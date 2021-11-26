Диетолог рассказала, кому противопоказана овсяная каша

У многих семей есть традиция начинать день с овсяной каши. Однако есть люди, которым стоит отказаться от такого завтрака из-за проблем со здоровьем, заявила диетолог Роксана Эсани.

Эсани пояснила, что крайне нежелательно начинать свой день с овсянки людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Особенно, если поставлен диагноз «синдром раздраженного кишечника», передает «Кубанские новости».

«Собственно, им вообще не стоит включать в свой рацион овсяную кашу. Из-за повышенной чувствительности стенок желудка клетчатка, которой много в овсянке, способна спровоцировать вздутие живота и повышенное газообразование», – добавила она.

Она также посоветовала заменять овсяную кашу гречневой или хлопьями из этой крупы, пшеничной или рисовой.

Однако даже здоровым людям диетолог не рекомендует чрезмерно подслащивать овсянку.

По ее словам, лучше не сыпать в нее много сахара, не класть сладкие фрукты без меры, все это может превратить «правильный» завтрак в опасный для здоровья. «Ведь излишняя калорийность повлечет за собой лишние килограммы, а также рост уровня сахара в крови. Такая ситуация особенно опасна для больных диабетом», – подчеркнула она.

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