Глава ВТБ предположил основные вызовы 2022 года

Главный вызов следующего года – стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики, более долгосрочный вызов – адаптация российской экономики к энергопереходу, заявил в кулуарах инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» глава банка ВТБ Андрей Костин.

Костин заявил, что «главный вызов – стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики», и это «вызов и для центральных банков во всем мире», передает ТАСС.

«Более долгосрочные вызовы связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. Здесь два риска: отставание в развитии ключевых технологий и исключение из периметра торговли ключевыми компонентами», – добавил он.

При этом, по мнению Костина, главная возможность следующего года – занять новые ниши, «когда мир стремится диверсифицировать производственные и транспортные цепочки, а также найти географии со стабильными условиями ведения бизнеса, в том числе хорошо обеспеченные энергоресурсами по приемлемым ценам».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о годовой инфляции в России в 8,05%. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что продовольственная инфляция в стране достигла двузначных значений.

Президент России Владимир Путин заявлял, что риски дальнейшего роста цен на продовольствие существуют, поэтому надо действовать на опережение в решении проблемы инфляции.

Между тем в России утвердили прожиточный минимум на 2022 год, он составит 12 тыс. 654 рубля на душу населения.