В Ереване оппозиция начала антиправительственный митинг

Партнеры России по «нормандскому формату» не смогли назвать цели встречи

Участники «нормандского формата» переговоров по Донбассу не реагируют на предложение Москвы перед проведением встречи обсудить ожидаемый результат от мероприятия, итоговый документ, который может быть предложен сторонам для реализации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, об этом говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров,… нужно просчитать, какой будет итог. Не с точки зрения того, будет ли он приятен кому-либо или неприятен», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

«Должен быть конкретный результат. Не просто собраться, посмотреть друг на друга и разойтись. Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить», – сказала официальный представитель МИД России в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Накануне пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров усомнился в возможности продолжения работы «нормандского формата» по Донбассу. Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. На последнем саммите в «нормандском формате» в Париже 9 декабря 2019 года стороны решили, что в украинское законодательство нужно интегрировать «формулу Штайнмайера» – договоренности, определяющие порядок предоставления Донбассу особого статуса на постоянной основе.

Накануне Москва обвинила Киев в нарушении Минских договоренностей, а Париж и Берлин – в игнорировании разнузданного поведения киевского режима в связи с применением украинскими силовиками беспилотников в зоне конфликта на Донбассе.

Ранее стало известно, что США по дипломатическим каналам предупредили ЕС, Германию, Францию и Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. В прошлый вторник вооруженные силы Украины по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного применили турецкие ударные беспилотники «Байрактар» в Донбассе. В тот же день украинские силовики захватили в Донбассе село Старомарьевка.

После этого Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня, на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе, а глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации».

14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.

В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.

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