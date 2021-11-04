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Путин пообещал рассмотреть введение новых выплат для защитников осажденного Севастополя
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Президент России Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам осажденного Севастополя.
«Хорошо, сделаем», – ответил Путин на просьбу Развожаева изучить возможность введения новой меры поддержки жителей Севастополя, переживших 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».
Размер выплат, о которых попросил Развожаев, составляет 50 тысяч рублей.
Тридцатого октября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что президент России Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.
В декабре 2020 года Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.
Путин назвал сроки поступления ракет «Циркон» в ВМФ России
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Президент России Владимир Путин заявил, что со следующего года ракеты «Циркон» начнут поступать в ВМФ России.
«Проводимые испытания убедительно подтвердили уникальные характеристики лазерных установок «Пересвет» и комплексов «Авангард» и «Кинжал». Добавлю, что завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» морского базирования. В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», – сказал он на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России».
Путин рассказал, что разработка единой системы исходных данных для реализации стратегии вооружения идет в Минобороны. Он добавил, что искусственный интеллект должен обеспечить качественный прорыв в высокотехнологичных вооружениях.
В начале октября АПЛ проекта 885/885М «Северодвинск» успешно выполнила пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» из подводного положения. Испытания «Циркона» с подлодки завершились подтверждением гиперзвуковых характеристик ракеты.
Напомним, 19 июля фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели, дальность превысила 350 км. Разработчик «Цирконов» заверил, что испытания проходят по графику.
В августе Минобороны подписало первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон». Государственные испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году. Ожидается, что «Цирконами» будут вооружены фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М «Ясень-М», а также находящийся на модернизации ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» и подлодка «Иркутск», которую в ходе модернизации доведут до уровня 949АМ.
Путин заявил об умении российских военных отражать атаки беспилотников
Военные России умеют эффективно отражать атаки беспилотных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин на совещании по оборонной тематике.
«Мы научились отражать эти атаки [с помощью беспилотных аппаратов] и делаем [это] достаточно эффективно», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что при развитии беспилотной авиации следует внедрять перспективные технологии. Он также назвал число беспилотников, которое сейчас состоит на вооружение в российских войсках, передает РИА «Новости».
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«Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки. И, конечно, имея в виду тот опыт, который мы имеем сами при применении этих летательных аппаратов», – заключил президент.
Во вторник сообщалось, что беспилотные вертолеты Ростеха впервые применили в качестве мишеней на учениях.
В Кремле ответили на слова Байдена о «горящей тундре»
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Тундра горит, но горят и леса в Калифорнии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Джо Байдена о пожарах.
Песков указал, что «тундра действительно горит, но давайте не забывать, что горят леса и в Калифорнии, и в Турции, и в других странах мира», передает ТАСС.
«Это как раз в том числе те самые последствия изменения климата, с которыми мы сталкиваемся», – добавил он.
Песков также подчеркнул, что «с подобной постановкой вопроса» со стороны США в Кремле не согласны.
«Убежден, что, когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», – заключил он.
Ранее Байден раскритиковал Владимира Путина на климатическом саммите в Глазго: «У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом».
Напомним, российский лидер выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Путин также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Путин и Лукашенко намерены утвердить военную доктрину
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства, планируют утвердить союзные программы, обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики, сообщает в среду пресс-служба Кремля.
«Планируется утвердить пакет важных интеграционных документов: «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы», включающие 28 отраслевых союзных программ, а также обновленную Военную доктрину и Концепцию миграционной политики Союзного государства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства пройдет в формате видеоконференции в четверг, 4 ноября.
Ранее Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.
Байден рассказал о «горящей тундре» в России
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Президент США Джо Байден критически высказался в адрес России на саммите по вопросам изменения климата (COP26), который проходит в шотландском Глазго.
Байден заявил, что Россия и Китай «не явились» на встречу G20 в Риме. По его словам, Китай претендует на роль мирового лидера, однако не участвует в таких форумах, как G20, передает РИА «Новости».
«То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом», – заявил глава Белого дома.
При этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с уважением относится к решению Путина и председателя КНР Си Цзиньпина не приезжать на саммит из-за пандемии коронавируса.
Напомним, президент Владимир Путин выступил на саммите G20 в режиме видеоконференции. Он заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа составляет около 86%.
Он также указал, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за десять лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Кроме того, он указал, что Россия в стремлении достичь углеродной нейтральности к 2060 году опирается в том числе на уникальный ресурс своих лесов.
Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает к согласованным действиям мирового сообщества в борьбе с изменением климата: атомная энергетика и лесные проекты могут быть действенными инструментами для достижения этой цели.
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Путин: Крым и Севастополь – навсегда с Россией
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Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа, заявил президент России Владимир Путин после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.
«Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что мемориальный комплекс служит знаком того, что Россия «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились».
Ранее Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Климкин призвал Украину готовиться к эскалации и вспомнил Че Гевару
Киев должен избегать паники и готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин.
По словам Климкина, у Украины есть «два принципиальных способа обеспечения безопасности»: построить «минимально необходимый ассиметричный потенциал» и воспользоваться помощью «партнеров». Климкин заявил, что сейчас «Путин боится только Байдена». Украина, по словам бывшего министра, «должна быть готовы к эскалации», «не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.
«Помните, Че Гевара говорил, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии», – заявил Климкин, предложив посмотреть на то, как Украина «может пройти эту зиму, отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон, с учетом того, что Путин начал использовать энергетику как массовое оружие».
Напомним, Климкин выступил с утверждением, что между Москвой и Киевом возможен только «гибридный мир». По его мнению, украинская армия сильна с моральной точки зрения, но не обладает достаточной мощью в сугубо военном смысле.
Путин оценил подписание интеграционного декрета с Белоруссией
Подписанный декрет с Белоруссией – шаг вперед, он не связан с внутриполитической ситуацией, нацелен на выгоду для людей обеих стран, заявил президент России Владимир Путин.
«Очень рассчитываем на то, что те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документ, ради которого мы сегодня собрались, это серьезный шаг вперед», – сказал Путин, подводя итоги заседания Высшего Госсовета Союзного государства, передает РИА «Новости».
Путин подчеркнул, что подписанный интеграционный декрет «абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. Он связан с необходимостью эффективно функционировать нашим экономикам и создавать конкурентные преимущества для того, чтобы повышать эффективность нашей работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан».
Российский лидер поблагодарил правительства двух стран за проделанную сложную и многовекторную работу.
«Мы с вами хорошо знаем, что сегодня в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции», – сказал Путин.
Россия и Белоруссия подписали в четверг на заседании Высшего Госсовета Союзного государства интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.
Также президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства и новую концепцию миграционной политики.
В Германии признали доминирование России на рынке газа
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Президенту России Владимиру Путину удалось одной фразой добиться снижения цен на газ в Европе, заявили немецкие СМИ.
«Почти случайное замечание Владимира Путина заставило европейский газовый рынок вздохнуть с облегчением», – приводит РИА «Новости» текст статьи Welt.
Автор публикации отметил, что после слов Путина цены фьючерсов на природный газ в Нидерландах упали на 15%. «Он (энергетический кризис в Европе) показал, что Россия, бесспорно, доминирует на рынке. <...> Пока не ясно, сколько дополнительного газа поставит российская компания или речь идет об объемах поставок, которые уже были обещаны. Однако рынки отреагировали немедленно», – пишет издание.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил Газпрому после закачки газа в подземные хранилища в России начать плановую работу по повышению объема газа в европейских хранилищах. Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели заявил, что Россия полностью и бесперебойно выполняет свои обязательства по поставкам газа и может выйти на рекордные показатели экспорта на глобальный рынок по итогам 2021 года.
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Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии
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Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.
Сперва документ был завизирован президентом России Владимиром Путиным. «Я вижу, ваша подпись под декретом стоит, всех членов Высшего государственного совета. Если вы не против, я подпишу декрет. Но отвечать будем все, не только я», – сказал Лукашенко. Высший госсовет Союзного государства проводится в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что интеграционные договоренности России и Белоруссии можно назвать историческими, они выводят отношения двух стран на принципиально новый уровень. Он напомнил, что главы кабминов России и Белоруссии одобрили 28 программ развития Союзного государства и основные направления реализации положений договора о создании этого объединения.
До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Путин и Лукашенко также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.
Путин и Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего совета Союзного государства, которое проводится в режиме видеоконференции, утвердили Военную доктрину Союзного государства.
«Предлагается принять представленное решение. Владимир Владимирович, нет у вас замечаний, возражений?» – спросил Лукашенко. Путин с улыбкой отрицательно покачал головой. Белорусский лидер попросил госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева предоставить утвержденные на заседании документы для подписания в рабочем порядке в соответствии с существующей практикой, об этом сообщает РИА «Новости».
Мезенцев заявил, что принятие этого документа обусловлено изменением военно-политической обстановки в регионе, возникновением новых вызовов и угроз для Беларуси и России, беспрецедентным внешним давлением на страны.
«Новая военная доктрина позволит повысить уровень согласованности оборонной политики, своевременно адаптировать задачи министерств обороны с учетом изменения в регионе военно-политической обстановки», – добавил он.
Кроме того, на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий.
По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран.
«Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», – сказал президент.
Ранее Путин и Лукашенко утвердили 28 союзных программ России и Белоруссии.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу Шойгу назвал причину принятия новой Военной доктрины России и Белоруссии.
Путин прибыл в Севастополь в День народного единства
Президент России Владимир Путин прилетел в Севастополь, в течение дня глава государства примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, а также пообщается по видеосвязи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Ожидается, что Путин выступит с речью, а также примет участие в церемонии возложения цветов. Традиционного приема по случаю Дня народного единства не будет, как и в 2020 году, передает РИА «Новости».
У главы государства запланирована встреча с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, 4 ноября состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором Путин и Лукашенко примут участие в формате видеосвязи.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в планах у главы государства посещение мемориального комплекса, посвященного окончанию Гражданской войны в России.
Патрушев доложил Путину об итогах встречи с главой ЦРУ
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев доложил президенту Владимиру Путину об итогах встречи с директором ЦРУ США Уильямом Бернсом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Разумеется. Конечно, доложил. Важные контакты и с руководителями наших специальных служб, поэтому, конечно, президент получает все необходимые доклады», – передает его слова РИА «Новости».
У Пескова уточнили, можно ли интерпретировать визит Бернса в Москву как движение в положительную сторону развития двусторонних отношений.
«Безусловно, диалог на таком уровне и диалог по таким чувствительным вопросам чрезвычайно важен для двусторонних отношений и для обмена мнениями по тем проблемам, которые у нас есть», – сказал он.
Говоря об основных темах обсуждения на встрече, Песков рассказал, что это были в первую очередь двусторонние отношения, а также обмен мнениями по различным международным вопросам.
Также Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина с главой ЦРУ, передает ТАСС.
«Президент не в Москве, президент находится в Сочи, где он работает. (…) Поэтому если какие-то контакты состоятся – не личные, то мы об этом сообщим», – заявил представитель Кремля.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом отношения России и США. В тот же день посол России в США Анатолий Антонов в обращении к участникам встречи «Диалог Форт-Росс» заявил, что Москва и Вашингтон после саммита в Женеве сумели установить устойчивый диалог по линии советов безопасности и внешнеполитических ведомств.
Также с главой ЦРУ встретился директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, они обсудили борьбу с международным терроризмом и взаимодействие между ведомствами.
Видеообращение Путина в Глазго приурочили к принятию декларации о защите лесов
Видеообращение президента России Владимира Путина в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго приурочено к принятию совместной декларации о защите лесов, сообщил источник в российской делегации.
Как рассказали организаторы, декларацию примут главы государств и правительств стран – участниц климатического форума о защите лесов и землепользовании в рамках одного из ключевых мероприятий климатического саммита. Более 100 государств заявят о стремлении прекратить процесс обезлесения и увеличить площадь лесов. Декларацию собираются принять страны, на территории которых растет более 85% лесов планеты. В частности, речь идет о России, Бразилии, Великобритании, Индонезии, Китае, США, Турции, Шри-Ланке, Японии, странах Африки, ЕС и Океании, передает ТАСС.
Напомним, Путин, выступая на саммите G20 в режиме видеоконференции, заявил, что доля безуглеродных источников энергии в России превышает 40%, а с учетом использования газа эта доля составляет около 86%. Он отметил, что климат в России теплеет даже быстрее, чем в среднем в мире, за 10 лет средняя температура выросла на полградуса. Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов в мире.
Лукашенко рассказал о планах провести онлайн-переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на этой неделе у него запланированы переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в онлайн-режиме.
«Вот с Путиным будем вести в онлайн-режиме, по телевизору, переговоры», – сообщает Telegram-канал «Пул первого».
О своих планах белорусский лидер сообщил в разговоре с мальчиком, который спас младшего брата при пожаре. Лукашенко отметил, что если школьник хочет стать президентом, то ему придется много читать.
Лукашенко отметил, что к переговорам с президентом России ему нужно подготовиться и изучить необходимые материалы. Также он сообщил, что в четверг состоится «мероприятие по конституции», и добавил, что планирует поехать в Могилевскую область на церемонию открытия новой больницы.
«Только за три дня. <...> Поэтому если ты рискнешь быть президентом, имей в виду: ты очень много должен читать. Но не пугайся, оно со временем приходит», – сказал Лукашенко.
Ранее Кремль подтвердил предстоящий Высший госсовет Союзного государства с участием Путина и Лукашенко.