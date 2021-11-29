Посадившую за руль ребенка депутата наказали в Ленобласти

Депутат городского совета Гатчинского района Ленобласти Светлана Малашкова, посадившая десятилетнего сына за руль автомобиля, получила штраф в 3 тыс. рублей.

«28 ноября Малашкова была вызвана в отдел полиции, где в отношении нее составили протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей). Малашковой назначено наказание в виде штрафа в 3 тыс. рублей», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В соцсетях Малашкова разместила комментарий о том, что ее «решил сдать СМИ» кто-то из подписчиков. «Как так, депутат на пустой деревенской дороге дал покрутить руль своему 10-летнему сыну! Нужно срочно судить», – написала Малашкова. По ее словам, ее ошибка «только в том, что не подумала и скинула видео порадоваться за взрослеющего сына.

До этого Малашкова разместила в своем Instagram видео, на котором сидящий на ее коленях мальчик управляет автомобилем под подсказки матери. Затем женщина удалила этот ролик и закрыла аккаунт.

Ранее полиция заинтересовалась опубликованным в соцсетях видео, где ребенок, который, вероятно, является сыном блогера, экс-участника шоу «Дома-2» Антона Гусева, едет за рулем Mercedes. Позже Гусева задержали.