В рамках акции #МыВместе все детские дома Кировской области обеспечили антисептиками

Нерабочие дни продлили в ряде регионов России

Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю, а в Смоленской области – до 10 ноября.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы, отметив, что эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. В регионе сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, передает РИА «Новости».

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий режим нерабочих дней до 15 ноября, назвав обстановку с коронавирусом в регионе напряженной. С 8 ноября жителям региона потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.

Тем временем в Челябинской области режим нерабочих дней по решению оперативного штаба продлили до 12 ноября включительно. До особого распоряжения сохраняется необходимость QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Также вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания Челябинской области.

До 14 ноября в Челябинской области на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней в регионе еще на пять рабочих дней – до 12 ноября включительно. Все ранее введенные в области ограничения сохраняются. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.

Вузы и учреждения среднего профессионального образования Курской области продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты. Для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.

Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса оказалось недостаточно. Все меры, введенные ранее в области, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Помимо этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.

Между тем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве режим нерабочих дней продлевать не будут, ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.

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