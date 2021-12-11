Омич пытался «заглушить боль от расставания с девушкой» угоном машин

Омские полицейские задержали 23-летнего мужчину за угон машин, он объяснил преступления желанием «заглушить боль от расставания с девушкой», сообщает пресс-служба УВМД по Омской области.

В полицию обратился 34-летний работник пиццерии, который решил прогреть свою машину перед поездкой. Автомобиль он закрывать не стал, а сам отошел на пять минут, но когда вернулся, то машина стоимостью 110 тыс. рублей пропала.

Оперативники вычислили по камерам видеонаблюдения пути отхода угонщика, а через час задержали его.

«На допросе молодой человек пояснял, что просто проходил мимо и садился за руль в состоянии опьянения, чтобы покататься по городу. Таким образом, с его слов, он пытался заглушить душевную боль после расставания с девушкой», – говорится в релизе ведомства.

Также мужчина обвинил в случившемся невнимательных владельцев автомобилей, которые оставляют их без присмотра.

«Они просто стоят часами заведенные. Это кто-то сделал специально. Меня подставили! Вы что, что-то против белых имеете? Я вам не белая ворона! Энергию мою, чувствую, сосете!», – заявил правоохранителям задержанный.

Ранее сообщалось, что сотрудникам полиции в Волжском Волгоградской области пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы оставить автомобиль с подростком.