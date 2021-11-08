|
|
В рамках акции #МыВместе все детские дома Кировской области обеспечили антисептиками
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В рамках региональной недели, которая проходила с 1 по 7 ноября, депутат Государственной Думы от Кировской области, член Комитета по международным делам Мария Бутина выступила с инициативой по оказанию помощи в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе детским домам региона.
«В общей сложности по просьбам детских домов мы доставили 15000 масок, 400 литров антисептика, 2000 пар перчаток, а так же комплекты игрушек от фабрики игрушек «Весна», – сообщила Мария Бутина, ее слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Отмечается, что на призыв откликнулись местные предприниматели (Нанолек, Богородский молочный завод, Группа компаний «Тигран Великий», Фабрика детских игрушек «Весна», КЭСО, ИП Болотова, ООО Ольтекс), Кировское отделение партии «Единая Россия».
Всего акцией было охвачено 13 учреждений в Нововятском, Оричевском, Кирово-Чепецком, Нолинском, Уржумском, Вятскополянском, Юрьянском, Котельничском, Тужинском, Слободском районах области и в городе Кирове.
«Хочу выразить слова благодарности предприятиям Кировской области, которые в такой непростой период времени откликнулись и оказали поддержку. Никто не остался в стороне. Не ошиблась я в вятских: особенные они: только с виду суровые, но, случись беда, – единым фронтом! Спасибо вам за это», – сказала Бутина.
Россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов
|
|
На портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции, сообщают СМИ.
«Вторая доза вакцины «Спутник V» была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен – спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На «Госуслугах» указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», – рассказал Ura.ru корреспондент.
СМИ отмечает, что изменения произошли вместе со вступлением в силу приказа Минздрава, устанавливающим новую форму сертификата о вакцинации от коронавируса.
«С утра зашла на «Госуслуги» – а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», – поделилась жительница Екатеринбурга.
Другая читательница портала сообщила, что найдено решение этой проблемы.
«Несколько знакомых направили на «Госуслугах» жалобу по форме «Сообщить об ошибке». Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней», – отметила она.
Новый код присылают на почту, привязанную к аккаунту на «Госуслугах», в личном кабинете при этом остается старый сертификат о вакцинации.
Напомним, в России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Гинцбург назвал достаточный для защиты от «дельты» уровень антител
|
|
Проведенное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи исследование показало, что для полной защиты от «дельта»-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), сообщил глава центра Александр Гинцбург.
«Центр им. Н.Ф. Гамалеи провел собственное исследование вместе с департаментом здравоохранения города Москвы. Эта работа была сделана на 4 тысячах москвичей. Мы выяснили, что 300 антител (международных единиц) защищают от «дельты» полностью», – заявил Гинцбург газете «Известия».
«Если у вас 500 единиц и больше, то это идеально для защиты от заражения COVID-19», – сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В минувший четверг ВОЗ предупредила о росте темпов заболеваемости COVID-19 в Европе и Центральной Азии при доминировании «дельта»-штамма. В конце октября иммунолог предупреждал о высокой способности «дельта»-штамма коронавируса к заражению.
Между тем директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что «Спутник V» защищает от всех вариантов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта».
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов говорил, что разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 в России обнаруживается в единичных случаях, отечественные вакцины достаточно эффективны против коронавируса достаточно эффективны против разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID вступили в силу
|
|
В России вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.
«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – приводит текст документа РИА «Новости».
Как уточняется в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.
Документ будет содержать основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации. Также в него попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.
Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.
Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что россияне смогут получить документ и в бумажном виде.
В прошлую пятницу правительство России продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря.
В Общественной палате отреагировали на сбой с QR-кодами на «Госуслугах»
|
|
«Ошибку на «Госуслугах» надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее россияне массово пожаловались на аннулирование QR-кодов о вакциннации. Позже власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов.
«Судя по всему, сообщение на «Госуслугах» о недействительности QR-кодов оказалось просто технической ошибкой. Но ее надо исправить как можно быстрее, ведь люди рассчитывают на годовой срок действия сертификатов и строят свою жизнь, исходя из этого», – сказал член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.
Если же это изначально не было ошибкой, то такое решение властей нельзя назвать правильным, подчеркнул эксперт. «Если с учетом последних исследований окажется, что в течение года вакцина снижает эффективность, то нормы можно пересматривать. Но это нужно, во-первых, научно обосновать, а во-вторых – объяснить гражданам суть ситуации. Но ни в коем случае нельзя принимать такие решения задним числом и без обсуждений», – резюмировал Григорьев.
В подельник на портале «Госуслуги» после введения новой формы
прививочного сертификата вдвое уменьшился
срок действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Информация об этом побудила многих россиян проверить свои сертификаты, из-за чего сайт и приложение «Госуслуг» около двух часов не работали.
Позже Минцифры и Минздрав России сообщили, что «QR-коды, которые получают россияне на портале «Госуслуги» после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока». Таким образом, «старые» сроки годности сертификатов будут восстановлены.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Сокращение сроков действия сертификатов о вакцинации связали с техническим сбоем
|
|
Изменение сроков действий QR-кодов вакцинированных от коронавируса связано с техническим сбоем на портале «Госуслуги», заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«Официально изменений сроков не подтверждено на сегодняшний день. Нужно обращаться либо в поддержку «Госуслуг» по телефону: 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав о том, что [изменился срок действия сертификата]. Какие-то либо технические идут [сбои]. Официального нет. Возможно, в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию», – сказали на горячей линии оперштаба порталу E1.ru.
Там пояснили, что все желающие могут подать жалобу онлайн на «Госуслугах». В этом случае пользователь может получить временный QR-код на две недели.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны развернуло в Подмосковье центр для лечения больных COVID-19
|
|
Минобороны России развернуло в Подмосковье временный инфекционный центр для лечения больных коронавирусной инфекцией, сообщили в военном ведомстве.
«В подмосковной Кубинке для оказания помощи жителям региона в борьбе с COVID-19 начал работу развернутый на фондах Минобороны временный инфекционный центр. В инфекционном стационаре уже развернуто более 600 койко-мест, начат прием пациентов из числа гражданского населения Подмосковья с подтвержденной коронавирусной инфекцией», – приводит слова представителя оборонного ведомства ТАСС.
В Минобороны уточнили, что для работы во временном медцентре из Петербурга прибыл отряд из 220 военных медиков из Военно-медицинской академии имени Кирова, которые прошли курс подготовки по лечению пациентов с коронавирусной инфекцией.
В состав врачебно-сестринских бригад входят врачи-инфекционисты, средний и младший медицинский персонал, а также курсанты академии, которые будут оказывать медицинскую помощь под руководством профессорско-преподавательского состава и слушателей ординатуры. «Допуск курсантов и слушателей академии к оказанию медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией осуществляется исключительно по их собственному желанию», – подчеркнули в Минобороны.
Напомним, Минобороны создало резерв сил и средств военно-медицинской службы для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в регионах России. В конце октября Черноморский флот (ЧФ) помог коронавирусным госпиталям Крыма с кислородом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Нерабочие дни продлили в ряде регионов России
|
|
Власти Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областей в связи с неблагоприятной ситуацией с распространением коронавируса приняли решение продлить нерабочие дни еще на неделю, а в Смоленской области – до 10 ноября.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин продлил период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, еще на неделю с сохранением заработной платы, отметив, что эпидемиологическая ситуация в области остается сложной. В регионе сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев, передает РИА «Новости».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение продлить действующий режим нерабочих дней до 15 ноября, назвав обстановку с коронавирусом в регионе напряженной. С 8 ноября жителям региона потребуется предъявить сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, при посещении торгово-развлекательных и спортивных центров, парикмахерских, кинотеатров, театров и других учреждений культуры, кафе, ресторанов и других заведений общепита, а также при заселении в гостиницы.
Тем временем в Челябинской области режим нерабочих дней по решению оперативного штаба продлили до 12 ноября включительно. До особого распоряжения сохраняется необходимость QR-кодов для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги. Также вход по QR-кодам по 9 января 2022 года будет осуществляться в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания Челябинской области.
До 14 ноября в Челябинской области на дистанционный режим переводятся школы, вузам также рекомендовано перейти на дистант. QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.
-
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил о продлении нерабочих дней в регионе еще на пять рабочих дней – до 12 ноября включительно. Все ранее введенные в области ограничения сохраняются. Рестораны, кафе, бары и другие предприятия общепита в эти дни могут обслуживать клиентов только навынос и организовывать доставку. Закрыты, кроме аптек и продуктовых, все магазины, ассортимент которых не состоит в основном из товаров первой необходимости. Также закрыты организации, оказывающие бытовые услуги, спортзалы, фитнес-клубы и бассейны, кинотеатры, концертные залы, театры, музеи и библиотеки.
Вузы и учреждения среднего профессионального образования Курской области продолжат дистанционное обучение. А вот школьникам 9 и 11 классов разрешили вернуться за парты. Для учеников других классов сохранится дистанционное обучение. В детских садах продолжат работу дежурные группы.
Режим нерабочих дней на территории Смоленской области продлится до 10 ноября включительно. Губернатор Алексей Островский констатировал, что одной декады строгих ограничений для преодоления кризиса оказалось недостаточно. Все меры, введенные ранее в области, сохраняются. Продолжит действовать режим QR-кодов для посетителей крупных ТЦ, гастрономов, супермаркетов, универмагов, гипермаркетов, салонов красоты, бань, фитнеса и общепита. Помимо этого, все организации, не приостанавливающие свою деятельность в период нерабочих дней, обязаны обеспечить техническую возможность проверки достоверности сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательном ПЦР-тесте, медотводе.
Между тем мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве режим нерабочих дней продлевать не будут, ситуация с коронавирусом стабилизируется.
Напомним, 20 октября президент Владимир Путин во время совещания с членами правительства поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. Позже глава государства поручил предоставить два оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Стало известно о планах Байдена созвать новый саммит по коронавирусу
Президент США Джо Байден намерен созвать новый саммит по коронавирусу в начале 2022 года, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
«Это то, что, по заявлениям ВОЗ и эпидемиологов, необходимо для окончательной победы над пандемией. США предложили более 1 млрд доз вакцины, и мы уже передали более 225 млн из них, больше, чем весь остальной мир. Так что президент Байден собрал мир, чтобы представить план. Чтобы проследить за выполнением этих целей, госсекретарь [США Энтони Блинкен] проведет мероприятие в развитие этих задач в ноябре, а Байден снова соберет мир в начале следующего года», – приводит его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что страны G20 остаются глубоко озабоченными влиянием пандемии COVID-19 на устойчивое развитие экономики, лидеры приняли решение обеспечить всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса.
Власти подтвердили прежние сроки действия QR-кодов
QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам, заявили в Минцифры.
«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там указали, что сейчас портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, а QR-коды «восстанавливаются».
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минздрав Хабаровского края обратился в «Госуслуги» за разъяснениями по срокам QR-кодов
Руководство хабаровского минздрава обратилось в сервис «Госуслуги» за объяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
«Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ министерства здравоохранения Хабаровского края) написал официальный запрос в сервис Госуслуг по поводу обнуления QR-кода вакцинированных. Мы ждем официального ответа», – цитирует сообщение хабаровского ведомства РИА «Новости».
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
В понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кремль объяснил ситуацию с QR-кодами
Ситуация с измененными сроками действия QR-кодов вакцинированных от коронавируса связана с техническим сбоем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что там действительно связано с техническими работами. Вы знаете, что сама система госуслуги находится в постоянном процессе совершенствования, расширении функционала, это очень хорошие положительные процессы. Но, к сожалению, это иногда связано с такими сбоями, поэтому ничего в этом страшного нет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что сокращение сроков действия QR-кодов для вакцинированных и переболевших не обсуждается и не обсуждалось.
Также представитель Кремля затронул тему эффекта от введения нерабочих дней из-за пандемии коронавируса.
«Пока рано делать вывод, он (эффект) будет понятен где-то через неделю, такой реальный вывод, вы слышали заявления глав регионов. Я в первую очередь говорю о заявлении Сергея Семеновича Собянина (мэра Москвы), мы с вами живем в Москве, и как раз наш мэр сказал, что стабилизируется ситуация с распространением и уровнем заболеваемости в московском регионе. Собственно, это дало основания, чтобы не продлевать режим здесь, в Москве. Но полный эффект можно будет как-то все-таки осознавать в более длинной перспективе», – заключил он.
Ранее в Минцифры заявили, что QR-коды вакцинированных от коронавирусной инфекции будут действовать по прежним срокам.
Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.
Также в понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России выявили 39,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
|
|
За минувшие сутки в России выявили 39 400 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 39 400 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4982, Санкт-Петербурге – 3429, Московской области – 2597.
Всего в стране выявлено 8 834 495 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1190 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 248 004 человека.
За последние сутки в России полностью выздоровели 25 582 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 7 587 560 человек.
Накануне, 7 ноября, в России выявили 39 165 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 235.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Ученые выявили связь когнитивных нарушений при COVID с потерей обоняния
Во время опытов на сирийских хомячках ученые выяснили, что проникновение коронавируса в обонятельный эпителий мозга сопровождается развитием долгосрочных нарушений в тех регионах мозга, которые связаны с работой сознания.
Выводы опубликованы в статье в электронной библиотеке bioRxiv.
«Наши наблюдения показали, что заражение сирийских хомячков коронавирусом эпизодически приводит к развитию долгосрочных изменений не только в обонятельном эпителии, но и в тех регионах мозга, которые играют ключевую роль в работе сознания. Эти нарушения возникали даже тогда, когда вирус не проникал в нервную ткань», – приводит слова биологов ТАСС.
Отмечается, что COVID-19 проникает в клетки не только легких, но и в мозге, в слизистой оболочке носа, в пищеводе, кровеносных сосудах и сердце. Наблюдения медиков из США показали, что многие из этих осложнений сохраняются на протяжении нескольких месяцев после выздоровления.
Группа японских и американских исследователей под руководством Слободана Пресслера, профессора университета штата Техас в Галвестоне (США), открыла первые свидетельства того, что в некоторых случаях проникновение коронавируса в ткани носа может вызывать долгосрочные нарушения в функционировании сознания.
К такому выводу исследователи пришли в ходе опытов на сирийских хомячках, которые переносят коронавирус так же, как и человек. Опыты указали на то, что вирус часто проникал в клетки, расположенные на большой глубине от поверхности, и вызывал долгосрочные сбои в работе обоняния грызунов.
Ученые зафиксировали нарушения в работе обонятельной луковицы мозга, а также в других его регионах, в том числе в грушевидной коре и в гиппокампе, центре памяти млекопитающих. Следы данных нарушений сохранялись в тканях нервной системы животных даже через 1,5 месяца после их выздоровления. Ученые предполагают, что некоторые нарушения сознания, типично сопровождающие тяжелые формы коронавируса, могут возникать в результате проникновения вируса в обонятельный эпителий носа.
Ранее ученые выяснили, почему переболевшие коронавирусом жалуются на туман в голове.
Соцкарты студентов с хроническими заболеваниями в Москве решили заблокировать
Льготный проезд в общественном транспорте заблокировали для студентов, имеющих хроническое заболевание и соблюдающих домашний режим, сообщает пресс-служба мэра Москвы.
В сообщении на сайте мэра Москвы указывается, что «социальные карты студентов заблокированы не будут, за исключением случаев, когда студент имеет хроническое заболевание».
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
«Это связано с введением для этой категории жителей домашнего режима. Блокировка карт москвича не коснется тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию», – отмечается в сообщении.
При этом социальные карты горожанам младше 18 лет блокировать не будут.
Напомним, мэр российской столицы Сергей Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве. Этот режим сохранился в Новгородской, Томской, Челябинской и Курской областях.
В Роскомнадзоре рассказали о блокировке ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации
С марта 2021 гоа Роскомнадзор удалил или заблокировал более 4,1 тыс. ресурсов с поддельными сертификатами о вакцинации или фейковыми QR-кодами, сообщили в пресс-службе ведомства.
«С марта 2021 года по настоящее время было удалено либо заблокировано 4 117 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», – приводит сообщение ТАСС.
Сообщается, что в марте таких ресурсов было выявлено 24, в апреле – 66, в мае – 36, в июне – 83, в июле – 1 353, в августе – 1 148, в сентябре – 658, в октябре – 562, в ноябре – 187.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы за полгода возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов, связанных с вакцинацией против коронавируса.