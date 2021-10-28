Роспотребнадзор увеличил численность массовых мероприятий для привитых

Роспотребнадзор разрешил заполнять помещения, где проходят закрытые массовые мероприятия до 70%, при наличии QR-кода.

«Увеличение численности участников мероприятий до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код... наличие у всех работников, задействованных в обеспечении проведения мероприятия, QR-кода», – приводит РИА «Новости» постановление главного санитарного врача России.

При этом решение о разрешении проведения массовых мероприятий принимаются власти регионов, отмечается в документе.

Президент Владимир Путин поддержал предложение правительства о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент.

Глава государства считает важным сбить темпы распространения коронавируса, разрывать цепочки распространения инфекции, не занижать и приукрашивать картину в регионах.

В свою очередь власти Москвы планируют с 30 октября по 7 ноября закрыть торговые центры, рестораны и кафе, а также запретить массовые мероприятия. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник на ресторанном рынке.