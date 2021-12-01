МИД попросил россиян учитывать COVID-ограничения при планировании поездок

МИД просит россиян учитывать возможную отмену рейсов и локдауны при планировании поездок за рубеж, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Еще раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

По ее словам, посольство России в ЮАР оказывает содействие российским туристам для возвращения на родину.

«На сегодняшний момент наше посольство и генконсульство на территории ЮАР занимаются оказанием содействия российским туристам, в том числе тем, кто решил провести на территории ЮАР свой отпуск и отдохнуть, для возвращения на родину. Ситуация крайне непростая в связи с тем, что отменяются рейсы, многие из них уже отменены», – сказала она.

По словам Захаровой, российские дипломаты делают все необходимое, чтобы россияне могли вернуться домой.

Она также предупредила, что в связи с развитием эпидемиологической ситуации гарантировать безопасность при планировании поездки за рубеж сложно, поэтому в новогодние праздники лучше воздержаться от выезда за границу.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 заявила, что Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж, не покидая пределы страны.