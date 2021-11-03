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Роспотребнадзор продлил ограничения на проведение массовых мероприятий в вузах и школах
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Санитарные правила по работе высших учебных заведений и школ в условиях пандемии коронавируса продлены до 2024 года, сообщил Роспотребнадзор.
Также до 2024 года продлевается запрет на массовые мероприятия, передает РИА «Новости».
«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача... «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»... слова до «1 января 2022 года» заменить словами «до 1 января 2024 года», – говорится постановлении ведомства.
Ранее Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при.
Стало известно о серьезных нарушениях при испытании вакцины Pfizer
Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщают СМИ.
Научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон сообщает, что «компания фальсифицировала данные, расслепляла пациентов (сообщала участникам исследования, получили они реальную вакцину или плацебо – прим. ВЗГЛЯД), использовала недостаточно обученных вакцинаторов и медленно отслеживала нежелательные явления, о которых сообщалось во время основного исследования третьей фазы (вакцины) Pfizer», передает РИА «Новости».
Указывается, что Джексон якобы неоднократно сообщала руководству о «плохой организации работы в лаборатории, опасениях по поводу безопасности пациентов и проблемах с целостностью данных».
В итоге безразличие компании вынудило ее сделать фотографии и записи нарушений, которые она затем передала изданию. Один из снимков, например, демонстрирует иглы, выброшенные в пластиковый пакет для биологических отходов, а не в контейнер с острыми предметами. На другом видны упаковки вакцины с написанными на них идентификационными номерами участников испытаний, оставленные на виду – это могло раскрыть данные о том, кто из участников получил плацебо или вакцину.
В расследовании также отмечается, что на записи беседы Джексон с начальством также «можно услышать, как руководитель объясняет, что компания не смогла подсчитать типы и количество ошибок, которые они обнаружили при изучении документов исследования для контроля качества».
Джексон направила жалобу в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), в тот же день Ventavia заявила, что сотрудница не подходит компании и уволила ее.
По информации издания, среди перечисленных Джексон проблем - отсутствие своевременного наблюдения за пациентами, у которых возникли побочные эффекты, хранение вакцин при неправильной температуре, неверная маркировка лабораторных образцов.
С Джексон связался инспектор FDA, чтобы обсудить ее заявление, после чего она не получала дальнейшей информации о судьбе своей жалобы. Кроме того, компания Pfizer о проблемах с Ventavia на заседании регулятора для авторизации вакцины не упоминала.
По данным расследования, в августе 2021 года, после полного одобрения вакцины Pfizer, FDA опубликовало отчет о проверках мест проведения испытаний, среди них не оказалось участков Ventavia.
Другие сотрудники Ventavia рассказали изданию, что после увольнения Джексон в сентябре проблемы у компании сохранились. Например, один из сотрудников назвал собранные компанией данные для исследований Pfizer «безумным беспорядком».
По словам сотрудников, Pfizer была уведомлена о проблемах в Ventavia с испытаниями вакцины и провела проверку.
При этом после того, как Джексон сообщила о проблемах с Ventavia в сентябре 2020 года, Pfizer наняла Ventavia в качестве субподрядчика для проведения четырех других клинических испытаний вакцины.
Напомним, разработанная немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer вакцина в третьей фазе клинических испытаний показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения коронавирусом.
Применение препарата одобрено в десятках стран, некоторые государства уже разрешили его использование для вакцинации детей и подростков.
В августе США окончательно одобрил к применению вакцину Pfizer. При этом в Британии зарегистрировали возникновение паралича Белла после вакцинации Pfizer.
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The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности «Спутника Лайт»
Журнал The Lancet опубликовал статью о высокой эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
«РФПИ объявляет о новой публикации Центра им. Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина «Спутник Лайт» демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ. РФПИ выступил спонсором исследования», – сообщается на сайте РФПИ.
Так, исследование показало, что российская вакцина вызывает сильный иммунный ответ как в серонегативных (не переболевших коронавирусом), так и в серопозитивных (переболевших) группах. Выявленные побочные эффекты были легкими или умеренными, никаких серьезных побочных эффектов зафиксировано не было.
Ранее Мурашко заявил, что российскую вакцину «Спутник Лайт» следует использовать только при ревакцинации. Глава ведомства пояснил, что для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать заегистрированные в России вакцины, например «Спутник V». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова министра вырваны из контекста, на самом деле, этот препарат эффективен во всем.
Накануне стало известно о дефиците «Спутник Лайт» в ряде российских регионов. В четверг о дефиците вакцины сообщили в Петербурге и Вологде. Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснила, что это связано с массовым желанием людей вакцинироваться.
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Ряд регионов продлили нерабочие дни
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Власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.
В Челябинской области режим нерабочих дней будет продлен до 12 ноября.
«По решению оперативного штаба, в Челябинской области в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября до 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы», – передает сообщение правительства региона РИА «Новости».
С 8 по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим работы. Вузам также рекомендуется перейти на удаленную работу.
Кроме того, для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих, а также объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров гражданам необходимо предоставить QR-код.
В Томской области нерабочие дни продлеваются до 15 ноября.
«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома. Также на самоизоляции или удаленной работе, если у предприятий есть такая возможность, должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания», – передает сообщение властей региона ТАСС.
В Курской области нерабочие дни продлены до 12 ноября включительно. «Учитывая складывающуюся обстановку, хотя мы видим за последние трое суток некоторую стабилизацию, мы решением штаба, который сегодня состоится, продлим действие нерабочих дней до 12 ноября включительно», – сказал губернатор Роман Старовойт в эфире канала «Россия 24».
Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни. Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
Также власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю.
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Челябинские и калининградские власти оценили идею скидки на ЖКУ для привитых граждан
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Главное – объяснять людям важность прививки, а также создать необходимые условия, чтобы каждый мог спокойно ее сделать. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил замруководителя аппарата челябинского губернатора Сергей Зюсь, комментируя прозвучавшую в Совете Федерации идею финансово поощрять россиян за вакцинацию.
«Нужно, чтобы у человека, где бы он ни находился, была возможность прийти и поставить прививку. Для этого у нас в области создается максимально возможное число пунктов вакцинации, налаживается логистика, введен режим нерабочих дней», – подчеркнул заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области Сергей Зюсь.Что касается идеи предоставлять привитым скидку по оплате за услуги ЖКХ, то подобные предложения по повышению темпов вакцинации приветствуются, сказал Зюсь: «Но надо сперва обсудить со специалистами механизм того, как это будет работать».
В понедельник зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель Амурской области Иван Абрамов предложил давать на полгода привитым от ковида гражданам 10-процентную скидку на оплату услуг ЖКХ. Поднимать темпы вакцинации таким образом было бы дешевле, чем лечить потом зараженных, считает сенатор. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сравнил эту идею с попыткой «купить здоровье за деньги».
Кроме того, убеждать рядовых граждан в необходимости прививки могут и сами врачи, материально заинтересованные в вакцинации. «У нас действует решение о доплатах врачам по 200 рублей за каждого вакцинированного. Эти средства распределяются между членами вакцинальной бригады», – подытожил Зюсь.
Как сообщал «Интерфакс», медики в России получат от 200 руб. за каждого привитого от COVID-19 пациента. Соответствующее постановление 23 августа подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Выплата может увеличиваться при наличии районных коэффициентов и надбавок к зарплате медработника.
Пока неясно, как именно может быть реализована такая идея, заявил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков, комментируя предложение сенатора Ивана Абрамова. По словам Лыскова, калининградцев мотивируют прививаться иначе: через введение COVID Free Zone («свободных от ковида зон») в торговых центрах, фитнес-клубах, ресторанах, концертных залах и прочих общественных пространствах. «Это действенная мера. Мы ввели еще до «локдауна». В результате у нас стало прививаться в десять с лишним раз больше людей: с 600 в сутки до почти 9 тысяч», – отметил Лысков.
Москва и Подмосковье вводят QR-коды для посещения вузов
Совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья решили провести эксперимент и ввести QR-коды, которые будут проверять у студентов при входе в вуз, сообщил председатель, президент МФТИ Николай Кудрявцев.
«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути движение, тренируемся где-то. Здесь министерство сделало, на мой взгляд, очень умный приказ, где университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов, потому что учебные процессы у всех разные, есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», – цитирует Кудрявцева ТАСС.
Он добавил, что вузы не будут вводить какие-то жесткие меры, а действовать придется по ситуации, увеличивая процент вакцинированных от коронавируса студентов.
Кудрявцев отметил, что в вузах есть непривитые студенты, новые ограничения позволят уменьшить вероятность заболеть. Идею введения кодов обсудят в течение 7-10 дней, чтобы проанализировать ситуацию, сделать коррективы.
Ранее Московский городской педагогический университет сообщил, что с 15 ноября будет пускать студентов на занятия только при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом организуют бесплатное тестирование на коронавирус. Для отказавшихся участвовать в вакцинации занятия будут проводить только дистанционно.
В России выявили 40,4 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 40 443 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3452 (8,5%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6827, Санкт-Петербурге – 3269, Московской области – 2744.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 8 633 643 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1189 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 242 060 человек.
Накануне, 2 ноября, в России выявили 39 008 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 1435.
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Собянин отказался продлевать нерабочие дни в Москве
В Москве не будут продлевать режим нерабочих дней, ситуация с коронавирусом стабилизируется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра нового эндоскопического центра ГКБ Буянова.
«В Москве... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», – передает его слова РИА «Новости».
Собянин уточнил, что Москва вернется к привычной жизни с понедельника. При этом необходимо соблюдать ранее принятые ограничительные меры, в частности домашний режим для пожилых москвичей, перевод на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Также вход в музеи и театры с понедельника разрешен по QR-кодам.
Мэр города вновь призвал москвичей вакцинироваться.
В Московской области нерабочие дни также закончатся с 8 ноября. Возобновится работа заведений общественного питания, торговых центров и непродовольственных магазинов, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Ситуация с ковидом в Подмосковье постепенно стабилизируется. Спасибо нашим медикам, всем жителям, которые вакцинировались, стараются ограничивать контакты и заботятся о здоровье близких. Все это дает нам возможность с 8 ноября возобновить работу кафе, ресторанов, развлекательных центров, сферы услуг, а также очное обучение в школах», – передает его слова «360».
Ряд ограничений в регионе сохраняется: работодателям необходимо оставить на удаленной работе не менее 30% персонала, а также сохранить этот режимы для сотрудников старше 60 лет.
В Московской области с 8 ноября организации и индивидуальные предприниматели вправе принять решение о посещении их только лицами, имеющими специальный QR-код.
«Работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников до 80%», – говорится в Telegram-канале Воробьева.
Также с понедельника допускается проведение спортивных, развлекательных мероприятий только если у всех зрителей имеется QR-код + маска.
Ранее власти Челябинской, Томской и Курской областей объявили о продлении нерабочих дней в своих регионах.
В Германии и Греции решили ужесточить ограничения для непривитых от COVID-19
Усилить ограничения для граждан, у которых отсутствует прививка от коронавируса, могут в Греции и Германии. Там собираются ввести регулярное тестирование непривитых сотрудников на рабочих местах. Также в Греции непривитым можно будет посещать банки, парикмахерские и другие общественные места только по ПЦР-тесту.
О введении «жестких ограничений» для непривитых объявила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель на заседании «Христианско-демократического союза», передает телеканал N-TV. Конкретных мер она не назвала, но допустила, ежедневное тестирование непривитых на рабочем месте, передает РБК.
Меркель отметила, что ее волнует рост числа заражение COVID-19. В стране растет заполняемость отделений интенсивной терапии пациентами с коронавирусом.
Всего в Германии выявили 4,6 млн случаев заболевания COVID-19, за последние сутки это число выросло на 10,8 тыс. Умерли с начала пандемии 95,8 тыс. человек, за последние сутки – 81.
В Греции ограничения для непривитых вводятся с субботы, 6 ноября. Граждане, не получившие вакцину, смогут посещать банки, развлекательные заведения, парикмахерские, социальные учреждения при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста, сообщает издание Ekathimerini. При этом в продовольственные магазины, аптеки и религиозные учреждения можно будет зайти свободно.
Также всех невакцинированных работников частного и государственного секторов обяжут дважды в неделю сдавать тест на коронавирус за свой счет.
Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил, что штрафы за нарушение антикоронавирусных мер будут увеличены.
Ранее в Латвии ввели жесткий локдаун до середины ноября.
Васильева из «Альянса врачей» обвинила Гудкова в лоббизме иностранных вакцин
Глава «Альянса врачей*» (признан в России иноагентом) Анастасия Васильева раскритиковала бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова за призыв прививать россиян иностранными вакцинами.
По мнению Васильевой, России не стоит тратить деньги на закупку иностранных препаратов. «Самое очевидное и разумное решение – это не закупка импортных вакцин, это объяснять суть иммунизации, зачем она нужна. Показывать и рассказывать, что препараты эффективны и безопасны по данным научных исследований», – заявила Васильева в обращении, опубликованном на YouTube-канале альянса.
«Если у нас есть не менее эффективный и безопасный свой иммунный препарат, доступный всем гражданам, государство не имеет право обкрадывать своих налогоплательщиков в такой критический для страны момент. Лучше потратить эти деньги на зарплату медикам», – считает Васильева.
Она подчеркнула, что Гудков, не являясь ученым или медработником, в принципе не может давать оценку эффективности вакцин. Вместо четкого объяснения смысла иммунизации, отметила Васильева, он акцентирует внимание на деньгах и закупках зарубежных вакцин.
«При этом, как мы знаем, живет и работает он тоже за рубежом», – отметила глава «Альянса врачей*».
Васильева добавила, что такие заявления порождают сомнения и могут бездоказательно подорвать доверие к российским вакцинам. «Какая у него цель: помочь нашей стране или помочь продать зарубежные вакцины?» – задалась вопросом глава «Альянса врачей».
Она пояснила, что решение проблемы темпов иммунизации лежит прежде всего не в трате бюджета на иностранные вакцины, а в том, чтобы грамотно объяснить людям, почему важно получить иммунитет.
Ранее Гудков выпустил видео, в котором призвал российские власти закупать импортные вакцины от коронавируса. До этого Васильева попросила не ассоциировать ее и «Альянс врачей» с «Фондом борьбы с коррупцией*» (запрещен в России, ликвидирован по решению суда, признан иностранным агентом и экстремистской организацией). Васильева также заявила о разочаровании в деятельности команды Навального. Глава профсоюза подчеркнула, что ее организация не будет «воевать с государством», а направит все силы на помощь людям.
ВОЗ одобрила применение индийской вакцины от COVID Covaxin
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение индийской вакцины от коронавируса Covaxin компании Bharat Biotech в условиях чрезвычайных ситуаций.
«ВОЗ дала разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях разработанной Bharat Biotech [вакцине] Covaxin», – сообщается в Twitter ВОЗ.
Организация рекомендует вакцинацию двумя дозами Covaxin с интервалом в четыре недели для лиц старше 18 лет.
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что процедура одобрения российской вакцины «Спутник V» «вступает в завершающую стадию».
Депутат рассказала о враче из Асбеста, машину которого обстреляли
Врач, машину которого накануне обстреляли из ружья перед ковидной реанимацией городской больницы №1 в Асбесте – это реаниматолог Антон Райковский, жалоб на него не поступало, рассказала муниципальный депутат Наталья Крылова.
Крылова отметила, что Райковский – «хороший врач», жалоб на него ранее не поступало. У полиции уже есть подозреваемый – это местный житель, который на минувшей неделе похоронил жену, скончавшуюся от коронавируса, передает «Ридус».
Инцидент произошел во вторник, 2 ноября: злоумышленник вел огонь не только по автомобилю, но и по самому зданию медучреждения, однако никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил информацию о стрельбе, отметив, что правоохранительные органы выясняют детали происшествия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
«Одна из пуль попала в кислородную разводку, если бы пробило, мог бы случиться взрыв», – сообщает группа «Типичный Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на собственный источник.
Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области сообщила, что по данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает нанесенный больнице и врачу материальный ущерб и возможных очевидцев происшествия.
Больница после обстрела работает в штатном режиме, в здании заменяют поврежденные пулями стекла.
Крылова добавила, что ситуация с коронавирусом в Асбесте умеренная, «такая же, как и в среднем по Свердловской области».
При этом больница уже подвергалась нападению: 29 октября туда проник мужчина с ножом и угрожал медсестре. Пострадавших из-за его действий не было. Причастен ли к обоим нападениям на медиков Асбеста один и тот же человек, неизвестно.
Ранее в медицинском центре Якутска пациентка избила врача женской консультации за просьбу подождать своей очереди.
В Дагестане стартовала акция «Плов Врачам»
В ближайшие дни в больницах Дагестана пройдет бесплатная раздача плова для медиков в красных зонах в рамках акции #МыВместе.
Инициатором акции выступил депутат Госдумы, лидер общероссийского движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. В среду мероприятие прошло в 1-й городской больнице города Махачкалы. По словам инициаторов акции, таким способом жители Дагестана решили поблагодарить врачей и медиков за самоотверженный труд на передовой, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодняшняя акция – благодарность от всех дагестанцев врачам, медицинскому персоналу, которые ведут борьбу на передовой за жизни и здоровье наших людей! Уверен, долг каждого гражданина сказать спасибо нашим врачам!» – заявил Хамзаев.
Напомним, с марта 2020 года акция #МЫВМЕСТЕ объединила 250 тыс. неравнодушных граждан и 9 тыс. компаний, которые в течение 1,5 лет помогают в борьбе с распространением коронавируса. За это время волонтеры помогли уже более 6,5 млн человек.
Добровольцы оказывают адресную помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и предметов первой необходимости гражданам, находящимся на самоизоляции. Активно оказывается волонтерская помощь в медицинских организациях, ведется просветительская работа о важности вакцинации от COVID-19.
Осенью 2021 года депутаты и российские звезды поддержали перезапуск акции на фоне возросшего числа болеющих коронавирусом.
В Кремле заявили об отсутствии решений по продлению нерабочих дней
Решений по продлению нерабочих дней в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Каких-либо решений на этот счет не принималось. Указом президента установлен режим нерабочих дней до 7-го числа включительно, то есть до воскресенья. Если будут какие-то иные решения, мы сразу будем вас информировать», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
По его словам, на сегодняшний день каких-то других решений не было. Также он отметил, что Минобороны направило военных медиков на помощь регионам, где ситуация с коронавирусом наиболее острая.
Песков призвал ориентироваться на данные Росстата, оперштаба о смертности от коронавируса в России, передает РИА «Новости».
«Первоисточником является наш Росстат и те цифры, которые ранее назывались вице-премьером (Татьяной) Голиковой, которая неоднократно тему избыточной смертности комментировала и приводила соответствующие цифры», – сказал он.
Ранее власти Новгородской области сообщили, что период нерабочих дней в регионе, истекающий 7 ноября, будет продлен еще на неделю с сохранением заработной платы. Новгородская область стала первым регионом, где продлили нерабочие дни. Вслед за Новгородской областью три региона – Коми, Амурская и Ульяновская области – не исключили продление нерабочих дней, решение будет зависеть от уровня заболеваемости.
В Кремле, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в стране, призвали не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
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Власти Курганской области не исключили продления нерабочих дней
Власти Курганской области рассматривают возможность продления нерабочих дней еще на неделю, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«Возможно, продлим еще на неделю», – приводит ТАСС заявление Шумкова в эфире телеканала «Россия-24». Об этом он сказал, отвечая на вопрос ведущей о продлении нерабочих дней после 7 ноября.
Губернатор отметил, что ограничения, введенные в Курганской области, «можно назвать нерабочими днями с натяжкой». «У нас сейчас в основном не работают бюджетные учреждения, а также на дистанте со следующей недели будет работать образовательная сфера и ее сотрудники. Предприятиям даны рекомендации, в том числе перевести на самоизоляцию людей старше 60 лет. Мы старались устанавливать не максимальные ограничения, чтобы в случае продления никого не травмировать. Ни людей, ни экономику», – пояснил Шумков.
Согласно данным регионального оперативного штаба, в Курганской области ежедневный прирост числа выявленных случаев заражения коронавирусом уже превысил 200 в сутки, тогда как до начала июля он продолжительное время не превышал 100. Ввиду ситуации власти увеличили число ограничительных мер: с 13 октября была введена обязательная вакцинация ряда категорий граждан, с 25 октября – обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, с 30 октября по 7 ноября – для граждан, страдающих хроническими заболеваниями, кроме вакцинированных либо переболевших ковидом в течение последних шести месяцев.
На период нерабочих дней (с 30 октября по 7 ноября) в регионе приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в кафе, ресторанах и других организациях общепита, а при проведении банкетов, поминальных обедов нужно соблюдать требование по числу присутствующих (не более 10 человек). Также полностью приостанавливается работа зон общественного питания в торговых и торгово-развлекательных центрах. Кроме того, в этот период приостанавливается и проведение спектаклей и концертов, а также прием посетителей в учреждениях культуры, предоставление услуг дополнительного образования в офлайн-формате, проведение спортивных мероприятий и в помещениях, и на открытом воздухе.
Накануне Коми, Амурская и Ульяновская области допустили продление нерабочих дней.
В Кремле, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней в стране, призвали не верить слухам, а ориентироваться на официальную информацию.
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Сведения о врачах-антипрививочниках Росздравнадзор передаст в следственные органы
Росздравнадзор будет передавать следственным органам и прокуратуре сведения об участвующих в антипрививочной кампании гражданах. Особое внимание будет уделено врачам, которые выступают против вакцинации.
«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 1 ноября направила в территориальные органы письмо с поручением выявлять граждан, принимающих участие в антипрививочной кампании и «активно распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции». Информацию о таких гражданах необходимо передавать в прокуратуру и «следственные органы субъекта». Документ подписала глава Росздравнадзора Алла Самойлова», – сообщает издание «Медвестник» со ссылкой на письмо Росздравнадзора, его подлинность подтвердили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Росздравнадзора должны будут сообщать в территориальные следственные органы и прокуратуру о гражданах, «деятельность которых имеет признаки правонарушений, ответственность за совершение которых предусмотрено статьями 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации», цитирует издание письмо.
Под особым контролем будут находиться врачи, которые участвуют в антипрививочной кампании. Их предлагают наказывать по статьям о публичном распространении ложной общественно значимой информации с тяжкими последствиями.
Ранее в Google после запроса RT удалили некорректные варианты поисковых запросов на слова «вакцинация это». В официальном ответе компании на запрос телеканала говорится, что команда Google «все проверила и удалила подсказки, которые не соответствовали нашим правилам». Ранее пользователи Сети обратили внимание, что в Google по запросу «вакцинация это» выдаются такие варианты, как «геноцид», «зло», «чип», «печать антихриста».