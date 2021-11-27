В КПРФ предложили ввести календарь обязательных прививок от COVID-19

«Эпидемии у нас уже случались. Например, во время Гражданской войны. Ленин тогда взял да и выпустил декрет, принял жесткое решение об обязательных прививках», – заявил газете ВЗГЛЯД первый зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников.

«Мы прекрасно понимаем, что без прививок общество вымерло бы от различных заболеваний, но нужно быть честным с обществом, – указал первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Леонид Калашников. – В документах Всемирной организации здравоохранения есть четкое определение, что такое пандемия. Там указана и пропорция: когда столько-то человек на столько-то тысяч умирают, тогда вводится карантин разной степени».

При этом каждое государство имеет свои собственные, национальные критерии по этому поводу, оговорился Калашников. «Если государство считает, что уровень смертности уже слишком высок, что уровень ущерба для страны уже неприемлем, тогда и вводится обязательная вакцинация», – говорит зампред ЦК КПРФ.

Он считает, что подобные решения подробно объяснять обществу. А для решения проблемы вакцинации «было бы честнее ввести официальный календарь обязательных прививок от COVID-19, как это, например, действует для детей от оспы».

«Эпидемии у нас уже случались. Например, во время Гражданской войны. Ленин тогда взял да и выпустил декрет, принял жесткое решение об обязательных прививках. Потому что он понимал всю серьезность положения», – заключил зампред ЦК КПРФ.

Напомним, в апреле 1919 года, на фоне эпидемии оспы, председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин издал декрет «об обязательном оспопрививании», а в июле 1921 года подписал постановление Совнаркома о мероприятиях против холерной эпидемии, один из пунктов которого гласил: «Воспретить без предварительной противохолерной прививки посадку пассажиров на железнодорожных путях и водных путях (кроме пригородного сообщения) – в районах и губерниях, охваченных эпидемией, а также пассажиров, едущих туда».

Согласно данным оперштаба на 26 ноября, уровень коллективного иммунитета в России составляет 51,8 процента. Неделей ранее, 19 ноября, этот показатель был равен 50,2 процента. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, коллективный иммунитет к COVID-19 выше 70 процентов отмечен только в шести регионах России: в Севастополе, на Чукотке, в Тыве, Подмосковье, Москве, Карелии. По ее мнению, в России нужно достичь коллективного иммунитета к коронавирусу в 80 процентов.

Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство направило в Госдуму законопроекты о QR-кодах. Они предполагают, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Один из документов вводит QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте – для междугородных и международных перевозок. Рассмотрение проектов планируется на 16 декабря.

Данный законопроект уже готовы поддержать в партии «Единая Россия», его также одобрили парламенты Ростовской, Оренбургской, Новосибирской, Нижегородской, Брянской, Омской, Магаданской, Московской, Челябинской, Волгоградской, Калининградской, Псковской областей, Северной Осетии, Приморского, Пермского и Хабаровского краев, Коми, Татарии, Чувашии, Удмуртии.