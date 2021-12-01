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МИД попросил россиян учитывать COVID-ограничения при планировании поездок
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МИД просит россиян учитывать возможную отмену рейсов и локдауны при планировании поездок за рубеж, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Еще раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, посольство России в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину.
«На сегодняшний момент наше посольство и генконсульство на территории ЮАР занимаются оказанием содействия российским туристам, в том числе тем, кто решил провести на территории ЮАР свой отпуск и отдохнуть, для возвращения на родину. Ситуация крайне непростая в связи с тем, что отменяются рейсы, многие из них уже отменены», – сказала она.
По словам Захаровой, российские дипломаты делают все необходимое, чтобы россияне могли вернуться домой.
Она также предупредила, что в связи с развитием эпидемиологической ситуации гарантировать безопасность при планировании поездки за рубеж сложно, поэтому в новогодние праздники лучше воздержаться от выезда за границу.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила, что Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны.
Срок действия ПЦР-тестов на COVID сокращают до 48 часов из-за «омикрона»
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Срок действия ПЦР-тестов из-за нового штамма «омикрон» будет сокращен до двух суток, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«С учетом особенности нового штамма «омикрон», его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение, ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», – цитирует Попову ТАСС.
Она добавила, что все российские вакцины защищают от этого штамма, и все существующие тест-системы способны его выявить. При этом этот вариант вируса все же вызывает серьезные опасения.
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В Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон».
В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
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На новогодние праздники россиян призвали не выезжать за рубеж
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Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
«Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью», – приводит РИА «Новости» слова Поповой.
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Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
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Определен порядок возвращения россиян из стран, где выявлен «омикрон»-штамм
В российских аэропортах пассажиров при возвращении будут тестировать для выявления штамма «омикрон», в некоторых случаях приезжающим придется пройти 14-дневный карантин, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«На сегодняшний день в аэропортах России организовано тестирование граждан, которые прибывают из рисковых стран, прежде всего, из ЮАР, а также сопредельных африканских государств, из Китайской Народной Республики, Великобритании, ряда других стран, которые сегодня уже объявили об обнаружении штамма», – передает ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что тестирование организовано бесплатно для прибывающих из этих стран за счет средств федерального бюджета.
«Особенно тщательному анализу... и первоочередному подвергли образцы, которые поступили в базу данных за последний месяц, и в первую очередь от лиц, которые выезжали за рубеж. Еще раз хочу сказать, что на сегодняшний день подтвержденных случаев обнаружения в России этого штамма нет, мы усилили контроль и постоянно мониторим ситуацию в мире», – добавила Попова.
«Все ПЦР-тест-системы, которые применяются в РФ, эффективны, в том числе для выявления заболевания новым штаммом «омикрон», – подчеркнула глава ведомства.
При этом граждане, прибывающие из стран, где выявили «омикрон», но с которыми не возобновили авиасообщение, должны будут уйти на 14-дневный карантин. Попова пояснила, что речь идет о нескольких сотнях россиян.
Ранее Попова заявила, что Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны.
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Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
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В Петербурге раскрыли схему продажи поддельных QR-кодов
В Красногвардейском районе в одной из поликлиник медики брали деньги за «прививку», чтобы человек получил QR-кодов вакцинированного, ампулы с вакциной от коронавируса при этом выбрасывались. По делу задержаны четыре человека.
По данным правоохранительных органов, преступную схему придумал бывший следователь. Он договорился с одним из врачей поликлиники № 120 в Красногвардейском районе и двумя медсестрами учреждения. Медики должны были искать людей, которые не хотят вакцинироваться, но хотят получить QR-код, передает «Фонтанка».
За получение документа о «лжевакцинации» пациенты платили от 10 до 15 тыс. рублей. На данный момент установлено несколько десятков граждан, которые воспользовались услугой.
Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» (статья 237 УК РФ).
Ранее жителям Кургана пригрозили уголовным делом за покупку QR-кодов.
Резкий рост числа выявленных случаев COVID-19 произошел в ЮАР
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В Южно-Африканской Республике (ЮАР) зафиксирован резкий рост числа новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4373 заболевших по сравнению с 2273 днем ранее, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции ЮАР Гаутенг – 3143 по сравнению с 1909 накануне. НИИЗ не раскрывает, сколько среди новых заболевших тех, кто инфицирован омикрон-штаммом. В минувшее воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что за последние дни в Гаутенге большинство заболевших ковидом инфицированы омикрон-штаммом, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
За прошедшие сутки были сделаны 42664 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 10,2%. В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 119 человек по сравнению с 79 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, достигло 2328 человек. Число летальных исходов за сутки составило 21. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 28651.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заверил, что несколько сотен миллионов доз модифицированной вакцины «Спутник V» для борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон» при необходимости могут быть поставлены к 20 февраля 2022 года. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Будущий канцлер Германии Шольц выступил за обязательную вакцинацию
Будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Заявил он в ходе встречи властей ФРГ с премьер-министрами федеральных земель, его слова приводит газета Bild.
По словам Шольца, он согласен с предложениями о вакцинации. Издание сообщает, что другие главы федеральных земель, в которых премьер-министрами являются члены Социал-демократической партии Германии, тоже должны одобрить введение обязательной вакцинации, передает ТАСС.
Но правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер заявил, что его беспокоят принятие такого рода мер.
Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
Ранее сообщалось, что новый штамм коронавируса «омикрон» добрался до европейских стран. Его выявили в Германии и Чехии.
Кислородный баллон взорвался в коронавирусной больнице в Мурманске
Взрыв кислородного баллона произошел в реанимации коронавируской больницы в Мурманске, пострадавших нет, причины происшествия выясняются.
«В инфекционной коронавирусной больнице на улице Полухина в реанимации на третьем этаже взорвался кислородный баллон», – передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По предварительным данным, обошлось без жертв, сдетонировал переносной комплект с баллоном два литра.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва в челябинском ковидном стационаре умерли пациенты. По предварительным данным, их смерть наступила после отключения кислородной поддержки из-за пожара и взрыва в кислородной будке. Вместе с тем глава Текслер сообщал, что смерть пациентов коронавирусного стационара, вероятнее всего, произошла до взрыва кислородной будки в городской поликлинике.
Главный инфекционист США заявил о выявлении «омикрона» в 20 странах
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Штамм коронавируса «омикрон» выявлен в 20 странах, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
«По состоянию на вчерашний день было 205 подтвержденных случаев в 18 странах. Только сегодня утром эти показатели поднялись до 226 случаев в 20 странах», – приводит слова Фаучи ТАСС.
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Как считает директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) США, ожидается, что «эти цифры будут быстро меняться». Главный инфекционист США уточнил, что в Штатах пока не зафиксированы случаи заражения омикрон-штаммом.
В свою очередь основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев высказал мнение, что «омикрон» уже мог распространиться по всему миру.
«Насколько четко «омикрон» будет выявляться на ПЦР-тестах, смогут ли врачи-лаборанты с текущими тест-системами правильно его определять – это тоже большой вопрос из-за большого числа мутаций. И я думаю, что мы не знаем истинных масштабов распространения «омикрона» в мире. Потому что секвенируется очень маленькая доля проб, сотая или даже тысячная часть, по сравнению с ПЦР-исследованиями. Мы не можем сейчас секвенировать пробы всех, кто прилетает из южноафриканских государств. И, учитывая трафик, вполне можно допустить, что этот штамм уже получил всеобщее распространение», – сказал Исаев.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
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ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
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Москва стала первой в Европе и третьей в мире в рейтинге антиковидных инноваций
Столица России стала первой среди городов Европы в рейтинге помогающих в формировании устойчивости коронавирусу инноваций, который составило международное исследовательское агентство StartupBlink.
Среди мировых мегаполисов столица России заняла третью строчку – после Сан-Франциско и Нью-Йорка – и обошла Бостон и Лондон, говорится на Официальном сайте мэра Москвы.
Добиться высоких показателей Москве помогло около 50 передовых решений, которые применяются для борьбы с распространением коронавируса. Среди них алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта. Это методика уже помогла рентгенологам проанализировать более 3 млн исследований. Еще одно инновационное решение – облачная платформа, которая объединяет пациентов, врачей, медицинские организации, страховые компании, фармакологические производства и сайты. Способствовали высоким результатам и технологии, которые помогают адаптировать жизнь горожан во время пандемии. Это проекты в сфере умного туризма, электронной коммерции и логистики, а также дистанционной работы и онлайн-образования.
Эксперты StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. В борьбе с коронавирусом Москва отказалась от крайностей. Ставку сделали на профилактику: увеличили количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования и вакцинации, запатентовали онлайн-программы и платформы для обучения, развивали возможности телемедицины. Московская система здравоохранения за время пандемии накопила достаточно большой запас прочности, который позволяет не останавливать плановую и экстренную помощь даже в периоды пиков заболеваемости COVID-19. Столица поддерживает бизнес, выделяя субсидии и предоставляя льготы. В 2021 году мерами поддержки воспользовалось около 25 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса.
Рейтинг составляется на базе глобальной карты инновационных решений по борьбе с коронавирусом и оценивает около 100 ведущих городов и 40 стран мира. Глобальная карта была создана в марте 2020 года, и в течение года на нее было добавлено более 1 тыс. решений. Алгоритм рейтинга учитывает количество и тип инноваций, которые используются в борьбе с коронавирусом. Проекты, которые принимались к рассмотрению, должны были отвечать трем базовым критериям, среди которых инновационность, релевантность (решение должно непосредственно отвечать на вызовы COVID-19) и достоверность. Дополнительные баллы присуждаются за отдельные выдающиеся инициативы. Все решения проходят предварительную модерацию и отбираются экспертами по критериям качества и достоверности информации.
Напомним, за минувшие сутки в России выявили 32648 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них в Москве – 2788.
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Иммунолог оценил перспективы ревакцинироваться от COVID раз в три месяца
Введение ускоренной ревакцинации против COVID-19 в России вслед за Великобританией было бы «логично», заявил иммунолог Владислав Жемчугов, комментируя рекомендацию британских властей сократить срок ревакцинации с полугода до трех месяцев.
Жемчугов отметил, что «это логичная мера, потому что количество антител к обновленному штамму меньше, вирус ускользает от вакцинного иммунитета», и одна из мер, «самая быстрая – действительно уменьшить сроки вакцинации», передает «Ридус».
Однако, на его взгляд, все же более эффективным было бы создание новой вакцины, уже приспособленной к омикрон-штамму. По его словам, подобные разработки в России ведутся.
«По этому пути, насколько я в курсе, пошли гамалеевцы (НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи – прим. ВЗГЛЯД). Pfizer тоже сообщал об этом. Это более нормальный путь – они уже учтут все происшедшие изменения, в том числе в дельта-штамме. Обновленная вакцина будет гораздо эффективней, чем старая вакцина, рассчитанная на уханьский штамм, с короткой ревакцинацией», – добавил он.
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Ранее британский Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) рекомендовал ревакцинироваться от коронавируса спустя три месяца после получения второй дозы прививки, а не через шесть месяцев, как раньше. Эти меры предложены на фоне появления нового «омикрон-штамма» вируса, сопротивляемость к выработке антител у которого куда выше.
В США также заявили, что ревакцинация защищает от «омикрон-штамма».
Центр Гамалеи перечислил меры профилактики «омикрона». Газета ВЗГЛЯД писала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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ВОЗ отвергла целесообразность запрета путешествий из-за штамма «омикрон»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма коронавируса «омикрон».
Как подчеркнули в ВОЗ, «всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения [штамма коронавируса «омикрон»], но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования», передает ТАСС.
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«Страны должны продолжать применять основанный на свидетельствах и оценке риска подход при осуществлении мер, касающихся поездок, в соответствии с международными медико-санитарными правилами», – говорится в рекомендациях организации.
В связи с этим ВОЗ подчеркнула, что полный запрет на поездки «может негативно сказаться на глобальных усилиях в сфере здравоохранения, лишив страны стимула сообщать и делиться эпидемиологическими данными о секвенировании».
Среди мер, которые могли бы применять страны, ВОЗ назвала «скрининг пассажиров перед поездкой и (или) по прибытии», включая применение тестирования на наличие коронавируса или помещения на карантин. Эти меры должны быть определены на основе «тщательной оценки риска», соизмеримы с риском, а также ограничены по времени и применяться при уважении «достоинства, прав человека и основных свобод путешествующего».
Странам надлежит обеспечивать регулярный пересмотр и обновление правил, когда появляются новые сведения об омикрон-штамме или других вариантах коронавируса, вызывающих обеспокоенность (VOC). Все мероприятия, которые применяются в отношении поездок в целях снижения риска распространения инфекции, должны быть частью «всеобъемлющей национальной стратегии» в отношении VOC. По данным ВОЗ, по состоянию на 28 ноября, 56 государств применяли меры, направленные на «потенциальную задержку завоза нового варианта» коронавируса.
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В организации подчеркнули, что «во все времена» приоритет должен быть отдан международным поездкам, связанным с «чрезвычайными и гуманитарными миссиями», репатриацией, перевозкой грузов, представляющих собой «важнейшие поставки».
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство».
Как сообщил российский сенатор Алексей Пушков, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск».
В Кремле заявили, что дальнейшие шаги России в свете появления нового штамма коронавируса «омикрон» будут зависеть от выводов ученых о степени его опасности. Между тем ВОЗ сочла высокой степень глобального риска из-за штамма «омикрон». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Путин заявил об опасности штамма «омикрон» для мировой экономики
Темпы роста мировой экономики находятся под угрозой из-за нового штамма коронавируса «омикрон», заявил президент Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!».
«Конечно, в фокусе общего внимания вот уже почти два года находится эпидемия коронавируса, ничего с этим не поделаешь. Ее влияние на инвестиционные, деловые, кооперационные связи очень большое, на всю глобальную экономику влияет. Отмечу, что она – экономика – постепенно восстанавливается, но темпы этого восстановления оказались, конечно, опять под вопросом. И причина всем хорошо известна – это очередная волна заболевания, вызванная новым штаммом коронавируса», – передает его слова РИА «Новости».
Глава государства подчеркнул, что мир входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления. По его словам, инфляционные риски сохраняются, в том числе из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики ряда стран.
Напомним, в пятницу цены на нефть обрушились
на 11-12% на новостях о появлении нового штамма COVID-19 «омикрон». Обрушились и фондовые биржи, в том числе в России. Рынки опасаются, что «омикрон» опаснее и заразнее «дельты», что потенциально грозит новыми локдаунами.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что реакция рынков на штамм «омикрон» чисто эмоциональная, она не зиждется на научных данных, потому что таких данных просто нет.
В России выявили 32,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 32 648 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 648 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2788, Московской области – 2215, Санкт-Петербурге – 2103.
Всего в стране выявлен 9 636 881 вирус-положительный пациент в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1229 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса умерли 275 193 человека.
Полностью выздоровели 33 442 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 8 329 253 человек.
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Накануне, 29 ноября, в России выявили 33 860 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1212.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Инфекционист сказал, как защититься от омикрон-штамма коронавируса
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Для наилучшей защиты от нового штамма коронавируса «омикрон», следует продолжать соблюдать противоэпидемические меры, пройти вакцинацию или ревакцинацию, а также можно принимать препарат «Мир 19», рассказал газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.
Врач и телеведущий Александр Мясников выразил мнение, что единственный способ защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» – ревакцинация. Однако глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что эффективным средством против данного вида COVID-19 станет препарат «Мир-19».
«Не так уж много у инфекционных заболеваний способов профилактики. Один из этих способов называется химиотерапия профилактическая, примером которой может выступить препарат «Мир-19», а второй – вакцинация. Одно другому не мешает, они действуют по совсем разным механизмам. То есть для большей защиты можно использовать и одно, и второе», – говорит Малышев.
Кроме того, для достижения наилучшей защиты врач порекомендовал не забывать и про классические меры защиты: ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, а также стремление избегать мест, где много людей.
«То есть мы продолжаем соблюдать меры, вакцинируемся или ревакцинируемся, а также можем принимать препарат «Мир-19», который предназначен для профилактики и лечения коронавируса», – резюмировал профессор.
Ранее в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса B.1.1.529 «омикрон», который содержит в себе 32 мутации, многие из которых указывают на высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что по предварительным данным у переболевших коронавирусной инфекцией ранее возможно повышенный риск заражения новым штаммом «омикрон». В организации обеспокоены, что общий глобальный риск может быть «очень высоким». Тем не менее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин заявил, что существующие вакцины будут работать против данного штамма.
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Пассажиров поезда из Мюнхена в Австрию призвали срочно сдать ПЦР-тест
Всем пассажирам поезда EuroCity 83, путешествовавшими 23 ноября из Мюнхена в австрийский Енбах, требуется немедленно сдать ПЦР-тест, заявило Австрийское агентство по вопросам здоровья и безопасности питания по поручению Минздрава Австрии.
Пассажир, у которого был выявлен штамм «омикрон», ехал на поезде EuroCity 83 из Мюнхена в австрийский Енбах 23 ноября, предупреждают австрийские санитарные власти, передает ТАСС.
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«В связи с тем, что нельзя исключить угрозу заражения, лица, ехавшие на этом поезде, должны скорейшим образом сдать ПЦР-тест. В Тироле для этого есть специальные возможности по тестированию», – говорится в заявлении Австрийского агентства по вопросам здоровья и безопасности питания.
В минувшую субботу власти Тироля заподозрили первый в Австрии случай инфицирования новым штаммом коронавируса «омикрон» у вернувшегося из Африки путешественника. Из-за распространения новой мутации коронавируса в Африке Австрия с 27 ноября ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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