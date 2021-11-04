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Активисты Бессмертного полка отметили День народного единства в онлайн-формате
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Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России» вспомнило героев 1612 года, вместе со всей страной отметило День народного единства.
В Нижегородской области, на родине героев 1612 года Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, активистами регионального отделения ООД «Бессмертный полк России» совместно с другими общественными организациями были проведены историко-патриотические квесты «Дорога Героев – Дорога Победы. В бою и в труде», приуроченные ко Дню народного единства. Их участниками стали 650 студентов-первокурсников нижегородских вузов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Также в онлайн-формате прошел в Алтайском крае молодежный фестиваль национальных культур «Мы – Россия». Его участники показали танцевальные постановки и другие творческие номера, провели кулинарные мастер-классы, поделились историями об обычаях и традициях своих народов.
В Ленинградской области активисты регионального отделения Бессмертного полка России и учащиеся Волховской средней школы №6 собрались в первой столице Руси Старой Ладоге у памятника Вещему Олегу, где провели патриотический флешмоб.
Кроме того, на сайте Бессмертного полка России прошла викторина, посвященная Дню народного единства, его истории и его героям, а также флешмоб, где все желающие могли разместить свои поздравления жителям России.
Украина разработала план военной операции против России
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Киев совместно с иностранными партнерами разработал планы широкомасштабной оборонной операции и «контрнаступления по отдельным направлениям» на случай полномасштабного конфликта с Россией, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как сообщил пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, ВСУ готовы к любому развитию ситуации в контексте «полномасштабной войны» с Россией, передает РИА «Новости».
«Мы готовы не только к проведению широкомасштабной оборонной операции, но и к переходу к контрнаступлению по отдельным направлениям, планирование сделано еще в апреле, соответствующие общие планы и сценарии реагирования разработаны вместе с иностранными партнерами», – заявил Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
При этом он добавил, что «война – это дело фартовое», а развитие ситуации зависит от того, «как ляжет карта».
Накануне украинский генерал пообещал России «кровавую баню» в случае начала боевых действий. В понедельник глава Нафтогаза увязал отсутствие газового транзита с риском «войны» Украины с Россией. При этом в офисе Владимира Зеленского пообещали России поражение в случае начала войны с Украиной. Днем ранее на Западе заявили, что Россия якобы перебрасывает войска к границе с Украиной, а конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию».
В минувшую субботу глава ДНР Денис Пушилин обвинил Киев в подготовке к «войне или серьезной провокации». За день этого на Украине заявили о неизбежности войны в Донбассе. В прошлый четверг Москва не исключила дальнейшей деградации ситуации в Донбассе из-за сознательного нарушения украинскими силовиками мер по прекращению огня.
14 октября полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября в Кремле констатировали, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса.
В апреле замглавы администрации президента Дмитрий Козак говорил о заинтересованности России в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Киев обвинил Берлин в нарушении соглашения об ассоциации Украины с ЕС
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Берлин не проконсультировался с Киевом в процессе обсуждения проекта газопровода «Северный поток – 2» в нарушение обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью RND.
По словам дипломата, заключение немецкого министерства экономики о том, что сертификация газопровода не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в ФРГ и Евросоюз, «шокировало» Киев, передает РИА «Новости».
«Сам «Северный поток – 2» остается ножом в спине Украины, что влечет за собой огромную потерю доверия к Германии в течение следующих десятилетий», – утверждает он.
Мельник также пожаловался на то, что Берлин не проконсультировался с Украиной в процессе обсуждения проекта, назвав это нарушением обязательств по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Из-за этого украинский «Нафтогаз» потребовал допуска к участию в сертификации газопровода, для того чтобы доказать, что «Северный поток – 2» «никогда не должен вводиться в эксплуатацию», добавил он.
Кроме того, посол заявил, что из-за запуска трубопровода Киев может потерять до 3 миллиардов евро в год или около 9% расходной части бюджета, что, по его словам, было бы разрушительно для экономики страны. «»Северный поток – 2, пожалуй, самая большая геополитическая ошибка уходящего правительства, которую предстоящая коалиция обязательно должна исправить, чтобы вернуть утраченное доверие», – заключил Мельник.
В июле вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина озвучила, на каких условиях Киев мог бы согласиться на достройку газопровода «Северный поток – 2». По ее словам, «это гарантия сохранения транзита и продолжение контрактных отношений в рамках трехстороннего контракта», «выполнение обязательств ЕС по интеграции рынков газа и электроэнергии в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом», а также некие компенсации Киеву со стороны Евросоюза.
Как сообщала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.
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В Раде высказались об энергопоставках от «диктатора» Лукашенко
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Украинское издание «Страна» опросила депутатов Верховной рады, не считают ли они политикой двойных стандартов получение электроэнергии из Белоруссии в ситуации, когда Киев считает президента республики «диктатором».
Депутат фракции «Слуга народа» Святослав Юраш заявил, что он среди тех людей, которые в новом парламенте надеялись иметь другие взаимоотношения с Белоруссией.
«Но потом была эта плеяда обвинений нас в тех грехах, к которым мы не имеем никакого отношения. И конечно, это имеет свою цену – как наши сейчас непростые взаимоотношения с Беларусью. Мы считаем, что украинцы должны иметь адекватные тарифы, и мы для этого готовы работать, чтобы понимать, что украинцы имеют возможность за адекватные деньги выжить этой зимой», – передает «Страна» слова Юраша.
Его коллега по фракции Даниил Гетманцев высказал благодарность Белоруссии за эту помощь. «У нас есть договор с Беларусью, в соответствии с которым она предоставила нам помощь», – отметил нардеп.
Глава партии «Голос» Кира Рудык сообщила, что политика двойных стандартов власти проявляется во многих моментах. А вот ее коллега по парламенту Александр Качура считает, что нужно отделять народ и экономику Белоруссии от Александра Лукашенко.
«Кто-то считает его диктатором, кто-то самопровозглашенным президентом, а кто-то считает его президентом. Главное, чтобы украинские граждане получали комфортные условия жизни, чтобы у них не было веерных отключений электроэнергии, чтобы они были в тепле. Мы об этом должны думать. Если для этого нужно договариваться хоть с чертом лысым, я думаю, это не имеет значения для украинских граждан. Главное, чтобы они были обеспечены всем необходимым», – уверяет Качура.
Депутат фракции «Слуга народа» Виталий Безгин также назвал Лукашенко «диктатором», но заявил, что это не является политикой двойных стандартов.
«Он диктатор, но ситуация в энергетике непростая, нужно беспокоиться о своих гражданах», – считает нардеп.
Депутат фракции «Слуга народа» Николай Тищенко также не считает, что это политика двойных стандартов. «Это национальные интересы. Есть международные договоры по взаимному сотрудничеству», – сказал депутат.
Ранее стало известно, что в рамках договора об оказании аварийной помощи Белоруссия поставит на Украину 500 МВт электроэнергии, но о новых долгосрочных контрактах пока речи не идет.
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Данные врачей-антипрививочников Росздравнадзор передаст следователям
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Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.
Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Знаете ли вы лично людей, пытавшихся купить сертификат о вакцинации от COVID-19?
Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».
Эпидемиолог объяснила, когда заболевшие COVID-19 перестают быть заразными
Заместитель директора НИИ имени Габричевского Татьяна Руженцова объяснила, когда человек, больной COVID-19, перестает быть заразным.
«В большинстве случаев отрицательный результат ПЦР-диагностики говорит о том, что больной больше не заразен. В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка и нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату», – передает РИА «Новости» слова Руженцовой.
Специалист также подметила, что перед взятием мазка не стоит промывать нос и полоскать горло. Руженцова подчеркнула, что пациенту при этом необходимо соблюдать правила транспортировки пробы.
У больных пневмонией, говорит эксперт Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция может находиться не в носоглотке, а в легких. Однако в подобных случаях заражение окружающих маловероятно, так как такие пациенты уже, как правило, госпитализированы.
Ранее Руженцова рассказала о причинах роста респираторных заболеваний на фоне COVID-19.
СМИ: Целовавшихся у Вечного огня девушек могут привлечь к уголовной ответственности
Московские следователи начали поиск автора видео, на котором запечатлены «элементы однополого полового акта» у Могилы Неизвестного Солдата возле Кремля.
Следователи проверяют инцидент по признакам преступления по статье осквернение символов воинской славы России с использованием СМИ и интернета. Виновному по этой статье может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает RTVI со ссылкой на источник в полиции.
Ранее в Сети распространялся видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне Кремлевской стены и Вечного огня. Героинями ролика, предположительно, стали бывшая участница шоу «Пацанки» Анна Михеева (Хофманита) и Алена Ефремова.
Telegram-каналу Baza представитель Михеевой заявил, что о проверке слышал и уже готовится комментарий.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток девушку за провокационное фото на фоне Никольской башни Московского Кремля.
Женщину обвинили в мелком хулиганстве за снимок с приспущенными штанами, опубликованный в соцсети. Фото сопровождалось комментарием: «Возможно, за это мне придется понести административную ответственность, но это того стоило».
В Молдавии рассказали о долгах Приднестровья перед Газпромом
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Российско-молдавское акционерное общество «Молдовагаз» разработало механизм погашения более 8 млрд долларов долга перед Газпромом с учетом задолженности непризнанного Приднестровья, сообщил председатель правления АО Вадим Чебан в интервью телеканалу «НТВ Молдова».
«Молдовагаз» на уровне правления предложило механизм, как урегулировать [задолженность], в том числе и по левому берегу [Днестра]», – приводит слова председателя правления акционерного общества ТАСС. При этом он отказался раскрывать детали.
«Это документ, который требует комплексного обсуждения на уровне всех акционеров», – уточнил он. Глава «Молдовагаз» также отметил, что необходимость решения этого вопроса понимают как в Кишиневе, так и в Тирасполе. «Я вижу желание исправить эту ситуацию», – пояснил Чебан.
Как пояснил Чебан, долг непризнанного Приднестровья сформировался из-за систематических неплатежей. Прекратить поставки, по его словам, невозможно, так как в регионе находятся, во-первых, также молдавские потребители, а во-вторых, снабжающая республику дешевой электроэнергией «Молдавская ГРЭС», которая работает на газе.
Долги молдавских потребителей аккумулирует на своем балансе газораспределительная компания «Молдовагаз». Крупнейшим акционером «Молдовагаз» является Газпром, контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% – Приднестровью. Свои акции Приднестровье передало в управление Газпрому.
Как сообщал официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов, долг потребителей с правого берега Днестра перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов. Еще около 7,7 млрд долларов Газпрому должны потребители из Приднестровского региона. Молдавия этот долг не признает, так как не контролирует ситуацию на левом берегу Днестра.
Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию и что кроется за новым соглашением?
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В Ростехе рассказали о превосходстве Checkmate над F-35
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Стоимость летного часа перспективного российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate будет в семь раз ниже, чем у его главного конкурента – американского F-35, заявил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.
«Среди однодвигательных самолетов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate – F-35. Однако, в отличие от последнего, наш самолет экономически выгоднее. Напомню, что стоимость летного часа Checkmate в семь раз ниже, чем у F-35», – передает РИА «Новости» слова Чемезова в интервью французскому изданию Le Figaro.
Глава Ростеха назвал основными преимуществами Checkmate малую заметность, современный радар с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), а также возможность адаптировать машину под нужды конкретного заказчика.
Премьера легкого однодвигательного самолета Checkmate (Су-75) состоялась на авиасалоне МАКС-2021, где его представили в виде прототипа.
Напомним, зарубежная премьера Checkmate состоится на выставке Dubai Airshow 2021, которая пройдет с 14 по 18 ноября.
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Зеленскому в Раде показали средний палец
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Внефракционный депутат Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому оскорбительный жест во время выступления с трибуны Рады, сообщили украинские СМИ.
Перед этим он сказал Зеленскому, что не «боится говорить правду» и, что президент может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела».
«Вы главный предатель в стране», – передает издание ukranews.com слова Лероса. Во время выступления глава Рады Руслан Стефанчук попросил выключить микрофон Леросу.
При этом Зеленский никак не отреагировал на действия Лероса.
По словам Лероса, жест предназначался для двоих людей – президенту и главе его офиса Андрею Ермаку.
«Они плоть от плоти. Два смешных диктатора. Такие себе Лукашенко на минималках, главные коррупционеры и посмешища в стране, которые продолжают узурпировать власть. Мой фак означал ровно следующее: ваше место не на руководящей должности, а в тюрьме», – передает «Страна.UA» слова депутата.
Ранее исключенный из фракции украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обвинил главу государства в срыве операции по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году, которых заподозрили в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
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Германия установила рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки
Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949, следует из данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля текущего года, когда за сутки было выявлено 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.
Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 192 человека. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2, передает ТАСС.
Число госпитализированных пациентов с коронавирусом на 100 тыс. жителей в течение семи дней – важный индикатор для возможных ограничений общественной жизни – составляет 3,62 (днем ранее – 3,29).
Ранее в Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19.
Киев намерен переименовать русские названия населенных пунктов
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Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь выступил с инициативой переименовать населенные пункты с русскоязычными названиями, чтобы соответствовать нормам закона о госязыке, сообщает его пресс-служба.
«Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления с просьбой привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Омбудсмен предложил переименовать названия таких населенных пунктов, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск.
По его мнению, раньше населенные пункты имели «прекрасные названия», например, Северский Донец, Гарбузинка или Богополь.
Закон о запрете коммунистической символики на Украине был принят в 2014 году после госпереворота. Советскую символику приравняли к нацистской, а также потребовали переименовать топографические объекты, связанные с советской историей. За нарушение закона грозит лишение свободы, вплоть до пяти лет.
При этом участники шествий и памятных мероприятий в честь украинских коллаборационистов, служивших в частях СС, не привлекаются к уголовной ответственности за использование символики этих нацистских подразделений.
Ранее сообщалось, что экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион заявила, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума» и ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Она назвала Гоголя трагической личностью в украинской культуре.
Бывший генсек НАТО рассказал о планах России вступить в альянс
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В начале своего президентства Владимир Путин планировал вступление России в Североатлантический альянс, заявил британский политик и глава НАТО в 1999-2004 годах Джордж Робертсон.
Во время первой встречи Путин выразил желание сделать Россию частью Западной Европы. Робертсон вспомнил вопрос, который задал ему Путин. Президент России поинтересовался, когда страна будет приглашена в НАТО, на что Робертсон ответил, что в альянс не приглашают, а вступают по заявке.
«И он сказал: «Вообще-то мы не стоим в одном ряду с множеством других стран, которые не имеют такого же значения», – пересказал экс-генсек альянса разговор с российским президентом, передает РИА Новости со ссылкой на One Decision Podcast.
Взгляды Путина поменялись из-за «оранжевой революции» на Украине, в которой он увидел политическое и финансовое вмешательство альянса, а также расширение НАТО на восток, заявил Робертсон.
Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что НАТО создано не для мира, а для противостояния.
Напомним, в октябре в НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. Заявлялось тогда, что в случае необходимости НАТО готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие.
Также сообщалось, что Россия потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия из Европы и прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО.
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В Киеве обвинили Москву в блокировке поставок угля из Казахстана на Украину
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Россия остановила транзит угля из Казахстана, который шел на Украину, все поставки в ноябре заблокированы, сообщил глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.
«Техническая блокировка происходит на уровне РЖД, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через Россию», – написал он в своем Telegram-канале.
Герус уточнил, что ограничение наложено только на энергетический уровень, оно не относится к поставкам коксового угля.
В прошлую пятницу Герус сообщил, что с 1 ноября Россия останавливает поставки энергетического угля на Украину. При этом парламентарий выразил мнение, что это «похоже на энергетическую войну».
В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России. «Россия в ноябре поставит Украине другие виды угля, станет экспортером более половины поставок всего угля, закупаемого Киевом», – пообещали в Минэкономразвития России.
В октябре в Раде обвинили власти Украины в полном провале подготовки к отопительному сезону из-за недостаточных закупок угля и газа и призвали украинцев готовиться к холоду.
Напомним, в апреле 2019 года Москва в ответ на расширение Киевом списка запрещенных для импорта российских товаров запретила экспорт на Украину нефти и нефтепродуктов, а уголь разрешила вывозить только по специальным разрешениям.
Газпром объяснил отсутствие спешки в увеличении добычи газа
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Компания «Газпром» не считает газ «уцененным» активом и не стремится добыть и продать как можно больше голубого топлива в максимально короткий срок, заявила зампред правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова на международной газовой конференции Flame.
Бурмистрова напомнила, что у Газпрома крупнейшие в мире запасы газа – около 33 трлн кубометров, или 16% общемировых. При этом компания продолжает заниматься геологоразведкой как в России, так и за рубежом для восполнения и увеличения ресурсной базы, передает РИА «Новости».
«Нас часто спрашивают, планируем ли мы увеличить добычу в ожидании ограниченного жизненного цикла газа. Хочу ответить твердо и четко: мы ни в коем случае не считаем природный газ уцененным активом и не ставим перед собой задачу добыть и продать как можно больше газа в максимально короткий срок. Это подорвало бы предсказуемость рынка, в том числе и для покупателей газа», – сказала зампред правления компании «Газпром».
«Наша долгосрочная бизнес-стратегия, предполагающая в том числе наращивание добычи, основана исключительно на расчетах перспектив реального спроса в России и на основных экспортных рынках. Речь идет не о сиюминутной выгоде, а о планомерном развитии бизнеса с учетом потребностей наших клиентов и партнеров», – добавила она.
Эта позиция, отметила зампред правления, отражается в контрактной и ценовой политике Газпрома. По ее словам, компания всегда выступала и будет выступать в защиту долгосрочных контрактов с обязательством «бери или плати», так как они дают уверенность инвесторам на всех этапах производственной цепочки, начиная от разведки и добычи и заканчивая транспортировкой и потреблением.
«Такие контракты делают рынок сбалансированным и предсказуемым, а значит, привлекательным для инвесторов», – заключила Бурмистрова.
Ранее в Газпроме назвали странными утверждения о том, что действия компании якобы ведут к удорожанию газа в Европе, в то время как собственная добыча газа в Европе с начала года упала на 10 млрд кубометров, а поставки СПГ на европейский рынок резко сократились.
В октябре премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал ЕК провести расследование действий Газпрома на энергетическом рынке в качестве инструмента реагирования на рост цен на энергоресурсы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита Евросоюза объявила о намерении ЕК проверить рынок газа ЕС на предмет необоснованных спекуляций.
Кремль отверг обвинения в адрес России в связи с рекордным ростом цен на газ в Европе. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком газа потребителям во всем мире. В Кремле указали, что рост цен на газ в Европе связан с высоким потреблением энергоресурсов на фоне восстановления экономики, климатическими изменениями и незаполненными газовыми хранилищами, но никак не с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные политики допустили просчет при переходе на возобновляемые источники энергии.
Президент Владимир Путин объяснил «истерику и неразбериху» на рынке топлива в Европе спекуляцией на проблемах климатических изменений, недооценкой ряда факторов и сокращением инвестиций в добывающие отрасли. Глава российского государства назвал ошибочной практику европейских партнеров на энергорынке.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД сказал: «Россия всегда отмечала, что газовый рынок труднее поддается либерализации, но европейские партнеры не вняли здравому смыслу. Поэтому президенту России пришлось им в доступной форме объяснить суть нынешнего кризиса».
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Российское исследовательское судно «Академик Иоффе» задержали в Дании
Власти Дании задержали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе», которое используется Институтом океанологии имени Ширшова, сообщили в посольстве России в Копенгагене.
«Первого ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе» ФГБУН «Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук», изъяты судовые документы», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Уточняется, что арест судна был осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны», связанному с предыдущей деятельностью «Академика Иоффе».
В посольстве добавили, что судно ходит под флагом России, находится в собственности государства, используется Институтом океанологии имени Ширшова в научных целях.
Также сообщается, что посольство получило и передало в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Сотрудники российского загранучреждения находятся в контакте с МИД Дании, отмечается в заявлении.
Ранее датское Минобороны сообщало, что российское военное судно столкнулось с контейнеровозом в проливе Эресунн, который разделяет Данию и Швецию. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.