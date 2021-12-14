Установку барельефа Сталина объяснили в Екатеринбурге

Немцы высмеяли главу МИД Германии за угрозы России

Читатели немецкого издания Die Welt с иронией отреагировали на высказывания главы МИД Германии Анналены Бербок о «тяжелых дипломатических и экономических последствиях», которые ждут Россию, в случае якобы возможного «вторжения» на Украину.

Как сообщает издание, на заседании Совета МИД Евросоюза глава МИД Германии Анналена Бербок «пригрозила» Москве «тяжелыми дипломатическими и экономическими последствиями» в случае «агрессивных» действий. Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».

«Бербок, по-видимому, действительно полагает, что лично она имеет право «угрожать» России. Это опасно для тех, у кого проблема с переоценкой своих возможностей. Но, очевидно, нельзя сказать, что с точки зрения характера она не подходит для такой должности», – написала Renate B.

«Бербок угрожает, и [президент России Владимир] Путин трепещет. Теперь Россия должна опасаться того, что после ее завоевания бундесвером она будет охвачена зеленой климатической политикой», – сыронизировал advocatus diaboli.

«Русских я не боюсь. Меня пугает морализаторская и высокомерная политика лево-зеленых благодетелей», – призналась Christiane M.

«Что за детское позерство. Неловко», – заявил Ulf K.

«Как в дешевом фильме. Однако этот неопытный, вспыльчивый человек является главой нашего МИД и представляет нашу страну», – добавила Landfrau.

В минувшее воскресенье глава МИД Германии Анналена Бербок призвала «совместно с Россией вернуться за стол переговоров, по возможности, в нормандском формате». В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о подготовке мер на случай «вторжения» России на Украину, допустив продвижения Украины и Грузии в вопросе членства в НАТО.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора».

Президент России Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Соединенные Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.

При этом в начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом. Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.

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