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Вымогавший 45 млн рублей за прекращение дела лжегенерал арестован в Москве
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Сотрудники полиции совместно с УФСБ задержали в Москве псевдогенерала Дмитрия Авдеева, который требовал с бизнесмена 45 млн рублей за помощь в прекращении уголовного дела по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленник выдавал себя за одного из сотрудников правоохранительных ведомств в звании генерала. Он предложил за 45 млн рублей решить вопрос о прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении одного из бизнесменов. Деньги он вымогал на протяжении трех месяцев.
«Под предлогами оплаты командировок, проведения независимых экспертиз и подкупа должностных лиц самозваный генерал получил в общей сложности более 11 млн рублей», – передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
После передачи одной из сумм подозреваемый был задержан. При себе он имел служебное удостоверение неустановленного образца, деньги и документы, которые стали доказательством преступления.
Задержали мужчину 21 октября. В отношении Авдеева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас следователи проверяют его причастность к другим похожим преступлениям.
Погребинский объяснил заявление Зеленского о «неправильном» освобождении Киева от фашистов
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«Высказывание Зеленского о «безграничной жестокости» СССР при освобождении Киева – это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«В этом заявлении нет ничего удивительного. Зеленский неоднократно говорил, что СССР несет равную ответственность за развязывание Второй мировой войны с нацистской Германией», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, эти слова направлены на молодую аудиторию. «Не углубляясь в историю, некоторые молодые люди могут подумать, что при освобождении Киева должно было погибнуть меньше людей или вообще все должно было быть иначе. Но у людей старшего поколения просто не найдется цензурных слов, чтобы отреагировать на такое высказывание президента Украины», – отметил политолог.
«Возможно, Зеленский не понимает, что говорит. Ему, как лицедею и артисту, важно использовать запоминающиеся выражения. Тем самым он якобы демонстрирует свой гуманизм. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – предположил Погребинский. – Все это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. Зеленский пытается использовать любой повод в антироссийском контексте».
«При этом в его высказывании нет логики, потому что великие герои не могут освободить город без правильного руководства. Так что его слова не выдерживают никакой критики. Но кто сейчас будет об этом задумываться? Для части украинской молодежи что Троянская война, что Великая Отечественная – все далеко и ничего не значит. Поэтому можно нести всякую ахинею», – посетовал эксперт.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook. «Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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Кузнецова рассказала о планах ЕР вдвое увеличить расходы бюджета на жилье для инвалидов
Фракция «Единая Россия» намерена предложить поправку об увеличении минимум вдвое расходов федерального бюджета на обеспечение жильем инвалидов, вставших в очередь до 2005 года, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе обсуждения с участием председателя «Единой России» Дмитрия Медведева поправок в проект бюджета ко второму чтению.
По словам Кузнецовой, в проекте бюджета на ближайшие три года необходимо пересмотреть ряд расходов. «Одним из серьезнейших вопросов, как мы считаем, является вопрос обеспечения жильем инвалидов, вставших на очередь еще до 2005 года. По данным Счетной палаты, темп предоставления жилых площадей настолько низкий, что количество людей, которые, так скажем, решили свой квартирный вопрос, вдвое меньше, чем людей, которые утратили это право», – приводит ее слова ТАСС.
Кузнецова напомнила, что президентом России Владимиром Путиным дано поручение к 1 января 2025 года выполнить взятые регионами обязательства по обеспечению жильем инвалидов данной категории. «Но сейчас в проекте бюджета на эти цели заложено в общей сложности 5,6 млрд рублей из расчета на три года, – указала она.
Газпром: «Северный поток-2» готов к запуску
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Строительство «Северного потока – 2» завершено, газопровод готов к запуску, заявил на закрытой телефонной конференции с инвесторами заместитель начальника департамента Газпрома Алексей Фиников.
«Газопровод «Северный поток – 2» завершен и готов к запуску», – приводит ТАСС слова Финикова.
Первая нитка газопровода уже заполнена техническим газом, а вторая нитка находится в процессе подготовки к заполнению, добавил топ-менеджер газового холдинга.
При этом он отказался комментировать процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого транспортного оператора.
Газопровод «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером – Газпромом. Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Так, в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года.
Ранее в Кремле посоветовали «терпеливо ждать» в ситуации с «Северным потоком – 2», подвижек в его одобрении со стороны европейских партнеров пока нет.
До этого вице-премьер Александр Новак заявлял, что запуск «Северного потока – 2» способен помочь стабилизации ситуации на газовом рынке.
Премьер-министр Баварии выступил за скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» для стабилизации цен на газ в зимний период и обеспечения Германии топливом. Глава МИД Австрии Михаэль Линхарт заявил о важности газопровода «Северный поток – 2» для энергетической безопасности. Между тем появились данные о вероятной отсрочке запуска «Северного потока – 2» до 8 мая 2022 года.
Первая нитка «Северного потока – 2» заполнена газом и готова к работе. Вторая нитка трубопровода будет заполнена газом до конца 2021 года.
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Обвиненный в домогательствах актер фильма «В бой идут одни старики» уволился из вуза
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Преподаватель, народный артист Украины, звезда фильма «В бой идут одни старики» Владимир Талашко уволился из Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого после обвинения в домогательствах к студенткам.
Украинское агентство УНИАН сообщает, что он написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Ранее в украинских СМИ появилась информация, что бывшие студентки университета обвинили в сексуальных домогательствах преподавателя и актера Владимира Талашко, известного по фильмам «В бой идут одни старики» и «Капитан Немо». Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование.
При этом сам актер отрицает все обвинения. По его словам, ничего подобного не было, а «откуда растут ноги», Талашко не знает. В свою очередь в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения заявили, что официальные обращения и жалобы на домогательства к студенткам к ним не поступали.
Владимир Талашко – советский и украинский актер. Стал знаменитым после роли старшего лейтенанта Сергея Скворцова в фильме «В бой идут одни старики».
Россиянам назвали основания для лишения пенсии
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В Пенсионном фонде России сообщили, что есть четыре условия, при которых человек может лишиться регулярных денежных выплат.
Первая причина, по которой выплаты могут быть прекращены, если человек не получает установленные денежные выплаты в течение полугода. Срок считается, если пенсионер пропускает шесть выплат подряд. Также пенсию могут «отменить», если инвалид в установленные сроки не придет на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы, передает «Царьград».
Еще одна причина – если у пенсионера закончился вид на жительство. Это условие касается иностранцев и лиц без гражданства. Также, если ребенок получает пенсию по потере кормильца, после 18 лет он может лишиться ее. Это произойдет в том случае, если у него нет документа, подтверждающего очное обучение.
Во всех случаях, кроме касающихся инвалидов, выплата пенсии приостанавливается на шесть месяцев. За это время человек может предоставить нужные документы и вернуть себе выплаты, говорится на сайте Пенсионного фонда России.
Если речь идет об инвалидах, там выплата приостанавливается на три месяца.
Ранее сообщалось, что иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Однако сейчас создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в России истекло, пенсии перестанут платить почти сразу.
В конце октября мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии с городской доплатой до 21 193 рублей.
Стало известно о смерти ряда генконструкторов оборонного комплекса от COVID-19
Несколько генеральных конструкторов предприятий российского оборонно-промышленного комплекса умерли от коронавируса, сообщил в понедельник в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия – 1» вице-премьер Юрий Борисов.
«На локдаун уходить нельзя, потому что у нас выполнение гособоронзаказа, обязательства на нас висят очень серьезные, потому дисциплина-дисциплина-дисциплина, хотя и у нас не без потерь, у нас погибло очень много генеральных конструкторов», – приводит его слова «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что член президиума Российской академии наук, генконструктор российских пилотируемых программ РКК «Энергия» Евгений Микрин скончался в больнице в Коммунарке на 65-м году жизни.
Генерал МВД: Коррупция и угрозы развязали руки этнической преступности
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«Кавказцы в Москве часто несут более мягкие наказания за преступления, потому что правоохранители подвергаются угрозам со стороны диаспор», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал полиции в отставке Владимир Ворожцов. Ранее в Новых Ватутинках после нападения на мужчину с ребенком местные жители выразили готовность собрать народные дружины.
«Российская правоохранительная система за годы своего существования выработала неравное, неодинаковое отношение к преступникам – оно зависит от того, к каким этническим группам относятся подследственные», – пояснил генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов.
По его словам, оценка деяния преступника и особенности работы правоохранителей с ними в России имеют национальность. «Зачастую то, что не прощается представителям коренных народов – это не обязательно должен быть русский, тут может быть чуваш, мордвин, тувинец – прощается цыганам или кавказцам», – указал он.
Когда случается какая-то криминальная история с этнической составляющей, на правоохранителей начинает оказываться давление диаспор, правозащитников и нанимаемых дорогих адвокатов, добавил собеседник.
«Где-то действует коррупционный механизм, где-то угрозы в адрес силовиков. В итоге получается, что русского Васю легче посадить, чем того, за кого горой стоят представители многочисленной диаспоры. Поэтому этнические преступники не особо боятся наказания», – пояснил Ворожцов.
При этом он подчеркнул, что отсутствие реагирования на этническую преступность со стороны правоохранительных органах повышает общественное беспокойство и снижает доверие к государству.
«Помните убийство болельщика «Спартака» Егора Свиридова? По моим источникам в правоохранительных органах, члены одной из диаспор столицы дали взятку силовикам в 600 тыс. рублей за то, чтобы четверых фигурантов отпустили под подписку из СИЗО на время следствия. У правоохранителей была такса – по 150 тыс. рублей за человека. То дело, как известно, вызвало массовые акции протеста в нескольких городах, в том числе и в центре столицы на Манежной площади. У общественности возникли сомнения в том, что преступников ждет справедливое наказание», – детализировал генерал.
Вместе с тем он заметил, что представители, например, украинской или белорусской диаспор не приходят к следствию и прокуратуре «просить за своих». «Они не такие дружные, как кавказские, и это преимущество последних. Но, конечно, правоохранительные органы не должны способствовать воплощению в жизнь этого преимущества», – сказал аналитик.
Ворожцов также выступил за то, чтобы указывать национальность преступника в СМИ, если известно, что данный вид преступлений характерен именно для данного этноса. «Если мы не будем называть национальность преступника, не будем уточнять, что одним видом преступлений занимаются выходцы из Грузии, а другим – приезжие из Узбекистана, мы будем обезоруживать оперативные отделы, следственный аппарат, службы профилактики и местные органы власти в каждом регионе. А мы должны, в том числе и через СМИ, ориентировать их на предмет склонности тех или иных этнических групп и диаспор к преступлениям определенной направленности», – резюмировал собеседник.
В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.
Со своей стороны, местные жители заявили, что готовы организовать народные дружины. Местные не верят, что установившееся после рейдов полиции спокойствие продлится долго. По их словам, в район приезжают жить много семей с детьми, но нет защиты.
В Кремле считают, что драка в Новых Ватутинках не имеет национальной подоплеки.
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Реверс газа в Польшу по трубе «Ямал – Европа» остановили
Поставки газа реверсом по трубопроводу «Ямал – Европа» из Германии в Польшу остановлены, при этом прямые поставки из польского участка в немецкий все еще остаются на нуле, следует из данных оператора немецкой газотранспортной сети Gascade.
В первые пару часов нынешних газовых суток (начинаются в 6.00 по местному времени, то есть в 8.00 мск) реверсные поставки снизились в 1,6 раза – до примерно 88 тыс. кубометров в час. Позднее они полностью прекратились, передает РИА «Новости».
Прямые поставки остаются на нуле с субботы после непродолжительного возобновления.
Напомним, 6 ноября сообщалось, что прокачка газа по трубопроводу «Ямал – Европа» в ФРГ после возобновления была остановлена, начался реверс.
Газопровод «Ямал – Европа» протяженностью более 2 тыс. километров проходит по территории четырех стран – России, Белоруссии, Польши и Германии – и может прокачивать до 33 млрд кубометров газа в год.
Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд
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«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».
«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».
«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.
Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
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В телах вернувшихся из Бразилии россиян нашли килограмм кокаина
Во Внуково задержали прилетевших из Бразилии двух россиян с кокаином, вес наркотиков – около килограмма, сообщили в ФТС.
Прибывшие из Сан-Паулу россияне были задержаны при проведении таможенного контроля, рентгеноскопическое исследование брюшной полости показало наличие у них внутри посторонних предметов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Позднее при проведении специальных медицинских процедур в стационаре из полости желудка задержанных было извлечено 100 контейнеров цилиндрической формы, содержащих порошкообразное вещество. Проведенный таможенниками экспресс-анализ (наркотест) дал положительную реакцию на кокаин. Общая масса наркотика составила 961 грамм», – добавили в ФТС.
У задержанных есть судимости за совершение особо тяжких преступлений. По факту провоза наркотиков возбуждены два уголовных дела по статье о контрабанде наркотических средств.
В конце октября ФСБ в Оренбургской области пресекла попытку ввоза в Россию свыше 30 кг наркотиков, в том числе героина.
Белоруссия прекратила поставки электроэнергии ряду украинских компаний
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Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
Российская волейболистка умерла в 21 год
Волейболистка российского клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова умерла на 22-м году жизни, сообщил мужской уфимский клуб «Урал».
«Произошла большая трагедия. Ушла из жизни блокирующая «Уфимочка-УГНТУ» Алия Хамбикова. Выражаем соболезнования родным и близким. Алие Хамбиковой был 21 год. Она скоропостижно ушла из жизни из-за болезни», – сообщается в Instagram «Урала».
В августе российская лыжница Динара Гаджиева умерла после того, как получила травму на тренировке, она разбила голову на лыжероллерной трассе. 16-летняя спортсменка была членом юношеской сборной Нижегородской области по лыжным гонкам.
Лавров объяснил случаи ксенофобии в отношении русских в Казахстане
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Проявления национализма по отношению к русскоязычным гражданам в Казахстане зачастую спровоцированы воздействием внешних сил, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В «Российской газете» опубликована статья Лаврова «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ». В ней министр отметил, что «в последнее время мы стали свидетелями ряда резонансных проявлений ксенофобии в отношении русскоязычных граждан Казахстана». По его словам, «отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией».
Однако уровень отношений России и Казахстана «позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры», заявил он. Лавров подчеркнул, что и Россия, и Казахстан понимают, насколько важна объединительная миссия русского языка. Он напомнил, что по конституции Казахстана «русский язык наделен статусом официального и используется наравне с казахским». Это приносит пользу «казахстанской молодежи, связывающей свою жизнь и работу с Россией и пространством СНГ в целом», передает ТАСС.
Долгосрочным интересам двух стран, по словам министра, отвечают «стратегическое партнерство и союзничество, развитие процессов интеграции». Отношения двух государств «не только в полной мере опираются на общепризнанные нормы международного права, но и учитывает сложившиеся геополитические реалии». «Связка» Москвы и Нур-Султана играет роль ключевого элемента евразийского интеграционного процесса, «идейным вдохновителем» которого «по-прежнему выступает первый президент Республики Казахстан – лидер нации Нурсултан Назарбаев», говорится в статье.
Лавров отметил, что космический ракетный комплекс «Байтерек», создаваемый совместно с Россией, сделает Казахстан мировой космической державой. Также от указал, что Россия и Казахстан придерживаются схожих позиций, выстраивая диалог с временным правительством Афганистана в интересах прочного межафганского урегулирования и безопасности южных границ СНГ.
Напомним, изначально власти Казахстана не замечали ксенофобии в отношении русскоязычных граждан, считая подобные инциденты чисто бытовыми, но позднее им пришлось отреагировать на деятельность русофобов.
Захарова предложила Польше принять «благодарных иракцев»
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Политикам в Польше вместо того, чтобы критиковать президента Белоруссии Александра Лукашенко за спровоцированный кризис иракских мигрантов на польско-белорусской границе, стоит вспомнить свои действия по вторжению в Ирак, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Она напомнила, что более двух тысяч польских солдат вторглись в эту страну «устанавливать демократию».
«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы», – подчеркнула она.
Ранее многочисленную группу беженцев, движущуюся к границе Белоруссии с Польшей, снимали на видео. Позже стало известно, что колонна покинула республику.
В Белоруссии заявили об усилении безопасности в зоне движения беженцев.
Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
Польша объявила о повышении боеготовности у границ с Белоруссией. Литовское правительство решило направить к границе с Польшей и Белоруссией войска из-за ситуации с мигрантами.
В Польше заявили, что нелегальные мигранты, которые смогут прорваться из Белоруссии в Польшу, будут возвращены в Белоруссию.
Кремль прокомментировал драку в Новой Москве
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В деле о драке в Новой Москве с участием отца и малолетнего ребенка нет национальной подоплеки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Там на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, именно это является важным. И следственные органы предъявляют обвинения, ведутся следственные действия. Если эти обвинения будут доказаны в суде, то соответственно, эти граждане России будут привлечены к ответственности. Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все граждане России», – цитирует Пескова РИА «Новости».
В воскресенье Щербинский суд Москвы отправил под арест четвертого фигуранта дела о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве.
Конфликт, в ходе которого мужчина был избит на глазах у ребенка, случился у магазина в Новых Ватутинках. Пострадавший вместе с товарищем встретили четырех незнакомцев, после первой стычки парни догнали мужчину с ребенком на улице и избили.
Напомним, 6 ноября стало известно о задержании четвертого подозреваемого, трое из задержанных вину не признают, выдвинув версию о самообороне. Видео с дракой позже попало в Сеть. После инцидента полиция начала проверку и рейды.
Трое задержанных являются гражданами России, а четвертый – уроженец ближнего зарубежья.
Сотрудники магазина сообщали, что двое нападавших были с ножами. Сначала было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, но позже глава СК Александр Бастрыкин потребовал переквалифицировать его в дело о покушении на убийство, а о ходе расследования доложить.