В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Саакашвили оскорбил россиян в зале суда

Экс-президент Грузии, гражданин Украины и глава исполкома реформ этой страны Михаил Саакашвили, 29 ноября впервые доставленный в зал Тбилисского горсуда, в своем выступлении оскорбил граждан России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, до ареста 1 октября в Тбилиси он успел скрытно побывать в Батуми и убедился, что большинство квартир в этом городе «скупают российские провинциалы».

Саакашвили сказал, что увидел, «как много русских ходят (в Батуми). Провинциалы, безродные русские покупают 70% квартир, которые строятся (в Батуми)».

Саакашвили также сказал, что увидел, как заполнены торговые точки продуктами из России, а по телевидению можно посмотреть российские каналы, что запрещено и недопустимо на Украине.

Как гражданин этой страны, о чем он регулярно заявляет на процессе, он часть выступления говорил на украинском языке.

Напомнив, что он занимает на Украине пост главы исполкома реформ, Саакашвили сообщил, что перед тем, как направиться в Грузию, подготовил «пакет реформ по здравоохранению».

Саакашвили сообщил, что на Украине ему дважды предлагали пост премьера и что он там имеет хорошую квартиру и высокую зарплату, но решил приехать в Грузию «спасать страну». Также он отметил, что украинцы именно его больше всего хотят видеть главой правительства своей страны.

При этом он сообщил, что перед приездом успел «прочитать на курорте Акапулько лекцию по налоговым реформам для миллионеров и миллиардеров».

«Я построил эту страну! Вам должно быть стыдно, что я здесь!» – закричал он на процессе.

Экс-президент Грузии, гражданин Украины и глава исполкома реформ этой страны Михаил Саакашвили 29 ноября впервые доставлен в зал Тбилгорсуда, ему инкриминируют превышение полномочий во время разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгон телекомпании «Имеди», это грозит восьмилетним сроком.

Он уже осужден на три и шесть лет лишения свободы за превышение полномочий и организацию избиения оппозиционного депутата. Саакашвили заявил, что не признает этих обвинений.

Сторонники Саакашвили в понедельник подрались с полицией у здания Тбилисского суда.

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