В НАТО решили учитывать особенности стран при проведении операций

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1 декабря, среда | Последнее обновление — 15:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток
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Наша история – травма, а не правда. Поэтому ее и переписывают. Травма искажает оптику. Травмированные советской властью либералы и травмированные девяностыми патриоты – объединенные одной повесточкой близнецы-братья.
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Для тех, кто понимает, на чем основана вся современная поп- и рок-музыка, это фантастически интересно, буквально каждая деталь. А главное, и это просто до шевеления оставшихся волос на голове – впервые показан в деталях процесс написания песен The Beatles.
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Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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Российские школьники завоевали восемь золотых и две серебряные медали на международной олимпиаде по астрономии и астрофизике, установив абсолютный рекорд. Мероприятие проходило в дистанционном формате с 14 по 21 ноября в столице Колумбии – Боготе. В олимпиаде приняли участие 48 стран и 62 команды. В ходе соревнований ребята должны были пройти пять туров – теоретический, анализ данных, обработка солнечных данных, наблюдение и командный этап
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Автосалон в Лос-Анджелесе 2021 года показал, что традиционные автомобили быстро вытесняются электрокарами, а авто-стартапы выступают наравне с гигантами индустрии. Впрочем, и признанные автогиганты нашли, чем удивить покупателей
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В НАТО решили учитывать особенности стран при проведении операций
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НАТО отмечает необходимость в будущем учитывать политические и культурные особенности стран, где проводятся операции альянса, следует из заявления по итогам обсуждения на встрече глав МИД НАТО в Риге результатов операции в Афганистане.
В документе указывается, что «по итогам оценки были приняты некоторые рекомендации, в том числе по поддержанию оперативной совместимости с партнерами, необходимости учитывать политические и культурные нормы принимающих сторон, их способности воспринимать усиление потенциала и подготовку», передает РИА «Новости».
В НАТО также отметили большой успех в борьбе с терроризмом в Афганистане в годы присутствия сил альянса, но при этом признали, что «задача по построению стабильного Афганистана» оказалась сложнореализуемой.
В блоке считают, что в будущем союзникам при планировании операций необходимо «ставить реалистичные и достижимые цели».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о катастрофическом развитии событий в Афганистане.
Напомним, Россия решила направить в Афганистан партию гуманитарной помощи. Вместе с тем в США заявили о невозможности финансово помочь властям Афганистана.
Сообщалось также, что фронт национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан*» (организация, запрещенная ООН – прим. ВЗГЛЯД), надеется на поддержку со стороны России.
Авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя»
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«Ту-160М – это абсолютно новая машина в стратегической авиации, хотя она сохранила прежнее название и внешнюю платформу», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов. Ранее стало известно о предстоящей первой «пробежке» собранного с нуля ракетоносца Ту-160М.
«Начинка», прицельно-навигационное устройство и качество двигателя принципиально отличаются от старого «Белого лебедя», – сказал заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, напомнив, что многоцелевой ракетоносец Ту-160, прозванный «Белым лебедем», был создан еще в СССР, а сейчас начинают эксплуатировать модернизированную версию самолета. «Спустя два года после запуска модернизации самолетов этого класса Россия смогла полностью восстановить сборку Ту-160, открыв новый подход к использованию ракетоносца», – пояснил генерал.
«За это время появилось множество новых типов оружия, которое теперь применяется в авиации. Старые самолеты не были предназначены для этого оружия, не было определенных цепей управления и механизмов подвески для современных типов боеприпасов, – уточнил Попов. – В этом смысле модернизированный Ту-160 стал универсальным, он отвечает как требованиям традиционных вооружений (свободно падающих бомб, ракет большой и средней дальности и других), так и требованиям современного оружия».
Не исключает Попов и того, что эта модель ракетоносца «будет использовать и новые ракетные ударные системы гиперзвукового назначения». «На текущий момент они – самые эффективные по преодолению ПВО противника и нанесению неотвратимого удара как на море, так и на суше, – полагает собеседник. – Более того, Ту-160М сможет поднимать в воздух три и более ракет, в то время как МиГ-31 может нести только одну ракету гиперзвукового комплекса «Кинжал».
«Соответственно, за счет модернизированных машин Ту-160М многократно возрастает боевой потенциал нашей стратегической авиации», – полагает эксперт. Он уверен, что самолеты этого класса еще много десятилетий прослужат России в качестве оборонительного средства. «Расширение парка самолетов Ту-160М также очень важно в условиях интенсификации полетов вдоль наших границ авиации НАТО. Они в провокационной форме демонстрируют свои ударно-стратегические силы, поэтому необходим адекватный ответ. При этом мы никому не угрожаем, но мы должны быть готовы обеспечить надежность охраны и безопасность границ», – резюмировал Попов.
В понедельник источник в авиастроительной отрасли пообещал, что собранный с нуля Ту-160М в декабре впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). «Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», – рассказал он ТАСС. По его словам, дата испытаний нового ракетоносца «плавающая» и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.
Напомним, в декабре прошлого года ведущий профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology включил Ту-160М в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения.
В марте модернизированный ракетоносец с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский. В июле глава Минобороны Сергей Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности Ту-160М, для чего необходимо «установить на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива».
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В МИДе исключили возможность возвращения российского представительства в НАТО
Россия вряд ли вернет представительство при НАТО в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай».
«Все так развивается, что мы вряд ли вернемся туда», – цитирует РИА «Новости» Грушко.
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Напомним, Россия с 1 ноября приостановила работу своего представительства при НАТО, также прекратила работу информбюро альянса в Москве.
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО сломала механизмы диалога с Россией, отношения с альянсом носят удручающий характер.
Разрыв отношений с альянсом спровоцировало решение НАТО сократить состав постпредства России при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишились аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность России в последние годы». Еще две позиции сокращены.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью России и разведывательной информацией альянса.
В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.
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Трамп озвучил настоящее предназначение бывшей базы США в афганском Баграме
Бывший президент США Дональд Трамп рассказал, что собирался оставить военную базу в афганском городе Баграм из-за Китая. В показанном в воскресенье в эфире телеканала «Фокс ньюс» интервью он вновь назвал вывод войск из Афганистана самым позорным моментом в истории своей страны.
«Я хотел сохранить базу Баграм из-за Китая, а не из-за Афганистана. Потому что это в часе [лета] от ядерных [объектов]... Вы знаете, кто сейчас в Баграме? Китай. Они собираются ее (базу) забрать», – цитирует его ТАСС.
Посол КНР в Кабуле Ван Юй 4 октября опроверг появившиеся в СМИ данные о прибытии китайских военнослужащих на упомянутую авиабазу.
Британцы высмеяли поездку главы МИД на танке в Эстонии
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Читатели британского издания The Telegraph высмеяли поездку главы МИД Британии Лиз Трасс на танке во время визита в Эстонию.
«Она предупреждает Россию? Кремль, должно быть, дрожит от страха», – написал Cliff Woods, передает РИА «Новости».
Некоторые читатели вспомнили о такой же акции 1986 года в исполнении премьер-министра Маргарет Тэтчер: «Чтобы сравниться с миссис Тэтчер, одного постановочного фото явно недостаточно».
«Прошло 35 лет, а танк тот же самый!» – пошутил Graham Cove.
Читатели портала также не преминули затронуть в комментариях тему Украины.
«Украина должна оставаться «буферным государством», в котором не будет ни сил НАТО, ни российских войск», – заявил Robert Griffiths.
«Не нападайте на Украину, господин (президент России Владимир) Путин, потому что мы очень рассердимся! (Кстати, не могли бы вы прислать еще немного газа?)», – пошутил David Barbour.
Видео с Трасс, одетой в камуфляжный жилет и каску, опубликовало издание Times. На нем глава британского МИДа в сопровождении военнослужащего едет на танке по заснеженному полигону.
Перед поездкой на совещания министров иностранных дел стран НАТО она выразила поддержку Украине и предостерегла Москву от «агрессии».
Напомним, Трасс стала главой МИД Британии в сентябре.
Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
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Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
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МИД жестко ответил НАТО на обвинения России в наращивании присутствия на Украине
Москва опровергает все утверждения стран НАТО, что Россия якобы наращивает свое присутствие на Украине: Крым – это часть России и присутствие наших войск здесь законно, говорится в заявлении МИД с контраргументацией к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса».
«Альянс обвиняет нас в наращивании военного присутствия на Украине, имея в виду Республику Крым. Напомним, эта территория является частью Российской Федерации, и наши вооруженные силы находятся там на законном основании», – передает РИА «Новости» ответ МИД на заявление о том, что Россия якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной.
Российский МИД, комментируя утверждения о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной, заявил, что действия России носят сугубо оборонительный характер.
«МИФ: Россия провоцирует эскалацию ситуации на границе с Украиной», – говорится в размещенном на сайте МИД РФ сообщении к публикации НАТО «Мифы об отношениях России и альянса». Комментируя это, российский МИД указал, что «действия России носят сугубо оборонительный характер».
«В последнее время наблюдаем существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе. Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые», – говорится в документе МИД.
«Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», – добавляется в нем.
Ранее в Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили также о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
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Путин заявил о скором поступлении на вооружение гиперзвуковой ракеты
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В 2022 году у России на вооружении появится новая гиперзвуковая ракета со скоростью в девять махов, заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет».
«Мы сейчас испытали – и успешно [новое гиперзвуковое оружие]. С начала нового года у нас уже будет на вооружении новая ракета морского базирования гиперзвуковая. Девять махов», – заявил глава государства.
Отрывок выступления президента опубликован в Telegram-канале «Смотри».
Путин пояснил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы.
«Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь. На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ», – цитирует президента РИА «Новости».
В понедельник фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск из акватории Белого моря гиперзвуковой ракеты «Циркон» на дальность более 400 километров.
Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток
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Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
«Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава государства предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Генсек НАТО впервые назвал Россию «режимом»
Генсек НАТО Йенс Столтенберг впервые на публике назвал власти России «российским режимом», их внешнюю политику «агрессивной», а внутреннюю – «угнетающей».
«Мы больше не можем считать мир и безопасность [стран НАТО] гарантированными. Российский режим агрессивен во внешней политике и угнетающий во внутренней. Концентрация его военных сил на границе с Украиной вызывает озабоченность», – передает его слова ТАСС.
По словам Столтенберга, в новой Стратегической концепции НАТО альянс должен сделать основной упор на «защите демократической системы и ценностей» во всем мире и «повышении своих военных возможностей». Главы МИД стран альянса обсудят этот документ во вторник в Риге, чтобы принять на саммите в Мадриде в июне 2022 года.
«Режим» в контексте риторики НАТО делает особый акцент на негативном и враждебном отношении альянса к правительству той или иной страны.
Ранее МИД России потребовал от НАТО «фундаментальных сдвигов» для восстановления диалога.
Латвия захотела «предупреждения» НАТО для России
НАТО и ЕС должны предупредить Россию, что в случае угрозы Украине последует ответ, заявил на пресс-конференции глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
«НАТО и ЕС должны дать России четкий сигнал, что в случае угрозы Украине последует ответ», – цитирует Ринкевича РИА «Новости».
Ранее у главы ведомства состоялась встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В МИД России заявили, что обеспокоены искусственным нагнетанием НАТО ситуации в Черноморском регионе.
Напомним, власти Украины в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, независимость которых Киев не подтвердил. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.
Отношения Крыма и Киева ухудшились после того, как Крым вошел в состав Российской Федерации. Власти Украины обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела страны, а в январе 2015 года объявила Россию страну-агрессором.
Лавров заявил о провоцирующих Украину действиях со стороны Запада
Запад провоцирует Украину на антироссийские действия, заявил глава МИД Сергей Ларов.
«Запад давно, не первый год, провоцирует Украину, и не только Украину на антироссийские действия», – цитирует политика РИА «Новости».
Лавров отметил, что политики западных стран хорошо знают об отношении России к втягиванию стран постсоветского пространства к НАТО.
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Также он отметил, что Москва не может исключить, что Киев сорвется на военные авантюры. Придется предпринимать шаги по обеспечению безопасности, заявил Лавров.
«И мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин, и он подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению надежному своей безопасности», – сказал Лавров в ходе пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой.
Ранее российский политик обвинил США в том, что они обложили Россию военными базами. Он указал на этот факт, добавив, что истерика все равно постоянно нагнетается.
Маневры НАТО у границ России сочли «попыткой испытать на прочность»
Североатлантический альянс целенаправленно «испытывает на прочность» Россию, направляя военный флот и авиацию к российским границам, заявил МИД.
«НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать. При этом наши ответные меры адекватны, соразмерны и сдержанны», – сообщается на сайте МИД.
В ведомстве отметили, что российские военные еженедельно регистрирую полеты десятков самолетов-разведчиков и беспилотников Североатлантического альянса около границ России.
«Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролеты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые. Практически каждую неделю наши средства объективного контроля фиксируют более 50 самолетов-разведчиков и беспилотников, курсирующих вдоль наших границ», – говорится в заявлении.
Отмечается, что действия России носят «сугубо оборонительный характер». При этом в МИД подчеркнули, что Россия ничего не делала для ухудшения отношений с НАТО, вина за их деградацию полностью лежит на альянсе.
«Именно от Североатлантического блока должна исходить инициатива по их восстановлению и поиску путей выхода из создавшейся напряженной ситуации», – говорится в заявлении.
Ранее ракетный эсминец Arleigh Burke ВМС США покинул болгарский порт Варна для возобновления операций в Черном море.
Напомним, в четверг Шестой флот сообщил, что ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke вошел в Черное море для участия в операциях с партнерами по НАТО.
Лавров пообещал жесткий ответ России на попытки шантажа
Россия пресекает любые попытки шантажировать ее, вмешиваться в ее дела, ответ на такие действия будет жестким, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил, выступая в Совете Федерации, что «мы никому ничего не навязываем, никого ничему не учим, неизменно готовы к развитию равноправного межгосударственного диалога со всеми на прочной основе международного права, прежде всего принципов Устава ООН», передает РИА «Новости».
«При этом мы в корне пресекаем любые попытки разговаривать с нами менторским, высокомерным тоном и тем более шантажировать нас, вмешиваться в наши внутренние дела», – подчеркнул он, указав, что «ответ будет всегда жесткий и решительный».
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Министр указал, что «ситуация в мировых делах остается непростой, (...) а в некоторых аспектах просто деградирует», и основная причина – «неготовность Вашингтона и его западных союзников признать реалии формирующейся полицентричной системы мироустройства, их упорное стремление решать возникающие проблемы силовым путем с опорой на широкий набор нелегитимных инструментов: от задействования односторонних экономических санкций до прямого вмешательства во внутренние дела суверенных государств в духе цветных революций».
Кроме того, ситуация усложняется «откровенно деструктивной линией государств НАТО, которые стремятся втянуть Украину в свою орбиту, превратить ее, по выражению президента, в «антиРоссию».
«Расширяются поставки киевскому режиму летального вооружения, множатся провокационные маневры с участием США на суше, в воздухе и на море вблизи наших границ. При этом нам пытаются диктовать, как должны себя вести Вооруженные силы России на нашей собственной территории», – заключил Лавров.
Ранее президент России Владимир Путин предупредил о последствиях появления на Украине ударных комплексов. До этого посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание на освоение странами НАТО территории Украины. Он подчеркнул, что в Москве осведомлены, что собой представляют американские «оборонительные» противоракетные комплексы Мк-41, которые могут быть использованы для запуска ракет средней и меньшей дальности.
В октябре Путин на заседании клуба «Валдай» обвинил руководителей стран НАТО в нарушении данных России обещаний о не расширении военной инфраструктуры альянса на восток. Он также допустил, что страны НАТО под видом учебных центров могут разместить на территории Украины ракеты, как ранее разместили в Польше и Румынии системы ПРО.
Газета ВЗГЛЯД разбирала возможный ответ России на приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение ударных комплексов на территории Украины.
Самолеты Минобороны прибыли в Кабул для эвакуации россиян
Три российских военно-транспортных самолета прибыли в Афганистан для эвакуации российских граждан, они также доставили гуманитарную помощь, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В министерстве сообщили, что «три военно-транспортных самолета Ил-76 Минобороны России доставили гуманитарный груз в аэропорт Кабула и осуществляют посадку эвакуируемых граждан для вылета из Афганистана», передает РИА «Новости».
Отмечается, что «на каждом российском самолете военно-транспортной авиации перевозится гуманитарный груз от России для населения Афганистана, самолетами всего доставлено 36 тонн гуманитарного груза».
На каждом самолете находятся бригады военных медиков с оборудованием и лекарствами, готовые оказать необходимую помощь эвакуируемым. На время полета сформирован достаточный запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.
Это уже третья эвакуация самолетами более 380 граждан России, Киргизии и афганских студентов, проходящих обучение в российских вузах, она организована министром обороны Сергеем Шойгу по поручению президента Владимира Путина. Самолеты вылетели в Кабул с подмосковного аэродрома Чкаловский.
В Кремле сообщили, что россияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению Путина в связи со сложившейся в этой стране обстановкой. 18 ноября были эвакуированы 380 человек.
Афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.
Сообщалось также, что эвакуированный из Кабула гражданин Украины решил просить гражданство России.
Путин охарактеризовал принимаемые Россией в ответ на провокации НАТО меры
Россия принимает адекватные меры в ответ на провокации со стороны НАТО, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.
«Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьезно. (…) В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает. «Обвинять нас в этом – с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, – как минимум безответственно», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии.
Самолеты с россиянами и афганскими студентами вылетели из Кабула в Москву
Аэропорт афганской столицы покинули три Ил-76 с россиянами, гражданами стран ОДКБ и афганскими студентами, сообщило Минобороны.
«Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
На борту самолетов находятся 214 россиян, граждан Киргизии и афганских студентов, учащихся в российских вузах. Их доставят на подмосковный аэродром Чкаловский.
Самолеты произведут две дозаправки на аэродромах Гиссар в Таджикистане и Кант в Киргизии.
Ранее сообщалось, что три российских самолета прибыли в Афганистан для эвакуации российских граждан, они также доставили гуманитарную помощь.
В Кремле отмечали, что россияне и граждане ряда других стран эвакуированы из Афганистана по поручению Путина в связи со сложившейся в этой стране обстановкой. 18 ноября были эвакуированы 380 человек.
Афганская диаспора получила согласие властей России на просьбу помочь примерно 1 тыс. желающих приехать из Афганистана, среди категорий, получивших разрешение на въезд, есть лица с гражданством и видом на жительство, а также студенты.
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