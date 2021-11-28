Посол в Лондоне заявил о риске военной эскалации между Россией и Западом

Существует риск военной эскалации между Россией и Западом на восточной границе, ее необходимо предотвратить, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире радио Times.

«Да, я согласен, существует риск войны из-за просчетов на нашей восточной границе, и это последнее, чего бы мы хотели. Нам нужно предотвратить такого рода эскалацию, если она будет происходить», – передает его слова РИА «Новости».

Однако, отметил Келин, риски не такие серьезные, как во времена холодной войны.

Он добавил, что Россия озвучила Западу конкретные предложения по военной линии, как этого можно достичь. «Такие переговоры должны быть продолжены, нам нужно прийти к деэскалации. Предложения с нашей стороны есть, но они должны быть проанализированы, и на них должен быть дан ответ. Пока мы, к сожалению, не получили ответа», – сказал посол.

Келин подчеркнул, что Москва не планирует военное вторжение на Украину, это уже неоднократно заявляли российские власти.

При этом есть более высокий риск войны на Украине в связи с нестабильностью на линии соприкосновения в Донбассе. Он прокомментировал возможный ответ России в случае, если войска НАТО продвинутся к границе Украины с Россией. «Это будет очередной эскалацией, следует быть к этому готовыми. Кроме того, мы должны понимать, какова цель – защита или нападение на Россию, любой военный человек ожидал бы такого риска», – сказал глава российской дипмиссии.

Между тем ранее Минобороны Британии объявило план модернизации британской армии под названием «Солдат будущего». Королевство собирается нарастить присутствие по всему миру. По данным газеты Financial Times, Лондон разместит сотни единиц бронетехники в Германии в рамках действий по оказанию поддержки в наращивании сил НАТО в регионе на фоне разногласий с Россией по Украине.

Келин пояснил, что Британия продолжает существующую политику НАТО по приближению своего присутствия к российской границе.

«Я бы не сказал, что очередное за 10 лет перемещение британских войск ближе к границе НАТО и России поспособствует ослаблению нынешней военной напряженности», – сказал посол.

Он полагает, что этому бы способствовало налаживание каналов связи на политическом и военном уровне между Россией и НАТО.

Военный эксперт Виктор Мураховский заявил газете ВЗГЛЯД, что «переброска британской танковой бригады в Германию похожа на медийный хайп, ведь никакой угрозы ФРГ со стороны России нет».