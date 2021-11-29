Авиаэксперт объяснил отличие нового Ту-160М от советского «Белого лебедя»

«Ту-160М – это абсолютно новая машина в стратегической авиации, хотя она сохранила прежнее название и внешнюю платформу», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Владимир Попов. Ранее стало известно о предстоящей первой «пробежке» собранного с нуля ракетоносца Ту-160М.

«Начинка», прицельно-навигационное устройство и качество двигателя принципиально отличаются от старого «Белого лебедя», – сказал заслуженный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, напомнив, что многоцелевой ракетоносец Ту-160, прозванный «Белым лебедем», был создан еще в СССР, а сейчас начинают эксплуатировать модернизированную версию самолета. «Спустя два года после запуска модернизации самолетов этого класса Россия смогла полностью восстановить сборку Ту-160, открыв новый подход к использованию ракетоносца», – пояснил генерал.

«За это время появилось множество новых типов оружия, которое теперь применяется в авиации. Старые самолеты не были предназначены для этого оружия, не было определенных цепей управления и механизмов подвески для современных типов боеприпасов, – уточнил Попов. – В этом смысле модернизированный Ту-160 стал универсальным, он отвечает как требованиям традиционных вооружений (свободно падающих бомб, ракет большой и средней дальности и других), так и требованиям современного оружия».

Не исключает Попов и того, что эта модель ракетоносца «будет использовать и новые ракетные ударные системы гиперзвукового назначения». «На текущий момент они – самые эффективные по преодолению ПВО противника и нанесению неотвратимого удара как на море, так и на суше, – полагает собеседник. – Более того, Ту-160М сможет поднимать в воздух три и более ракет, в то время как МиГ-31 может нести только одну ракету гиперзвукового комплекса «Кинжал».

«Соответственно, за счет модернизированных машин Ту-160М многократно возрастает боевой потенциал нашей стратегической авиации», – полагает эксперт. Он уверен, что самолеты этого класса еще много десятилетий прослужат России в качестве оборонительного средства. «Расширение парка самолетов Ту-160М также очень важно в условиях интенсификации полетов вдоль наших границ авиации НАТО. Они в провокационной форме демонстрируют свои ударно-стратегические силы, поэтому необходим адекватный ответ. При этом мы никому не угрожаем, но мы должны быть готовы обеспечить надежность охраны и безопасность границ», – резюмировал Попов.

В понедельник источник в авиастроительной отрасли пообещал, что собранный с нуля Ту-160М в декабре впервые совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе на Казанском авиационном заводе имени Горбунова (филиал ПАО «Туполев»). «Самолет стоит в ангаре готовый, заправленный. До конца года однозначно Ту-160М совершит пробежку по взлетно-посадочной полосе. Полета не планируется», – рассказал он ТАСС. По его словам, дата испытаний нового ракетоносца «плавающая» и зависит от руководства, которое будет на мероприятии.

Напомним, в декабре прошлого года ведущий профильный американский журнал Aviation Week & Space Technology включил Ту-160М в список наиболее значимых мировых достижений в области двигателестроения.

В марте модернизированный ракетоносец с новыми двигателями перелетел из Казанского авиазавода на летно-испытательную базу ПАО «Туполев» в подмосковном городе Жуковский. В июле глава Минобороны Сергей Шойгу назвал важнейшей задачей повышение боевой эффективности Ту-160М, для чего необходимо «установить на машины новые двигатели НК-32 второй серии, которые позволяют значительно увеличить дальность и продолжительность полета за счет уменьшения удельного расхода топлива».

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