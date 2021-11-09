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На Украине испугались потери территорий из-за решения России
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Украинский политолог Андрей Головачев считает, что Украина может лишиться территорий в случае признания Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Головачев считает, что, если Киев продолжит проводить непрогнозируемую и «фриковую» внешнюю и внутреннюю политику, то США могут отказаться «сдерживать» Москву. «Наиболее вероятный сценарий – это продолжение уменьшения суверенной территории Украины, когда Россия признает ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)», – написал он в статье для издания «Главред.ua».
Головачев предполагает, что после этого ДНР и ЛНР предъявят претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.
По его мнению, «среднесрочная (10-15 лет) перспектива Украины – это пребывание в состоянии перманентной войны с Россией, экономическая деградация, стремительное уменьшение населения, превращение в серую зону и, вероятно, дальнейшее сокращение суверенной территории».
Ранее киевский писатель и философ Петр Кралюк опубликовал в журнале «День» статьи, в которых назвал части пяти российских регионов украинскими землями.
Погребинский объяснил заявление Зеленского о «неправильном» освобождении Киева от фашистов
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«Высказывание Зеленского о «безграничной жестокости» СССР при освобождении Киева – это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский.
«В этом заявлении нет ничего удивительного. Зеленский неоднократно говорил, что СССР несет равную ответственность за развязывание Второй мировой войны с нацистской Германией», – напомнил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его мнению, эти слова направлены на молодую аудиторию. «Не углубляясь в историю, некоторые молодые люди могут подумать, что при освобождении Киева должно было погибнуть меньше людей или вообще все должно было быть иначе. Но у людей старшего поколения просто не найдется цензурных слов, чтобы отреагировать на такое высказывание президента Украины», – отметил политолог.
«Возможно, Зеленский не понимает, что говорит. Ему, как лицедею и артисту, важно использовать запоминающиеся выражения. Тем самым он якобы демонстрирует свой гуманизм. А то, что сегодня люди гибнут в Донбассе – «это другое», – предположил Погребинский. – Все это продолжение линии официального Киева на ненависть ко всему русскому и советскому. Зеленский пытается использовать любой повод в антироссийском контексте».
«При этом в его высказывании нет логики, потому что великие герои не могут освободить город без правильного руководства. Так что его слова не выдерживают никакой критики. Но кто сейчас будет об этом задумываться? Для части украинской молодежи что Троянская война, что Великая Отечественная – все далеко и ничего не значит. Поэтому можно нести всякую ахинею», – посетовал эксперт.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook. «Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений. «Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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Зеленский заявил о «безграничной жестокости» при освобождении Киева от фашистов
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Президент Украины Владимир Зеленский осудил руководство СССР за «неправильное», на его взгляд, освобождение Киева от нацистов в 1943 году.
Зеленский написал в Telegram, что «жизнь человека – наивысшая ценность, это аксиома, это норма для любого государства, если оно действительно государство, а не бездушная машина, для которой человек – просто горючее, ресурс, маленькое насекомое, гибели которого «могучее» государство не заметит».
«А если речь идет не об одном, а о 500 тыс. жизней? Разве может она не заметить полмиллиона человек? (...) Может. Машине безразлично. Она готова с легкостью оплатить такую страшную цену, потому что есть прихоть руководства – освободить Киев к годовщине Октябрьской революции», – добавил президент.
Он утверждает, что в советском контрнаступлении участвовали сотни тысяч местных жителей, которые «были плохо вооружены и не имели военной формы». Этих бойцов «бросили на верную смерть», якобы даже не поставив на воинский учет, чтобы скрыть истинное количество потерь.
«Освобождение Киева – это история безграничного равнодушия и жестокости «великих» руководителей и безграничного подвига великих бойцов, освободивших город от нацистов», – заключил Зеленский.
Это заявление вызвало неоднозначную реакцию в стране. Например, депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович жестко раскритиковал Зеленского в Facebook.
«Он написал «поздравление» с Днем освобождения Киева от нацистов, в котором ни словом не упомянул о зверствах нацистов в городе, зато основной акцент сделал на «бездушности» командования советских войск. Из текста создается впечатление, что для Зеленского (а точнее, для неизвестного автора сего опуса) освобождение Киева от оккупантов – это не праздник и не победа, а горе великое», – написал он.
Депутат назвал показательным процесс изменения политических взглядов Зеленского, который два года назад фотографировался на могиле своего деда-фронтовика, а теперь критикует советскую власть за освобождение Киева.
Ранее Зеленский в выступлении по случаю 77-летия освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков поблагодарил в том числе и «национально-освободительное движение», имея в виду, вероятно, УПА* (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, после захвата власти в 2014 году новое руководство страны стало проводить политику героизации лидеров украинских националистических движений.
«Украинская повстанческая армия*» (УПА) – это боевое крыло «Организации украинских националистов» (запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) Степана Бандеры. Ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины.
УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
Эксперт объяснил смысл «конкретного задания» Москвы для Нуланд
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«Целью переговоров с Нуланд было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точек зрения, в том числе – по Украине и по работе дипломатических миссий», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее в МИД России заявили, что замгоссекретаря США Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием».
«Скорее всего, речь шла о дипломатической иронии. Вряд ли стоит всерьез говорить о том, что Виктория Нуланд получила какое-то «задание» в Москве», – считает политолог-американист Малек Дудаков.
«Ее переговоры с представителями России прошли довольно конструктивно. Но их целью было не налаживание двусторонних отношений, а скорее донесение точки зрения одной стороны до другой и наоборот, – полагает эксперт. – В первую очередь это касалось ситуации на Украине, потому что Нуланд считается выразителем интересов США по этой тематике».
«Госдеп в целом заинтересован в том, чтобы ситуация на Украине находилась в замороженном состоянии. Вашингтону важно, чтобы в Донбассе не началась острая фаза конфликта. Если это удастся, то можно будет сказать, что встреча с Нуланд закончилась успешно», – отметил политолог.
Кроме того, по мнению Дудакова, под «практическими шагами» со стороны США по налаживанию двусторонних отношений, скорее всего, понимается возобновление полноценной работы дипломатических миссий. «Здесь нет серьезных противоречий. Но пока мы не видим подвижек в этом направлении», – указал собеседник.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинула территорию России с «конкретным заданием», а для улучшения двусторонних отношений Соединенные Штаты должны предпринять ряд практических шагов.
«Это не шанс, это конкретное задание, с которым госпожа Нуланд покинула территорию Российской Федерации. <...> Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, нормальных, в том числе и по этой линии, они должны предпринять ряд практических шагов. Для разблокирования той ситуации, которую сами завели в тупик», – ответила Захарова на вопрос о том, есть ли шанс, что удастся разрешить кризис с визами и разобраться в других проблемах с Вашингтоном.
Ранее Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В минувшую субботу Захарова сообщила, что Москва и Вашингтон ведут диалог по стратегической стабильности, несмотря на наличие больших разногласий, работа идет. В прошлый вторник российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии СБ и МИД. В конце октября Антонов отмечал, что диалог с США по стратегической стабильности развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер.
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Минск направил компаниям Украины письма о прекращении поставок электроэнергии
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Компания «Белэнерго» сообщила ряду украинских участников энергорынка о прекращении поставок электроэнергии. При этом неизвестно, направлены ли соответствующие письма всем украинским компаниям или только некоторым, сообщают СМИ, отмечая, что «импорт технически может происходить и дальше».
Как пишет «Экономическая правда», 8 ноября украинские компании «получили письмо по остановке поставок электроэнергии». В письме «Белэнерго» сообщает, что «с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут».
Издание сообщает, что «такое письмо получили несколько участников рынка» на Украине, «в том числе государственный «Энергоатом». Однако «неизвестно, получили ли его все участники рынка», то есть, «возможно, что доступ к ресурсу получат одна или несколько компаний». Не исключено, что «поставки могут остановиться уже 9 ноября», передает РИА «Новости».
«Экономическая правда» со ссылкой на депутата Верховной рады Евгения Шевченко пишет, что Минск принял соответствующее решение из-за «отсутствия экономической выгоды для экспорта электроэнергии» на Украину. Отмечается, что «средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей», но «ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети». Подчеркивается, что «письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше».
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии в ноябре. За два дня он вырос с 5 МВт/ч до 400 МВт/ч. Украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
На Украине сообщили о снижении транзита российского газа
Транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года, заявил оператор ГТС Украины.
«Транзит природного газа через Украину за 10 месяцев 2021-го составил 35,3 млрд кубометров, а среднесуточный объем транспортировки – 115,9 млн кубометров», – цитирует сообщение украинской компании ТАСС.
За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
Глава оператора ГТС Украины Сергей Макогон выразил беспокойство снижением транзита.
Ранее Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
Ранее сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Лавров исключил в ближайшее время встречу глав МИД в «нормандском формате»
Встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее предлагал провести такую встречу 11 ноября.
«Одиннадцатого ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – приводит ТАСС слова Лаврова.
Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.
Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.
На Украине сообщили об увеличении транзита российского газа в ноябре
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Транзит российского газа через территорию украинскую территорию с начала ноября увеличился на более чем 54% – до 88 млн куб. м в сутки, однако это пока меньше забронированных и оплачиваемых Газпромом показателей, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)», – цитирует его слова ТАСС.
Макогон отметил, что Украина пока не получала заявок на дополнительный транзит через свою территорию от российской стороны.
Ранее оператор ГТС Украины заявил, что транзит российского газа через украинскую территорию за 10 месяцев 2021 года сократился почти на 22% по сравнению с тем же периодом 2020 года. За 10 месяцев 2020 года объем транзита газа составлял порядка 45 млрд кубометров.
Кроме того Макогон заявлял, что с 1 ноября Газпром сократил объемы транзита газа через Украину на треть – до 57 млн кубометров в сутки, это вдвое меньше оплачиваемых российской компанией транзитных мощностей.
1 ноября сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) сейчас на 18,2 млрд кубометров меньше, чем в 2020 году, а в ПХГ Украины – 10,1 млрд кубометров.
Лавров оценил решение комиссии СЕ по украинскому законопроекту
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что законопроект о невыполнении минских договоренностей киевскими чиновниками уже прошел экспертизу Венецианской комиссии Совета Европы, это не делает никакой чести этому органу.
«Более того, законопроект обсуждается, который будет запрещать украинским официальным лицам эти договоренности выполнять, на что обращал внимание президент Путин в телефонном разговоре с руководителями Германии и Франции. Они заверили, что они сделают все, чтобы такой закон не был принят. А он благополучно уже даже прошел экспертизу Венецианской комиссии, что, в общем-то, не делает никакой чести этому органу, который все еще хочет, чтобы его уважали», – приводит его слова РИА «Новости».
Ранее Венецианская комиссия опубликовала заключение на украинский законопроект «Об основах государственной политики переходного периода», который предлагает урегулирование принципов госуправления и правосудия на неподконтрольных Киеву территориях во время процесса их реинтеграции, сообщает ТАСС.
Украина увеличивает импорт электроэнергии из Белоруссии
Украинские трейдеры увеличили заявку на импорт электроэнергии из Белоруссии на вторник, 9 ноября, до 415 МВт, против 400 МВт в понедельник, 8 ноября, следует из данных, опубликованных в понедельник на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
Согласно графику, поставки планируется осуществлять по ровному графику (без перерывов) с 00.00 до 23.00 вторника, 9 ноября, передает ТАСС.
Как уточняет РИА «Новости», Украина нарастила импорт электроэнергии из Белоруссии за два дня с начала этих закупок до 400 МВт/ч. 6 ноября импорт составлял 5 МВт/ч. В данный момент импорт составляет 400 МВт/час электроэнергии.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии в рамках договора об оказании аварийной помощи займутся поставкой Украине 500 МВт электроэнергии.
На брифинге 2 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о возможном физическом импорте электроэнергии из Белоруссии. Политик говорил о возможных 900 мегаватах, но при условии, что компании смогут между собой договориться.
Напомним, украинское госпредприятие «Оператор рынка» сообщало о росте цен на электроэнергию. На 1 ноября стоимость повысилась на 25,7% – до 3491,75 гривны/МВт-ч. Это произошло после отказа Москвы и Минска продавать Украине электроэнергию.
В Раде сочли предательством слова американского генерала о России
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Вашингтон в предательстве после слов главы объединенного комитета начальников штабов Марка Милли о России и Китае.
Рабинович написал в Facebook, комментируя слова Милли, что «главная зрада (предательство – прим. ВЗГЛЯД) всегда приходит от своих».
Он добавил, что эта «крамола» была сказана на Форуме по вопросам безопасности в Институте Аспена, «который является одним из опорных в структуре империи Сороса».
Политик дважды подчеркнул, что однозначно считает слова Милли предательством.
Ранее Милли заявил, что сформировалась новая триполярная система мира с центрами не только в Вашингтоне, но и в Москве и Пекине, которые он назвал «большими силами».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в Пентагоне заговорили о триполярном мире.
Россия указала условие проведения переговоров в «нормандском формате»
Россия готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
«С этим у наших коллег пока проблема», – сказал он, добавив, что «Россия готова к встрече министров и саммиту», глава российского государства Владимир Путин сообщал об этом канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону.
Кроме того, представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что у нее нет информации о возможности встречи президентов США и России до конца года. «Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече (президентов России и США) до конца года», – приводит слова Пескова РИА «Новости».
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. «11 ноября ничего не будет, каких-то новых дат мы не обсуждаем, прежде всего потому, что сначала нам необходимо понять, какой будет продукт такой встречи, какой будет ее результат, и насколько ее результат будет опираться на выполнение украинской стороной всех предыдущих решений в нормандском формате», – сказал он.
Киев попытался напугать Москву «мощными союзниками»
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Москве пошлют «четкий сигнал» о том, что США и Украина «едины в противодействии агрессивным действиям России», заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
Украина и США 10 ноября в Вашингтоне проведут заседание комиссии стратегического партнерства. Кулеба заявил, что в условиях, когда Россия якобы «продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине», очень важно отправить Москве «четкий сигнал», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина».
«Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнеры», – сказал министр, добавив, что эти союзники «готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену».
При этом Кулеба утверждает, что Россия «тормозит» подготовку встреч в «нормандском формате». По его словам, российский «проект итогового документа встречи» глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции «далек от предыдущих предложений, подготовленных Германией и Францией». Как заявил Кулеба, «российское предложение шло вразрез им и состояло преимущественно из штампов российской пропаганды». Кулеба считает, что именно немецко-французский проект составляет хорошую основу для достижения согласия.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) 11 ноября не состоится, ее дата пока не определена. Песс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Москва готова к переговорам в «нормандском формате», но требуется «заранее подготовить документ», который отражал бы «совместные понимания», а с этим у остальных участников формата «пока проблема».
Киев захотел судить за госизмену перешедшего в российский «Беркут» силовика
Бывший замкомандира подразделения милиции особого назначения «Беркут», который после госпереворота на Украине принял присягу в российском «Беркуте» в Крыму, подозревается в госизмене, сообщила генпрокуратура Украины.
Указывается, что силовик «с 2016 года находится в розыске по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, сопровождавшемся насилием». По версии Киева, он может быть причастен к «противодействию мирным акциям протеста в Киеве» в декабре 2013 года, передает РИА «Новости».
Как заявили в ГПУ, в 2014 году в Крыму он «решил оказать помощь стране-агрессору и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины», для чего принял присягу. Силовику грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Его имя не указывается.
Напомним, после евромайдана некоторые бывшие бойцы «Беркута» приняли присягу МВД России, другие перешли на сторону ополчения Донбасса. Бойцы подразделения «Беркут» оказывали основное сопротивление участникам евромайдана в Киеве. После того, как в 2014 году власть в украинской столице захватила оппозиция, новоназначенный и.о. главы МВД Украины Арсен Аваков подписал указ о ликвидации спецподразделения «Беркут». После этого в Крыму создали спецподразделение по охране общественного порядка «Беркут».
Лавров оценил последние перестановки в правительстве Украины
Последние перестановки в украинском правительстве повысили «ястребиность» Киева, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова нового министра обороны Украины о законности применения беспилотников в Донбассе.
«Последние перетасовки в украинском правительстве повысили ястребиность этой структуры. В частности, новый министр обороны заявлял, что, во-первых, Украина имеет право применять ударные беспилотники, будет продолжать это делать. Во-вторых, заявил, что минские соглашения необходимо заменить чем-то иным, где центральную роль играли бы США», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова.
Также министр напомнил, что США неоднократно, в том числе в ходе недавнего визита директора ЦРУ Уильяма Бернса, подтверждали необходимость выполнения минских договоренностей.
«Если США объяснили бы господину новому министру обороны и всем другим членам киевского режима во главе с президентом Зеленским, что это – позиция Вашингтона и ее нужно уважать, тем более что это и позиция СБ ООН, я думаю, что решение украинского кризиса было бы ускорено существенно», – отметил Лавров.
Ранее Верховная рада Украины назначила нового министра обороны. Им стал экс-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Врио первого замглавы делегации Киева в контактной группе был назначен Андрей Костин.
Уже на посту министра обороны Резников заявил, что Киеву нужно искать новые форматы для урегулирования ситуации в Донбассе вместо Минских соглашений.
Также он утверждал, что Киев не нарушал Минские соглашения, когда применил беспилотники Bayraktar в Донбассе.
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Пентагон призвал сделать перемещения российских войск у границ Украины понятнее
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби утверждает, что США «видят вызывающие обеспокоенность перемещения» российских войск у границ Украины.
По словам Кирби, такие перемещения фиксируются «в западных районах» России и «около Украины». США призвали Москву «сделать намерения более понятными». Вашингтон сообщил, что продолжает следить за ситуацией, передает РИА «Новости».
Кирби не стал комментировать возможные планы Москвы в свете данных США о перемещении российских войск и раскрывать информацию разведывательных служб США на этот счет. США заявили, что Россия должна «соблюдать Минские соглашения и уважать территориальную целостность и суверенитет Украины», а также «быть более прозрачной в своих намерениях».
Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.