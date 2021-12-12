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Путин заявил о превосходстве России над США в новейшем вооружении
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Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что паритет России с США по ядерному оружию сохраняется, но по новому вооружению Россия является мировым лидером.
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня – номер один в мире», – цитирует его РИА «Новости».
Глава государства также подчеркнул, что другие страны когда-то будут обладать гиперзвуковым оружием, но с большой долей вероятности к тому моменту Россия уже научится бороться с такими ракетами. «Пока с 2018 года так ни у кого это оружие не появилось. Еще. Оно появится. Но мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появятся средства борьбы с этим оружием», – добавил он.
Ранее Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Напомним, что посольство России в США назвало безответственными и непродуманными заявления американского сенатора-республиканца Роджера Уикера о возможном применения ядерного оружия против России из-за ситуации вокруг Украины. В дипмиссии отметили, что американскому политику, работающему в законодательном органе, «не подобает шутить с ядерным оружием».
Госдеп пригрозил России санкциями G7
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Страны G7 «абсолютно едины» в том, что России грозят «масштабные последствия» в случае «вторжения» на Украину, которое якобы готовит Москва, заявил госдепартамент США.
Высокопоставленный представитель Госдепа по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7 в Ливерпуле заявила, что позиции стран Группы семи все больше сближаются по данному вопросу. В Госдепе сказали, что это касается плана введения санкций против Москвы в случае российского «вторжения», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
В США заявили, что переговоры в Ливерпуле были напряженными. По мнению Госдепа, существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. Однако, если Москва «решит не идти» по дипломатическому пути, Россию ждут «масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом», заявило американское ведомство.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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Российские дипломаты назвали взрывоопасной ситуацию на Украине
Ситуация на Украине становится все более взрывоопасной из-за военной поддержки Киева странами НАТО, особенно Великобританией, говорится в комментарии посольства России в Лондоне в связи с высказываниями главы британского МИД Лиз Трасс.
«И хотя у России нет ни малейшего намерения нападать на Украину, ситуация с гражданской войной на Украине действительно становится все более взрывоопасной, учитывая безответственную и безоговорочную военную поддержку, которую некоторые страны НАТО и Великобритания, в частности, оказывают Киеву. Неудивительно, что нет прогресса в мирном урегулировании на Донбассе, которое, по-видимому, не представляет интереса для Запада», – приводит РИА «Новости» комментарий дипмиссии.
Также в сообщении указано, что дипломаты приняли к сведению ряд заявлений британского министра в соцсетях относительно ситуации с Украиной. «Чрезмерное использование термина «российская агрессия», особенно очевидное и преднамеренное, подчеркивает одержимость британского председательства в G7 поиском общей причины для «демонстрации единства». Повторяющееся обвинение само по себе вызывает беспокойство, так как вводит последователей в заблуждение», – отметили в посольстве.
В дипмиссии заявили, что британские СМИ слишком часто пользуются фальшивым лозунгом о возможной« российской агрессии» против Украины.
«Именно вооруженные силы Великобритании агрессивно продвигаются к нашим границам в Польше и Эстонии, и военные начальники Великобритании открыто заявляют о своем намерении добиться своего рода военного присутствия в Арктике», – пояснили в дипмиссии.
В российском посольстве напомнили, что Россия сделала НАТО многочисленные предложения о способах снижения напряженности.
«Форум G7 мог бы стать возможностью обсудить их, но пока мы не слышим ничего, кроме агрессивных лозунгов», – заключили дипломаты.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс в ходе начавшегося в субботу в Ливерпуле министерского саммита G7 неоднократно призывала коллег «выступить единым фронтом против российской агрессии». Кроме того, в Британии и США выразили озабоченность присутствием войск России вблизи Украины.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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В Кремле объяснили цель заявлений на Западе о «вторжении» России на Украину
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Информационная напряженность вокруг передвижений российских войск нагнетается для дальнейшей демонизации России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы говорим о своей собственной территории, о территории Российской Федерации. И о Европе, которая является нашим общим домом. Американцы находятся по ту сторону океана, вот что имел в виду президент. И, конечно, вот это нагнетание информационной напряженности и так далее, это как раз просто делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некой стороны потенциального агрессора», – сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Говоря о якобы возможном «вторжении» России на Украину, представитель Кремля заявил, что, видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда.
«Да, действительно, Байден говорил о том, что вот если будет вот это эфемерное вторжение на Украину – видимо, американцы сами уже уверовали в то, что это не информационный вброс, а истинная правда – вот тогда Россия будет финансово изолирована и так далее и тому подобное», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Путин заявил Байдену о том, что российские войска дислоцированы на территории России и никому не угрожают.
Накануне глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Путин рассказал о подработке извозом в 1990-е годы
Глава российского государства Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» рассказал, что в 1990-е годы приходилось подрабатывать извозом.
«Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было», – приводит его слова РИА «Новости».
Канал «Россия 1» показал фрагмент интервью Путина из фильма «Россия. Новейшая история», который рассказывает о жизни страны, начиная с распада СССР до наших дней.
Напомним, Путин заявлял, что распад Советского Союза произошел из-за неэффективной экономической политики. По его словам, результаты распада СССР «оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать в своих самых худших ожиданиях».
Литва пожаловалась Байдену на «прямую угрозу» со стороны России
Страны Балтии ощущают прямую угрозу со стороны России, заявил президент Литвы Гитанас Науседа главе американского государства Джо Байдену.
Науседа рассказал о своем разговоре с президентом США. Он заявил Байдену, что ситуация вокруг Украины – «это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже ощущают прямую угрозу», передает Delfi.
«Поэтому мы договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным, мы можем рассчитывать на подкрепление в военном смысле, которое позволит нам чувствовать себя более защищенными», – рассказал президент Литвы.
Напмоним, Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».
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В Кремле сочли агрессивным заявление Байдена о войсках США в Европе
«Агрессивные» заявления со стороны Запада плохо сказываются на отношениях с Россией, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о намерении отправить дополнительные войска в граничащие с Россией страны НАТО в случае операции Москвы на Украине.
«Слишком много агрессивной риторики слышим из-за океана в последние недели. Это, к сожалению, никак не способствует разрядке напряженности», – сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее глава американского государства Джо Байден сообщил: если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет.
Напомним, по версии США, Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
Анонсирован визит помощника госсекретаря США в Москву и Киев
Помощница госсекретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид посетит Москву и Киев, после чего в Брюсселе с представителями ЕС и НАТО обсудит урегулирование ситуации вокруг Украины, сообщает госдеп.
«Помощник госсекретаря в европейском и евроазиатском бюро Карин Донфрид посетит Киев и Москву 13-15 декабря, чтобы встретится с высокопоставленными представителями власти», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы госдепа.
После посещения России и Украины, Донфрид отправится в Брюссель, где 15-16 декабря состоятся консультации с партнерами США по ЕС и НАТО для обсуждения усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс и госсекретарь США Энтони Блинкен выразили озабоченность присутствием российских войск около украинских границ.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В МИДе заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
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В Кремле рассказали о тоне переговоров Путина и Байдена
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Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден в ходе переговоров общаются конкретно, не терпя разночтений, несмотря на дружественный характер бесед, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президенты естественно выказывают друг другу атрибутику общения, доброго общения», – сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
При этом он добавил, что с точки зрения обсуждения конкретных вопросов тон остается не терпящим разночтений с обеих сторон.
Также в программе показали кадры подготовки к видеосаммиту двух лидеров. В эфире представили моменты технической настройки камер и переговоры сотрудников служб протокола двух президентов.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
Американцы раскритиковали заявившего об «агрессии России» профессора
Профессор Кристофер Хартвелл опубликовал в американской прессе статью об «агрессии России на Украине», но читатели отреагировали резкой критикой в его адрес.
«Россия не может быть империей без Украины», – заявил Хартвелл в статье для Wall Street Journal, добавив, что Россия в случае атаки на Украину «перестанет быть великой державой». По его мнению, «любое вооруженное вторжение в Украину подтолкнет все еще хрупкую российскую экономику к краю пропасти».
Хартвелл заявил, что Запад приносит Украину в жертву России. Он полагает, что внешняя политика России опасна, поэтому странам Запада следует «выступить единым фронтом» против Москвы. Хартвелл в статье допустил оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».
Читатели в ответ заявили, что «в статье довольно много ложной информации». По их мнению, «только психи могли расширить НАТО до самых границ России и ожидать, что никакой реакции не последует». Также подчеркивается, что ни Европа, ни Украина «не являются землей» США. Указывается, что США и НАТО «никогда не вступят в ядерную войну с Россией ради Украины».
«Сила России <…> заключена в жителях сельской местности. У русских есть несколько важных установок. Во-первых, они никогда не ждут счастливого конца – попробуйте задуматься над этим. Во-вторых – они гордые патриоты, они будут защищать свою родину до конца в таких условиях, которые мы даже представить себе не можем», – заявил один из комментаторов.
Напомним, Вашингтон утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
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Байден открестился от планов отправить войска на Украину
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Если Россия «вторгнется» на Украину, США отправят войска в страны НАТО, планов направлять их на Украину нет, сообщил глава американского государства Джо Байден.
Байдена спросили, отказались ли США от идеи отправлять войска на Украину. Президент США ответил: «Никогда не было таких планов». При этом в случае эскалации будут приняты экономические меры, «влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее изменится значительно», передает РИА «Новости».
По словам Байдена, он предупредил главу российского государства Владимира Путина о том, что в случае «вторжения» войска США будут отправлены в страны «Бухарестской девятки» на восточном фланге НАТО (в Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Чехию и Эстонию), передает ТАСС.
«Все те страны НАТО, в отношении которых у нас есть священное обязательство защищать их от любого нападения со стороны России», – сказал Байден, добавив, что «на восточный фланг» придется «направить больше американских и натовских войск».
Байден заявил, что «абсолютно ясно дал понять президенту Путину, что если он вторгнется на Украину, то экономические последствия для его экономики будут разрушительными». «Вы заплатите ужасную цену», – сказал Байден.
Напомним, по версии США, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Россия неоднократно отвергала утверждения о подготовке вторжения на Украину.
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Путин: В Европе были убеждены в распаде России в 1990-е годы
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Президент России Владимир Путин в интервью для фильма «Россия. Новейшая история» в эфире канала «Россия 1» рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
«16 субъектов Российской Федерации объявили о своем суверенитете. Как же можно было этого не замечать?» – задался вопросом глава государства, сообщает ТАСС.
Путин отметил, что «наверняка люди думали об этом (распаде страны), понимали это и пытались этому противостоять... Но, к сожалению, не всегда это получалось, мягко говоря». Он также отметил, что видел карты, спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.
«Но дело даже не в картах, а дело в том, что в разговорах со своими коллегами некоторыми (не буду сейчас называть фамилию, потому что человек не давал мне права говорить об этом публично), но один из моих коллег, президент одной из восточноевропейских стран на одной из встреч со мной прямо сказал, что для нас в Европе не было вопроса о том, развалится Россия или нет. Мы считали, что это неизбежно. Вопрос был только в том, когда это произойдет и каковы будут последствия для самой России, для ее составных частей и для окружающего мира, имея в виду, что Россия все-таки крупная ядерная держава», – рассказал Путин.
Ранее в ходе встречи президента со своим Советом по развитию гражданского общества и правам человека режиссер Александр Сокуров заговорил о ситуации в республиках Северного Кавказа. По мнению режиссера, южные республики, включая Дагестан, становятся мононациональными. Исходя из опыта личного общения, Сокуров предложил «отпустить всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве».
Путин в ответ назвал речь Сокурова «набором проблем и страхов» и попросил его думать, прежде чем выступать публично с подобными «манифестами». Глава государства напомнил, что население республик уже не раз выражало свою волю, в том числе в ходе голосования по поправкам к Конституции. «Разве русский народ заинтересован в разложении и распаде государства? Разве это будет Россия, которая создавалась как многонациональная и многоконфессиональная страна? Вы хотите нас превратить в Московию? Ну, в НАТО так хотят сделать», – добавил лидер России.
Госдеп США решил бороться в Греции с «российской дезинформацией»
В Греции стартовал проект Госдепа США по борьбе с «российской дезинформацией», на запуске инновационного «обучения» выступил посол США в Афинах Джеффри Пайетт.
«Буквально на прошлой неделе госсекретарь Блинкен, мой начальник, был здесь, в Европе, на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Он публично осветил то, что он назвал «масштабной российской дезинформационной кампанией», которая проводится, чтобы попытаться убедить общественность в том, что Украина представляет угрозу для России и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом», – цитирует Пайетта РИА «Новости».
Пайетт до назначения в Грецию работал послом США в Киеве и при нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его.
Прославился дипломат после утечки записи его телефонного разговора в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине.
Дезинформацию он назвал самой большой проблемой, с которой в последнее время сталкивается демократия. Также этот метод он назвал частью кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения.
Напомним, Киев и страны Запада считают, что Россия виновата в обострении ситуации у границ Украина, а также якобы готовит нападение. В Москве не раз подобные обвинения отвергали.
По словам Пайетта, все в Греции видели, как сильно влияние дезинформации за последние два года в связи с дебатами вокруг пандемии COVID-19. Запуск проекта DisinfoHacks он назвал своевременным и важным.
Польский политик высказался о «престижной победе» Путина над США
Владимир Путин распознал слабые точки американского коллеги Джо Байдена и достиг своих целей во время контактов с США, одержав престижную победу, заявил в беседе с Polskie Radio экс-замминистра иностранных дел Польши Павел Коваль.
«(Путин) считает президентство Байдена слабым, и во многом он прав. Стараясь не упускать возможностей, он ведет собственную игру. С точки зрения престижа на последней встрече победила Россия», – цитирует РИА «Новости» Коваля.
Политик признал, что Россия выглядела на саммите выигрышно, но призвал не рассматривать эту беседу, как способную «в один момент решить судьбу мира». Также Коваль указал на способность Путина распознавать слабые точки оппонента.
По мнению экс-замминистра, после онлайн-переговоров Москва получила гарантии ослабления давления на «Северный поток – 2» со стороны Вашингтона. Коваль не уточнил, что именно заставило его сделать такой вывод, ведь ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что газопровод президенты не упоминали.
Между тем, ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что время уступок закончилось и Россия должна определиться: с Европой она или нет. В ответ на якобы попытки Владимира Путина «разделить Европу» политик призвал ввести жесткие санкции.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что скрывается за «безудержной русофобией» польского руководства.
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме. Нуланд утверждает, что Россия якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала». Байден перечислил Путину ответные шаги США при «вторжении» России на Украину. Путин заявил, что Россия «серьезно заинтересована» в получении юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении.
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Путин назвал распад СССР трагедией
Президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны.
«(Стало) такой же трагедией, как и для большинства граждан страны. Ведь что такое распад Советского Союза? Это распад исторической России под названием Советский Союз», – цитирует его РИА «Новости».
Также он отметил, что в 1990-е годы в России, по сути, шла гражданская война, сложная ситуация была в экономике и в вооруженных силах.
«Ситуация была очень сложной, и это касалось внутреннего состояния всего государства, всех его составляющих. Это касалось экономики, это касалось правоохранительной сферы и вооруженных сил... Это касалось того, что, по сути, в стране шла гражданская война», – сказал Путин.
Ранее Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.
Россия выразила соболезнования родственникам жертв ураганов в США
Посольство России в США выразило соболезнования родным и близким жертв ураганов, которые обрушились на ряд американских штатов.
Посольство заявило в Facebook, что «выражает глубокие соболезнования родным и близким погибщих в результате серии разрушительных торнадо, обрушившихся на центральные регионы США». Российская сторона пожалала пострадавшим «скорейшего выздоровления».
Губернатор наиболее пострадавшего от торнадо американского штата Кентукки Энди Бешир считает, что число жертв стихийного бедствия может значительно превысить 100 человек, передает ТАСС.
Президент США Джо Байден назвал обрушившиеся на США торнадо крупнейшими в истории и заявил, что готов одобрить объявление режима чрезвычайной ситуации в нескольких штатах при запросах от губернаторов.
Как сообщил Белый дом, Байден уже «объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки и приказал оказать федеральную помощь для ответа на случившееся и поддержания нормального функционирования», передает РИА «Новости».
Напомним, торнадо и ураганы обрушились на целый ряд американских штатов, в частности, Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. В Кентукки погибли более 70 человек.