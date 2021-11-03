Россия и США решили обсудить условия применения ядерного оружия

Москва и Вашингтон работают над поднятием порога применения ядерного оружия, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе онлайн-выступления на форуме «Диалог Форт-Росс».

«Мы обеспокоены тем фактом, что в последние годы США сознательно добавили неопределенности в вопрос о том, при каких обстоятельствах возможно применение ядерного оружия. Мы хотим здесь больше ясности», – приводит слова Рябкова ТАСС.

Как отметил Рябков, с российской стороны «есть три недавних документа, которые объясняют, в каких крайне гипотетических обстоятельствах может быть рассмотрено применение ядерного оружия». «Мы работаем над поднятием порога применения ядерного оружия», – подчеркнул он, выразив надежду на то, что «это будет отражено в будущем обзоре ядерной ситуации в США».

Напомним, в прошлую субботу стало известно, что союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихом океане призвали Вашингтон не исключать возможность упреждающего ядерного удара по России. На этом фоне США в понедельник начали учения ядерных сил Global Thunder.

В октябре страны НАТО утвердили глобальный план обороны Североатлантического альянса. В тот же день министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с утверждением, что НАТО в случае необходимости готово применить для сдерживания России средства военного характера, в том числе атомное оружие. Москва назвала «абсолютно недопустимыми» заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о возможности применения ядерного оружия против России.

Напомним также, Россия потребовала вывода американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) из Европы, ликвидации инфраструктуры по его хранению и обслуживанию, а также прекращения практики «совместных ядерных миссий» в рамках НАТО для начала диалога с Соединенными Штатами по тактическому ядерному оружию.