В ПФР напомнили о надбавке для ряда пенсионеров

Неработающие пенсионеры, которые отработали в сельской местности 30 и более лет, получат повышенную пенсию в 2022 году, сообщили в Пенсионном фонде России.

В сельский стаж включается и работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, машинно-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельхозартелях, передает «Российская газета».

Пенсионеры, занятые после 1992 года в растениеводстве и животноводстве, также получат эту надбавку. При этом работа может выполняться в организациях, занятых как в сельском хозяйстве непосредственно, так и в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений, даже в случае если это не основной их вид деятельности.

Например, в периоды работы в качестве прораба в организации с основным видом деятельности – сельским хозяйством.

С 1 января 2022 года право на сельскую надбавку сохранят независимо от места проживания пенсионера. Сейчас для ее получения нужно обязательно проживать на селе.

Ранее Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.