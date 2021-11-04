Путин пообещал рассмотреть введение новых выплат для защитников осажденного Севастополя

Путин назвал сроки поступления ракет «Циркон» в ВМФ России

Президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.

«Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет» и комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», – сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, сообщает РИА «Новости».

Он добавил, что «со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России».

Путин рассказал, что разработка единой системы исходных данных для реализации стратегии вооружения идет в Минобороны. Он добавил, что искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в высокотехнологичных вооружениях.

В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.

Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.

В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.