извне и, как показывает практика, пока не сильно влияют на решимость наших противников.

    Вместе с тем, примеры эффективных во всех отношениях санкций России в отношении Запада есть. Самый яркий из них – это политическое решение о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Евросоюза, США и ряда других стран в 2014 году. Это решение и его последовательная реализация создали колоссальные возможности для всего сельскохозяйственного сектора России. За несколько лет после введения санкций в отношении ЕС российское сельское хозяйство буквально рвануло вверх в части производительности, технологий и масштабов. Выросли инвестиции в этот и другие сектора, в том числе из стран Евросоюза – Франции, Германии и Италии. Последние три государства вообще после 2014 года показывают постоянный рост вложений капитала частных компаний в России. 

    Причина – введенные на основании политических соображений ограничения никак не нарушают принципы ВТО, которые Россия продолжает соблюдать. Обязательства по открытости рынка сельскохозяйственной продукции, которые Москва приняла на себя в ходе переговоров с Брюсселем в 2004 – 2011 годах, были очень жесткими. Они не оставляли России шансов развить собственное сельское хозяйство в конкуренции с европейскими производителями – самыми субсидируемыми в мире. После того, как российский рынок для них закрылся, европейские компании, та же литовская «Сваля», начали вкладывать деньги в производство продукции на территории России и из местного сырья.

    Этот пример – пока один из немногих, когда наступательная политика принесла Москве прямые экономические выгоды. Но он и тогда лежал на поверхности для всех, у кого было хотя бы приблизительное представление о структуре торговых связей России и Евросоюза. Нет оснований сомневаться в том, что схожих возможностей существует масса, больших или маленьких. Надо только внимательно присмотреться. Было бы наивно полагать, что встречные агрессивные меры России могут нанести США или ЕС неприемлемый экономический ущерб. Но отказ от них не просто закрывает возможности для российской экономики, а ставит страну в заведомо проигрышное политическое положение.

    Фундаментальная проблема в том, что пока действия России исходят из предположения о сохранении глобального рынка и относительно справедливых правил конкуренции. Если это и было так, то лет 10 – 15 назад. Сейчас такие ожидания противоречат даже нашим собственным утверждениям, что мир полностью изменился. Глобальный рынок, каким мы его знали, уже разрушен действиями США и их союзников. Либеральный мировой порядок в экономике, за который естественным для себя образом держится бизнес, не существует. Его заменила жесткая силовая борьба держав, и вести себя только пассивно в этом соревновании - значит заранее признавать собственное поражение. Вряд ли это может быть выбором России после того, что ей пришлось пройти во времена полного силового господства Запада после холодной войны.

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