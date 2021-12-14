Объем вредных выбросов в атмосферу сократился в 12 российских городах

За прошедший год объем вредных выбросов в атмосферу в 12 наиболее загрязненных городах России совокупно снизился более чем на 5%. Лучший результат достигнут в Новокузнецке, добиться улучшения ситуации не удалось только в Норильске, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Совокупный объем выбросов по всем 12 городам снижен более чем на 5% <…> При этом наилучший результат достигнут в Новокузнецке, где за счет глубокой модернизации «Евраза» показатели снижения выбросов составили более 25%», – передает ее слова ТАСС.

По словам Абрамченко, в Челябинске вредные выбросы сократились более чем на 20% за счет рекультивации городской свалки. В Медногорске модернизация медно-серного комбината позволила снизить выбросы почти на 14%. «В Норильске, к сожалению, за год не зафиксировано никакой положительной динамики», – добавила Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что более чем на 1% снизились выбросы в Магнитогорске, Братске, Красноярске и Омске. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%.

Она добавила, что эксперимент по квотированию вредных выбросов в атмосферу будет расширен на все города России с загрязненным воздухом с 1 сентября 2022 года.

«Доложу о масштабировании эксперимента на все городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким загрязнением атмосферного воздуха. С 1 сентября следующего года эксперимент по квотированию будет расширен на все города, где остро стоит проблема качества воздуха», – сказала вице-премьер.

Абрамченко в ходе совещания президента с правительством пояснила, что в настоящее время за отсутствие планов модернизации предусмотрен штраф для предприятий до 500 тыс. рублей. Вице-премьер полагает, что в текущих условиях, предприятиям будет проще оплатить штрафы, чем модернизировать производство, передает РИА «Новости».

«Предлагаю предусмотреть в законодательстве ответственность для собственников компаний. Как это, например, сделано по вашему поручению в так называемом усольском законопроекте, который принят в первом чтении Государственной думой. В частности, предусмотрено, что нарушитель не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям до исполнения обязательств по созданию условий для ликвидации накопленного вреда окружающей среде», – сказала Абрамченко.

Вице-премьер обратилась к главе государства РФ за поддержкой этой инициативы. Она уточнила, что в ходе проекта «Чистый воздух» были определены 423 объекта-загрязнителя, а планы модернизации в Росприроднадзор представлены только для 65% предприятий.

В России реализуется федеральный проект «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»), направленный на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах РФ, в том числе на уменьшение как минимум на 20% совокупного объема выбросов в наиболее загрязненных городах. В настоящий момент в проект, рассчитанный до 2024 года, входят 12 промышленных центров страны: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.